Referência MQL5Trabalho com DirectXDXContextGetDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetDepth
Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado.
bool DXContextGetDepth(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
image
[out] Matriz de valores do buffer de profundidade do quadro renderizado.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
O buffer retornado contém em unidades relativas (de 0,0 a 1,0) a profundidade de cada pixel do quadro renderizado que pode ser obtido em DXContextGetColors().