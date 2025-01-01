DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Símbolos personalizados 

Símbolos personalizados

Funções para criar e editar as propriedades dos símbolos personalizados.

Ao conectar o terminal a um determinado servidor de negociação, o usuário pode trabalhar com os TimeSeries dos instrumentos financeiros que fornece a corretora. A lista de símbolos - mostrada na janela da Observação do mercado - exibe os instrumentos financeiros disponíveis, e um grupo separado de funções permite obter informações sobre as propriedades do símbolo, sessões de negociação e atualizações do livro de ofertas.

O grupo de funções nesta seção permite criar seus próprios símbolos personalizados. Para fazer isso, é possível criar os símbolos existentes do servidor de negociação, arquivos de texto ou históricos de dados externos.

Função

Ação

CustomSymbolCreate

Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido

CustomSymbolDelete

Remove o símbolo personalizado com o nome especificado

CustomSymbolSetInteger

Define o valor do tipo inteiro para o símbolo personalizado

CustomSymbolSetDouble

Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado

CustomSymbolSetString

Define o valor do tipo cadeia de caracteres para o símbolo personalizado

CustomSymbolSetMarginRate

Define o coeficiente de cobrança da margem - dependendo do tipo e direção da ordem - para o símbolo personalizado

CustomSymbolSetSessionQuote

Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana

CustomSymbolSetSessionTrade

Define a hora de início e fim da sessão de negociação especificada para o símbolo especificado e dia da semana

CustomRatesDelete

Exclui todas as barras no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado

CustomRatesReplace

Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlRates, no intervalo de tempo definido

CustomRatesUpdate

Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates

CustomTicksAdd

Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window.

CustomTicksDelete

Exclui todos os ticks no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado

CustomTicksReplace

Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlTick, no intervalo de tempo definido

CustomBookAdd

Envia o estado do livro de ofertas do instrumento personalizado