OrderGetTicket

Retorna o ticket de uma ordem correspondente, selecionando automaticamente a ordem para trabalhos posteriores usando funções.

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parâmetros

index

[in] Número de ordem na lista de ordens atuais.

Valor do Retorno

Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confunda atuais ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente. Uma ordem é um pedido para conduzir a transação, enquanto que uma posição é um resultado de um ou mais negócios.

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições.

OrderGetTicket() função copia os dados sobre uma ordem para o ambiente do programa, e posteriormente chamadas de OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() retornar os dados copiados anteriormente. Isto significa que a própria ordem pode já não existir (ou seu preço de abertura, Stop Loss/Take Profit, níveis de lucro ou expiração mudou), mas ainda podem ser obtidos dados dessa ordem. Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- variáveis ​​para retornar valores das propriedades de ordem

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- Numero de ordens atuais pendentes

uint total=OrdersTotal();

//--- passar por ordens em um loop

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- voltar ticket ordem por sua posição na lista

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- retorna propriedades de uma Ordem

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- preparar e apresentar informações sobre a ordem

printf("#ticket %d %s %G %s em %G foi criado em %s",

ticket, // ticket de ordem

type, // tipo

initial_volume, // volume colocado

symbol, // simbolo

open_price, // preço de abertura especificada

TimeToString(time_setup)// tempo de colocar a ordem

);

}

}

//---

}

