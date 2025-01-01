DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 > Trabalho com DirectX > DXContextSetSize 

DXContextSetSize

Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // identifica o contexto gráfico   
   uint&  width,        // largura em pixeis   
   uint&  height        // altura em pixeis   
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

width

[in]  Largura do quadro em pixeis.

height

[in]  Altura do quadro em pixeis.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tamanho do quadro do contexto gráfico deve ser alterado apenas entre as renderizações do quadro.