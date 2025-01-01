GlobalVariableSet

Define um novo valor para uma variável global. Se a variável não existir, o sistema cria uma nova variável global.

datetime GlobalVariableSet(

string name,

double value

);

Parâmetros

name

[in] Nome da variável global.

value

[in] O novo valor numérico.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna a última modificação, caso contrário, 0 (zero). Para mais detalhes sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

Um nome de variável global não deve exceder 63 caracteres. As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.

Exemplo: