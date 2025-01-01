DXContextGetDepth

Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado.

bool DXContextGetDepth(

int context,

float& image[]

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

image

[out] Matriz de valores do buffer de profundidade do quadro renderizado.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O buffer retornado contém em unidades relativas (de 0,0 a 1,0) a profundidade de cada pixel do quadro renderizado que pode ser obtido em DXContextGetColors().