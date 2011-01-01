|
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "O indicador demonstra como obter dados"
#property description "de buffers do indicador para o indicador técnico iIchimoku."
#property description "Um símbolo e o prazo utilizado para o cálculo do indicador,"
#property description "são definidos pelos parâmetros de símbolo e período."
#property description "O método de criação do manipulador é definido através do parâmetro "type" (tipo de função)."
#property description "Todos os outros parâmetros, assim como no padrão Ichimoku Kinko Hyo."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- plotar Tenkan_sen
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- plotar Kijun_sen
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- plotar Senkou_Span
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // two fields will be shown in Data Window
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- plotar Chikou_Span
#property indicator_label4 "Chikou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//| Enumerador dos métodos de criação do manipulador |
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // usar iIchimoku
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parâmetros de entrada
input Creation type=Call_iIchimoku; // tipo de função
input int tenkan_sen=9; // período Tenkan-sen
input int kijun_sen=26; // período Kijun-sen
input int senkou_span_b=52; // período Senkou Span B
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe
//--- buffer do indicador
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- variável para armazenar o manipulador do indicator iIchimoku
int handle;
//--- variável para armazenamento
string name=symbol;
//--- nome do indicador num gráfico
string short_name;
//--- manteremos o número de valores no indicador Ichimoku Kinko Hyo
int bars_calculated=0;
//| Função de inicialização do indicador customizado |
int OnInit()
{
//--- atribuição de arrays para buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- definir o deslocamento para o canal Senkou Span das barras kijun_sen na futura direção
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- não é necessário definir um deslocamento para a linha Span Chinkou, uma vez que os dados Chinkou Span
//--- já estão armazenados com um deslocamento na iIchimoku
//--- determinar o símbolo do indicador, é desenhado para
name=symbol;
//--- excluir os espaços à direita e à esquerda
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- se resulta em comprimento zero da string do 'name'
if(StringLen(name)==0)
{
//--- tomar o símbolo do gráfico, o indicador está anexado para
name=_Symbol;
}
//--- criar manipulador do indicador
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- preencher a estrutura com os parâmetros do indicador
MqlParam pars[3];
//--- períodos e deslocamentos da linhas do Alligator
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- criando o manipulador
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- se o manipulador não é criado
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- mensagem sobre a falha e a saída do código de erro
PrintFormat("Falha ao criar o manipulador do indicador iIchimoku para o símbolo %s/%s, código de erro %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- o indicador é interrompido precocemente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostra que o símbolo/prazo do indicador Ichimoku Kinko Hyo é calculado para
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialização normal do indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//| Função de iteração do indicador customizado |
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados a partir do indicador iIchimoku
int values_to_copy;
//--- determinar o número de valores calculados no indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() retornando %d, código de erro %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- se for o princípio do cálculo do indicador, ou se o número de valores é modificado no indicador
//--- ou se é necessário cálculo do indicador para duas ou mais barras (isso significa que algo mudou no histórico do preço)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- se o array Tenkan_sen_Buffer é maior do que o número de valores no indicador iIchimoku para o símbolo/período, então não copiamos tudo
//--- caso contrário, copiamos menor do que o tamanho dos buffers do indicador
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- isso significa que não é a primeira vez do cálculo do indicador, é desde a última chamada de OnCalculate())
//--- para o cálculo não mais do que uma barra é adicionada
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- preencher os arrays com valores do indicador Ichimoku Kinko Hyo
//--- se FillArraysFromBuffer retorna falso, isto significa que a informação ainda não está pronta, sair da operação
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formar a mensagem
string comm=StringFormat("%s ==> Valor atualizado no indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- exibir a mensagem de serviço no gráfico
Comment(comm);
//--- memorizar o número de valores no indicador Ichimoku Kinko Hyo
bars_calculated=calculated;
//--- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//| Preencher buffers do indicador a partir do indicador iIchimoku |
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // buffer do indicador da linha Tenkan-sen
double &kijun_sen_buffer[], // buffer do indicator da linha Kijun_sen
double &senkou_span_A_buffer[], // buffer do indicator da linha Senkou Span A
double &senkou_span_B_buffer[], // buffer do indicator da linha Senkou Span B
double &chinkou_span_buffer[], // buffer do indicator da linha Chinkou Span
int senkou_span_shift, // deslocamento das linhas Senkou Span na direção futura
int ind_handle, // manipulador do iIchimoku
int amount // número de valores copiados
)
{
//--- redefinir o código de erro
ResetLastError();
//--- preencher uma parte do array Tenkan_sen_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("1.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array Kijun_sen_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 1 (um)
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("2.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array Chinkou_Span_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 2 (dois)
//--- se senkou_span_shift>0, a linha é deslocada na direção futura pelas barras senkou_span_shift
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("3.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array com valores do buffer do indicador que tem índice 3 (três)
//--- se senkou_span_shift>0, a linha é deslocada na direção futura pelas barras senkou_span_shift
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("4.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- preencher uma parte do array Senkou_Span_B_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)
//--- ao copiar Chinkou Span, não precisamos considerar a mudança, uma vez que os dados Chinkou Span
//--- já estão armazenados com um deslocamento na iIchimoku
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
PrintFormat("5.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
return(false);
}
//--- está tudo bem
return(true);
}
//| Função de desinicialização do indicador |
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpar o gráfico após excluir o indicador
Comment("");
}