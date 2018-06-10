iTime

Retorna o valor do tempo de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente.

datetime iTime(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

shift

[in] Índice do valor recebido do timeseries (deslocamento - número especificado de barras atrás - em relação à barra atual).

Valor de retorno

Valor do tempo de abertura da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente ou 0 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().

Observação

A função sempre retorna dados relevantes, para isso, a cada chamada, faz uma solicitação aos timeseries para o símbolo/período especificado. Isso significa que, se não houver dados prontos na primeira chamada de função, preparar o resultado poderá levar algum tempo.

A função não armazena os resultados de chamadas anteriores, pois não há cache local para retorno rápido do valor.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- data é no domingo

datetime time=D'2018.06.10 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- se não houver barra para o tempo especificado, iBarShift retornará o índice da barra mais próxima

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));

//--- precisamos encontrar o índice da barra para o tempo especificado, se ele não existir, retornaremos -1

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o nome do dia da semana |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

/* Resultado:

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)

Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)

*/

Veja também

CopyTime, CopyRates