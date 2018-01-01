- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Lê dados do soquete.
int SocketRead(
Parâmetros
socket
[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).
buffer
[out] Referência para array do tipo uchar em que serão lidos os dados. O tamanho da matriz dinâmica é aumentado pelo número de bytes lidos. O tamanho da matriz não pode exceder INT_MAX (2147483647).
buffer_maxlen
[in] Número de bytes que devem ser lidos na matriz buffer[]. Os dados que não se encaixam na matriz permanecerão no soquete. Eles podem ser obtidos pela seguinte chamada SocketRead. O valor buffer_maxlen não pode exceder INT_MAX (2147483647).
timeout_ms
[in] Tempo limite de leitura de dados em milissegundos. Se os dados não puderem ser recuperados durante esse tempo, as tentativas serão concluídas e a função retornará -1.
Valor retornado
Se bem-sucedido, retorna o número de bytes lidos, em caso de erro, retorna -1.
Observação
Se ocorrer um erro durante a execução desta função no soquete do sistema, a conexão estabelecida Socketconnect será interrompida.
Se houver um erro ao ler os dados em _LastError é registrado o erro 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).
A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
