A função define o valor da propriedade do indicador correspondente. Propriedade do indicador deve ser do tipo int ou color. Existem duas variantes da função.

Chamar especificando o identificador da propriedade.

bool  IndicatorSetInteger(
   int  prop_id,           // identificador
   int  prop_value         // valor a ser definido
   );

Chamar especificando o identificador e o modificador da propriedade.

bool  IndicatorSetInteger(
   int  prop_id,           // identificador
   int  prop_modifier,     // modificador
   int  prop_value         // valor a ser definido
   )

Parâmetros

prop_id

[in]  Identificador da propriedade do indicador. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in]  Modificador da propriedade específica. Somente as propriedades de nível requerem um modificador.

prop_value

[in]  Valor de propriedade.

Valor do Retorno

Em caso de execução bem sucedida, retorna true, do contrário - false.

Observação

Numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) quando usa a diretiva de #property, enquanto que a função usa numeração a partir de (zero). No caso do número de nível ser definido incorretamente, o visor do indicador pode ser diferente do pretendido.

Por exemplo, para definir a espessura da primeira linha horizontal usar o índice zero:

  • IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5) - índice 0 é usado para definir a espessura do primeiro nível.

Exemplo: indicador que define a cor, estilo e espessura do indicador de linhas horizontais.

Exemplo usando a função IndicatorSetInteger()

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- visualiza três níveis horizontais na janela separada
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- definir a espessura dos níveis horizontais
#property indicator_levelwidth 5
//--- definir a cor dos níveis horizontais
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- definir o estilo dos níveis horizontais
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- definir as descrições dos níveis horizontais
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (índice 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (índice 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (índice 2)");
//--- define o mome abreviado para o indicador
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int tick_counter=0;
//--- calcular ticks
   tick_counter++;
//--- e calcular as cores dos níveis horizontais, dependendo do contador de tick
   ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // três últimos parâmetros estão comutando a cor
   ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);
   ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);
//--- modificar o estilo dos níveis horizontais
   ChangeLevelStyle(0,tick_counter);
   ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);
   ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);
//--- obter a largura como o restante da divisão inteira por 5 ticks
   int width=tick_counter%5;
//--- iteração em todos os níveis horizontais e definir espessura
   for(int l=0;l<3;l++)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir a cor da linha horizontal na janela separada do indicador|
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelColor(int level,      // número de linha horizontal
                      int tick_number,// dividendo, para obter o número do restante da divisão
                      int f_trigger,  // primeiro divisor de comutação de cor
                      int s_trigger,  // segundo divisor de comutação de cor
                      int t_trigger)  // terceiro divisor de comutação de cor
  {
   static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- índice de cor a partir do array colors[]
   int index=-1;
//--- calcular o número de cor a partir do array colors[] para pintar linha horizontal
   if(tick_number%f_trigger==0)
      index=0;   // se tick_number divide por f_trigger sem o restante
   if(tick_number%s_trigger==0)
      index=1;   // se tick_number divide por s_trigger sem o restante
   if(tick_number%t_trigger==0)
      index=2;   // se tick_number divide por t_trigger sem o restante
//--- se a cor está definida, estabeleça-a      
   if(index!=-1)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Define estilo de linha horizontal na janela do indicador separado|
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelStyle(int level,     // número de linha horizontal
                      int tick_number// número para obter o resto da divisão
                      )
  {
//--- array para armazenar estilos
   static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=
     {STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//--- índice de estilo a partir do array styles[] 
   int index=-1;
//--- calcular o número a partir do array styles[] para definir a linha horizontal
   if(tick_number%50==0)
      index=5;   // se tick_number divide por 50 sem o restante, então o estilo é STYLE_DASHDOTDOT
   if(tick_number%40==0)
      index=4;   // ... style is STYLE_DASHDOT
   if(tick_number%30==0)
      index=3;   // ... STYLE_DOT
   if(tick_number%20==0)
      index=2;   // ... STYLE_DASH
   if(tick_number%10==0)
      index=1;   // ... STYLE_SOLID
//--- se o estilo está definido, estabeleça-o      
   if(index!=-1)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);
  }

Também Veja

