Grupo de funções para gerenciar sinais de negociação. Essas funções permitem:

  • receber informações sobre os sinais de negociação disponíveis para cópia,
  • ler ou configurar a cópia de sinais de negociação
  • assinar um sinal, bem como a sua exclusão usando linguagem MQL5.

função

Ação

SignalBaseGetDouble

Retorna o valor da propriedade do tipo double para o sinal selecionado

SignalBaseGetInteger

Retorna o valor da propriedade do tipo integer para o sinal selecionado

SignalBaseGetString

Retorna o valor da propriedade do tipo string para o sinal selecionado

SignalBaseSelect

Seleciona o sinal na base de sinais de negociação disponíveis no terminal

SignalBaseTotal

Retorna o número total de sinais disponíveis no terminal

SignalInfoGetDouble

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double

SignalInfoGetInteger

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer

SignalInfoGetString

Retorna, a partir das configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo string

SignalInfoSetDouble

Define, nas configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo double

SignalInfoSetInteger

Define, nas configurações de cópia do sinal de negociação, o valor do tipo integer

SignalSubscribe

Realiza uma assinatura para copiar o sinal de negociação

SignalUnsubscribe

Cancela a assinatura para copiar o sinal de negociação

 