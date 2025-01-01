DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Informações de Mercado 

Obtendo Informações de Mercado

Estas são funções destinadas a receber informações sobre o estado do mercado.

Função

Ação

SymbolsTotal

Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos)

SymbolExist

Verifica se há um símbolo com o nome especificado

SymbolName

Retorna o nome de um ativo especificado

SymbolSelect

Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela

SymbolIsSynchronized

Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações

SymbolInfoDouble

Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente

SymbolInfoInteger

Retorna um valor de tipo inteiro (long, datetime, int ou bool) de um ativo especificado para a propriedade correspondente

SymbolInfoString

Retorna um valor do tipo string de um ativo especificado para a propriedade correspondente

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

SymbolInfoTick

Retorna os preços correntes para um ativo especificado em uma variável do tipo MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Permite obter a hora de início e fim das sessões de cotação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.

SymbolInfoSessionTrade

Permite obter a hora de início e fim das sessões de negociação especificadas para um ativo especificado e dia da semana.

MarketBookAdd

Fornece abertura da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e subscrever para receber notificações de alterações do DOM (Depth of Market)

MarketBookRelease

Fornece fechamento da Profundidade de Mercado para um ativo selecionado, e cancelar a subscrição para receber notificações de alterações do DOM

MarketBookGet

Retorna um array de estrutura MqlBookInfo contendo registros da Profundidade de Mercado de uma ativo especificado