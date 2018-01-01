//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Exemplo de EA com manipulador OnTesterInit()"

#property description "em que são definidos valores e limites "

#property description "de parâmetros de entrada ao otimizar"



input double lots=0. 1; // volume em lotes

input double kATR=3; // tamanho da vela de sinal no ATR

input int ATRperiod=20; // período do indicador ATR

input int holdbars=8; // número de barras para manter a posição

input int slippage=10; // derrapagem admissível

input bool revers=false; // invertemos o sinal?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // MagicNumber do EA

//--- para armazenar o identificador do indicador ATR

int atr_handle;

//--- aqui vamos armazenar os últimos valores do ATR e o corpo da vela

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- lembramo-nos da hora de início da otimização

datetime optimization_start;

//--- para exibir no gráfico a duração após o final da otimização

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- definimos os valores dos parâmetros de entrada para a otimização

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("Definidos os valores iniciais e limites dos parâmetros de otimização");

//--- lembramo-nos do início da otimização

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: otimização iniciada em %s",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- exibimos uma mensagem no gráfico e no log do terminal

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- duração da otimização

string log_message=StringFormat("%s: a otimização demorou %d segundos",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- inicializamos as variáveis globais

last_atr=0;

last_body=0;

//--- definimos o volume correto

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- criamos o identificador do indicador ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: não foi possível criar o iATR, código de erro %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- inicialização bem-sucedida do EA

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- sinal de negociação

static int signal=0; // +1 significa um sinal de compra, -1 significa um sinal de venda

//--- verificamos e fechamos as posições abertas antigas, abertas há mais de holdbars barras atrás

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- verificamos o surgimento de uma nova barra

if(isNewBar())

{

//--- verificamos a presença de sinal

signal=CheckSignal();

}

//--- se aberta uma posição de 'netting', ignoramos o sinal e esperamos até que ele feche

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // saímos do manipulador de eventos NewTick e não entramos no mercado até que apareça uma nova barra

}

//--- para contas de cobertura ('hedge'), casa posição tem vida e fecha separadamente

if(signal!=0)

{

//--- sinal de compra

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Existe um sinal de compra! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- sinal de venda

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Existe um sinal de venda! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- fim da função OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificando se á sinal de negociação |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 significa que não há sinal

int res=0;

//--- obtemos o valor do ATR na penúltima barra concluída (o índice da barra igual a 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- recebemos os dados da última barra fechada numa matriz do tipo MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- calculamos o tamanho do corpo da barra na última barra fechada

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- se o corpo da última barra (com índice 1) exceder o valor anterior do ATR (na barra com índice 2), o sinal de negociação é recebido

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // para a leva altista um valor positivo

}

else

PrintFormat("%s: Não foi possível obter a última barra! Erro",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Não foi possível obter o valor do indicador ATR! Erro",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- se estiver ativado o modo de negociação de reversão

res=revers?-res:res; // se necessário, revertemos o sinal (em vez de 1, retornamos -1, e, em vez de -1, retornamos +1)

//--- retornamos o valor do sinal de negociação

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retornando true quando aparece uma nova barra |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // armazenamos o tempo de abertura da barra atual

//--- obtemos o tempo de abertura da barra zero

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- se o tempo de abertura mudar, é porque apareceu uma nova barra

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- exibir no log informações sobre o tempo de abertura da nova barra

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- exibimos uma mensagem sobre o tempo de abertura da nova barra

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- obtemos os dados do último tick

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- exibimos o tempo do último tick em segundos

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- temos uma nova barra

return (true);

}

//--- não há nenhuma barra nova

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprando a mercado com o volume especificado |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- compramos a mercado

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vendendo a mercado com o volume definido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- vendemos a mercado

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fechando posições segundo o tempo de retenção nas barras |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas

//--- pesquisa detalhada de todas as posições abertas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parâmetros da posição

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // boleta da posição

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // tempo de abertura da posição

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // há quantos barras atrás foi aberta a posição



//--- se a posição tem vivido por um longo tempo, e também o MagicNumber e o símbolo são os mesmos

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de casas decimais

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posição

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // reduzimos o registro do texto para uma correta formatação da mensagem

PrintFormat("Fechamos a posição #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- definindo o tipo de ordem e de envio do pedido de negociação

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparando e enviando uma solicitação de negociação |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- declaração e inicialização de estruturas

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- parâmetros da solicitação

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.position =pos_ticket; // boleta da posição, se fechada

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =volume; // volume

request.type =type; // tipo de ordem

request.price =price; // preço de transação

request.deviation=slip; // desvio permitido em relação ao preço

request.magic =magicnumber; // MagicNumber da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- exibimos as informações sobre a falha

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- relatamos sobre a operação bem-sucedida

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}