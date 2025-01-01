- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Obtendo Informações de Mercado
Estas são funções destinadas a receber informações sobre o estado do mercado.
|
Função
|
Ação
|
Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos)
|
Verifica se há um símbolo com o nome especificado
|
Retorna o nome de um ativo especificado
|
Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela
|
Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações
|
Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente
|
Retorna um valor de tipo inteiro (long, datetime, int ou bool) de um ativo especificado para a propriedade correspondente
|
Retorna um valor do tipo string de um ativo especificado para a propriedade correspondente
|
Returns the margin rates depending on the order type and direction
|
Retorna os preços correntes para um ativo especificado em uma variável do tipo MqlTick
|
Permite obter a hora de início e fim das sessões de cotação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.
|
Permite obter a hora de início e fim das sessões de negociação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.
|
Fornece abertura da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e subscrever para receber notificações de alterações do DOM (Depth of Market)
|
Fornece fechamento da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e cancelar a subscrição para receber notificações de alterações do DOM
|
Retorna um array de estrutura MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de uma ativo especificado