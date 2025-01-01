EnumToString

Converte um valor de enumeração de qualquer tipo para forma de texto.

string EnumToString(

any_enum value

);

Parâmetros

value

[in] Qualquer tipo de valor de enumeração.

Valor do Retorno

Uma string com uma representação de texto da enumeração. Para obter a mensagem de erro chame a função GetLastError().

Observação

A função pode definir os seguintes valores de erro na variável _LastError:

ERR_INTERNAL_ERROR — erro do ambiente de execução

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — sem memória suficiente para concluir a operação

ERR_INVALID_PARAMETER — não pode permitir o nome do valor da enumeração

Exemplo:

enum interval // Enumeração de constantes nomeadas

{

month=1, // intervalo de um mês

two_months, // dois meses

quarter, // três meses - um quadrimestre

halfyear=6, // meio ano

year=12, // um ano - 12 months

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- define o intervalo de tempo igual a um mês

interval period=month;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- define o intervalo de tempo igual a um quadrimestre (três meses)

period=quarter;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- define o intervalo de tempo igual a um ano (12 meses)

period=year;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- verifica como o tipo de ordem é mostrado

ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



//--- verifica como valores incorretos são mostrados

type=WRONG_VALUE;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



// Resultado:

// month=1

// quarter=3

// year=12

// ORDER_TYPE_BUY=0

// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1

}

Também Veja

Enumerações, Variáveis de entrada