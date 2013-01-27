Módulo MetaTrader para integração com Python

A MQL5 foi projetada para desenvolver aplicativos de negociação de alto desempenho nos mercados financeiros e não possui análogos entre outras linguagens especializadas para algotrading. A sintaxe e a velocidade dos programas em MQL5 se aproximam mais das do C++, possui suporte a Opencl e integração com o MS Visual Studio, dispõe de bibliotecas de estatística, lógica difusa e ALGLIB. No ambiente de desenvolvimento do MetaEditor existe também um suporte nativo a bibliotecas .NET com a importação inteligente de funções sem escrever wrappers especiais, podem-se usar DLL de C++ de terceiros. Arquivos de códigos fonte em C++ (CPP e H) podem ser editados e compilados em DLLs diretamente do editor, basta usar o Microsoft Visual Studio instalado no computador do usuário.

Python é uma linguagem de programação moderna de alto nível para o desenvolvimento de scripts e aplicativos. Possui muitas bibliotecas para aprendizado de máquina, automação de processos, análise de dados e visualização.

O pacote MetaTrader para Python é projetado para o recebimento conveniente e rápido de informações de negociação através de comunicação entre processos diretamente do terminal MetaTrader 5. Os dados recebidos desta maneira podem ser utilizados para cálculos estatísticos e aprendizado de máquina.

Instalando o pacote na linha de comando:

pip install MetaTrader5

Atualizando o pacote na linha de comando:

pip install --upgrade MetaTrader5

Funções para integração de MetaTrader 5 e Python

Função Ação initialize Estabelece a conexão com o terminal MetaTrader 5 login Conecta-se a uma conta de negociação com os parâmetros especificados shutdown Fecha a conexão estabelecida anteriormente com o terminal MetaTrader 5 version Retorna a versão do terminal MetaTrader 5 last_error Retorna informações sobre o último erro account_info Obtém informações atuais sobre a conta de negociação terminal_Info Obtém o estado e os parâmetros do terminal MetaTrader 5 conectado symbols_total Obtém o número total de instrumentos financeiros no terminal MetaTrader 5 symbols_get Obtém todos os instrumentos financeiros do terminal MetaTrader 5 symbol_info Obtém informações sobre o instrumento financeiro especificado symbol_info_tick Obtém o último tick do instrumento financeiro especificado symbol_select Seleciona o símbolo na janela MarketWatch ou remove o símbolo deste janela market_book_add Faz com que o terminal MetaTrader 5 receba eventos sobre mudanças no livro de ofertas para o símbolo especificado market_book_get Retorna uma tupla desde BookInfo contendo os registros do livro de ofertas para o símbolo especificado market_book_release Cancela a subscrição do terminal MetaTrader 5 para receber eventos sobre alterações no livro de ofertas para o símbolo especificado copy_rates_from Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada copy_rates_from_pos Recebe barras do terminal MetaTrader 5, a partir do índice especificado copyrates_range Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado copy_ticks_from Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada copy_ticks_range Recebe ticks a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado orders_total Obtém o número de ordens ativas. orders_get Obtém ordens ativas com a capacidade de filtrar por símbolo ou ticket order_calc_margin Retorna o tamanho da margem na moeda da conta para a operação de negociação especificada order_calc_profit Retorna o valor do lucro na moeda da conta para a operação de negociação especificada order_check Verifica que há fundos suficientes para realizar a operação de negociação requerida order_send Envia do terminal para o servidor de negociação uma solicitação para concluir uma operação de negociação. positions_total Obtém o número de posições abertas positions_get Obtém posições abertas com a capacidade de filtrar por símbolo ou bilhete history_orders_total Obtém o número de ordens no histórico de negociação no intervalo especificado history_orders_get Obtém ordens do histórico de negociação com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição history_deals_total Obtém o número de transações no histórico de negociação no intervalo especificado history_deals_get Obtém transações do histórico de negociação com a capacidade de filtrar por bilhete ou posição

Exemplo de conexão do Python ao MetaTrader 5

Baixe a última versão do Python 3.8 da página https://www.python.org/downloads/windows Ao instalar o Python, marque a caixa "Add Python 3.8 to PATH%" para poder executar scripts Python a partir da linha de comando. Instale o módulo MetaTrader5 a partir da linha de comando

pip install MetaTrader5

Adicione os pacotes matplotlib e pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Execute o script de teste

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# conecte-se ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# consultamos o estado e os parâmetros de conexão

print(mt5.terminal_info())

# obtemos informações sobre a versão do MetaTrader 5

print(mt5.version())



# solicitamos 1 000 ticks de EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# solicitamos ticks de AUDUSD no intervalo 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# obtemos barras de vários instrumentos de diferentes maneiras

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# concluímos a conexão ao MetaTrader 5

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# a partir dos dados recebidos criamos o DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# plotamos os ticks no gráfico

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# exibimos rótulos

plt.legend(loc='upper left')



# adicionamos cabeçalho

plt.title('EURAUD ticks')



# mostramos o gráfico

plt.show()

Obtemos os dados e o gráfico

