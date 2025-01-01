- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Converte um valor numérico em string de texto.
|
string DoubleToString(
Parâmetros
value
[in] Valor com um ponto flutuante.
digits
[in] Formato de precisão. Se o valor de digits estiver na faixa entre 0 e 16, um representação de string de um número com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto será obtida. Se o valor de digits estiver na faixa entre -1 e -16, uma representação de string de um número em notação científica com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto decimal será obtida. Em todos os outros casos, o valor da string conterá 8 dígitos depois do ponto decimal.
Valor do Retorno
String contendo uma representação de um número com a precisão especificada.
Exemplo:
|
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
Também Veja