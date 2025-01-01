- GetLastError
Retorna a janela de tempo do gráfico atual.
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Valor de Retorno
O conteúdo da variável _Period que representa o valor da janela de tempo do gráfico atual. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES.
Observação
Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Portanto, para o serviço, Period() retorna 0.
Exemplo:
Veja também
PeriodSeconds, Janelas de tempo de gráficos, Data e Hora, Visibilidade de objetos