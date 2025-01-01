DoubleToString

Converte um valor numérico em string de texto.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Parâmetros

value

[in] Valor com um ponto flutuante.

digits

[in] Formato de precisão. Se o valor de digits estiver na faixa entre 0 e 16, um representação de string de um número com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto será obtida. Se o valor de digits estiver na faixa entre -1 e -16, uma representação de string de um número em notação científica com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto decimal será obtida. Em todos os outros casos, o valor da string conterá 8 dígitos depois do ponto decimal.

Valor do Retorno

String contendo uma representação de um número com a precisão especificada.

Exemplo:

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Também Veja

NormalizeDouble, StringToDouble