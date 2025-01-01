DocumentaçãoSeções
GlobalVariableSet

Define um novo valor para uma variável global. Se a variável não existir, o sistema cria uma nova variável global.

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // Nome da variável global
   double  value      // Valor a ser definido
   );

Parâmetros

name

[in]  Nome da variável global.

value

[in]  O novo valor numérico.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna a última modificação, caso contrário, 0 (zero). Para mais detalhes sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

Um nome de variável global não deve exceder 63 caracteres. As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableSet"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- definimos o novo valor GV_VALUE na variável global do terminal de cliente com o nome GV_NAME
//--- se a variável ainda não existe, ela será criada
   if(GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE)==0)
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- vamos verificar o resultado e imprimi-lo no diário
   double value=0;
   if(GlobalVariableGet(GV_NAMEvalue))
     {
      PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f"GV_NAMEvalue);
     }
   /*
   Resultado:
   The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456
   */
  }