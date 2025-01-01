Referência MQL5Funções de ConversãoStringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
Converte uma string "R,G,B" ou uma string com o nome da cor em valor de tipo color.
|
color StringToColor(
Parâmetros
color_string
[in] Representação de string de uma cor de tipo "R,G,B" ou nome de uma das Web-cores predefinidas.
Valor do Retorno
Valor da cor.
Exemplo:
|
color str_color=StringToColor("0,127,0");
Também Veja