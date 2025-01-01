Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalInfoGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetInteger
Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer.
|
long SignalInfoGetInteger(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.
valor de retorno
O valor do tipo integer da propriedade indicada do sinal.