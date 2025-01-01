PositionGetSymbol

Retorna o símbolo correspondente à posição aberta e seleciona automaticamente essa posição para que possa ser trabalhada usando as funções PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

string PositionGetSymbol(

int index

);

Parâmetros

index

[in] Número de posição na lista de posições abertas.

Valor retornado

Valor do tipo string. Se a posição não foi encontrada, uma string vazia será retornada. Para obter um código de erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos a quantidade de posições abertas na conta

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtemos o símbolo da posição pelo índice do loop i

ResetLastError();

string symbol=PositionGetSymbol(i);



//--- se o símbolo da posição for obtido com sucesso, a posição pelo índice i será automaticamente selecionada

//--- e será possível acessar suas propriedades com PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString

if(symbol!="")

{

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

PrintFormat("Position symbol at index %d: %s, position type: %s", i, symbol, StringSubstr(EnumToString(type), 14));

}

else

{

PrintFormat("PositionGetSymbol(%d) failed. Error %d", i, GetLastError());

continue;

}

}

/*

Resultado:

Position symbol at index 0: GBPUSD, position type: SELL

Position symbol at index 1: EURUSD, position type: BUY

*/

}

Também Veja

PositionsTotal(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição