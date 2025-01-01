DocumentaçãoSeções
Retorna a janela de tempo do gráfico atual.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Valor de Retorno

O conteúdo da variável _Period que representa o valor da janela de tempo do gráfico atual. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES.

Observação

Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Portanto, para o serviço, Period() retorna 0.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o valor do timeframe do gráfico atual e sua descrição
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- exibimos no log os dados obtidos
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
   resultado:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

Veja também

