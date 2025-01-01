- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Gerenciamento de sinais
Grupo de funções para gerenciar sinais de negociação. Essas funções permitem:
- receber informações sobre os sinais de negociação disponíveis para cópia,
- ler ou configurar a cópia de sinais de negociação
- assinar um sinal, bem como a sua exclusão usando linguagem MQL5.
|
função
|
Ação
|
Retorna o valor da propriedade do tipo double para o sinal selecionado
|
Retorna o valor da propriedade do tipo integer para o sinal selecionado
|
Retorna o valor da propriedade do tipo string para o sinal selecionado
|
Seleciona o sinal na base de sinais de negociação disponíveis no terminal
|
Retorna o número total de sinais disponíveis no terminal
|
Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double
|
Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer
|
Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo string
|
Define, nas configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double
|
Define, nas configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer
|
Realiza uma assinatura para copiar o sinal de negociação
|
Cancela a assinatura para copiar o sinal de negociação