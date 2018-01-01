SocketRead

Lê dados do soquete.

int SocketRead(

int socket,

uchar& buffer[],

uint buffer_maxlen,

uint timeout_ms

);

Parâmetros

socket

[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

buffer

[out] Referência para array do tipo uchar em que serão lidos os dados. O tamanho da matriz dinâmica é aumentado pelo número de bytes lidos. O tamanho da matriz não pode exceder INT_MAX (2147483647).

buffer_maxlen

[in] Número de bytes que devem ser lidos na matriz buffer[]. Os dados que não se encaixam na matriz permanecerão no soquete. Eles podem ser obtidos pela seguinte chamada SocketRead. O valor buffer_maxlen não pode exceder INT_MAX (2147483647).

timeout_ms

[in] Tempo limite de leitura de dados em milissegundos. Se os dados não puderem ser recuperados durante esse tempo, as tentativas serão concluídas e a função retornará -1.

Valor retornado

Se bem-sucedido, retorna o número de bytes lidos, em caso de erro, retorna -1.

Observação

Se ocorrer um erro durante a execução desta função no soquete do sistema, a conexão estabelecida Socketconnect será interrompida.

Se houver um erro ao ler os dados em _LastError é registrado o erro 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Para o exemplo funcionar, adicione Address à lista de permitidos nas configurações do terminal"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enviando comandos para o servidor |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- se for usada uma conexão TLS segura pela porta 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- se for usada uma conexão TCP normal

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lendo a resposta do servidor |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- lê dados do soquete enquanto eles existem, mas não mais tempo do que o timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- diferentes comandos de leitura dependendo de se a conexão é segura ou não

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- analisa a resposta

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- imprime apenas o cabeçalho da resposta

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Cabeçalho HTTP de resposta recebido:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- verifica o identificador

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- se tudo estiver em ordem, conecte-se

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Conectado a ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- se a conexão estiver protegida por um certificado, exibe seus dados

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("Certificado TLS:");

Print(" Proprietário: ",subject);

Print(" Emissor: ",issuer);

Print(" Número: ",serial);

Print(" Impressão digital: ",thumbprint);

Print(" Expiração: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- envia um pedido GET ao servidor

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("Solicitação GET enviada");

//--- leia a resposta

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Falha ao obter resposta, erro ",GetLastError());

}

else

Print("Falha ao enviar solicitação GET, erro ",GetLastError());

}

else

{

Print("Falhou conexão a ",Address,":",Port,", erro ",GetLastError());

}

//--- fecha o soquete após ser usado

SocketClose(socket);

}

else

Print("Não foi possível criar o soquete, erro ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

Veja também

SocketTimeouts, MathSwap