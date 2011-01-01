DocumentaçãoSeções
A função retorna o manipulador do indicador Ichimoku Kinko Hyo.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // símbolo nome
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // período
   int              tenkan_sen,        // período Tenkan-sen
   int              kijun_sen,         // período Kijun-sen
   int              senkou_span_b      // período Senkou Span B
   );

Parâmetros

symbol

[in] O nome do símbolo de segurança, os dados que devem ser usados para calcular o indicador. O valor NULL significa o símbolo atual.

period

[in] O valor do período pode ser um dos valores ENUM_TIMEFRAMES, 0 (zero) significa o prazo corrente.

tenkan_sen

[in] Período médio para Tenkan Sen.

kijun_sen

[in] Período médio para Kijun Sen.

senkou_span_b

[in] Período médio para Senkou Span B.

Valor de retorno

Retorna o manipulador de um indicador técnico especifico, em caso de falha de retorna INVALID_HANDLE. A memória do computador pode ser liberada a partir de um indicador que não é mais utilizado, usando a função IndicatorRelease(), onde o manipulador de indicador é transmitido.

Observação

Os números de buffer: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                            ;https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "O indicador demonstra como obter dados"
#property description "de buffers do indicador para o indicador técnico iIchimoku."
#property description "Um símbolo e o prazo utilizado para o cálculo do indicador,"
#property description "são definidos pelos parâmetros de símbolo e período."
#property description "O método de criação do manipulador é definido através do parâmetro "type" (tipo de função)."
#property description "Todos os outros parâmetros, assim como no padrão Ichimoku Kinko Hyo."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- plotar Tenkan_sen
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plotar Kijun_sen
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plotar Senkou_Span
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // two fields will be shown in Data Window
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- plotar Chikou_Span
#property indicator_label4  "Chikou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerador dos métodos de criação do manipulador                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // usar iIchimoku
   Call_IndicatorCreate    // usar IndicatorCreate
  };
//--- parâmetros de entrada
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // tipo de função
input int                  tenkan_sen=9;              // período Tenkan-sen
input int                  kijun_sen=26;              // período Kijun-sen
input int                  senkou_span_b=52;          // período Senkou Span B
input string               symbol=" ";                // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // timeframe
//--- buffer do indicador
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- variável para armazenar o manipulador do indicator iIchimoku
int    handle;
//--- variável para armazenamento
string name=symbol;
//--- nome do indicador num gráfico
string short_name;
//--- manteremos o número de valores no indicador Ichimoku Kinko Hyo
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- atribuição de arrays para buffers do indicador
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- definir o deslocamento para o canal Senkou Span das barras kijun_sen na futura direção
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- não é necessário definir um deslocamento para a linha Span Chinkou, uma vez que os dados Chinkou Span
//--- já estão armazenados com um deslocamento na iIchimoku
//--- determinar o símbolo do indicador, é desenhado para
   name=symbol;
//--- excluir os espaços à direita e à esquerda
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se resulta em comprimento zero da string do 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- tomar o símbolo do gráfico, o indicador está anexado para
      name=_Symbol;
     }
//--- criar manipulador do indicador
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- preencher a estrutura com os parâmetros do indicador
      MqlParam pars[3];
      //--- períodos e deslocamentos da linhas do Alligator 
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- criando o manipulador
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- se o manipulador não é criado
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- mensagem sobre a falha e a saída do código de erro
      PrintFormat("Falha ao criar o manipulador do indicador iIchimoku para o símbolo %s/%s, código de erro %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- o indicador é interrompido precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostra que o símbolo/prazo do indicador Ichimoku Kinko Hyo é calculado para
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialização normal do indicador    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- número de valores copiados a partir do indicador iIchimoku
   int values_to_copy;
//--- determinar o número de valores calculados no indicador
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() retornando %d, código de erro %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se for o princípio do cálculo do indicador, ou se o número de valores é modificado no indicador
//--- ou se é necessário cálculo do indicador para duas ou mais barras (isso significa que algo mudou no histórico do preço)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se o array Tenkan_sen_Buffer é maior do que o número de valores no indicador iIchimoku para o símbolo/período, então não copiamos tudo
      //--- caso contrário, copiamos menor do que o tamanho dos buffers do indicador
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- isso significa que não é a primeira vez do cálculo do indicador, é desde a última chamada de OnCalculate())
      //--- para o cálculo não mais do que uma barra é adicionada
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- preencher os arrays com valores do indicador Ichimoku Kinko Hyo
//--- se FillArraysFromBuffer retorna falso, isto significa que a informação ainda não está pronta, sair da operação
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formar a mensagem
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valor atualizado no indicador %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- exibir a mensagem de serviço no gráfico
   Comment(comm);
//--- memorizar o número de valores no indicador Ichimoku Kinko Hyo
   bars_calculated=calculated;
//--- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preencher buffers do indicador a partir do indicador iIchimoku   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // buffer do indicador da linha Tenkan-sen
                           double &kijun_sen_buffer[],      // buffer do indicator da linha Kijun_sen
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // buffer do indicator da linha Senkou Span A
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // buffer do indicator da linha Senkou Span B
                           double &chinkou_span_buffer[],   // buffer do indicator da linha Chinkou Span
                           int senkou_span_shift,           // deslocamento das linhas Senkou Span na direção futura
                           int ind_handle,                  // manipulador do iIchimoku
                           int amount                       // número de valores copiados
                           )
  {
//--- redefinir o código de erro
   ResetLastError();
//--- preencher uma parte do array Tenkan_sen_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("1.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
 
//--- preencher uma parte do array Kijun_sen_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 1 (um)
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("2.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
 
//--- preencher uma parte do array Chinkou_Span_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 2 (dois)
//--- se senkou_span_shift>0, a linha é deslocada na direção futura pelas barras senkou_span_shift
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("3.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
 
//--- preencher uma parte do array com valores do buffer do indicador que tem índice 3 (três)
//--- se senkou_span_shift>0, a linha é deslocada na direção futura pelas barras senkou_span_shift
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("4.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
 
//--- preencher uma parte do array Senkou_Span_B_Buffer com valores do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)
//--- ao copiar Chinkou Span, não precisamos considerar a mudança, uma vez que os dados Chinkou Span
//--- já estão armazenados com um deslocamento na iIchimoku  
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("5.Falha ao copiar dados do indicador iIchimoku, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
//--- está tudo bem
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de desinicialização do indicador                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- limpar o gráfico após excluir o indicador
   Comment("");
  }