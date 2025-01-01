Period

Retorna a janela de tempo do gráfico atual.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Valor de Retorno

O conteúdo da variável _Period que representa o valor da janela de tempo do gráfico atual. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES.

Observação

Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Portanto, para o serviço, Period() retorna 0.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos o valor do timeframe do gráfico atual e sua descrição

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- exibimos no log os dados obtidos

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

resultado:

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

Veja também

