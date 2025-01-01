DocumentaçãoSeções
StringToColor

Converte uma string "R,G,B" ou uma string com o nome da cor em valor de tipo color.

color  StringToColor(
   string  color_string      // representação de string de cor
   );

Parâmetros

color_string

[in]  Representação de string de uma cor de tipo "R,G,B" ou nome de uma das Web-cores predefinidas.

Valor do Retorno

Valor da cor.

 

Exemplo:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- altera a cor um pouco
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

