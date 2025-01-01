DXContextSetSize

Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().

bool DXContextSetSize(

int context,

uint& width,

uint& height

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

width

[in] Largura do quadro em pixeis.

height

[in] Altura do quadro em pixeis.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tamanho do quadro do contexto gráfico deve ser alterado apenas entre as renderizações do quadro.