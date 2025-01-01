DXDraw

Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet().

bool DXDraw(

int context,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

start

[in] Índice do primeiro vértice para renderização.

count

[in] Número de vértices para renderização.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

Para renderização de vértices, os sombreadores devem primeiro ser definidos com ajuda de DXShaderSet().