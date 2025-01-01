- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetTicket
Retorna o ticket de uma ordem correspondente, selecionando automaticamente a ordem para trabalhos posteriores usando funções.
|
ulong OrderGetTicket(
Parâmetros
index
[in] Número de ordem na lista de ordens atuais.
Valor do Retorno
Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.
Observação
Não confunda atuais ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente. Uma ordem é um pedido para conduzir a transação, enquanto que uma posição é um resultado de um ou mais negócios.
Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".
Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições.
OrderGetTicket() função copia os dados sobre uma ordem para o ambiente do programa, e posteriormente chamadas de OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() retornar os dados copiados anteriormente. Isto significa que a própria ordem pode já não existir (ou seu preço de abertura, Stop Loss/Take Profit, níveis de lucro ou expiração mudou), mas ainda podem ser obtidos dados dessa ordem. Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.
Exemplo:
|
void OnStart()
Também Veja