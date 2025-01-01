- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para forma de texto.
|
string EnumToString(
Parâmetros
value
[in] Qualquer tipo de valor de enumeração.
Valor do Retorno
Uma string com uma representação de texto da enumeração. Para obter a mensagem de erro chame a função GetLastError().
Observação
A função pode definir os seguintes valores de erro na variável _LastError:
- ERR_INTERNAL_ERROR — erro do ambiente de execução
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — sem memória suficiente para concluir a operação
- ERR_INVALID_PARAMETER — não pode permitir o nome do valor da enumeração
Exemplo:
|
enum interval // Enumeração de constantes nomeadas
