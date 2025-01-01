DocumentaçãoSeções
DoubleToString

Converte um valor numérico em string de texto.

string  DoubleToString(
   double  value,      // número
   int     digits=8    // numero de dígitos depois do ponto decimal
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor com um ponto flutuante.

digits

[in]  Formato de precisão. Se o valor de digits estiver na faixa entre 0 e 16, um representação de string de um número com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto será obtida. Se o valor de digits estiver na faixa entre -1 e -16, uma representação de string de um número em notação científica com a quantidade especificada de dígitos depois do ponto decimal será obtida. Em todos os outros casos, o valor da string conterá 8 dígitos depois do ponto decimal.

Valor do Retorno

String contendo uma representação de um número com a precisão especificada.

 

Exemplo:

   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));
   Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

