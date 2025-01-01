- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
Define um novo valor para uma variável global. Se a variável não existir, o sistema cria uma nova variável global.
datetime GlobalVariableSet(
Parâmetros
name
[in] Nome da variável global.
value
[in] O novo valor numérico.
Valor do Retorno
Se for bem sucedido, a função retorna a última modificação, caso contrário, 0 (zero). Para mais detalhes sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
Um nome de variável global não deve exceder 63 caracteres. As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.
Exemplo:
