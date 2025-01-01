- CustomSymbolCreate
Símbolos personalizados
Funções para criar e editar as propriedades dos símbolos personalizados.
Ao conectar o terminal a um determinado servidor de negociação, o usuário pode trabalhar com os TimeSeries dos instrumentos financeiros que fornece a corretora. A lista de símbolos - mostrada na janela da Observação do mercado - exibe os instrumentos financeiros disponíveis, e um grupo separado de funções permite obter informações sobre as propriedades do símbolo, sessões de negociação e atualizações do livro de ofertas.
O grupo de funções nesta seção permite criar seus próprios símbolos personalizados. Para fazer isso, é possível criar os símbolos existentes do servidor de negociação, arquivos de texto ou históricos de dados externos.
Função
Ação
Cria um símbolo personalizado com o nome especificado no grupo definido
Remove o símbolo personalizado com o nome especificado
Define o valor do tipo inteiro para o símbolo personalizado
Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado
Define o valor do tipo cadeia de caracteres para o símbolo personalizado
Define o coeficiente de cobrança da margem - dependendo do tipo e direção da ordem - para o símbolo personalizado
Define a hora de início e fim da sessão de cotação especificada para o símbolo especificado e dia da semana
Define a hora de início e fim da sessão de negociação especificada para o símbolo especificado e dia da semana
Exclui todas as barras no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado
Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlRates, no intervalo de tempo definido
Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates
Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window.
Exclui todos os ticks no histórico de preço do instrumento personalizado, no intervalo de tempo selecionado
Substitui todo o histórico de preço do instrumento personalizado pelos dados na matriz do tipo MqlTick, no intervalo de tempo definido
Envia o estado do livro de ofertas do instrumento personalizado