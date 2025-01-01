- Elementos Básicos da Linguagem
Lista de Constantes MQL5
Todas as constantes MQL5 em ordem alfabética.
|
Constant
|
Description
|
Usage
|
__DATE__
|
Data de compilação do arquivo sem a hora (horas, minutos e segundos são iguais a 0)
|
__DATETIME__
|
Data e hora de compilação do arquivo
|
__FILE__
|
Nome do arquivo compilado corrente
|
__FUNCSIG__
|
Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada. O registro da descrição completa de funções pode ser útil na identificação de funções sobrecarregadas
|
__FUNCTION__
|
Nome da função, em cujo corpo a macro está localizada
|
__LINE__
|
Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada.
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Número do compilação
|
__PATH__
|
O caminho absoluto para o arquivo que está sendo compilado correntemente
|
ACCOUNT_ASSETS
|
The current assets of an account
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Saldo da conta na moeda de depósito
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
The current blocked commission amount on an account
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nome de uma empresa que serve a conta
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Crédito da conta na moeda de depósito
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Moeda da conta
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Saldo a mercado da conta na moeda de depósito
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Alavancagem da conta
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
The current liabilities on an account
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Número permitido máximo de ordens pendentes ativas
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Número da conta
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Margem da conta usada na moeda de depósito
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Margem livre de uma conta na moeda de depósito
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Nível de margem de conta em percentagem
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Nível de chamada de margem. Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modo para definir a margem permitida mínima
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Nível de margem de Stop Out (encerramento forçado). Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito
|
ACCOUNT_NAME
|
Nome do cliente
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Lucro atual de uma conta na moeda de depósito
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nome do servidor de negociação
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Modo stop out da conta em dinheiro
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Modo stop out da conta em percentagem
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Negociação permitida para a conta atual
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Negociação permitida para um Expert Advisor
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Modo de negociação da conta
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Conta de torneio
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Conta de Demonstração
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Conta real
|
ALIGN_CENTER
|
Centrado (somente para o objeto Edit)
|
ALIGN_LEFT
|
Alinhamento a esquerda
|
ALIGN_RIGHT
|
Alinhamento a direita
|
ANCHOR_CENTER
|
Ponto de ancoragem rigorosamente no centro do objeto
|
ANCHOR_LEFT
|
Ponto de ancoragem para a esquerda no centro
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Ponto de ancoragem no canto inferior esquerdo
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Ponto de ancoragem no canto superior esquerdo
|
ANCHOR_LOWER
|
Ponto de ancoragem abaixo no centro
|
ANCHOR_RIGHT
|
Ponto de ancoragem para a direita no centro
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Ponto de ancoragem no canto inferior direito
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Ponto de ancoragem no canto superior direito
|
ANCHOR_UPPER
|
Ponto de ancoragem acima no centro
|
BASE_LINE
|
Linha principal
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Ordem de compra (Bid)
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Ordem de venda (Offer)
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Ordem de venda (Offer)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Ordem de venda (Offer)
|
BORDER_FLAT
|
Forma lisa
|
BORDER_RAISED
|
Forma em relevo
|
BORDER_SUNKEN
|
Forma cavada
|
CHAR_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo char
|
CHAR_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo char
|
Modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico
|
CHART_BARS
|
Exibe como uma seqüência de barras
|
CHART_BEGIN
|
Começo do gráfico (o preço mais antigo)
|
Exibe o gráfico no topo de outros gráficos
|
CHART_CANDLES
|
Exibe como candles japoneses
|
Cor de nível de preço de compra
|
Cor de fundo do gráfico
|
Cor de nível de preço de venda
|
Cor de corpo de um candle de baixa
|
Cor de corpo de um candle de alta
|
Cor para a barra de baixa, sombras e bordas de candles de baixa
|
Cor de gráfico de linha e cor de candles "Doji" japoneses
|
Cor para a barra de alta, sombras e bordas de candles de alta
|
Cor dos eixos, escalas e linha OHLC
|
Cor da grade
|
Cor de linha do último preço de operação executada
|
Cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit)
|
Cor dos volumes e níveis de abertura de posição
|
Texto de um comentário em um gráfico
|
CHART_CURRENT_POS
|
Posição corrente
|
Permissão para arrastar os níveis de negociação num gráfico com um mouse. O modo de arrastar é ativado pelo padrão (valor verdadeiro)
|
Eventos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) envia notificações de movimento de mouse e clique de mouse a todos os programas MQL5 num gráfico
|
Envia uma notificação de um evento de criação de novo objeto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) para todos os programas MQL5 em um gráfico
|
Envia uma notificação de um evento de exclusão de objeto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) para todos os programas MQL5 em um gráfico
|
Número das primeiras barras visíveis no gráfico. A indexação de barras é a mesma para séries de tempo.
|
Máximo fixo do gráfico
|
Mínimo fixo do gráfico
|
Posição fixa do gráfico a partir da borda esquerda em valor percentual. A posição fixa do gráfico é marcada por um pequeno triângulo cinza no eixo do tempo horizontal. Ele é exibido somente se a rolagem automática do gráfico para a direita na chegada de um tick (preço novo) estiver desabilitada (veja a propriedade CHART_AUTOSCROLL). A barra em uma posição fixa permanece no mesmo lugar ao se ampliar e reduzir o gráfico.
|
Gráfico de preços no primeiro plano
|
Altura de gráfico em pixels
|
Identificado objeto de "Gráfico" (OBJ_CHART) - retorna verdadeiro para um objeto gráfico. Retorna falso para um gráfico real
|
CHART_LINE
|
Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento
|
Tipo de gráfico (candles, barras ou linha)
|
Rolagem do gráfico horizontalmente usando o botão esquerdo do mouse. Rolagem vertical também está disponível se for definido como verdadeiro o valor de todas as seguintes propriedades: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Escala em pontos por barra
|
Máximo do gráfico
|
Mínimo do gráfico
|
Escala
|
Escala para ser especificada em pontos por barra
|
Modo de escala fixo
|
Modo de escala 1:1
|
Modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita
|
O tamanho da barra zero encaixada a partir da borda direita em porcentagens
|
Exibe valores de preço de compra como uma linha horizontal em um gráfico
|
Exibe valores de preço de venda como uma linha horizontal em um gráfico
|
Exibição da escala de tempo em um gráfico
|
Exibe grade no gráfico
|
Exibe valores de último preço como uma linha horizontal em um gráfico
|
Descrições pop-up de objetos gráficos
|
Exibe valores OHLC no canto superior esquerdo
|
Showing the "One click trading" panel on a chart
|
Exibe separadores verticais entre períodos adjacentes
|
Exibição da escala de preço em um gráfico
|
Exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes
|
Exibe volume no gráfico
|
O número de barras no gráfico que podem ser exibidas
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volumes não são exibidos
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volume de negociação
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volumes de tick (mudança de preço)
|
Largura de gráfico em barras
|
Largura de gráfico em pixels
|
Manuseio da janela do gráfico (HWND)
|
Visibilidade de sub-janelas
|
A distância entre a moldura superior da sub-janela do indicador e a moldura superior da janela do gráfico principal, ao longo do eixo Y vertical, in pixels. No caso de um evento de mouse, as coordenadas do cursor são passadas em termos das coordenadas da janela do gráfico principal, enquanto que as coordenadas de objetos gráficos em uma sub-janela do indicador são definidas em relação ao canto superior esquerdo da sub-janela.
O valor é requerido para converter as coordenadas absolutas do gráfico principal em coordenadas locais da sub-janela para correto trabalho com os objetos gráficos, cujas coordenadas são definidas em relação ao canto superior esquerdo da moldura da sub-janela.
|
O número total de janelas de gráficos, incluindo sub-janelas de indicadores
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Dar um clique em um gráfico
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
O número inicial de um evento de uma faixa de eventos customizados
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
O número final de um evento de uma faixa de eventos customizados
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Teclada
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Movimento de mouse, cliques de mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Propriedade do objeto gráfico alterada via janela de diálogo de propriedades
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Dar um clique em um objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Objeto gráfico criado (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Objeto gráficoexcluído (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Arrastar e soltar um objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Fim de edição de texto no objeto gráfico Edit
|
CHARTS_MAX
|
O número possível máximo de gráficos abertos simultaneamente em um terminal
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
Linha Chikou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Ausência de cor
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Centro de coordenadas está no canto inferior esquerdo do gráfico
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Centro de coordenadas está no canto superior esquerdo do gráfico
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Centro de coordenadas está no canto inferior direito do gráfico
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Centro de coordenadas está no canto superior direito do gráfico
|
CP_ACP
|
O código de página ANSI do Windows corrente.
|
CP_MACCP
|
O código de página do sistema Macintosh corrente.
Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação.
|
CP_OEMCP
|
O código de página do sistema OEM corrente.
|
CP_SYMBOL
|
Código de página de símbolo
|
CP_THREAD_ACP
|
O código de página ANSI do Windows para o thread corrente.
|
CP_UTF7
|
Código de página UTF-7.
|
CP_UTF8
|
Código de página UTF-8.
|
CRYPT_AES128
|
AES encryption with 128 bit key (16 bytes)
|
CRYPT_AES256
|
AES encryption with 256 bit key (32 bytes)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP archives
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64
|
CRYPT_DES
|
DES encryption with 56 bit key (7 bytes)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
MD5 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
SHA1 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
SHA256 HASH caculation
|
DBL_DIG
|
Número de algarismos decimais significativos para o tipo double
|
DBL_EPSILON
|
Valor mínimo, que satisfaz a condição:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo double)
|
DBL_MANT_DIG
|
Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo double
|
DBL_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo double
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo double
|
DBL_MAX_EXP
|
Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo double
|
DBL_MIN
|
Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo double
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo double
|
DBL_MIN_EXP
|
Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo double
|
DEAL_COMMENT
|
Comentário de uma operação
|
DEAL_COMMISSION
|
Comissão de uma operação
|
DEAL_ENTRY
|
Entrada de uma operação - entrada, saída, reversão
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entrada
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Reversão
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Saída
|
DEAL_MAGIC
|
Número mágico de uma operação (veja ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
Número da ordem de uma operação (deal).
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificador de uma posição, na abertura, modificação ou alteração da qual esta operação (deal) tomou parte. Cada posição tem um identificador único que é atribuído a todas as operações (deals) executadas para o ativo durante todo o tempo de vida da posição.
|
DEAL_PRICE
|
Preço de uma operação
|
DEAL_PROFIT
|
Lucro de uma operação (deal)
|
DEAL_SWAP
|
Swap acumulativo no fechamento
|
DEAL_SYMBOL
|
Ativo (symbol) de uma operação
|
DEAL_TIME
|
Propriedades de uma Operação (Deal)
|
DEAL_TIME_MSC
|
O tempo de execução de negociações em milissegundos desde 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Tipo de operação
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Saldo
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Compra
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Operação de compra cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de compra executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_BUY) é alterada para DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Cobrança adicional
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Comissão adicional
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Comissão de agente diário
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Comissão de agente mensal
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Comissão diária
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Comissão mensal
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Correção
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Crédito
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Taxa de juros
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Venda
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Operação de venda cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de venda executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_SELL) é alterada para DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado. Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada
|
DEAL_VOLUME
|
Volume de uma operação
|
Desenha setas
|
Exibe como uma seqüência de barras
|
Exibe como um seqüência de candles
|
Desenho de setas multicoloridas
|
Barras multicoloridas
|
Candles multicoloridos
|
Histograma multicolorida a partir da linha zero
|
Histograma multicolorido dos dois buffers do indicador
|
Linha Multicolorida
|
Divisão Multicolorida
|
ZigZag Multicolorido
|
Preenchimento de cor entre dos dois níveis
|
Histograma a partir da linha zero
|
Histograma de dois buffers do indicador
|
Linha
|
Não desenhado
|
Seção
|
Estilo Zigzag permite divisão vertical na barra
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Ciclo
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Grande Super-ciclo
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Intermediário
|
ELLIOTT_MINOR
|
Menor
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minuto
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Primário
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Super-ciclo
|
EMPTY_VALUE
|
Valor vazio em um buffer de indicador
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Identificador (ID) de propriedade da conta errado
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
Tamanho de array solicitado excede 2 GB
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Profundidade de Mercado não pode ser adicionado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Profundidade de Mercado não pode ser removido
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Índice de buffer de indicador errado
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
O diretório não pode ser removido
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Erro excluindo arquivo
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Erro de abertura de arquivo
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo char
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Falha ao alterar ativo e período de um gráfico
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Falha ao criar timer
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Erro de abertura de gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Erro adicionando um indicador no gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Erro excluindo um indicador do gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
Indicador não encontrado no gráfico especificado
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
Erro navegando através de gráfico
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Gráfico não responde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Gráfico não encontrado
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Erro criando telas (screenshots)
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Erro aplicando template
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
Identificador de gráfico (chart ID) errado
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Diretório inexistente
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo double
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Sem memória suficiente de cache para leitura
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Arquivo não pode ser reescrito
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Isto não é um arquivo, isto é um diretório
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Isto é um arquivo, não um diretório
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Arquivo inexistente
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
O arquivo deve estar aberto como CSV
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
O arquivo deve estar aberto para leitura
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
O arquivo deve estar abertura para escrita
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
O arquivo deve estar aberto como um texto
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
Erro de leitura de arquivo
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
Falha ao escrever um recurso para um arquivo
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo float
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Envio de arquivo via ftp falhou
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
Função de sistema não é permitida para chamar
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
Variável global do terminal cliente não foi encontrada
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
Histórico solicitado não encontrado
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
Identificador (ID) da propriedade de histórico errado
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Erro ao aplicar um indicador ao gráfico
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
Indicador não pode ser criado
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Dado solicitado não encontrado
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Sem memória suficiente para adicionar o indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Sem parâmetros ao criar um indicador
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Ativo desconhecido
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Manuseio de indicador errado
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Índice errado de buffer do indicador solicitado
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Numero errado de parâmetros ao criar um indicador
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo int
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Erro interno inesperado
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Data e/ou hora inválida
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Parâmetro errado ao chamar a função de sistema
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Ponteiro errado
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Tipo errado de ponteiro
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo long
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Envio de email falhou
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Hora do último tick não é conhecida (sem ticks)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Ativo desconhecido
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Identificador de uma propriedade de ativo errado
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Identificador de propriedade do programa errado
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
Sem data na string
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Sem memória suficiente para executar a função de sistema
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
Falha ao enviar uma notificação
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Freqüência de envio de notificações em excesso
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification()
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
String não inicializada
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Deve ser um array numérico
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Erro trabalhando com um objeto gráfico
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Não foi possível obter data correspondente ao valor
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Não foi possível obter valor correspondente à data
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
Objeto gráfico não foi encontrado
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Deve ser um array unidimensional
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
Falha ao criar umbuffer de OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
Erro criando ocontexto de OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
Erro em tempo de execução de programa de OpenCL
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
Erro interno ocorreu aoexecutar OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Handle de OpenCL inválido
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
Erro criando umkernel de OpenCL
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
Funções OpenCLnão são suportados neste computador
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
Erro ocorreu aocompilar um programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
Falha ao criar um fila de execução em OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
Erro ocorreu aoconfigurar parâmetrospara o kernel de OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Tamanho inválido do buffer de OpenCL
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Reprodução de som falhou
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
O nome do recurso excede 63 caracteres
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
Recurso com este nome não foi encontrado em EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
Série de tempo (timeseries) não pode ser usada
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Deve ser um array de tipo short
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente.
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Sem memória suficiente para a string
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Sem memória suficiente para a realocação de string
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
O comprimento da string é menor que o esperado
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Erro convertendo string em data
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Número grande demais, maior que ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
0 adicionado ao final da string, uma operação inútil
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Posição fora da string
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes
|
ERR_SUCCESS
|
A operação concluída com sucesso
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Identificador de propriedade do terminal errado
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Nome de arquivo longo demais
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Operação (deal) não encontrada
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Negociação via Expert Advisors proibida
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Ordem não encontrada
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Posição não encontrada
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Envio de solicitação de negociação falhou
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
Erros definidos pelo usuáriocomeçam com este código
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Failed to connect to specified URL
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
Invalid URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
HTTP request failed
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Timeout exceeded
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Nome de diretório errado
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Handle de arquivo errado
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Nome de arquivo inválido
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
string de formato inválido
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Data errada na string
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Objeto de string defeituoso
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Parâmetro de tipo string defeituoso
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Hora errada na string
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Um array de comprimento zero
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Data do último acesso ao arquivo
|
FILE_ANSI
|
Strings de tipo ANSI (símbolos de um byte). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_BIN
|
Modo de leitura/escrita binária (sem conversão string para string). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_COMMON
|
O caminho do arquivo na pasta comum de todos os terminais cliente \Terminal\Common\Files. Flag é usado em funções FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e em FileIsExist().
|
FILE_CREATE_DATE
|
Data de criação
|
FILE_CSV
|
Arquivo CSV (todos seus elementos são convertidos para strings do tipo apropriado, unicode ou ansi, e separados por separador). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_END
|
Obtém o sinal de término de arquivo
|
FILE_EXISTS
|
Verifica a existência
|
FILE_IS_ANSI
|
O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
Obtém o sinal de termino de linha
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Data da última modificação
|
FILE_POSITION
|
Posição de um ponteiro no arquivo
|
FILE_READ
|
Arquivo é aberto para leitura. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.
|
FILE_REWRITE
|
Possibilidade de reescrever o arquivo usando as funções FileCopy() e FileMove(). O arquivo deve existir ou deve estar aberto para escrita, de outra forma o arquivo não será aberto.
|
FILE_SHARE_READ
|
Acesso compartilhado para leitura a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.
|
FILE_SHARE_WRITE
|
Acesso compartilhado para escrita a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.
|
FILE_SIZE
|
Tamanho de arquivo em bytes
|
FILE_TXT
|
Arquivo de texto simples (semelhando ao arquivo csv, mas sem levar em conta os separadores). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_UNICODE
|
Strings de tipo UNICODE (símbolos de dois bytes). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_WRITE
|
Arquivo é aberto para escrita. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.
|
FLT_DIG
|
Número de algarismos decimais significativos para o tipo float
|
FLT_EPSILON
|
Valor mínimo, que satisfaz a condição:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo float)
|
FLT_MANT_DIG
|
Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo float
|
FLT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo float
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo float
|
FLT_MAX_EXP
|
Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo float
|
FLT_MIN
|
Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo float
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo float
|
FLT_MIN_EXP
|
Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo float
|
FRIDAY
|
Sexta-feira
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Linha correspondente à tendência de baixa
|
GANN_UP_TREND
|
Linha correspondente à tendência de alta
|
GATORJAW_LINE
|
Linha Jaw
|
GATORLIPS_LINE
|
Linha Lips
|
GATORTEETH_LINE
|
Linha Teeth
|
IDABORT
|
Botão "Abort" foi pressionado
|
IDCANCEL
|
Botão "Cancel" foi pressionado
|
IDCONTINUE
|
Botão "Continue" foi pressionado
|
IDIGNORE
|
Botão "Ignore" foi pressionado
|
IDNO
|
Botão "No" foi pressionado
|
IDOK
|
Botão "OK" foi pressionado
|
IDRETRY
|
Botão "Retry" foi pressionado
|
IDTRYAGAIN
|
Botão "Try Again" foi pressionado
|
IDYES
|
Botão "Yes" foi pressionado
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffers auxiliares para cálculos intermediários
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Cor
|
INDICATOR_DATA
|
Dados para desenho
|
INDICATOR_DIGITS
|
Acuracidade de desenho de valores de indicador
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Altura fixa da janela do indicador (o comando de pré-processador #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Cor da linha de nível
|
INDICATOR_LEVELS
|
Número de níveis na janela do indicador
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Estilo da linha de nível
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Nível de descrição
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valor de nível
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Espessura da linha de nível
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Máximo da janela do indicador
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Mínimo da janela do indicador
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nome do indicador abreviado
|
INT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo int
|
INT_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo int
|
INVALID_HANDLE
|
Manipulador incorreto
|
IS_DEBUG_MODE
|
Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de depuração
|
IS_PROFILE_MODE
|
Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de profiling
|
KIJUNSEN_LINE
|
Linha Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
Um versão trial de um produto pago do Market. Funciona somente no Provador de Estratégia
|
LICENSE_FREE
|
Um versão gratuita ilimitada
|
LICENSE_FULL
|
Uma versão licenciada adquirida permite pelo menos 5 ativações. O vendedor pode aumentar o número permitido de ativações.
|
LICENSE_TIME
|
Uma versão com termo de licença limitada
|
LONG_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo long
|
LONG_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo long
|
LOWER_BAND
|
Limite inferior
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Histograma inferior
|
LOWER_LINE
|
Linha de baixo
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Linha principal
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
Janela de mensagem contém três botões: Abort, Retry e Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
Janela de mensagem contém três botões: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
O primeiro botão MB_DEFBUTTON1 - é o default, se os outros botões MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 não forem especificados
|
MB_DEFBUTTON2
|
O segundo botão é o default
|
MB_DEFBUTTON3
|
O terceiro botão é o default
|
MB_DEFBUTTON4
|
O quarto botão é o default
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
O ícone de sinal de exclamação/aviso
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
O sinal icercado
|
MB_ICONQUESTION
|
O ícone de sinal de interrogação
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
O ícone de sinal STOP
|
MB_OK
|
Janela de mensagem contém somente um botão: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
Janela de mensagem contém dois botões: OK e Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
Janela de mensagem contém dois botões: Retry e Cancel
|
MB_YESNO
|
Janela de mensagem contém dois botões: Yes e No
|
MB_YESNOCANCEL
|
Janela de mensagem contém três botões: Yes, No e Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
Linha —DI
|
MODE_EMA
|
Média exponencial
|
MODE_LWMA
|
Média linear-ponderada
|
MODE_SMA
|
Média simples
|
MODE_SMMA
|
Média suavizada
|
MONDAY
|
Segunda-feira
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
O flag, que indica o modo de depuração
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
A permissão para usar DLL para o dado programa executado
|
MQL_FRAME_MODE
|
O sinalizador, indicando que o Expert Advisor está operando na coleta de resultado no modo de otimização dos quadros
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo de licença do módulo EX5. A licença refere-se ao módulo EX5, a partir do qual é feita uma solicitação usando MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program in MB
|
MQL_MEMORY_USED
|
The memory size used by MQL5 program in MB
|
MQL_OPTIMIZATION
|
O flag, que indica o processo de otimização
|
MQL_PROFILER
|
O flag, que indica que o programa está operando em modo de profiling de código
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nome do programa MQL5 executado
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Caminho para o dado programa executado
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo do programa MQL5
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
The permission to modify the Signals for the given executed program
|
MQL_TESTER
|
O flag, que indica o processo do testador
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
A permissão para negociar para o dado programa executado
|
MQL_VISUAL_MODE
|
O flag, que indica o processo de testador visual
|
NULL
|
Zero para quaisquer tipos
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
O objeto é desenhado em todas das janelas de tempo
|
Seta
|
Comprar
|
Conferido
|
Seta para baixo
|
Etiqueta de Preço à Esquerda
|
Rótulo de Preço Direito
|
Vender
|
Sinal Stop
|
Polegar para Baixo
|
Polegares para cima
|
Seta para cima
|
Linha de Seta
|
Bitmap
|
Rótulo Bitmap
|
Botão
|
Canal Eqüidistante
|
Gráfico
|
Linhas de Ciclo
|
Edição
|
Onde de Correção de Elliott
|
Onda Motriz de Elliott
|
Elipse
|
O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico
|
Expansão de Fibonacci
|
Retração de Fibonacci
|
Arcos de Fibonacci
|
Canal de Fibonacci
|
Fibonacci Fan
|
Fusos Horários de Fibonacci
|
Ventilador Gann
|
Grade Gann
|
Linha Gann
|
Linha Horizontal
|
Rótulo
|
OBJ_NO_PERIODS
|
O objeto não desenhado em nenhuma janela de tempo
|
OBJ_PERIOD_D1
|
O objeto é desenhado em gráficos diários
|
OBJ_PERIOD_H1
|
O objeto é desenhado em gráficos de 1 hora
|
OBJ_PERIOD_H12
|
O objeto é desenhado em gráficos de 12 horas
|
OBJ_PERIOD_H2
|
O objeto é desenhado em gráficos de 2 horas
|
OBJ_PERIOD_H3
|
O objeto é desenhado em gráficos de 3 horas
|
OBJ_PERIOD_H4
|
O objeto é desenhado em gráficos de 4 horas
|
OBJ_PERIOD_H6
|
O objeto é desenhado em gráficos de 6 horas
|
OBJ_PERIOD_H8
|
O objeto é desenhado em gráficos de 8 horas
|
OBJ_PERIOD_M1
|
O objeto é desenhado em gráficos de 1 minuto
|
OBJ_PERIOD_M10
|
O objeto é desenhado em gráficos de 10 minutos
|
OBJ_PERIOD_M12
|
O objeto é desenhado em gráficos de 12 minutos
|
OBJ_PERIOD_M15
|
O objeto é desenhado em gráficos de 15 minutos
|
OBJ_PERIOD_M2
|
O objeto é desenhado em gráficos de 2 minutos
|
OBJ_PERIOD_M20
|
O objeto é desenhado em gráficos de 20 minutos
|
OBJ_PERIOD_M3
|
O objeto é desenhado em gráficos de 3 minutos
|
OBJ_PERIOD_M30
|
O objeto é desenhado em gráficos de 30 minutos
|
OBJ_PERIOD_M4
|
O objeto é desenhado em gráficos de 4 minutos
|
OBJ_PERIOD_M5
|
O objeto é desenhado em gráficos de 5 minutos
|
OBJ_PERIOD_M6
|
O objeto é desenhado em gráficos de 6 minutos
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
O objeto é desenhado em gráficos mensais
|
OBJ_PERIOD_W1
|
O objeto é desenhado em gráficos semanais
|
Forquilha de Andrews
|
Retângulo
|
O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.
|
Canal de Regressão Linear
|
Canal de Desvio Padrão
|
Texto
|
Linha de Tendência
|
Linha de Tendência por Ângulo
|
Triângulo
|
Linha Vertical
|
OBJPROP_ALIGN
|
Alinhamento de texto horizontal no objeto "Edit" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Localização do ponto de ancoragem de um objeto gráfico
|
OBJPROP_ANGLE
|
Ângulo. Para os objetos sem ângulo especificado, criado a partir de um programa, o valor é igual a EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Código de seta para o objeto Seta
|
OBJPROP_BACK
|
Objeto no pano de fundo
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
A cor de fundo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
O nome do arquivo BMP para rótulo Bitmap. Veja também Recursos
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Cor de borda para os objetos OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Tipo de borda para o objeto "Rectangle label"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
ID do objeto "Chart" (OBJ_CHART). Permite trabalhar com as propriedades deste objeto como um gráfico normal usando as funções descritas em Operações de Gráfico, mas existem algumas exceções.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
A escala para o objeto Chart
|
OBJPROP_COLOR
|
Cor
|
OBJPROP_CORNER
|
O canto do gráfico para linkar um objeto gráfico
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Hora de criação do objeto
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Exibição da escala de tempo para o objeto Chart
|
OBJPROP_DEGREE
|
Nível de marcação da Onda de Elliott
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Desvio para o Canal de Desvio Padrão
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Tendência do objeto Gann
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Exibição de linhas para marcação da Onda de Elliott
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Exibição da elipse completa do objeto Arco de Fibonacci (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Preenche um objeto com cor (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
Font
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Tamanho de fonte
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Proíbe exibir o nome de um objeto gráfico na lista de objetos do menu do terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". O valor true permite ocultar um objeto da lista. Por default, true é definido para os objetos que exibem eventos de calendário, histórico de negociação e para objetos criados a partir de programas MQL5. Para ver tais objetos gráficos e acessar suas propriedades, clique no botão "TODOS" na janela "Lista de objetos".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Cor das linhas de nível
|
OBJPROP_LEVELS
|
Número de níveis
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Estilo da linha de nível
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Nível de descrição
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Valor de nível
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Espessura do nível de linha
|
OBJPROP_NAME
|
Nome de objeto
|
OBJPROP_PERIOD
|
Janela de tempo para o objeto Chart
|
OBJPROP_PRICE
|
Coordenada de Preço
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Exibição da escala de preço para o objeto Chart
|
OBJPROP_RAY
|
Uma linha vertical indo através de todas as janelas de um gráfico
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Raios indo para esquerda
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Raios indo para direita
|
OBJPROP_READONLY
|
Capacidade de editar texto no objeto Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
Escala (propriedades de objetos Gann e Arcos de Fibonnacci)
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Disponibilidade de objeto
|
OBJPROP_SELECTED
|
Objeto é selecionado
|
OBJPROP_STATE
|
Estado de botão (pressionado / não pressionado)
|
OBJPROP_STYLE
|
Estilo
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Ativo para o objeto Chart
|
OBJPROP_TEXT
|
Descrição do objeto (o texto contido no objeto)
|
OBJPROP_TIME
|
Coordenada de tempo
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Visibilidade de um objeto nas janelas de tempo
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
O texto de um "tooltip" (dica). Se a propriedade não é definida, então o "tooltip" gerado automaticamente pelo terminal é exibido. Um "tooltip" pode ser desabilitado através da atribuição do valor "\n" (quebra de linha) a ele
|
OBJPROP_TYPE
|
Tipo de objeto
|
OBJPROP_WIDTH
|
Espessura de linha
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
A distância em pixels ao longo do eixo X a partir do canto de vinculação (see note)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.
|
OBJPROP_XSIZE
|
O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
A distância em pixels ao longo do eixo Y a partir do canto de vinculação (see note)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.
|
OBJPROP_YSIZE
|
O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_ZORDER
|
Prioridade de um objeto gráfico para receber eventos de clickagem em um gráfico (CHARTEVENT_CLICK). O valor zero default é definido ao se criar um objeto; a prioridade pode ser aumentada se necessário. Ao colocar objetos um sobre o outro, somente aquele com a maior prioridade receberá o evento CHARTEVENT_CLICK.
|
ORDER_COMMENT
|
Comentário sobre a ordem
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Esta política de preenchimento significa que uma ordem pode ser preenchida somente na quantidade especificada. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Este modo significa que um negociador concorda em executar uma operação com o volume máximo disponível no mercado conforme indicado na ordem. No caso do volume integral de uma ordem não puder ser preenchido, o volume disponível dele será preenchido, e o volume restante será cancelado.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Esta política é usada somente para ordens a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) e somente para os ativos com execução a Mercado ou execução em um sistema de negociação externo (Exchange)***. No caso de um preenchimento parcial, uma ordem a mercado ou do tipo limit com volume remanescente não é cancelada, mas processada posteriormente.
Para a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, uma ordem limit correspondente, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com o tipo de execução ORDER_FILLING_RETURN, é criada.
|
ORDER_MAGIC
|
ID de um Expert Advisor que colocou a ordem (projetado para garantir que cada Expert Advisor coloque seu próprio número único)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Identificador de posição que é definido para uma ordem tão logo ela é executada. Cada ordem executada resulta em uma operação que abre ou modifica uma posição já existente. O identificador desta exata posição é atribuída à ordem executada neste momento.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
O preço corrente do ativo de uma ordem
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Preço especificado na ordem
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
O preço de ordem Limit para uma ordem StopLimit
|
ORDER_SL
|
Valor de Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Estado de uma ordem
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Ordem cancelada pelo cliente
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Ordem expirada
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Ordem executada completamente
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Ordem executada parcialmente
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Ordem aceita
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Ordem rejeitada
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
Ordem está sendo registrada (aplicação para o sistema de negociação)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
Ordem está sendo excluída (excluindo a partir do sistema de negociação)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
Ordem está sendo modificada (alterando seus parâmetros)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Ordem verificada, mas ainda não aceita pela corretora (broker)
|
ORDER_SYMBOL
|
Ativo (symbol) de uma ordem
|
ORDER_TIME_DAY
|
Ordem válida até o final do dia corrente de negociação
|
ORDER_TIME_DONE
|
Hora de execução ou cancelamento de uma ordem
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Tempo de execução e cancelamento de ordens em milissegundos desde 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Hora de expiração de uma ordem
|
ORDER_TIME_GTC
|
Ordem válida até cancelamento
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Hora de configuração de uma ordem
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
O tempo para colocar uma ordem de execução em milissegundos desde 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Ordem válida até expiração
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
A ordem permanecerá efetiva até 23:59:59 do dia especificado. Se esta hora está fora de uma sessão de negociação, a ordem expira na hora de negociação mais próxima.
|
ORDER_TP
|
Valor de Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Tipo de ordem
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Ordem de Comprar a Mercado
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Ordem pendente Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Ordem pendente Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Buy Limit é colocada no preço StopLimit
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Type de preenchimento de uma ordem
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Ordem de Vender a Mercado
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Ordem pendente Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Ordem pendente Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Sell Limit é colocada no preço StopLimit
|
ORDER_TYPE_TIME
|
tempo de duração de uma ordem
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Volume corrente de uma ordem
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Volume inicial de uma ordem
|
PERIOD_CURRENT
|
Janela de tempo corrente
|
PERIOD_D1
|
1 dia
|
PERIOD_H1
|
1 hora
|
PERIOD_H12
|
12 horas
|
PERIOD_H2
|
2 horas
|
PERIOD_H3
|
3 horas
|
PERIOD_H4
|
4 horas
|
PERIOD_H6
|
6 horas
|
PERIOD_H8
|
8 horas
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M10
|
10 minutos
|
PERIOD_M12
|
12 minutos
|
PERIOD_M15
|
15 minutos
|
PERIOD_M2
|
2 minutos
|
PERIOD_M20
|
20 minutos
|
PERIOD_M3
|
3 minutos
|
PERIOD_M30
|
30 minutos
|
PERIOD_M4
|
4 minutos
|
PERIOD_M5
|
5 minutos
|
PERIOD_M6
|
6 minutos
|
PERIOD_MN1
|
1 mês
|
PERIOD_W1
|
1 semana
|
PLOT_ARROW
|
Código de seta para estilo DRAW_ARROW
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Deslocamento vertical de setas para estilo DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
O número de cores
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Número de barras iniciais sem desenho e valores na Janela de Dados
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Tipo de construção gráfica
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Um valor vazio para plotagem, para a qual não há desenho
|
PLOT_LABEL
|
O nome da série gráfica do indicador para exibir na Janela de Dados Ao trabalhar com estilos gráficos complexos exigindo vários buffers de indicador para a exposição, os nomes para cada buffer pode ser especificado utilizando ";" como separador. O código de exemplo é mostrado na DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
O índice de um buffer contendo a cor de desenho
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Estilo de linha de desenho
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
A espessura da linha de desenho
|
PLOT_SHIFT
|
Deslocamento da plotagem do indicador ao longo do eixo tempo em barras
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Sinal de exibição de valores de construção na Janela de Dados
|
PLUSDI_LINE
|
Linha +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Ponteiro de qualquer objeto criado automaticamente (sem usar new())
|
POINTER_DYNAMIC
|
Ponteiro do objeto criado por meio do operador new()
|
POINTER_INVALID
|
Ponteiro incorreto
|
POSITION_COMMENT
|
Comentário de uma posição
|
POSITION_COMMISSION
|
Comissão
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador.
|
POSITION_MAGIC
|
Número mágico de uma posição (veja ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Preço corrente do ativo de uma posição
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Preço de abertura de uma posição
|
POSITION_PROFIT
|
Lucro corrente
|
POSITION_SL
|
Nível de Stop Loss de uma posição aberta
|
POSITION_SWAP
|
Swap acumulativo
|
POSITION_SYMBOL
|
Ativo (symbol) da posição
|
POSITION_TIME
|
Hora de abertura de uma posição
|
POSITION_TIME_MSC
|
Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Posição de tempo de alteração em segundos desde 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Nível de Take Profit de uma posição aberta
|
POSITION_TYPE
|
Tipo de posição
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Compra
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Venda
|
POSITION_VOLUME
|
Volume de uma posição
|
PRICE_CLOSE
|
Preço de Fechamento
|
PRICE_HIGH
|
O preço máximo para o período
|
PRICE_LOW
|
O preço mínimo para o período
|
PRICE_MEDIAN
|
O preço mediano, (máximo + mínimo)/2
|
PRICE_OPEN
|
Preço de Abertura
|
PRICE_TYPICAL
|
Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicador
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
REASON_ACCOUNT
|
Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Symbol or chart period has been changed
|
REASON_CHARTCLOSE
|
Chart has been closed
|
REASON_CLOSE
|
Terminal has been closed
|
REASON_INITFAILED
|
This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value
|
REASON_PARAMETERS
|
Input parameters have been changed by a user
|
REASON_PROGRAM
|
Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function
|
REASON_RECOMPILE
|
Program has been recompiled
|
REASON_REMOVE
|
Program has been deleted from the chart
|
REASON_TEMPLATE
|
A new template has been applied
|
SATURDAY
|
Sábado
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Posição corrente de um ponteiro de arquivo
|
SEEK_END
|
Fim de arquivo
|
SEEK_SET
|
Início de arquivo
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Linha Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Linha Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente
|
SERIES_FIRSTDATE
|
A primeira data para o ativo-período para o momento corrente
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Hora de abertura da última barra do ativo-período
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flag de sincronização de dados de um ativo/período para o momento corrente
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo
|
SHORT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo short
|
SHORT_MIN
|
Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo short
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Author login
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Account balance
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Broker name (company)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Broker server
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Signal base currency
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Publication date (date when it become available for subscription)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Monitoring starting date
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Account equity
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Account gain
|
SIGNAL_BASE_ID
|
Signal ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Account leverage
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Account maximum drawdown
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Signal name
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Profit in pips
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Signal subscription price
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Position in rating
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Return on Investment (%)
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Number of subscribers
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Account type (0-real, 1-demo, 2-contest)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Number of trades
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
The flag enables synchronization without confirmation dialog
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Copy Stop Loss and Take Profit flag
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Deposit percent (%)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Equity limit
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Signal id, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Signal name, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades)
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"Copy trades by subscription" permission flag
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Maximum percent of deposit used (%), r/o
|
SIGNAL_LINE
|
Linha de sinal
|
STAT_BALANCE_DD
|
Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
Valor do saldo mínimo
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester()
|
STAT_DEALS
|
Número de operações (deals)
|
STAT_EQUITY_DD
|
Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
Mínimo valor do saldo a mercado
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Recompensa esperada
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
O valor do depósito inicial
|
STAT_LONG_TRADES
|
Negociações Compradas
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Negociações perdedoras
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Comprimento médio de uma série de negociações perdedores
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Valor mínimo do nível de margem
|
STAT_PROFIT
|
Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Negociações compradas lucrativas
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Negociações vendidas lucrativas
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Negociações compradas lucrativas
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Razão Sharpe
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Negociações Vendidas
|
STAT_TRADES
|
Número de negociações (trades)
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Dinheiro sacado da conta
|
STO_CLOSECLOSE
|
Cálculo é baseado em preços Fechamento/Fechamento
|
STO_LOWHIGH
|
Cálculo é baseado em preços Mínimo/Máximo
|
STYLE_DASH
|
Linha tracejada
|
STYLE_DASHDOT
|
Linha traço-ponto
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Traço - dois pontos
|
STYLE_DOT
|
Linha pontilhada
|
STYLE_SOLID
|
Linha sólida
|
SUNDAY
|
Domingo
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Máximo Preço de Compra do dia
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Mínimo Preço de Compra do dia
|
SYMBOL_BANK
|
Fornecedor da cotação corrente
|
SYMBOL_BASIS
|
The underlying asset of a derivative
|
SYMBOL_BID
|
Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Máximo Preço de Venda do dia
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Mínimo Preço de Venda do dia
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Moeda base de um ativo
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Moeda de margem
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Moeda de lucro
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descrição do ativo
|
SYMBOL_DIGITS
|
Dígitos após um ponto decimal
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
A ordem é válida até o fim do dia
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags de modos de expiração de ordens permitidas
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
A hora de expiração é especificada na ordem
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
A data de expiração é especificada na ordem
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Esta política significa que uma transação somente pode ser executada com o volume especificado. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
Neste caso, o investidor concorda em executar uma transação com o volume máximo disponível no mercado, em que foi indicado na ordem. No caso da ordem não poder ser completamente preenchida, o volume disponível da ordem será executado, e o volume remanescente será cancelado. A possibilidade de utilização de ordens "IOC" é determinado no servidor.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas
|
SYMBOL_ISIN
|
O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação.
|
SYMBOL_LAST
|
Preço da último operação (deal)
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Máximo dos preços negociados do dia
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Mínimo dos preços negociados do dia
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Option type
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Option right (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
A call option gives you the right to buy an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
A put option gives you the right to sell an asset at a specified price
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset.
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Stop Loss é permitido
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Take Profit é permitido
|
SYMBOL_PATH
|
Caminho da árvore de ativos
|
SYMBOL_POINT
|
Valor de um ponto do ativo
|
SYMBOL_SELECT
|
O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercador
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Preço médio ponderado da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Número de ordens de Compra no momento
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volume atual de ordens de Compra
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Preço de fechamento da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Número de operações (deals) na sessão corrente
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Juros de abertura resumo
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Preço de abertura da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Máximo preço da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Mínimo preço da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Preço de liquidação da sessão atual
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Número de ordens de Venda no momento
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Volume atual de ordens de Venda
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Rotatividade resumo da sessão corrente
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Volume resumo de operações da sessão corrente
|
SYMBOL_SPREAD
|
Valor do spread em pontos
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Indicação de um spread flutuante
|
SYMBOL_START_TIME
|
Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valor de swap comprado
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modelo de cálculo de Swap
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Desabilita swaps (sem swaps)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps são cobrados em pontos
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) corrente +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valor de swap vendido
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero.
|
SYMBOL_TIME
|
Hora da última cotação
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modo de cálculo de preço de contrato
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Tamanho do contrato de negociação
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Execução em um sistema de negociação externo (Exchange)
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Execução instantânea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Execução a Mercado
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Execução por solicitação
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modo de execução de operação (deal)
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distância para congelar operações de negociação em pontos
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo de execução de ordem
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permitido somente operações de fechamento de posição
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Negociação está desabilitada para o ativo
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Sem restrições de negociação
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Permitido somente posições compradas
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Permitido somente posições vendidas
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento corrente para colocar ordens de Stop
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Mínima mudança de preço
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Preço de tick calculado para um posição perdedora
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Preço de tick calculado para uma posição lucrativa
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume da última operação (deal)
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Máximo volume para uma operação (deal)
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Mínimo volume para uma operação (deal)
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal)
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volume diário máximo
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volume diário mínimo
|
TENKANSEN_LINE
|
Linha Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
O número de compilação (build) do terminal cliente
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Número do código de página da linguagem instalado no terminal cliente
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Caminho comum para todos os terminais instalados em um computador
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Balance in MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Connection to MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nome da empresa
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Conexão com um servidor de negociação
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
O número de núcleos de CPU no sistema
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Pasta na qual dados do terminal são armazenados
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Espaço livre de disco para a pasta MQL5\Files do terminal (agente), MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Permissão para usar DLL
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Permissão para enviar e-mails usando servidor-SMTP e login, especificado nas configurações do terminal
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Permissão para enviar relatórios usando servidor-FTP e login, especificado nas configurações do terminal
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Linguagem do terminal
|
TERMINAL_MAXBARS
|
A quantidade máxima de barras no gráfico
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Memória livre do processo do terminal (agente), MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Memória física no sistema, MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Memória disponível para o processo do terminal (agente), MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Memória usada pelo terminal (agente), MB
|
TERMINAL_MQID
|
The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications
|
TERMINAL_NAME
|
Nome do terminal
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permission to send notifications to smartphone
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
A versão do OpenCL suportado no formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL não é suportado
|
TERMINAL_PATH
|
Pasta a partir da qual o terminal foi iniciado
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Último valor conhecido do ping até ao servidor de negociação em microssegundos. Em um segundo existe um milhão de microssegundos
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
A qualidade de resolução ao exibir informações no ecrã é medida pelo número de pontos por polegada linear da superfície (DPI)
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Indicação do "terminal 64-bit"
|
THURSDAY
|
Quinta-feira
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Coloca um ordem de negociação para execução imediata com os parâmetros específicos (ordem a mercado)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Modifca os parâmetros de uma ordem coloca anteriormente
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Coloca um ordem de negociação para execução sob condições específicas (ordem pendente)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Exclui uma ordem pendente colocada anteriormente
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Modifica valores de Stop Loss e Take Profit de uma posição em aberto
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Solicitação cancelada pelo negociador
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading desabilitado pelo terminal cliente
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Sem conexão com o servidor de negociação
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Solicitação concluída
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Somente parte da solicitação foi concluída
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Erro de processamento de solicitação
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ordem ou posição congeladas
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Solicitação inválida
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Data de expiração da ordem inválida na solicitação
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Tipo de preenchimento de ordem inválido
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Incorreto ou proibida tipo de ordem
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Preço inválido na solicitação
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops inválidos na solicitação
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volume inválido na solicitação
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
O número de ordens pendentes atingiu o limite
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Solicitação bloqueada para processamento
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Mercado está fechado
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Sem alterações na solicitação
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Operação é permitida somente para contas reais
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Estado da ordem alterada
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ordem colocada
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Os preços se alteraram
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Não existem cotações para processar a solicitação
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Solicitação rejeitada
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Nova Cotação
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading desabilitado pelo servidor
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout)
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Solicitações com freqüência em excesso
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Negociação está desabilitada
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Adição de uma operação (deal) para o histórico. A ação é realizada como resultado de uma execução de uma ordem ou realização de operações com o saldo da conta.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Exclusão de uma operação (deal) do histórico. Pode haver casos quando uma operação (deal) executada anteriormente é excluída de um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi excluída de um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker).
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Atualização de uma operação (deal) no histórico. Pode haver caso quando uma operação (deal) executada previamente é alterada em um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi alterada em um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker).
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Adição de uma ordem no histórico como resultado de uma execução ou cancelamento.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Exclusão de uma ordem do histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Alteração de uma ordem localizada no histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
Adição de uma nova ordem de abertura.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
Remoção de uma ordem da lista de ordens em aberto. Uma ordem pode ser excluída da lista de ordens em aberto como resultado da configuração de um solicitação apropriada ou execução (preenchimento) ou movimentação para o histórico.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Atualização de uma ordem de aberturar. As atualizações incluem não somente mudanças evidentes provenientes do terminal cliente ou do lado de um servidor de negociação, mas também alterações de estado de uma ordem ao configurá-lo (por exemplo, transição de ORDER_STATE_STARTED para ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED para ORDER_STATE_PARTIAL, etc.).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Alteração de uma posição não relacionada com a execução de uma operação (deal). Este tipo de transação mostra que uma posição foi alterada pelo lado de um servidor de negociação. O volume de uma posição, o preço de abertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit podem ter sido alterados. Dados sobre alteração são submetidos na estrutura MqlTradeTransaction via o handler OnTradeTransaction. Alterações de posição (adição, alteração ou encerramento), como resultado de uma execução de operação (deal), não levam a ocorrência de uma transação TRADE_TRANSACTION_POSITION.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
Notificação do fato de que uma solicitação de negociação foi processada por um servidor e o resultado processado foi recebido. Apenas o campo type (tipo de transação de negociação) deve ser analisado em tais transações na estrutura MqlTradeTransaction. O segundo e terceiro parâmetros de OnTradeTransaction (request e result) devem ser analisados para dados adicionais.
|
TUESDAY
|
Terça-feira
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uchar
|
UINT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uint
|
ULONG_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ulong
|
UPPER_BAND
|
Limite superior
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Histograma superior
|
UPPER_LINE
|
Linha de cima
|
USHORT_MAX
|
Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ushort
|
VOLUME_REAL
|
Volume de negociação
|
VOLUME_TICK
|
Volume de Tick
|
WEDNESDAY
|
Quarta-feira
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Significa o número de itens restantes até o final do array, isto é, o array inteiro será processado
|
WRONG_VALUE
|
A constante pode ser implicitamente convertido para qualquer tipo de enumeração