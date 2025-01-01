- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet().
bool DXDraw(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
start
[in] Índice do primeiro vértice para renderização.
count
[in] Número de vértices para renderização.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
Para renderização de vértices, os sombreadores devem primeiro ser definidos com ajuda de DXShaderSet().