Programas MQL5

Para um programa-mql5 funcionar, ele deve ser compilado (botão Compilar ou tecla F7). A compilação deve passar sem erros (alguns avisos são possíveis; eles devem ser analisados). Neste processo, um arquivo executável com o mesmo nome e com extensão EX5 deve ser criado no diretório correspondente, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators ou terminal_dir\MQL5\scripts. Este arquivo pode ser executado.

Características operacionais de programas MQL5 são descritas nas seguintes seções:

Expert Advisors, indicadores customizados e scripts são anexados a um dos gráficos abertos através do método "Arrastar e Soltar" a partir da janela Navegador.

Para um Expert Advisor parar de funcionar, ele deve ser removido de um gráfico. Para fazer isso selecione a "Lista de Experts" no menu de contexto do gráfico, então selecione um Expert Advisor da lista e clique no botão "Remover". O funcionamento de Expert Advisors é também afetado pelo estado do botão "AutoTrading".

A fim de parar um indicador customizado, ele deve ser removido de um gráfico.

Indicadores customizados e Expert Advisors trabalham até eles serem explicitamente removidos de um gráfico; informações sobre Expert Advisors e Indicadores são salvos entre sessões do terminal cliente.

Scripts são executados uma vez e são excluídos automaticamente na conclusão da operação ou mudança de estado do gráfico corrente, ou no encerramento do terminal cliente. Após o reinício do terminal cliente, scripts não são iniciados, porque as informações sobre eles não são salvas.

Em um gráfico podem operar no máximo um Expert Advisor, um script e um número ilimitado de indicadores.

Os serviços não precisam estar vinculados ao gráfico para funcionarem e são projetados para executar funções auxiliares. Por exemplo, no serviço você pode criar um símbolo personalizado, abrir o gráfico do símbolo criado e, em um loop infinito, obter dados para ele usando funções de rede e atualizar continuamente.