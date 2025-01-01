- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Converte valor de cor em string na forma de "R,G,B".
string ColorToString(
Parâmetros
color_value
[in] Valor da cor em variável de tipo color.
color_name
[in] Sinaliza a necessidade de retornar o nome da cor, se o nome da cor for idêntica a uma das constantes de cor predefinidas.
Valor do Retorno
Representação de string da cor como "R,G,B", onde R, G e B são constantes decimais de 0 a 255 convertidos em uma string. Se o parâmetro color_name=true for definido, a função tentará converter o valor da cor no nome da cor.
Exemplo:
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // cor verde
Também Veja