StringToColor

Converte uma string "R,G,B" ou uma string com o nome da cor em valor de tipo color.

color StringToColor(

string color_string

);

Parâmetros

color_string

[in] Representação de string de uma cor de tipo "R,G,B" ou nome de uma das Web-cores predefinidas.

Valor do Retorno

Valor da cor.

Exemplo:

color str_color=StringToColor("0,127,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

//--- altera a cor um pouco

str_color=StringToColor("0,128,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

Também Veja

ColorToString, ColorToARGB