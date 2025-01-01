Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLKernelFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelFree
Remove uma função inicial OpenCL.
|
void CLKernelFree(
Parâmetros
kernel_name
[in] Manipulador do objeto do kernel.
Valor do Retorno
Nenhum. No caso de um erro interno o valor do modificador _LastError. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().