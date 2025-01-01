DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalInfoGetInteger 

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade para configurar a cópia do sinal de negociação.. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

valor de retorno

O valor do tipo integer da propriedade indicada do sinal.