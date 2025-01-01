DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLKernelFree 

CLKernelFree

Remove uma função inicial OpenCL.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // Manipulador para o kernel de um programa OpenCL
   );

Parâmetros

kernel_name

[in]  Manipulador do objeto do kernel.

Valor do Retorno

Nenhum. No caso de um erro interno o valor do modificador _LastError. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().