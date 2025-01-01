Eventos do Terminal Cliente

Imediatamente após o terminal cliente carregar um programa (uma Expert Advisor ou um indicador customizado) e começar o processo de inicialização de variáveis globais, o evento Init será enviado, e será processado pelo handler de evento OnInit(), caso exista. Este evento também é gerado após um instrumento financeiro e / ou prazo gráfico ser alterado, depois de um programa ser recompilado no MetaEditor, depois dos parâmetros de entrada serem alterados a partir da janela de configuração de um Expert Advisor ou um indicador personalizado. Um Expert Advisor é também inicializado após a conta ser alterada. O evento Init não é gerado para scripts.

Antes de variáveis globais serem desinicializadas e o programa (Expert Advisor ou indicador customizado) ser descarregado, o terminal cliente envia o evento Deinit para o programa. Deinit é também gerado quando o terminal cliente é encerrado, quando um gráfico é fechado, logo antes o ativo e/ou período ser alterado, em uma recompilação de programa bem sucedida, quando parâmetros de input são alterados e quando a conta é alterada.

O motivo de desinicialização pode ser obtido a partir do parâmetro passado para a função OnDeinit(). A execução da função OnDeinit() está restrita a 2.5 segundos. Se durante este tempo a função não for concluída, então ela é finalizada de forma forçada. O evento Deinit (Desinicializar) não é gerada para scripts.

Start

Evento Start — evento especial para executar um script ou serviço depois que ele é carregado. Este evento é tratado pela função OnStart. Evento Start não é enviado para EAs e indicadores personalizados.

O evento NewTick é gerado caso existam novas cotações, ele é processado pelo OnTick() de Expert Advisors anexados. No caso de uma nova cotação ser recebida enquanto a função OnTick estiver processando a cotação anterior, a nova cotação será ignorada pelo Expert Advisor, porque o evento correspondente não será enfileirado.

Todas as novas cotações que são recebidas enquanto o programa está rodando são ignoradas até que a execução da função OnTick() esteja concluída. Após isso, a função rodará somente após uma nova cotação ser recebida. O evento NewTick é gerado independentemente da negociação automática ser permitida ou não (botão "AutoTrading Permite/Proíbe"). A proibição de negociação automática significa somente que o envio de solicitações de negociação a partir de um Expert Advisor não é permitido, enquanto o Expert Advisor continua trabalhando.

A proibição de negociação automática ao apertar o botão apropriado não parará a execução corrente da função OnTick().

O evento Calculate é gerado somente para indicadores logo após o evento Init ser enviado e em qualquer alteração de dados de preços. Ele é processado pela função OnCalculate.

O evento Timer é periodicamente gerado pelo terminal cliente para o Expert Advisor que ativou o timer através da função EventSetTimer. Geralmente, esta função é chamada na função OnInit. O processamento do evento Timer é realizado pela função OnTimer. Após a operação do Expert Advisor estar concluída, é necessário destruir o timer usando a função EventKillTimer, que é geralmente chamada na função OnDeinit.

O evento Trade é gerado quando uma operação de trade é concluída em um servidor de negociação. O evento Trade é tratado pela função OnTrade() para as seguintes operações de negociação:

envio, modificação e remoção de uma ordem pendente;

cancelamento de uma ordem pendente com ausência de dinheiro suficiente ou expiração;

ativação de uma ordem pendente;

abertura, acréscimo ou encerramento de uma posição (ou parte da posição);

modificação da posição aberta (alteração de stops - Stop Loss e/ou Take Profit).

Ao realizar algumas ações específicas em uma conta de negociação, seu estado muda. Tais ações includem:

Envio de uma solicitação de negociação a partir de algum aplicativo MQL5 no terminal usando as funções OrderSend OrderSendAsync e sua posterior execução.

Envio de uma solicitação de negociação por meio da interface gráfica do terminal e sua posterior execução.

Ativação de ordens pendentes e ordens de stop no servidor.

Realização de operações no lado de um servidor de negociação.

As seguintes transações de negociação são realizadas como resultado destas ações:

tratamento de uma solicitação de negociação

mudança de ordens de abertura

mudança de histórico de ordens

mudança de histórico de operações (deals)

mudança de posições

Por exemplo, ao enviar uma ordem de compra de mercado, ela é tratada, uma ordem de compra apropriada é criada para a conta, a ordem é então executada e removida da lista de ordens em aberto, e então ela é adicionada ao histórico de ordens, uma apropriada operação (deal) é adicionada ao histórico e uma nova posição é criada. Todas estas ações são transações de negociação. A chegada de tal transação no terminal é um evento TradeTransaction. Este evento é tratado pela função OnTradeTransaction.

O evento Tester é gerado após um teste de um Expert Advisor sob dados de histórico ter acabado. O evento é tratado pela função OnTester().

O evento TesterInit é gerado no início de uma otimização no Provador de Estratégia antes do primeiro passo de otimização. O evento TesterInit é tratado pela função OnTesterInit().

O evento TesterPass é gerado quando uma nova estrutura de dados é recebido. O evento TesterPass é tratado pela função OnTesterPass().

O evento TesterDeinit é gerado após o fim de um otimização de um Expert Advisor no Provador de Estratégia. O evento TesterDeinit é tratado pela função OnTesterDeinit().

O evento ChartEvent é gerado pelo terminal cliente quando um usuário está trabalhando com um gráfico:

pressionar de teclado, quando a janela de gráfico está com foco

objeto gráfico criado

objeto gráfico excluído

pressionar de mouse sobre um objeto gráfico do gráfico

movimentação do objeto gráfico usando o mouse

fim de edição de texto no LabelEdit

Também existe o evento customizado ChartEvent, que pode ser enviado para um Expert Advisor através de qualquer programa mql5 por meio do uso da função EventChartCustom. O evento é processado pela função OnChartEvent.

O evento BookEvent é gerado pelo terminal cliente após a Profundida de Mercado ser alterada; ele é processado pela função OnBookEvent. Para começar a geração de BookEvent para um ativo especificado, é necessário subscrever o ativo para este evento através do uso da função MarketBookAdd.

Para desfazer a subscrição de BookEvent para um ativo especificado, é necessário chamar a função MarketBookRelease. O evento BookEvent é um evento do tipo-transmissão - isso significa que é suficiente inscrever apenas um Consultor Especializado (Expert Advisor) para este evento, e todos os outros Consultores Especializados (Expert Advisors) que têm o manipulador de eventos OnBookEvent, vão recebê-lo. É por isso que é necessário analisar o nome do ativo, que é passado para um handler como um parâmetro.

