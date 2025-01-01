HistoryOrdersTotal

Retorna o número de ordens no histórico. Antes de chamar HistoryOrdersTotal(), primeiro é necessário receber o histórico de operações e ordens usando quer seja a função HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().

int HistoryOrdersTotal();

Valor retornado

Valor do tipo double.

Observação

Não confunda as ordens do histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- solicitamos todo o histórico disponível na conta

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- obtemos o número de ordens na lista e imprimimos o valor no log

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

Resultado:

Number of historical orders on the account: 496

*/

}

Também Veja

HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Propriedades de uma Ordem