Documentação
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXDraw 

DXDraw

Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet().

bool  DXDraw(
   int   context,               // identifica o contexto gráfico 
   uint  start=0,               // índice do primeiro vértice
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // número de vértices
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

start

[in]  Índice do primeiro vértice para renderização.

count

[in]  Número de vértices para renderização.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

Para renderização de vértices, os sombreadores devem primeiro ser definidos com ajuda de DXShaderSet().