ColorToString

Converte valor de cor em string na forma de "R,G,B".

string  ColorToString(
   color  color_value,     // valor da cor
   bool   color_name       // mostrar ou não nome da cor
   );

Parâmetros

color_value

[in]  Valor da cor em variável de tipo color.

color_name

[in]  Sinaliza a necessidade de retornar o nome da cor, se o nome da cor for idêntica a uma das constantes de cor predefinidas.

Valor do Retorno

Representação de string da cor como "R,G,B", onde R, G e B são constantes decimais de 0 a 255 convertidos em uma string. Se o parâmetro color_name=true for definido, a função tentará converter o valor da cor no nome da cor.

 

Exemplo:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // cor verde
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // obtém a constante de cor
   Print(clr);

Também Veja

StringToColor, ColorToARGB

 