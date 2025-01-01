__DATE__ Data de compilação do arquivo sem a hora (horas, minutos e segundos são iguais a 0) Print

__DATETIME__ Data e hora de compilação do arquivo Print

__FILE__ Nome do arquivo compilado corrente Print

__FUNCSIG__ Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada. O registro da descrição completa de funções pode ser útil na identificação de funções sobrecarregadas Print

__FUNCTION__ Nome da função, em cujo corpo a macro está localizada Print

__LINE__ Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada. Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Número do compilação Print

__PATH__ O caminho absoluto para o arquivo que está sendo compilado correntemente Print

ACCOUNT_ASSETS The current assets of an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE Saldo da conta na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED The current blocked commission amount on an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Nome de uma empresa que serve a conta AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Crédito da conta na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY Moeda da conta AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY Saldo a mercado da conta na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Alavancagem da conta AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES The current liabilities on an account AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Número permitido máximo de ordens pendentes ativas AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Número da conta AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Margem da conta usada na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Margem livre de uma conta na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Nível de margem de conta em percentagem AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Nível de chamada de margem. Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modo para definir a margem permitida mínima AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Nível de margem de Stop Out (encerramento forçado). Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Nome do cliente AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Lucro atual de uma conta na moeda de depósito AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Nome do servidor de negociação AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Modo stop out da conta em dinheiro AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Modo stop out da conta em percentagem AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Negociação permitida para a conta atual AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT Negociação permitida para um Expert Advisor AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Modo de negociação da conta AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Conta de torneio AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Conta de Demonstração AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Conta real AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER Centrado (somente para o objeto Edit) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT Alinhamento a esquerda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT Alinhamento a direita ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Ponto de ancoragem rigorosamente no centro do objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Ponto de ancoragem para a esquerda no centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Ponto de ancoragem no canto inferior esquerdo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Ponto de ancoragem no canto superior esquerdo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Ponto de ancoragem abaixo no centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Ponto de ancoragem para a direita no centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Ponto de ancoragem no canto inferior direito ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Ponto de ancoragem no canto superior direito ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Ponto de ancoragem acima no centro ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Linha principal Linhas de Indicadores

BOOK_TYPE_BUY Ordem de compra (Bid) MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET Ordem de venda (Offer) MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL Ordem de venda (Offer) MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET Ordem de venda (Offer) MqlBookInfo

BORDER_FLAT Forma lisa ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Forma em relevo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Forma cavada ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo char Constantes de Tipo Numérico

CHAR_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo char Constantes de Tipo Numérico

CHART_AUTOSCROLL Modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS Exibe como uma seqüência de barras ChartSetInteger

CHART_BEGIN Começo do gráfico (o preço mais antigo) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP Exibe o gráfico no topo de outros gráficos ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES Exibe como candles japoneses ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK Cor de nível de preço de compra ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND Cor de fundo do gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID Cor de nível de preço de venda ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Cor de corpo de um candle de baixa ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Cor de corpo de um candle de alta ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN Cor para a barra de baixa, sombras e bordas de candles de baixa ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE Cor de gráfico de linha e cor de candles "Doji" japoneses ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP Cor para a barra de alta, sombras e bordas de candles de alta ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND Cor dos eixos, escalas e linha OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID Cor da grade ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST Cor de linha do último preço de operação executada ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME Cor dos volumes e níveis de abertura de posição ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Texto de um comentário em um gráfico ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS Posição corrente ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Permissão para arrastar os níveis de negociação num gráfico com um mouse. O modo de arrastar é ativado pelo padrão (valor verdadeiro) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Eventos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) envia notificações de movimento de mouse e clique de mouse a todos os programas MQL5 num gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Envia uma notificação de um evento de criação de novo objeto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) para todos os programas MQL5 em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Envia uma notificação de um evento de exclusão de objeto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) para todos os programas MQL5 em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Número das primeiras barras visíveis no gráfico. A indexação de barras é a mesma para séries de tempo. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Máximo fixo do gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Mínimo fixo do gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION Posição fixa do gráfico a partir da borda esquerda em valor percentual. A posição fixa do gráfico é marcada por um pequeno triângulo cinza no eixo do tempo horizontal. Ele é exibido somente se a rolagem automática do gráfico para a direita na chegada de um tick (preço novo) estiver desabilitada (veja a propriedade CHART_AUTOSCROLL). A barra em uma posição fixa permanece no mesmo lugar ao se ampliar e reduzir o gráfico. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Gráfico de preços no primeiro plano ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Altura de gráfico em pixels ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT Identificado objeto de "Gráfico" (OBJ_CHART) - retorna verdadeiro para um objeto gráfico. Retorna falso para um gráfico real ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento ChartSetInteger

CHART_MODE Tipo de gráfico (candles, barras ou linha) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Rolagem do gráfico horizontalmente usando o botão esquerdo do mouse. Rolagem vertical também está disponível se for definido como verdadeiro o valor de todas as seguintes propriedades: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR Escala em pontos por barra ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX Máximo do gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN Mínimo do gráfico ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Escala para ser especificada em pontos por barra ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX Modo de escala fixo ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 Modo de escala 1:1 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE O tamanho da barra zero encaixada a partir da borda direita em porcentagens ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE Exibe valores de preço de compra como uma linha horizontal em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE Exibe valores de preço de venda como uma linha horizontal em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE Exibição da escala de tempo em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID Exibe grade no gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE Exibe valores de último preço como uma linha horizontal em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Descrições pop-up de objetos gráficos ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC Exibe valores OHLC no canto superior esquerdo ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Exibe separadores verticais entre períodos adjacentes ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Exibição da escala de preço em um gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES Exibe volume no gráfico ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS O número de barras no gráfico que podem ser exibidas ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Volumes não são exibidos ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Volume de negociação ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Volumes de tick (mudança de preço) ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS Largura de gráfico em barras ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS Largura de gráfico em pixels ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Manuseio da janela do gráfico (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Visibilidade de sub-janelas ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE A distância entre a moldura superior da sub-janela do indicador e a moldura superior da janela do gráfico principal, ao longo do eixo Y vertical, in pixels. No caso de um evento de mouse, as coordenadas do cursor são passadas em termos das coordenadas da janela do gráfico principal, enquanto que as coordenadas de objetos gráficos em uma sub-janela do indicador são definidas em relação ao canto superior esquerdo da sub-janela. O valor é requerido para converter as coordenadas absolutas do gráfico principal em coordenadas locais da sub-janela para correto trabalho com os objetos gráficos, cujas coordenadas são definidas em relação ao canto superior esquerdo da moldura da sub-janela. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL O número total de janelas de gráficos, incluindo sub-janelas de indicadores ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Dar um clique em um gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM O número inicial de um evento de uma faixa de eventos customizados OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST O número final de um evento de uma faixa de eventos customizados OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Teclada OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Movimento de mouse, cliques de mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Propriedade do objeto gráfico alterada via janela de diálogo de propriedades OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Dar um clique em um objeto gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Objeto gráfico criado (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Objeto gráficoexcluído (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true é definido para o gráfico) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Arrastar e soltar um objeto gráfico OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Fim de edição de texto no objeto gráfico Edit OnChartEvent

CHARTS_MAX O número possível máximo de gráficos abertos simultaneamente em um terminal Outras Constantes

CHIKOUSPAN_LINE Linha Chikou Span Linhas de Indicadores

clrAliceBlue Alice Blue Cores Web

clrAntiqueWhite Antique White Cores Web

clrAqua Aqua Cores Web

clrAquamarine Aquamarine Cores Web

clrBeige Beige Cores Web

clrBisque Bisque Cores Web

clrBlack Black Cores Web

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Cores Web

clrBlue Blue Cores Web

clrBlueViolet Blue Violet Cores Web

clrBrown Brown Cores Web

clrBurlyWood Burly Wood Cores Web

clrCadetBlue Cadet Blue Cores Web

clrChartreuse Chartreuse Cores Web

clrChocolate Chocolate Cores Web

clrCoral Coral Cores Web

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Cores Web

clrCornsilk Cornsilk Cores Web

clrCrimson Crimson Cores Web

clrDarkBlue Dark Blue Cores Web

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Cores Web

clrDarkGray Dark Gray Cores Web

clrDarkGreen Dark Green Cores Web

clrDarkKhaki Dark Khaki Cores Web

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Cores Web

clrDarkOrange Dark Orange Cores Web

clrDarkOrchid Dark Orchid Cores Web

clrDarkSalmon Dark Salmon Cores Web

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Cores Web

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Cores Web

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Cores Web

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Cores Web

clrDarkViolet Dark Violet Cores Web

clrDeepPink Deep Pink Cores Web

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Cores Web

clrDimGray Dim Gray Cores Web

clrDodgerBlue Dodger Blue Cores Web

clrFireBrick Fire Brick Cores Web

clrForestGreen Forest Green Cores Web

clrGainsboro Gainsboro Cores Web

clrGold Gold Cores Web

clrGoldenrod Goldenrod Cores Web

clrGray Gray Cores Web

clrGreen Green Cores Web

clrGreenYellow Green Yellow Cores Web

clrHoneydew Honeydew Cores Web

clrHotPink Hot Pink Cores Web

clrIndianRed Indian Red Cores Web

clrIndigo Indigo Cores Web

clrIvory Ivory Cores Web

clrKhaki Khaki Cores Web

clrLavender Lavender Cores Web

clrLavenderBlush Lavender Blush Cores Web

clrLawnGreen Lawn Green Cores Web

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Cores Web

clrLightBlue Light Blue Cores Web

clrLightCoral Light Coral Cores Web

clrLightCyan Light Cyan Cores Web

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Cores Web

clrLightGray Light Gray Cores Web

clrLightGreen Light Green Cores Web

clrLightPink Light Pink Cores Web

clrLightSalmon Light Salmon Cores Web

clrLightSeaGreen Light Sea Green Cores Web

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Cores Web

clrLightSlateGray Light Slate Gray Cores Web

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Cores Web

clrLightYellow Light Yellow Cores Web

clrLime Lime Cores Web

clrLimeGreen Lime Green Cores Web

clrLinen Linen Cores Web

clrMagenta Magenta Cores Web

clrMaroon Maroon Cores Web

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Cores Web

clrMediumBlue Medium Blue Cores Web

clrMediumOrchid Medium Orchid Cores Web

clrMediumPurple Medium Purple Cores Web

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Cores Web

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Cores Web

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Cores Web

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Cores Web

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Cores Web

clrMidnightBlue Midnight Blue Cores Web

clrMintCream Mint Cream Cores Web

clrMistyRose Misty Rose Cores Web

clrMoccasin Moccasin Cores Web

clrNavajoWhite Navajo White Cores Web

clrNavy Navy Cores Web

clrNONE Ausência de cor Outras Constantes

clrOldLace Old Lace Cores Web

clrOlive Olive Cores Web

clrOliveDrab Olive Drab Cores Web

clrOrange Orange Cores Web

clrOrangeRed Orange Red Cores Web

clrOrchid Orchid Cores Web

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Cores Web

clrPaleGreen Pale Green Cores Web

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Cores Web

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Cores Web

clrPapayaWhip Papaya Whip Cores Web

clrPeachPuff Peach Puff Cores Web

clrPeru Peru Cores Web

clrPink Pink Cores Web

clrPlum Plum Cores Web

clrPowderBlue Powder Blue Cores Web

clrPurple Purple Cores Web

clrRed Red Cores Web

clrRosyBrown Rosy Brown Cores Web

clrRoyalBlue Royal Blue Cores Web

clrSaddleBrown Saddle Brown Cores Web

clrSalmon Salmon Cores Web

clrSandyBrown Sandy Brown Cores Web

clrSeaGreen Sea Green Cores Web

clrSeashell Seashell Cores Web

clrSienna Sienna Cores Web

clrSilver Silver Cores Web

clrSkyBlue Sky Blue Cores Web

clrSlateBlue Slate Blue Cores Web

clrSlateGray Slate Gray Cores Web

clrSnow Snow Cores Web

clrSpringGreen Spring Green Cores Web

clrSteelBlue Steel Blue Cores Web

clrTan Tan Cores Web

clrTeal Teal Cores Web

clrThistle Thistle Cores Web

clrTomato Tomato Cores Web

clrTurquoise Turquoise Cores Web

clrViolet Violet Cores Web

clrWheat Wheat Cores Web

clrWhite White Cores Web

clrWhiteSmoke White Smoke Cores Web

clrYellow Yellow Cores Web

clrYellowGreen Yellow Green Cores Web

CORNER_LEFT_LOWER Centro de coordenadas está no canto inferior esquerdo do gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Centro de coordenadas está no canto superior esquerdo do gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Centro de coordenadas está no canto inferior direito do gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Centro de coordenadas está no canto superior direito do gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP O código de página ANSI do Windows corrente. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP O código de página do sistema Macintosh corrente. Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP O código de página do sistema OEM corrente. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL Código de página de símbolo CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP O código de página ANSI do Windows para o thread corrente. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 Código de página UTF-7. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 Código de página UTF-8. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 AES encryption with 128 bit key (16 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 AES encryption with 256 bit key (32 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP archives CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES DES encryption with 56 bit key (7 bytes) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG Número de algarismos decimais significativos para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_EPSILON Valor mínimo, que satisfaz a condição: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo double) Constantes de Tipo Numérico

DBL_MANT_DIG Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX_10_EXP Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX_EXP Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN_EXP Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo double Constantes de Tipo Numérico

DEAL_COMMENT Comentário de uma operação HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION Comissão de uma operação HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY Entrada de uma operação - entrada, saída, reversão HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN Entrada HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT Reversão HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT Saída HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Número mágico de uma operação (veja ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER Número da ordem de uma operação (deal). HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID Identificador de uma posição, na abertura, modificação ou alteração da qual esta operação (deal) tomou parte. Cada posição tem um identificador único que é atribuído a todas as operações (deals) executadas para o ativo durante todo o tempo de vida da posição. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE Preço de uma operação HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT Lucro de uma operação (deal) HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Swap acumulativo no fechamento HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL Ativo (symbol) de uma operação HistoryDealGetString

DEAL_TIME Propriedades de uma Operação (Deal) HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC O tempo de execução de negociações em milissegundos desde 01.01.1970 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE Tipo de operação HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE Saldo HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS Bonus HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY Compra HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Operação de compra cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de compra executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_BUY) é alterada para DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE Cobrança adicional HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Comissão adicional HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Comissão de agente diário HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Comissão de agente mensal HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Comissão diária HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Comissão mensal HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION Correção HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT Crédito HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Taxa de juros HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL Venda HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Operação de venda cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de venda executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_SELL) é alterada para DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado. Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME Volume de uma operação HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS Exibe como uma seqüência de barras Estilos de Desenho

DRAW_CANDLES Exibe como um seqüência de candles Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_ARROW Desenho de setas multicoloridas Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_HISTOGRAM Histograma multicolorida a partir da linha zero Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Histograma multicolorido dos dois buffers do indicador Estilos de Desenho

DRAW_FILLING Preenchimento de cor entre dos dois níveis Estilos de Desenho

DRAW_HISTOGRAM Histograma a partir da linha zero Estilos de Desenho

DRAW_HISTOGRAM2 Histograma de dois buffers do indicador Estilos de Desenho

DRAW_ZIGZAG Estilo Zigzag permite divisão vertical na barra Estilos de Desenho

ELLIOTT_CYCLE Ciclo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Grande Super-ciclo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Intermediário ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR Menor ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Minuette ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Minuto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY Primário ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE Subminuette ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE Valor vazio em um buffer de indicador Outras Constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY Identificador (ID) de propriedade da conta errado GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE Tamanho de array solicitado excede 2 GB GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD Profundidade de Mercado não pode ser adicionado GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE Profundidade de Mercado não pode ser removido GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX Índice de buffer de indicador errado GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY O diretório não pode ser removido GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE Erro excluindo arquivo GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE Erro de abertura de arquivo GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo char GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE Falha ao alterar ativo e período de um gráfico GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER Falha ao criar timer GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN Erro de abertura de gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD Erro adicionando um indicador no gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL Erro excluindo um indicador do gráfico GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND Indicador não encontrado no gráfico especificado GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED Erro navegando através de gráfico GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY Gráfico não responde GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND Gráfico não encontrado GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED Erro criando telas (screenshots) GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED Erro aplicando template GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID Identificador de gráfico (chart ID) errado GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Diretório inexistente GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo double GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Sem memória suficiente de cache para leitura GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE Arquivo não pode ser reescrito GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY Isto não é um arquivo, isto é um diretório GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY Isto é um arquivo, não um diretório GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Arquivo inexistente GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV O arquivo deve estar aberto como CSV GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD O arquivo deve estar aberto para leitura GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE O arquivo deve estar abertura para escrita GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT O arquivo deve estar aberto como um texto GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV GetLastError

ERR_FILE_READERROR Erro de leitura de arquivo GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR Falha ao escrever um recurso para um arquivo GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo float GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED Envio de arquivo via ftp falhou GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED Função de sistema não é permitida para chamar GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND Variável global do terminal cliente não foi encontrada GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND Histórico solicitado não encontrado GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY Identificador (ID) da propriedade de histórico errado GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD Erro ao aplicar um indicador ao gráfico GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE Indicador não pode ser criado GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND Dado solicitado não encontrado GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Sem memória suficiente para adicionar o indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING Sem parâmetros ao criar um indicador GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Ativo desconhecido GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Manuseio de indicador errado GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX Índice errado de buffer do indicador solicitado GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS Numero errado de parâmetros ao criar um indicador GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo int GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR Erro interno inesperado GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME Data e/ou hora inválida GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Parâmetro errado ao chamar a função de sistema GetLastError

ERR_INVALID_POINTER Ponteiro errado GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Tipo errado de ponteiro GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo long GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED Envio de email falhou GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Hora do último tick não é conhecida (sem ticks) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Ativo desconhecido GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY Identificador de uma propriedade de ativo errado GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY Identificador de propriedade do programa errado GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE Sem data na string GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY Sem memória suficiente para executar a função de sistema GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED Falha ao enviar uma notificação GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT Freqüência de envio de notificações em excesso GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification() GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING String não inicializada GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Deve ser um array numérico GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR Erro trabalhando com um objeto gráfico GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Não foi possível obter data correspondente ao valor GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Não foi possível obter valor correspondente à data GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND Objeto gráfico não foi encontrado GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Deve ser um array unidimensional GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE Falha ao criar umbuffer de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE Erro criando ocontexto de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE Erro em tempo de execução de programa de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL Erro interno ocorreu aoexecutar OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE Erro criando umkernel de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED Funções OpenCLnão são suportados neste computador GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE Falha ao criar um fila de execução em OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER Erro ocorreu aoconfigurar parâmetrospara o kernel de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE Tamanho inválido do buffer de OpenCL GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED Reprodução de som falhou GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED Os nomes do recurso dinâmico e do estático equivalem GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG O nome do recurso excede 63 caracteres GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND Recurso com este nome não foi encontrado em EX5 GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY Série de tempo (timeseries) não pode ser usada GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY Deve ser um array de tipo short GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente. GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Sem memória suficiente para a string GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR Sem memória suficiente para a realocação de string GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN O comprimento da string é menor que o esperado GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR Erro convertendo string em data GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Número grande demais, maior que ULONG_MAX GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED 0 adicionado ao final da string, uma operação inútil GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE Posição fora da string GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes GetLastError

ERR_SUCCESS A operação concluída com sucesso GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY Identificador de propriedade do terminal errado GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Nome de arquivo longo demais GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND Operação (deal) não encontrada GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Negociação via Expert Advisors proibida GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND Ordem não encontrada GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND Posição não encontrada GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED Envio de solicitação de negociação falhou GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST Erros definidos pelo usuáriocomeçam com este código GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED Failed to connect to specified URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS Invalid URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED HTTP request failed GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Timeout exceeded GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Nome de diretório errado GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Handle de arquivo errado GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Nome de arquivo inválido GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING string de formato inválido GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE Data errada na string GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT Objeto de string defeituoso GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER Parâmetro de tipo string defeituoso GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME Hora errada na string GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Um array de comprimento zero GetLastError

FILE_ACCESS_DATE Data do último acesso ao arquivo FileGetInteger

FILE_ANSI Strings de tipo ANSI (símbolos de um byte). Flag é usado em FileOpen() FileOpen

FILE_BIN Modo de leitura/escrita binária (sem conversão string para string). Flag é usado em FileOpen() FileOpen

FILE_COMMON O caminho do arquivo na pasta comum de todos os terminais cliente \Terminal\Common\Files. Flag é usado em funções FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e em FileIsExist(). FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE Data de criação FileGetInteger

FILE_CSV Arquivo CSV (todos seus elementos são convertidos para strings do tipo apropriado, unicode ou ansi, e separados por separador). Flag é usado em FileOpen() FileOpen

FILE_END Obtém o sinal de término de arquivo FileGetInteger

FILE_EXISTS Verifica a existência FileGetInteger

FILE_IS_ANSI O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END Obtém o sinal de termino de linha FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE Data da última modificação FileGetInteger

FILE_POSITION Posição de um ponteiro no arquivo FileGetInteger

FILE_READ Arquivo é aberto para leitura. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida. FileOpen

FILE_REWRITE Possibilidade de reescrever o arquivo usando as funções FileCopy() e FileMove(). O arquivo deve existir ou deve estar aberto para escrita, de outra forma o arquivo não será aberto. FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ Acesso compartilhado para leitura a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo. FileOpen

FILE_SHARE_WRITE Acesso compartilhado para escrita a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo. FileOpen

FILE_SIZE Tamanho de arquivo em bytes FileGetInteger

FILE_TXT Arquivo de texto simples (semelhando ao arquivo csv, mas sem levar em conta os separadores). Flag é usado em FileOpen() FileOpen

FILE_UNICODE Strings de tipo UNICODE (símbolos de dois bytes). Flag é usado em FileOpen() FileOpen

FILE_WRITE Arquivo é aberto para escrita. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida. FileOpen

FLT_DIG Número de algarismos decimais significativos para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_EPSILON Valor mínimo, que satisfaz a condição: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo float) Constantes de Tipo Numérico

FLT_MANT_DIG Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX_10_EXP Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX_EXP Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN_10_EXP Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN_EXP Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo float Constantes de Tipo Numérico

FRIDAY Sexta-feira SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND Linha correspondente à tendência de baixa ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND Linha correspondente à tendência de alta ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE Linha Jaw Linhas de Indicadores

GATORLIPS_LINE Linha Lips Linhas de Indicadores

GATORTEETH_LINE Linha Teeth Linhas de Indicadores

IDABORT Botão "Abort" foi pressionado MessageBox

IDCANCEL Botão "Cancel" foi pressionado MessageBox

IDCONTINUE Botão "Continue" foi pressionado MessageBox

IDIGNORE Botão "Ignore" foi pressionado MessageBox

IDNO Botão "No" foi pressionado MessageBox

IDOK Botão "OK" foi pressionado MessageBox

IDRETRY Botão "Retry" foi pressionado MessageBox

IDTRYAGAIN Botão "Try Again" foi pressionado MessageBox

IDYES Botão "Yes" foi pressionado MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Buffers auxiliares para cálculos intermediários SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Cor SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Dados para desenho SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS Acuracidade de desenho de valores de indicador IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT Altura fixa da janela do indicador (o comando de pré-processador #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR Cor da linha de nível IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Número de níveis na janela do indicador IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Estilo da linha de nível IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT Nível de descrição IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE Valor de nível IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH Espessura da linha de nível IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Máximo da janela do indicador IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Mínimo da janela do indicador IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Nome do indicador abreviado IndicatorSetString

INT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo int Constantes de Tipo Numérico

INT_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo int Constantes de Tipo Numérico

INVALID_HANDLE Manipulador incorreto Outras Constantes

IS_DEBUG_MODE Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de depuração Outras Constantes

IS_PROFILE_MODE Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de profiling Outras Constantes

KIJUNSEN_LINE Linha Kijun-sen Linhas de Indicadores

LICENSE_DEMO Um versão trial de um produto pago do Market. Funciona somente no Provador de Estratégia MQLInfoInteger

LICENSE_FREE Um versão gratuita ilimitada MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Uma versão licenciada adquirida permite pelo menos 5 ativações. O vendedor pode aumentar o número permitido de ativações. MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Uma versão com termo de licença limitada MQLInfoInteger

LONG_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo long Constantes de Tipo Numérico

LONG_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo long Constantes de Tipo Numérico

LOWER_BAND Limite inferior Linhas de Indicadores

LOWER_HISTOGRAM Histograma inferior Linhas de Indicadores

LOWER_LINE Linha de baixo Linhas de Indicadores

M_E e Constantes Matemáticas

M_PI pi Constantes Matemáticas

MAIN_LINE Linha principal Linhas de Indicadores

MB_ABORTRETRYIGNORE Janela de mensagem contém três botões: Abort, Retry e Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE Janela de mensagem contém três botões: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 O primeiro botão MB_DEFBUTTON1 - é o default, se os outros botões MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 não forem especificados MessageBox

MB_DEFBUTTON2 O segundo botão é o default MessageBox

MB_DEFBUTTON3 O terceiro botão é o default MessageBox

MB_DEFBUTTON4 O quarto botão é o default MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING O ícone de sinal de exclamação/aviso MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK O sinal icercado MessageBox

MB_ICONQUESTION O ícone de sinal de interrogação MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND O ícone de sinal STOP MessageBox

MB_OK Janela de mensagem contém somente um botão: OK. Default MessageBox

MB_OKCANCEL Janela de mensagem contém dois botões: OK e Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL Janela de mensagem contém dois botões: Retry e Cancel MessageBox

MB_YESNO Janela de mensagem contém dois botões: Yes e No MessageBox

MB_YESNOCANCEL Janela de mensagem contém três botões: Yes, No e Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE Linha —DI Linhas de Indicadores

MODE_EMA Média exponencial Métodos de Suavização

MODE_LWMA Média linear-ponderada Métodos de Suavização

MODE_SMA Média simples Métodos de Suavização

MODE_SMMA Média suavizada Métodos de Suavização

MONDAY Segunda-feira SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG O flag, que indica o modo de depuração MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED A permissão para usar DLL para o dado programa executado MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE O sinalizador, indicando que o Expert Advisor está operando na coleta de resultado no modo de otimização dos quadros MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE Tipo de licença do módulo EX5. A licença refere-se ao módulo EX5, a partir do qual é feita uma solicitação usando MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE). MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program in MB MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED The memory size used by MQL5 program in MB MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION O flag, que indica o processo de otimização MQLInfoInteger

MQL_PROFILER O flag, que indica que o programa está operando em modo de profiling de código MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Nome do programa MQL5 executado MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Caminho para o dado programa executado MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE Tipo do programa MQL5 MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED The permission to modify the Signals for the given executed program MQLInfoInteger

MQL_TESTER O flag, que indica o processo do testador MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED A permissão para negociar para o dado programa executado MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE O flag, que indica o processo de testador visual MQLInfoInteger

NULL Zero para quaisquer tipos Outras Constantes

OBJ_ALL_PERIODS O objeto é desenhado em todas das janelas de tempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etiqueta de Preço à Esquerda Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Rótulo de Preço Direito Tipos de Objeto

OBJ_ELLIOTWAVE3 Onde de Correção de Elliott Tipos de Objeto

OBJ_ELLIOTWAVE5 Onda Motriz de Elliott Tipos de Objeto

OBJ_EVENT O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico Tipos de Objeto

OBJ_FIBOTIMES Fusos Horários de Fibonacci Tipos de Objeto

OBJ_NO_PERIODS O objeto não desenhado em nenhuma janela de tempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 O objeto é desenhado em gráficos diários ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 O objeto é desenhado em gráficos de 1 hora ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 O objeto é desenhado em gráficos de 12 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 O objeto é desenhado em gráficos de 2 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 O objeto é desenhado em gráficos de 3 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 O objeto é desenhado em gráficos de 4 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 O objeto é desenhado em gráficos de 6 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 O objeto é desenhado em gráficos de 8 horas ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 O objeto é desenhado em gráficos de 1 minuto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 O objeto é desenhado em gráficos de 10 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 O objeto é desenhado em gráficos de 12 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 O objeto é desenhado em gráficos de 15 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 O objeto é desenhado em gráficos de 2 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 O objeto é desenhado em gráficos de 20 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 O objeto é desenhado em gráficos de 3 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 O objeto é desenhado em gráficos de 30 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 O objeto é desenhado em gráficos de 4 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 O objeto é desenhado em gráficos de 5 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 O objeto é desenhado em gráficos de 6 minutos ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 O objeto é desenhado em gráficos mensais ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 O objeto é desenhado em gráficos semanais ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada. Tipos de Objeto

OBJ_REGRESSION Canal de Regressão Linear Tipos de Objeto

OBJ_STDDEVCHANNEL Canal de Desvio Padrão Tipos de Objeto

OBJ_TRENDBYANGLE Linha de Tendência por Ângulo Tipos de Objeto

OBJPROP_ALIGN Alinhamento de texto horizontal no objeto "Edit" (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR Localização do ponto de ancoragem de um objeto gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE Ângulo. Para os objetos sem ângulo especificado, criado a partir de um programa, o valor é igual a EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Código de seta para o objeto Seta ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK Objeto no pano de fundo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR A cor de fundo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE O nome do arquivo BMP para rótulo Bitmap. Veja também Recursos ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR Cor de borda para os objetos OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE Tipo de borda para o objeto "Rectangle label" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID ID do objeto "Chart" (OBJ_CHART). Permite trabalhar com as propriedades deste objeto como um gráfico normal usando as funções descritas em Operações de Gráfico, mas existem algumas exceções. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE A escala para o objeto Chart ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR Cor ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER O canto do gráfico para linkar um objeto gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Hora de criação do objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Exibição da escala de tempo para o objeto Chart ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Nível de marcação da Onda de Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION Desvio para o Canal de Desvio Padrão ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Tendência do objeto Gann ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES Exibição de linhas para marcação da Onda de Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE Exibição da elipse completa do objeto Arco de Fibonacci (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Preenche um objeto com cor (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT Font ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE Tamanho de fonte ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN Proíbe exibir o nome de um objeto gráfico na lista de objetos do menu do terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". O valor true permite ocultar um objeto da lista. Por default, true é definido para os objetos que exibem eventos de calendário, histórico de negociação e para objetos criados a partir de programas MQL5. Para ver tais objetos gráficos e acessar suas propriedades, clique no botão "TODOS" na janela "Lista de objetos". ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR Cor das linhas de nível ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Número de níveis ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Estilo da linha de nível ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT Nível de descrição ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE Valor de nível ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH Espessura do nível de linha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Nome de objeto ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD Janela de tempo para o objeto Chart ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE Coordenada de Preço ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Exibição da escala de preço para o objeto Chart ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Uma linha vertical indo através de todas as janelas de um gráfico ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Raios indo para esquerda ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Raios indo para direita ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY Capacidade de editar texto no objeto Edit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE Escala (propriedades de objetos Gann e Arcos de Fibonnacci) ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE Disponibilidade de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED Objeto é selecionado ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE Estado de botão (pressionado / não pressionado) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Estilo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Ativo para o objeto Chart ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT Descrição do objeto (o texto contido no objeto) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME Coordenada de tempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidade de um objeto nas janelas de tempo ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP O texto de um "tooltip" (dica). Se a propriedade não é definida, então o "tooltip" gerado automaticamente pelo terminal é exibido. Um "tooltip" pode ser desabilitado através da atribuição do valor "

" (quebra de linha) a ele ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Tipo de objeto ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH Espessura de linha ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE A distância em pixels ao longo do eixo X a partir do canto de vinculação (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE A distância em pixels ao longo do eixo Y a partir do canto de vinculação (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER Prioridade de um objeto gráfico para receber eventos de clickagem em um gráfico (CHARTEVENT_CLICK). O valor zero default é definido ao se criar um objeto; a prioridade pode ser aumentada se necessário. Ao colocar objetos um sobre o outro, somente aquele com a maior prioridade receberá o evento CHARTEVENT_CLICK. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Comentário sobre a ordem OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Esta política de preenchimento significa que uma ordem pode ser preenchida somente na quantidade especificada. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Este modo significa que um negociador concorda em executar uma operação com o volume máximo disponível no mercado conforme indicado na ordem. No caso do volume integral de uma ordem não puder ser preenchido, o volume disponível dele será preenchido, e o volume restante será cancelado. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Esta política é usada somente para ordens a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) e somente para os ativos com execução a Mercado ou execução em um sistema de negociação externo (Exchange)***. No caso de um preenchimento parcial, uma ordem a mercado ou do tipo limit com volume remanescente não é cancelada, mas processada posteriormente. Para a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, uma ordem limit correspondente, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com o tipo de execução ORDER_FILLING_RETURN, é criada. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC ID de um Expert Advisor que colocou a ordem (projetado para garantir que cada Expert Advisor coloque seu próprio número único) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID Identificador de posição que é definido para uma ordem tão logo ela é executada. Cada ordem executada resulta em uma operação que abre ou modifica uma posição já existente. O identificador desta exata posição é atribuída à ordem executada neste momento. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT O preço corrente do ativo de uma ordem OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Preço especificado na ordem OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT O preço de ordem Limit para uma ordem StopLimit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Valor de Stop Loss OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Estado de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED Ordem cancelada pelo cliente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED Ordem expirada OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED Ordem executada completamente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL Ordem executada parcialmente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED Ordem aceita OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED Ordem rejeitada OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD Ordem está sendo registrada (aplicação para o sistema de negociação) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Ordem está sendo excluída (excluindo a partir do sistema de negociação) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Ordem está sendo modificada (alterando seus parâmetros) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED Ordem verificada, mas ainda não aceita pela corretora (broker) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Ativo (symbol) de uma ordem OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY Ordem válida até o final do dia corrente de negociação OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Hora de execução ou cancelamento de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC Tempo de execução e cancelamento de ordens em milissegundos desde 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Hora de expiração de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC Ordem válida até cancelamento OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Hora de configuração de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC O tempo para colocar uma ordem de execução em milissegundos desde 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED Ordem válida até expiração OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY A ordem permanecerá efetiva até 23:59:59 do dia especificado. Se esta hora está fora de uma sessão de negociação, a ordem expira na hora de negociação mais próxima. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Valor de Take Profit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Tipo de ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY Ordem de Comprar a Mercado OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Ordem pendente Buy Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP Ordem pendente Buy Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Buy Limit é colocada no preço StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Type de preenchimento de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL Ordem de Vender a Mercado OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Ordem pendente Sell Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP Ordem pendente Sell Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Sell Limit é colocada no preço StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME tempo de duração de uma ordem OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT Volume corrente de uma ordem OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Volume inicial de uma ordem OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT Janela de tempo corrente Janela temporal de Gráfico

PERIOD_D1 1 dia Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H1 1 hora Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H12 12 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H2 2 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H3 3 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H4 4 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H6 6 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H8 8 horas Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M1 1 minuto Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M10 10 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M12 12 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M15 15 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M2 2 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M20 20 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M3 3 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M30 30 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M4 4 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M5 5 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M6 6 minutos Janela temporal de Gráfico

PERIOD_MN1 1 mês Janela temporal de Gráfico

PERIOD_W1 1 semana Janela temporal de Gráfico

PLOT_ARROW Código de seta para estilo DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT Deslocamento vertical de setas para estilo DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES O número de cores PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Número de barras iniciais sem desenho e valores na Janela de Dados PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Tipo de construção gráfica PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Um valor vazio para plotagem, para a qual não há desenho PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL O nome da série gráfica do indicador para exibir na Janela de Dados Ao trabalhar com estilos gráficos complexos exigindo vários buffers de indicador para a exposição, os nomes para cada buffer pode ser especificado utilizando ";" como separador. O código de exemplo é mostrado na DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR O índice de um buffer contendo a cor de desenho PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Estilo de linha de desenho PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH A espessura da linha de desenho PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Deslocamento da plotagem do indicador ao longo do eixo tempo em barras PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Sinal de exibição de valores de construção na Janela de Dados PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Linha +DI Linhas de Indicadores

POINTER_AUTOMATIC Ponteiro de qualquer objeto criado automaticamente (sem usar new()) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC Ponteiro do objeto criado por meio do operador new() CheckPointer

POINTER_INVALID Ponteiro incorreto CheckPointer

POSITION_COMMENT Comentário de uma posição PositionGetString

POSITION_COMMISSION Comissão PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Número mágico de uma posição (veja ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT Preço corrente do ativo de uma posição PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Preço de abertura de uma posição PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Lucro corrente PositionGetDouble

POSITION_SL Nível de Stop Loss de uma posição aberta PositionGetDouble

POSITION_SWAP Swap acumulativo PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Ativo (symbol) da posição PositionGetString

POSITION_TIME Hora de abertura de uma posição PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE Posição de tempo de alteração em segundos desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TP Nível de Take Profit de uma posição aberta PositionGetDouble

POSITION_TYPE Tipo de posição PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY Compra PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL Venda PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Volume de uma posição PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Preço de Fechamento Constantes de Preço

PRICE_HIGH O preço máximo para o período Constantes de Preço

PRICE_LOW O preço mínimo para o período Constantes de Preço

PRICE_MEDIAN O preço mediano, (máximo + mínimo)/2 Constantes de Preço

PRICE_OPEN Preço de Abertura Constantes de Preço

PRICE_TYPICAL Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3 Constantes de Preço

PRICE_WEIGHTED Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4 Constantes de Preço

PROGRAM_EXPERT Expert MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR Indicador MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT Script MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE Symbol or chart period has been changed UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE Chart has been closed UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE Terminal has been closed UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Input parameters have been changed by a user UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE Program has been recompiled UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE Program has been deleted from the chart UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE A new template has been applied UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Sábado SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR Posição corrente de um ponteiro de arquivo FileSeek

SEEK_END Fim de arquivo FileSeek

SEEK_SET Início de arquivo FileSeek

SENKOUSPANA_LINE Linha Senkou Span A Linhas de Indicadores

SENKOUSPANB_LINE Linha Senkou Span B Linhas de Indicadores

SERIES_BARS_COUNT Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE A primeira data para o ativo-período para o momento corrente SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Hora de abertura da última barra do ativo-período SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Flag de sincronização de dados de um ativo/período para o momento corrente SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo SeriesInfoInteger

SHORT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo short Constantes de Tipo Numérico

SHORT_MIN Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo short Constantes de Tipo Numérico

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Author login SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Account balance SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Broker name (company) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Broker server SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Signal base currency SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Publication date (date when it become available for subscription) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Monitoring starting date SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Account equity SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Account gain SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID Signal ID SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Account leverage SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Account maximum drawdown SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Signal name SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Profit in pips SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE Signal subscription price SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING Position in rating SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI Return on Investment (%) SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Number of subscribers SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Account type (0-real, 1-demo, 2-contest) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Number of trades SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED The flag enables synchronization without confirmation dialog SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Copy Stop Loss and Take Profit flag SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Deposit percent (%) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Equity limit SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID Signal id, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME Signal name, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades) SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED "Copy trades by subscription" permission flag SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE "Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Maximum percent of deposit used (%), r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE Linha de sinal Linhas de Indicadores

STAT_BALANCE_DD Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD). TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN Valor do saldo mínimo TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester() TesterStatistics

STAT_DEALS Número de operações (deals) TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD). TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN Mínimo valor do saldo a mercado TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF Recompensa esperada TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT O valor do depósito inicial TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Negociações Compradas TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES Negociações perdedoras TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Comprimento médio de uma série de negociações perdedores TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL Valor mínimo do nível de margem TesterStatistics

STAT_PROFIT Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Negociações compradas lucrativas TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Negociações vendidas lucrativas TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES Negociações compradas lucrativas TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Razão Sharpe TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Negociações Vendidas TesterStatistics

STAT_TRADES Número de negociações (trades) TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Dinheiro sacado da conta TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE Cálculo é baseado em preços Fechamento/Fechamento Constantes de Preço

STO_LOWHIGH Cálculo é baseado em preços Mínimo/Máximo Constantes de Preço

STYLE_DASH Linha tracejada Estilos de Desenho

STYLE_DASHDOT Linha traço-ponto Estilos de Desenho

STYLE_DASHDOTDOT Traço - dois pontos Estilos de Desenho

STYLE_DOT Linha pontilhada Estilos de Desenho

STYLE_SOLID Linha sólida Estilos de Desenho

SUNDAY Domingo SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Máximo Preço de Compra do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Mínimo Preço de Compra do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK Fornecedor da cotação corrente SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS The underlying asset of a derivative SymbolInfoString

SYMBOL_BID Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH Máximo Preço de Venda do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Mínimo Preço de Venda do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE Moeda base de um ativo SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Moeda de margem SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Moeda de lucro SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION Descrição do ativo SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Dígitos após um ponto decimal SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY A ordem é válida até o fim do dia SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags de modos de expiração de ordens permitidas SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED A hora de expiração é especificada na ordem SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY A data de expiração é especificada na ordem SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Esta política significa que uma transação somente pode ser executada com o volume especificado. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC Neste caso, o investidor concorda em executar uma transação com o volume máximo disponível no mercado, em que foi indicado na ordem. No caso da ordem não poder ser completamente preenchida, o volume disponível da ordem será executado, e o volume remanescente será cancelado. A possibilidade de utilização de ordens "IOC" é determinado no servidor. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Preço da último operação (deal) SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Máximo dos preços negociados do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Mínimo dos preços negociados do dia SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Option type SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Option right (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL A call option gives you the right to buy an asset at a specified price SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT A put option gives you the right to sell an asset at a specified price SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset. SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL Stop Loss é permitido SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP Take Profit é permitido SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Caminho da árvore de ativos SymbolInfoString

SYMBOL_POINT Valor de um ponto do ativo SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercador SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Preço médio ponderado da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Número de ordens de Compra no momento SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volume atual de ordens de Compra SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Preço de fechamento da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Número de operações (deals) na sessão corrente SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Juros de abertura resumo SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Preço de abertura da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Máximo preço da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Mínimo preço da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Preço de liquidação da sessão atual SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Número de ordens de Venda no momento SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Volume atual de ordens de Venda SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Rotatividade resumo da sessão corrente SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Volume resumo de operações da sessão corrente SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD Valor do spread em pontos SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT Indicação de um spread flutuante SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG Valor de swap comprado SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Modelo de cálculo de Swap SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Desabilita swaps (sem swaps) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps são cobrados em pontos SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) corrente +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT Valor de swap vendido SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero. SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Hora da última cotação SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Modo de cálculo de preço de contrato SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Tamanho do contrato de negociação SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Execução em um sistema de negociação externo (Exchange) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Execução instantânea SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Execução a Mercado SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Execução por solicitação SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE Modo de execução de operação (deal) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distância para congelar operações de negociação em pontos SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Tipo de execução de ordem SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Permitido somente operações de fechamento de posição SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Negociação está desabilitada para o ativo SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Sem restrições de negociação SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Permitido somente posições compradas SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Permitido somente posições vendidas SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento corrente para colocar ordens de Stop SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Mínima mudança de preço SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Preço de tick calculado para um posição perdedora SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Preço de tick calculado para uma posição lucrativa SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Volume da última operação (deal) SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Máximo volume para uma operação (deal) SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Mínimo volume para uma operação (deal) SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal) SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Volume diário máximo SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Volume diário mínimo SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE Linha Tenkan-sen Linhas de Indicadores

TERMINAL_BUILD O número de compilação (build) do terminal cliente TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Número do código de página da linguagem instalado no terminal cliente TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Caminho comum para todos os terminais instalados em um computador TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Balance in MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Connection to MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Nome da empresa TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED Conexão com um servidor de negociação TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES O número de núcleos de CPU no sistema TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Pasta na qual dados do terminal são armazenados TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE Espaço livre de disco para a pasta MQL5\Files do terminal (agente), MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED Permissão para usar DLL TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED Permissão para enviar e-mails usando servidor-SMTP e login, especificado nas configurações do terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED Permissão para enviar relatórios usando servidor-FTP e login, especificado nas configurações do terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Linguagem do terminal TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS A quantidade máxima de barras no gráfico TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Memória livre do processo do terminal (agente), MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Memória física no sistema, MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL Memória disponível para o processo do terminal (agente), MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED Memória usada pelo terminal (agente), MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Nome do terminal TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Permission to send notifications to smartphone TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT A versão do OpenCL suportado no formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL não é suportado TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Pasta a partir da qual o terminal foi iniciado TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST Último valor conhecido do ping até ao servidor de negociação em microssegundos. Em um segundo existe um milhão de microssegundos TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI A qualidade de resolução ao exibir informações no ecrã é medida pelo número de pontos por polegada linear da superfície (DPI) TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 Indicação do "terminal 64-bit" TerminalInfoInteger

THURSDAY Quinta-feira SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Coloca um ordem de negociação para execução imediata com os parâmetros específicos (ordem a mercado) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Modifca os parâmetros de uma ordem coloca anteriormente MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Coloca um ordem de negociação para execução sob condições específicas (ordem pendente) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Exclui uma ordem pendente colocada anteriormente MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP Modifica valores de Stop Loss e Take Profit de uma posição em aberto MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL Solicitação cancelada pelo negociador MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading desabilitado pelo terminal cliente MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION Sem conexão com o servidor de negociação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE Solicitação concluída MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Somente parte da solicitação foi concluída MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR Erro de processamento de solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN Ordem ou posição congeladas MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID Solicitação inválida MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Data de expiração da ordem inválida na solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Incorreto ou proibida tipo de ordem MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Preço inválido na solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops inválidos na solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volume inválido na solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS O número de ordens pendentes atingiu o limite MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED Solicitação bloqueada para processamento MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Mercado está fechado MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Sem alterações na solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Operação é permitida somente para contas reais MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Estado da ordem alterada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED Ordem colocada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Os preços se alteraram MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Não existem cotações para processar a solicitação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT Solicitação rejeitada MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE Nova Cotação MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading desabilitado pelo servidor MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout) MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Solicitações com freqüência em excesso MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Negociação está desabilitada MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Adição de uma operação (deal) para o histórico. A ação é realizada como resultado de uma execução de uma ordem ou realização de operações com o saldo da conta. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Exclusão de uma operação (deal) do histórico. Pode haver casos quando uma operação (deal) executada anteriormente é excluída de um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi excluída de um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Atualização de uma operação (deal) no histórico. Pode haver caso quando uma operação (deal) executada previamente é alterada em um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi alterada em um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Adição de uma ordem no histórico como resultado de uma execução ou cancelamento. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Exclusão de uma ordem do histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Alteração de uma ordem localizada no histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Adição de uma nova ordem de abertura. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Remoção de uma ordem da lista de ordens em aberto. Uma ordem pode ser excluída da lista de ordens em aberto como resultado da configuração de um solicitação apropriada ou execução (preenchimento) ou movimentação para o histórico. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Atualização de uma ordem de aberturar. As atualizações incluem não somente mudanças evidentes provenientes do terminal cliente ou do lado de um servidor de negociação, mas também alterações de estado de uma ordem ao configurá-lo (por exemplo, transição de ORDER_STATE_STARTED para ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED para ORDER_STATE_PARTIAL, etc.). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION Alteração de uma posição não relacionada com a execução de uma operação (deal). Este tipo de transação mostra que uma posição foi alterada pelo lado de um servidor de negociação. O volume de uma posição, o preço de abertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit podem ter sido alterados. Dados sobre alteração são submetidos na estrutura MqlTradeTransaction via o handler OnTradeTransaction. Alterações de posição (adição, alteração ou encerramento), como resultado de uma execução de operação (deal), não levam a ocorrência de uma transação TRADE_TRANSACTION_POSITION. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST Notificação do fato de que uma solicitação de negociação foi processada por um servidor e o resultado processado foi recebido. Apenas o campo type (tipo de transação de negociação) deve ser analisado em tais transações na estrutura MqlTradeTransaction. O segundo e terceiro parâmetros de OnTradeTransaction (request e result) devem ser analisados para dados adicionais. MqlTradeTransaction

TUESDAY Terça-feira SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uchar Constantes de Tipo Numérico

UINT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uint Constantes de Tipo Numérico

ULONG_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ulong Constantes de Tipo Numérico

UPPER_BAND Limite superior Linhas de Indicadores

UPPER_HISTOGRAM Histograma superior Linhas de Indicadores

UPPER_LINE Linha de cima Linhas de Indicadores

USHORT_MAX Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ushort Constantes de Tipo Numérico

VOLUME_REAL Volume de negociação Constantes de Preço

VOLUME_TICK Volume de Tick Constantes de Preço

WEDNESDAY Quarta-feira SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Significa o número de itens restantes até o final do array, isto é, o array inteiro será processado Outras Constantes