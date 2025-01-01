- OrderCalcMargin
HistoryOrdersTotal
Retorna o número de ordens no histórico. Antes de chamar HistoryOrdersTotal(), primeiro é necessário receber o histórico de operações e ordens usando quer seja a função HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().
|
int HistoryOrdersTotal();
Valor retornado
Valor do tipo double.
Observação
Não confunda as ordens do histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Propriedades de uma Ordem