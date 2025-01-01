Retorna o número de ativos disponíveis (selecionados na janela Observação de Mercado ou todos)

Verifica se há um símbolo com o nome especificado

Retorna o nome de um ativo especificado

Seleciona um ativo na janela Observação de Mercado ou remove um ativo desta janela

Verifica se dados de um ativo selecionado no terminal estão sincronizados com dados no servidor de negociações

Retorna um valor double de um ativo para a propriedade correspondente