Símbolos personalizados

Funções para criar e editar as propriedades dos símbolos personalizados.

Ao conectar o terminal a um determinado servidor de negociação, o usuário pode trabalhar com os TimeSeries dos instrumentos financeiros que fornece a corretora. A lista de símbolos - mostrada na janela da Observação do mercado - exibe os instrumentos financeiros disponíveis, e um grupo separado de funções permite obter informações sobre as propriedades do símbolo, sessões de negociação e atualizações do livro de ofertas.

O grupo de funções nesta seção permite criar seus próprios símbolos personalizados. Para fazer isso, é possível criar os símbolos existentes do servidor de negociação, arquivos de texto ou históricos de dados externos.