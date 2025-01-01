ColorToString

Converte valor de cor em string na forma de "R,G,B".

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Parâmetros

color_value

[in] Valor da cor em variável de tipo color.

color_name

[in] Sinaliza a necessidade de retornar o nome da cor, se o nome da cor for idêntica a uma das constantes de cor predefinidas.

Valor do Retorno

Representação de string da cor como "R,G,B", onde R, G e B são constantes decimais de 0 a 255 convertidos em uma string. Se o parâmetro color_name=true for definido, a função tentará converter o valor da cor no nome da cor.

Exemplo:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // cor verde

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // obtém a constante de cor

Print(clr);

Também Veja

StringToColor, ColorToARGB