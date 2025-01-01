#include <Trade\Trade.mqh>

#define MAGIC (123)



//--- input parameters

input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // arquivo de locução de sucesso

input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // arquivo de mensagem de erro

input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de ordem

input double InpLots = 0.1; // lotes



//--- global variables

CTrade ExtTrade;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- definimos o magic e o tipo de ordem de execução de acordo com as configurações do símbolo

ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);

ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

//--- chamamos a função de configuração da ordem ou abertura de posição com reprodução de som

OrderSendWithAudio();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| A função configura a ordem ou abre a posição |

//| e reproduz o som de sucesso ou erro |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(void)

{

bool res=true;

MqlTick tick= {};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

PlaySound(InpFileNameErr);

return;

}

//--- enviamos uma solicitação ao servidor

switch(InpOrderType)

{

case ORDER_TYPE_BUY :

res=ExtTrade.Buy(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL :

res=ExtTrade.Sell(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));

break;

default :

res=false;

}

if(!res)

Print("Error ",GetLastError());

Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());



//--- se a solicitação for aceita, reproduzimos o som ok.wav

if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)

PlaySound(InpFileNameOK);

else

PlaySound(InpFileNameErr);

}