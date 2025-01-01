DocumentaçãoSeções
Constant

Description

Usage

__DATE__

Data de compilação do arquivo sem a hora (horas, minutos e segundos são iguais a 0)

Print

__DATETIME__

Data e hora de compilação do arquivo

Print

__FILE__

Nome do arquivo compilado corrente

Print

__FUNCSIG__

Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada. O registro da descrição completa de funções pode ser útil na identificação de funções sobrecarregadas

Print

__FUNCTION__

Nome da função, em cujo corpo a macro está localizada

Print

__LINE__

Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada.

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Número do compilação

Print

__PATH__

O caminho absoluto para o arquivo que está sendo compilado correntemente

Print

ACCOUNT_ASSETS

The current assets of an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Saldo da conta na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

The current blocked commission amount on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Nome de uma empresa que serve a conta

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Crédito da conta na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Moeda da conta

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Saldo a mercado da conta na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Alavancagem da conta

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

The current liabilities on an account

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Número permitido máximo de ordens pendentes ativas

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Número da conta

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Margem da conta usada na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Margem livre de uma conta na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Initial margin. The amount reserved on an account to cover the margin of all pending orders

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Nível de margem de conta em percentagem

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance margin. The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Nível de chamada de margem. Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Modo para definir a margem permitida mínima

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Nível de margem de Stop Out (encerramento forçado). Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Nome do cliente

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Lucro atual de uma conta na moeda de depósito

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Nome do servidor de negociação

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Modo stop out da conta em dinheiro

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Modo stop out da conta em percentagem

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Negociação permitida para a conta atual

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Negociação permitida para um Expert Advisor

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Modo de negociação da conta

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Conta de torneio

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Conta de Demonstração

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Conta real

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Centrado (somente para o objeto Edit)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

Alinhamento a esquerda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Alinhamento a direita

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Ponto de ancoragem rigorosamente no centro do objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Ponto de ancoragem para a esquerda no centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Ponto de ancoragem no canto inferior esquerdo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Ponto de ancoragem no canto superior esquerdo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Ponto de ancoragem abaixo no centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Ponto de ancoragem para a direita no centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Ponto de ancoragem no canto inferior direito

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Ponto de ancoragem no canto superior direito

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Ponto de ancoragem acima no centro

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Linha principal

Linhas de Indicadores

BOOK_TYPE_BUY

Ordem de compra (Bid)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Ordem de venda (Offer)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Ordem de venda (Offer)

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Ordem de venda (Offer)

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Forma lisa

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Forma em relevo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Forma cavada

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo char

Constantes de Tipo Numérico

CHAR_MIN

Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo char

Constantes de Tipo Numérico

CHART_AUTOSCROLL

Modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Exibe como uma seqüência de barras

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Começo do gráfico (o preço mais antigo)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Exibe o gráfico no topo de outros gráficos

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Exibe como candles japoneses

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Cor de nível de preço de compra

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Cor de fundo do gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Cor de nível de preço de venda

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Cor de corpo de um candle de baixa

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Cor de corpo de um candle de alta

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Cor para a barra de baixa, sombras e bordas de candles de baixa

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Cor de gráfico de linha e cor de candles "Doji" japoneses

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Cor para a barra de alta, sombras e bordas de candles de alta

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Cor dos eixos, escalas e linha OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Cor da grade

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Cor de linha do último preço de operação executada

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Cor dos volumes e níveis de abertura de posição

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Texto de um comentário em um gráfico

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Posição corrente

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Permissão para arrastar os níveis de negociação num gráfico com um mouse. O modo de arrastar é ativado pelo padrão (valor verdadeiro)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Eventos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) envia notificações de movimento de mouse e clique de mouse a todos os programas MQL5 num gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Envia uma notificação de um evento de criação de novo objeto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) para todos os programas MQL5 em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Envia uma notificação de um evento de exclusão de objeto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) para todos os programas MQL5 em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Número das primeiras barras visíveis no gráfico. A indexação de barras é a mesma para séries de tempo.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Máximo fixo do gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Mínimo fixo do gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

Posição fixa do gráfico a partir da borda esquerda em valor percentual. A posição fixa do gráfico é marcada por um pequeno triângulo cinza no eixo do tempo horizontal. Ele é exibido somente se a rolagem automática do gráfico para a direita na chegada de um tick (preço novo) estiver desabilitada (veja a propriedade CHART_AUTOSCROLL). A barra em uma posição fixa permanece no mesmo lugar ao se ampliar e reduzir o gráfico.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Gráfico de preços no primeiro plano

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Altura de gráfico em pixels

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Identificado objeto de "Gráfico" (OBJ_CHART) - retorna verdadeiro para um objeto gráfico. Retorna falso para um gráfico real

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento

ChartSetInteger

CHART_MODE

Tipo de gráfico (candles, barras ou linha)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Rolagem do gráfico horizontalmente usando o botão esquerdo do mouse. Rolagem vertical também está disponível se for definido como verdadeiro o valor de todas as seguintes propriedades: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Escala em pontos por barra

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Máximo do gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Mínimo do gráfico

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Escala

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Escala para ser especificada em pontos por barra

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Modo de escala fixo

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Modo de escala 1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

O tamanho da barra zero encaixada a partir da borda direita em porcentagens

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Exibe valores de preço de compra como uma linha horizontal em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Exibe valores de preço de venda como uma linha horizontal em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Exibição da escala de tempo em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Exibe grade no gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Exibe valores de último preço como uma linha horizontal em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Descrições pop-up de objetos gráficos

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

Exibe valores OHLC no canto superior esquerdo

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Showing the "One click trading" panel on a chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Exibe separadores verticais entre períodos adjacentes

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Exibição da escala de preço em um gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Exibe volume no gráfico

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

O número de barras no gráfico que podem ser exibidas

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Volumes não são exibidos

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Volume de negociação

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Volumes de tick (mudança de preço)

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

Largura de gráfico em barras

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Largura de gráfico em pixels

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Manuseio da janela do gráfico (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Visibilidade de sub-janelas

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

A distância entre a moldura superior da sub-janela do indicador e a moldura superior da janela do gráfico principal, ao longo do eixo Y vertical, in pixels. No caso de um evento de mouse, as coordenadas do cursor são passadas em termos das coordenadas da janela do gráfico principal, enquanto que as coordenadas de objetos gráficos em uma sub-janela do indicador são definidas em relação ao canto superior esquerdo da sub-janela.

O valor é requerido para converter as coordenadas absolutas do gráfico principal em coordenadas locais da sub-janela para correto trabalho com os objetos gráficos, cujas coordenadas são definidas em relação ao canto superior esquerdo da moldura da sub-janela.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

O número total de janelas de gráficos, incluindo sub-janelas de indicadores

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Dar um clique em um gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

O número inicial de um evento de uma faixa de eventos customizados

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

O número final de um evento de uma faixa de eventos customizados

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Teclada

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Movimento de mouse, cliques de mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Propriedade do objeto gráfico alterada via janela de diálogo de propriedades

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Dar um clique em um objeto gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Objeto gráfico criado (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Objeto gráficoexcluído (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true é definido para o gráfico)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Arrastar e soltar um objeto gráfico

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Fim de edição de texto no objeto gráfico Edit

OnChartEvent

CHARTS_MAX

O número possível máximo de gráficos abertos simultaneamente em um terminal

Outras Constantes

CHIKOUSPAN_LINE

Linha Chikou Span

Linhas de Indicadores

clrAliceBlue

Alice Blue

Cores Web

clrAntiqueWhite

Antique White

Cores Web

clrAqua

Aqua

Cores Web

clrAquamarine

Aquamarine

Cores Web

clrBeige

Beige

Cores Web

clrBisque

Bisque

Cores Web

clrBlack

Black

Cores Web

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Cores Web

clrBlue

Blue

Cores Web

clrBlueViolet

Blue Violet

Cores Web

clrBrown

Brown

Cores Web

clrBurlyWood

Burly Wood

Cores Web

clrCadetBlue

Cadet Blue

Cores Web

clrChartreuse

Chartreuse

Cores Web

clrChocolate

Chocolate

Cores Web

clrCoral

Coral

Cores Web

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Cores Web

clrCornsilk

Cornsilk

Cores Web

clrCrimson

Crimson

Cores Web

clrDarkBlue

Dark Blue

Cores Web

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Cores Web

clrDarkGray

Dark Gray

Cores Web

clrDarkGreen

Dark Green

Cores Web

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Cores Web

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Cores Web

clrDarkOrange

Dark Orange

Cores Web

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Cores Web

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Cores Web

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Cores Web

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Cores Web

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Cores Web

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Cores Web

clrDarkViolet

Dark Violet

Cores Web

clrDeepPink

Deep Pink

Cores Web

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Cores Web

clrDimGray

Dim Gray

Cores Web

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Cores Web

clrFireBrick

Fire Brick

Cores Web

clrForestGreen

Forest Green

Cores Web

clrGainsboro

Gainsboro

Cores Web

clrGold

Gold

Cores Web

clrGoldenrod

Goldenrod

Cores Web

clrGray

Gray

Cores Web

clrGreen

Green

Cores Web

clrGreenYellow

Green Yellow

Cores Web

clrHoneydew

Honeydew

Cores Web

clrHotPink

Hot Pink

Cores Web

clrIndianRed

Indian Red

Cores Web

clrIndigo

Indigo

Cores Web

clrIvory

Ivory

Cores Web

clrKhaki

Khaki

Cores Web

clrLavender

Lavender

Cores Web

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Cores Web

clrLawnGreen

Lawn Green

Cores Web

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Cores Web

clrLightBlue

Light Blue

Cores Web

clrLightCoral

Light Coral

Cores Web

clrLightCyan

Light Cyan

Cores Web

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Cores Web

clrLightGray

Light Gray

Cores Web

clrLightGreen

Light Green

Cores Web

clrLightPink

Light Pink

Cores Web

clrLightSalmon

Light Salmon

Cores Web

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Cores Web

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Cores Web

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Cores Web

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Cores Web

clrLightYellow

Light Yellow

Cores Web

clrLime

Lime

Cores Web

clrLimeGreen

Lime Green

Cores Web

clrLinen

Linen

Cores Web

clrMagenta

Magenta

Cores Web

clrMaroon

Maroon

Cores Web

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Cores Web

clrMediumBlue

Medium Blue

Cores Web

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Cores Web

clrMediumPurple

Medium Purple

Cores Web

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Cores Web

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Cores Web

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Cores Web

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Cores Web

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Cores Web

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Cores Web

clrMintCream

Mint Cream

Cores Web

clrMistyRose

Misty Rose

Cores Web

clrMoccasin

Moccasin

Cores Web

clrNavajoWhite

Navajo White

Cores Web

clrNavy

Navy

Cores Web

clrNONE

Ausência de cor

Outras Constantes

clrOldLace

Old Lace

Cores Web

clrOlive

Olive

Cores Web

clrOliveDrab

Olive Drab

Cores Web

clrOrange

Orange

Cores Web

clrOrangeRed

Orange Red

Cores Web

clrOrchid

Orchid

Cores Web

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Cores Web

clrPaleGreen

Pale Green

Cores Web

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Cores Web

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Cores Web

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Cores Web

clrPeachPuff

Peach Puff

Cores Web

clrPeru

Peru

Cores Web

clrPink

Pink

Cores Web

clrPlum

Plum

Cores Web

clrPowderBlue

Powder Blue

Cores Web

clrPurple

Purple

Cores Web

clrRed

Red

Cores Web

clrRosyBrown

Rosy Brown

Cores Web

clrRoyalBlue

Royal Blue

Cores Web

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Cores Web

clrSalmon

Salmon

Cores Web

clrSandyBrown

Sandy Brown

Cores Web

clrSeaGreen

Sea Green

Cores Web

clrSeashell

Seashell

Cores Web

clrSienna

Sienna

Cores Web

clrSilver

Silver

Cores Web

clrSkyBlue

Sky Blue

Cores Web

clrSlateBlue

Slate Blue

Cores Web

clrSlateGray

Slate Gray

Cores Web

clrSnow

Snow

Cores Web

clrSpringGreen

Spring Green

Cores Web

clrSteelBlue

Steel Blue

Cores Web

clrTan

Tan

Cores Web

clrTeal

Teal

Cores Web

clrThistle

Thistle

Cores Web

clrTomato

Tomato

Cores Web

clrTurquoise

Turquoise

Cores Web

clrViolet

Violet

Cores Web

clrWheat

Wheat

Cores Web

clrWhite

White

Cores Web

clrWhiteSmoke

White Smoke

Cores Web

clrYellow

Yellow

Cores Web

clrYellowGreen

Yellow Green

Cores Web

CORNER_LEFT_LOWER

Centro de coordenadas está no canto inferior esquerdo do gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Centro de coordenadas está no canto superior esquerdo do gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Centro de coordenadas está no canto inferior direito do gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Centro de coordenadas está no canto superior direito do gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

O código de página ANSI do Windows corrente.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

O código de página do sistema Macintosh corrente.

Note: Este valor é usado principalmente em códigos de programa criados antigamente e está sem uso atualmente, já que computadores Macintosh modernos usando Unicode para codificação.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

O código de página do sistema OEM corrente.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Código de página de símbolo

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

O código de página ANSI do Windows para o thread corrente.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

Código de página UTF-7.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

Código de página UTF-8.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

AES encryption with 128 bit key (16 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

AES encryption with 256 bit key (32 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP archives

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

DES encryption with 56 bit key (7 bytes)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

Número de algarismos decimais significativos para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_EPSILON

Valor mínimo, que satisfaz a condição:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo double)

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MANT_DIG

Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MAX_EXP

Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN

Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN_10_EXP

Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DBL_MIN_EXP

Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo double

Constantes de Tipo Numérico

DEAL_COMMENT

Comentário de uma operação

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

Comissão de uma operação

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Entrada de uma operação - entrada, saída, reversão

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Entrada

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

Reversão

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Saída

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Número mágico de uma operação (veja ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

Número da ordem de uma operação (deal).

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Identificador de uma posição, na abertura, modificação ou alteração da qual esta operação (deal) tomou parte. Cada posição tem um identificador único que é atribuído a todas as operações (deals) executadas para o ativo durante todo o tempo de vida da posição.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Preço de uma operação

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

Lucro de uma operação (deal)

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Swap acumulativo no fechamento

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Ativo (symbol) de uma operação

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Propriedades de uma Operação (Deal)

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

O tempo de execução de negociações em milissegundos desde 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Tipo de operação

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Saldo

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Bonus

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Compra

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Operação de compra cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de compra executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_BUY) é alterada para DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Cobrança adicional

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Comissão adicional

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Comissão de agente diário

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Comissão de agente mensal

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Comissão diária

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Comissão mensal

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Correção

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Crédito

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Taxa de juros

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Venda

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Operação de venda cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação (deal) de venda executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_SELL) é alterada para DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado. Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Volume de uma operação

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Desenha setas

Estilos de Desenho

DRAW_BARS

Exibe como uma seqüência de barras

Estilos de Desenho

DRAW_CANDLES

Exibe como um seqüência de candles

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_ARROW

Desenho de setas multicoloridas

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_BARS

Barras multicoloridas

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_CANDLES

Candles multicoloridos

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Histograma multicolorida a partir da linha zero

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Histograma multicolorido dos dois buffers do indicador

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_LINE

Linha Multicolorida

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_SECTION

Divisão Multicolorida

Estilos de Desenho

DRAW_COLOR_ZIGZAG

ZigZag Multicolorido

Estilos de Desenho

DRAW_FILLING

Preenchimento de cor entre dos dois níveis

Estilos de Desenho

DRAW_HISTOGRAM

Histograma a partir da linha zero

Estilos de Desenho

DRAW_HISTOGRAM2

Histograma de dois buffers do indicador

Estilos de Desenho

DRAW_LINE

Linha

Estilos de Desenho

DRAW_NONE

Não desenhado

Estilos de Desenho

DRAW_SECTION

Seção

Estilos de Desenho

DRAW_ZIGZAG

Estilo Zigzag permite divisão vertical na barra

Estilos de Desenho

ELLIOTT_CYCLE

Ciclo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Grande Super-ciclo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Intermediário

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Menor

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Minuto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Primário

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Super-ciclo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Valor vazio em um buffer de indicador

Outras Constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Identificador (ID) de propriedade da conta errado

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

Tamanho de array solicitado excede 2 GB

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

Sem memória suficiente para a realocação de um array, ou uma tentativa de alterar o tamanho de um array estático

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Profundidade de Mercado não pode ser adicionado

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Profundidade de Mercado não pode ser removido

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

Os dados da Profundidade de Mercado não podem ser obtidos

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Erro em subscrever para receber novos dados da Profundidade de Mercado

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Sem memória suficiente para a distribuição de buffers de indicador

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Índice de buffer de indicador errado

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

Falha ao limpar o diretório (provavelmente um ou mais arquivos estão bloqueados e a operação de remoção falhou)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

O diretório não pode ser removido

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Erro excluindo arquivo

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Erro de abertura de arquivo

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo char

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Falha ao alterar ativo e período de um gráfico

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Falha ao criar timer

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Erro de abertura de gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Erro adicionando um indicador no gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Erro excluindo um indicador do gráfico

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

Indicador não encontrado no gráfico especificado

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

Erro navegando através de gráfico

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

Nenhum Expert Advisor no gráfico que pudesse manipular o evento

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Gráfico não responde

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Gráfico não encontrado

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Erro criando telas (screenshots)

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Erro aplicando template

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

Sub-janela contendo o indicador não foi encontrada

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

Identificador de gráfico (chart ID) errado

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Valor de erro do parâmetro para a função que trabalha com gráficos

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

Identificador de propriedade (property ID) do gráfico errado

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

Identificador (ID) de propriedade do indicador customizado errado

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Diretório inexistente

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo double

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

Tamanho da string deve estar especificado, porque o arquivo está aberto como binário

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Sem memória suficiente de cache para leitura

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Arquivo não pode ser reescrito

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Isto não é um arquivo, isto é um diretório

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Isto é um arquivo, não um diretório

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Arquivo inexistente

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

O arquivo deve estar aberto como um arquivo binário

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

O arquivo deve estar aberto como CSV

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

O arquivo deve estar aberto para leitura

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

O arquivo deve estar abertura para escrita

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

O arquivo deve estar aberto como um texto

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

O arquivo deve estar aberto como um texto ou CSV

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Erro de leitura de arquivo

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

Falha ao escrever um recurso para um arquivo

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo float

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Envio de arquivo via ftp falhou

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

Função de sistema não é permitida para chamar

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

Variável global do terminal cliente com o mesmo nome já existe

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

Variável global do terminal cliente não foi encontrada

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

Histórico solicitado não encontrado

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

Identificador (ID) da propriedade de histórico errado

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Copiando arrays incompatíveis. Array de string pode ser copiado somente para um array de string, e um array numérico - somente em um array numérico

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Um arquivo de texto deve ser usado para arrays de strings, para outros arrays - binários

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Erro ao aplicar um indicador ao gráfico

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

O indicador não pode ser aplicado a um outro indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

Indicador não pode ser criado

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

O primeiro parâmetro no array deve ser o nome do indicador customizado

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Dado solicitado não encontrado

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Sem memória suficiente para adicionar o indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Tipo de parâmetro inválido no array ao criar um indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Sem parâmetros ao criar um indicador

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Ativo desconhecido

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Manuseio de indicador errado

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Índice errado de buffer do indicador solicitado

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Numero errado de parâmetros ao criar um indicador

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo int

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Erro interno inesperado

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Array de um tipo errado, tamanho errado, ou um objeto defeituoso de um array dinâmico

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Data e/ou hora inválida

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Um arquivo com este handle foi fechado, ou simplesmente não estava aberto

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Parâmetro errado ao chamar a função de sistema

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Ponteiro errado

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Tipo errado de ponteiro

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo long

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Envio de email falhou

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Hora do último tick não é conhecida (sem ticks)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Ativo não está selecionado na janela Observação de Mercado

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Erro adicionando ou excluindo um ativo na janela Observação de Marcado

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Ativo desconhecido

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Identificador de uma propriedade de ativo errado

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Identificador de propriedade do programa errado

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

Sem data na string

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Sem memória suficiente para executar a função de sistema

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

Falha ao enviar uma notificação

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Freqüência de envio de notificações em excesso

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Parâmetro inválido para enviar uma notificação — uma string vazia ou NULL foi passada para a função SendNotification()

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Configurações de notificações erradas no terminal (ID não está especificado ou permissão não está definida)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

String não inicializada

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Deve ser um array numérico

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Erro trabalhando com um objeto gráfico

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Não foi possível obter data correspondente ao valor

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Não foi possível obter valor correspondente à data

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

Objeto gráfico não foi encontrado

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

Identificador (ID) de uma propriedade de objeto gráfico errado

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Deve ser um array unidimensional

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

Falha ao criar umbuffer de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

Erro criando ocontexto de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

Erro em tempo de execução de programa de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

Erro interno ocorreu aoexecutar OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Handle de OpenCL inválido

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

Erro criando umkernel de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

Funções OpenCLnão são suportados neste computador

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

Erro ocorreu aocompilar um programa OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

Falha ao criar um fila de execução em OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

Erro ocorreu aoconfigurar parâmetrospara o kernel de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Nome de kernel longo demais(kernel de OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Deslocamento (offset) inválido do buffer de OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Tamanho inválido do buffer de OpenCL

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Reprodução de som falhou

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

Os nomes do recurso dinâmico e do estático equivalem

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

O nome do recurso excede 63 caracteres

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

Recurso com este nome não foi encontrado em EX5

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Tipo de recurso não suportado ou seu tamanho excede 16 Mb

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

Série de tempo (timeseries) não pode ser usada

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Deve ser um array de tipo short

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Array pequeno demais, a posição inicial está fora do array

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

O array de recepção está declarado como AS_SERIES, e é de tamanho insuficiente.

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Sem memória suficiente para a string

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Sem memória suficiente para a realocação de string

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

O comprimento da string é menor que o esperado

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Erro convertendo string em data

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Número grande demais, maior que ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Tipo de dado desconhecido ao converter para uma string

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

0 adicionado ao final da string, uma operação inútil

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Posição fora da string

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

A estrutura contém objetos de strings e/ou arrays dinâmicos e/ou estrutura de tais objetos e/ou classes

GetLastError

ERR_SUCCESS

A operação concluída com sucesso

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Identificador de propriedade do terminal errado

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Nome de arquivo longo demais

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

Mais que 64 arquivos não podem ser abertos ao mesmo tempo

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Quantidade de especificadores de formato maior que de parâmetros

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Quantidade de parâmetros maior que de especificadores de formato

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Operação (deal) não encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Negociação via Expert Advisors proibida

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Ordem não encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Posição não encontrada

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Envio de solicitação de negociação falhou

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Identificador (ID) de propriedade da negociação (trade) errado

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

Erros definidos pelo usuáriocomeçam com este código

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Failed to connect to specified URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

Invalid URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP request failed

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Timeout exceeded

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Nome de diretório errado

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Handle de arquivo errado

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Nome de arquivo inválido

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

string de formato inválido

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Parâmetro errado na chamada interna da função do terminal cliente

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Data errada na string

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Objeto de string defeituoso

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Parâmetro de tipo string defeituoso

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Hora errada na string

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Um array de comprimento zero

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

Data do último acesso ao arquivo

FileGetInteger

FILE_ANSI

Strings de tipo ANSI (símbolos de um byte). Flag é usado em FileOpen()

FileOpen

FILE_BIN

Modo de leitura/escrita binária (sem conversão string para string). Flag é usado em FileOpen()

FileOpen

FILE_COMMON

O caminho do arquivo na pasta comum de todos os terminais cliente \Terminal\Common\Files. Flag é usado em funções FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e em FileIsExist().

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Data de criação

FileGetInteger

FILE_CSV

Arquivo CSV (todos seus elementos são convertidos para strings do tipo apropriado, unicode ou ansi, e separados por separador). Flag é usado em FileOpen()

FileOpen

FILE_END

Obtém o sinal de término de arquivo

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Verifica a existência

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

O arquivo está aberto como ANSI (veja FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

O arquivo está aberto como um arquivo binário (veja FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

O arquivo está aberto em uma pasta compartilhada por todos os terminais (veja FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

O arquivo está aberto como CSV (veja FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

O arquivo aberto pode ser lido (veja FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

O arquivo está aberto como um arquivo de texto (veja FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

O arquivo aberto pode ser escrito (veja FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Obtém o sinal de termino de linha

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

Data da última modificação

FileGetInteger

FILE_POSITION

Posição de um ponteiro no arquivo

FileGetInteger

FILE_READ

Arquivo é aberto para leitura. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.

FileOpen

FILE_REWRITE

Possibilidade de reescrever o arquivo usando as funções FileCopy() e FileMove(). O arquivo deve existir ou deve estar aberto para escrita, de outra forma o arquivo não será aberto.

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

Acesso compartilhado para leitura a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

Acesso compartilhado para escrita a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.

FileOpen

FILE_SIZE

Tamanho de arquivo em bytes

FileGetInteger

FILE_TXT

Arquivo de texto simples (semelhando ao arquivo csv, mas sem levar em conta os separadores). Flag é usado em FileOpen()

FileOpen

FILE_UNICODE

Strings de tipo UNICODE (símbolos de dois bytes). Flag é usado em FileOpen()

FileOpen

FILE_WRITE

Arquivo é aberto para escrita. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.

FileOpen

FLT_DIG

Número de algarismos decimais significativos para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_EPSILON

Valor mínimo, que satisfaz a condição:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (para o tipo float)

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MANT_DIG

Quantidade de bits em uma mantissa para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX_10_EXP

Valor decimal máximo de grau de expoente para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MAX_EXP

Valor binário máximo de grau de expoente para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN

Valor positivo mínimo, que pode ser representado pelo tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN_10_EXP

Valor decimal mínimo de grau de expoente para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FLT_MIN_EXP

Valor binário mínimo de grau de expoente para o tipo float

Constantes de Tipo Numérico

FRIDAY

Sexta-feira

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Linha correspondente à tendência de baixa

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Linha correspondente à tendência de alta

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Linha Jaw

Linhas de Indicadores

GATORLIPS_LINE

Linha Lips

Linhas de Indicadores

GATORTEETH_LINE

Linha Teeth

Linhas de Indicadores

IDABORT

Botão "Abort" foi pressionado

MessageBox

IDCANCEL

Botão "Cancel" foi pressionado

MessageBox

IDCONTINUE

Botão "Continue" foi pressionado

MessageBox

IDIGNORE

Botão "Ignore" foi pressionado

MessageBox

IDNO

Botão "No" foi pressionado

MessageBox

IDOK

Botão "OK" foi pressionado

MessageBox

IDRETRY

Botão "Retry" foi pressionado

MessageBox

IDTRYAGAIN

Botão "Try Again" foi pressionado

MessageBox

IDYES

Botão "Yes" foi pressionado

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Buffers auxiliares para cálculos intermediários

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Cor

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Dados para desenho

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Acuracidade de desenho de valores de indicador

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

Altura fixa da janela do indicador (o comando de pré-processador #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Cor da linha de nível

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Número de níveis na janela do indicador

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Estilo da linha de nível

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Nível de descrição

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Valor de nível

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Espessura da linha de nível

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Máximo da janela do indicador

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Mínimo da janela do indicador

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Nome do indicador abreviado

IndicatorSetString

INT_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo int

Constantes de Tipo Numérico

INT_MIN

Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo int

Constantes de Tipo Numérico

INVALID_HANDLE

Manipulador incorreto

Outras Constantes

IS_DEBUG_MODE

Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de depuração

Outras Constantes

IS_PROFILE_MODE

Flag que indica que um programa MQL5 opera em modo de profiling

Outras Constantes

KIJUNSEN_LINE

Linha Kijun-sen

Linhas de Indicadores

LICENSE_DEMO

Um versão trial de um produto pago do Market. Funciona somente no Provador de Estratégia

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Um versão gratuita ilimitada

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Uma versão licenciada adquirida permite pelo menos 5 ativações. O vendedor pode aumentar o número permitido de ativações.

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Uma versão com termo de licença limitada

MQLInfoInteger

LONG_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo long

Constantes de Tipo Numérico

LONG_MIN

Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo long

Constantes de Tipo Numérico

LOWER_BAND

Limite inferior

Linhas de Indicadores

LOWER_HISTOGRAM

Histograma inferior

Linhas de Indicadores

LOWER_LINE

Linha de baixo

Linhas de Indicadores

M_1_PI

1/pi

Constantes Matemáticas

M_2_PI

2/pi

Constantes Matemáticas

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Constantes Matemáticas

M_E

e

Constantes Matemáticas

M_LN10

ln(10)

Constantes Matemáticas

M_LN2

ln(2)

Constantes Matemáticas

M_LOG10E

log10(e)

Constantes Matemáticas

M_LOG2E

log2(e)

Constantes Matemáticas

M_PI

pi

Constantes Matemáticas

M_PI_2

pi/2

Constantes Matemáticas

M_PI_4

pi/4

Constantes Matemáticas

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Constantes Matemáticas

M_SQRT2

sqrt(2)

Constantes Matemáticas

MAIN_LINE

Linha principal

Linhas de Indicadores

MB_ABORTRETRYIGNORE

Janela de mensagem contém três botões: Abort, Retry e Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

Janela de mensagem contém três botões: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

O primeiro botão MB_DEFBUTTON1 - é o default, se os outros botões MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 não forem especificados

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

O segundo botão é o default

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

O terceiro botão é o default

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

O quarto botão é o default

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

O ícone de sinal de exclamação/aviso

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

O sinal icercado

MessageBox

MB_ICONQUESTION

O ícone de sinal de interrogação

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

O ícone de sinal STOP

MessageBox

MB_OK

Janela de mensagem contém somente um botão: OK. Default

MessageBox

MB_OKCANCEL

Janela de mensagem contém dois botões: OK e Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

Janela de mensagem contém dois botões: Retry e Cancel

MessageBox

MB_YESNO

Janela de mensagem contém dois botões: Yes e No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

Janela de mensagem contém três botões: Yes, No e Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

Linha —DI

Linhas de Indicadores

MODE_EMA

Média exponencial

Métodos de Suavização

MODE_LWMA

Média linear-ponderada

Métodos de Suavização

MODE_SMA

Média simples

Métodos de Suavização

MODE_SMMA

Média suavizada

Métodos de Suavização

MONDAY

Segunda-feira

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

O flag, que indica o modo de depuração

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

A permissão para usar DLL para o dado programa executado

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

O sinalizador, indicando que o Expert Advisor está operando na coleta de resultado no modo de otimização dos quadros

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Tipo de licença do módulo EX5. A licença refere-se ao módulo EX5, a partir do qual é feita uma solicitação usando MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program in MB

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

The memory size used by MQL5 program in MB

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

O flag, que indica o processo de otimização

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

O flag, que indica que o programa está operando em modo de profiling de código

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Nome do programa MQL5 executado

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Caminho para o dado programa executado

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Tipo do programa MQL5

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

The permission to modify the Signals for the given executed program

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

O flag, que indica o processo do testador

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

A permissão para negociar para o dado programa executado

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

O flag, que indica o processo de testador visual

MQLInfoInteger

NULL

Zero para quaisquer tipos

Outras Constantes

OBJ_ALL_PERIODS

O objeto é desenhado em todas das janelas de tempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Seta

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_BUY

Comprar

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_CHECK

Conferido

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_DOWN

Seta para baixo

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiqueta de Preço à Esquerda

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Rótulo de Preço Direito

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_SELL

Vender

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_STOP

Sinal Stop

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Polegar para Baixo

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Polegares para cima

Tipos de Objeto

OBJ_ARROW_UP

Seta para cima

Tipos de Objeto

OBJ_ARROWED_LINE

Linha de Seta

Tipos de Objeto

OBJ_BITMAP

Bitmap

Tipos de Objeto

OBJ_BITMAP_LABEL

Rótulo Bitmap

Tipos de Objeto

OBJ_BUTTON

Botão

Tipos de Objeto

OBJ_CHANNEL

Canal Eqüidistante

Tipos de Objeto

OBJ_CHART

Gráfico

Tipos de Objeto

OBJ_CYCLES

Linhas de Ciclo

Tipos de Objeto

OBJ_EDIT

Edição

Tipos de Objeto

OBJ_ELLIOTWAVE3

Onde de Correção de Elliott

Tipos de Objeto

OBJ_ELLIOTWAVE5

Onda Motriz de Elliott

Tipos de Objeto

OBJ_ELLIPSE

Elipse

Tipos de Objeto

OBJ_EVENT

O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico

Tipos de Objeto

OBJ_EXPANSION

Expansão de Fibonacci

Tipos de Objeto

OBJ_FIBO

Retração de Fibonacci

Tipos de Objeto

OBJ_FIBOARC

Arcos de Fibonacci

Tipos de Objeto

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal de Fibonacci

Tipos de Objeto

OBJ_FIBOFAN

Fibonacci Fan

Tipos de Objeto

OBJ_FIBOTIMES

Fusos Horários de Fibonacci

Tipos de Objeto

OBJ_GANNFAN

Ventilador Gann

Tipos de Objeto

OBJ_GANNGRID

Grade Gann

Tipos de Objeto

OBJ_GANNLINE

Linha Gann

Tipos de Objeto

OBJ_HLINE

Linha Horizontal

Tipos de Objeto

OBJ_LABEL

Rótulo

Tipos de Objeto

OBJ_NO_PERIODS

O objeto não desenhado em nenhuma janela de tempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

O objeto é desenhado em gráficos diários

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

O objeto é desenhado em gráficos de 1 hora

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

O objeto é desenhado em gráficos de 12 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

O objeto é desenhado em gráficos de 2 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

O objeto é desenhado em gráficos de 3 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

O objeto é desenhado em gráficos de 4 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

O objeto é desenhado em gráficos de 6 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

O objeto é desenhado em gráficos de 8 horas

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

O objeto é desenhado em gráficos de 1 minuto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

O objeto é desenhado em gráficos de 10 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

O objeto é desenhado em gráficos de 12 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

O objeto é desenhado em gráficos de 15 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

O objeto é desenhado em gráficos de 2 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

O objeto é desenhado em gráficos de 20 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

O objeto é desenhado em gráficos de 3 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

O objeto é desenhado em gráficos de 30 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

O objeto é desenhado em gráficos de 4 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

O objeto é desenhado em gráficos de 5 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

O objeto é desenhado em gráficos de 6 minutos

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

O objeto é desenhado em gráficos mensais

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

O objeto é desenhado em gráficos semanais

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Forquilha de Andrews

Tipos de Objeto

OBJ_RECTANGLE

Retângulo

Tipos de Objeto

OBJ_RECTANGLE_LABEL

O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.

Tipos de Objeto

OBJ_REGRESSION

Canal de Regressão Linear

Tipos de Objeto

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canal de Desvio Padrão

Tipos de Objeto

OBJ_TEXT

Texto

Tipos de Objeto

OBJ_TREND

Linha de Tendência

Tipos de Objeto

OBJ_TRENDBYANGLE

Linha de Tendência por Ângulo

Tipos de Objeto

OBJ_TRIANGLE

Triângulo

Tipos de Objeto

OBJ_VLINE

Linha Vertical

Tipos de Objeto

OBJPROP_ALIGN

Alinhamento de texto horizontal no objeto "Edit" (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Localização do ponto de ancoragem de um objeto gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Ângulo. Para os objetos sem ângulo especificado, criado a partir de um programa, o valor é igual a EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Código de seta para o objeto Seta

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Objeto no pano de fundo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

A cor de fundo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

O nome do arquivo BMP para rótulo Bitmap. Veja também Recursos

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

Cor de borda para os objetos OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Tipo de borda para o objeto "Rectangle label"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

ID do objeto "Chart" (OBJ_CHART). Permite trabalhar com as propriedades deste objeto como um gráfico normal usando as funções descritas em Operações de Gráfico, mas existem algumas exceções.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

A escala para o objeto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Cor

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

O canto do gráfico para linkar um objeto gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Hora de criação do objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Exibição da escala de tempo para o objeto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Nível de marcação da Onda de Elliott

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Desvio para o Canal de Desvio Padrão

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Tendência do objeto Gann

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Exibição de linhas para marcação da Onda de Elliott

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Exibição da elipse completa do objeto Arco de Fibonacci (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Preenche um objeto com cor (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Font

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Tamanho de fonte

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Proíbe exibir o nome de um objeto gráfico na lista de objetos do menu do terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". O valor true permite ocultar um objeto da lista. Por default, true é definido para os objetos que exibem eventos de calendário, histórico de negociação e para objetos criados a partir de programas MQL5. Para ver tais objetos gráficos e acessar suas propriedades, clique no botão "TODOS" na janela "Lista de objetos".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Cor das linhas de nível

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Número de níveis

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Estilo da linha de nível

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Nível de descrição

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Valor de nível

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Espessura do nível de linha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Nome de objeto

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

Janela de tempo para o objeto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Coordenada de Preço

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Exibição da escala de preço para o objeto Chart

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Uma linha vertical indo através de todas as janelas de um gráfico

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Raios indo para esquerda

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Raios indo para direita

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Capacidade de editar texto no objeto Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Escala (propriedades de objetos Gann e Arcos de Fibonnacci)

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Disponibilidade de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

Objeto é selecionado

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Estado de botão (pressionado / não pressionado)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Estilo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Ativo para o objeto Chart

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Descrição do objeto (o texto contido no objeto)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Coordenada de tempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

Visibilidade de um objeto nas janelas de tempo

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

O texto de um "tooltip" (dica). Se a propriedade não é definida, então o "tooltip" gerado automaticamente pelo terminal é exibido. Um "tooltip" pode ser desabilitado através da atribuição do valor "\n" (quebra de linha) a ele

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Tipo de objeto

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Espessura de linha

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

A distância em pixels ao longo do eixo X a partir do canto de vinculação (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

A distância em pixels ao longo do eixo Y a partir do canto de vinculação (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) Especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

Prioridade de um objeto gráfico para receber eventos de clickagem em um gráfico (CHARTEVENT_CLICK). O valor zero default é definido ao se criar um objeto; a prioridade pode ser aumentada se necessário. Ao colocar objetos um sobre o outro, somente aquele com a maior prioridade receberá o evento CHARTEVENT_CLICK.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Comentário sobre a ordem

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Esta política de preenchimento significa que uma ordem pode ser preenchida somente na quantidade especificada. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Este modo significa que um negociador concorda em executar uma operação com o volume máximo disponível no mercado conforme indicado na ordem. No caso do volume integral de uma ordem não puder ser preenchido, o volume disponível dele será preenchido, e o volume restante será cancelado.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Esta política é usada somente para ordens a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) e somente para os ativos com execução a Mercado ou execução em um sistema de negociação externo (Exchange)***. No caso de um preenchimento parcial, uma ordem a mercado ou do tipo limit com volume remanescente não é cancelada, mas processada posteriormente.

Para a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, uma ordem limit correspondente, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com o tipo de execução ORDER_FILLING_RETURN, é criada.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

ID de um Expert Advisor que colocou a ordem (projetado para garantir que cada Expert Advisor coloque seu próprio número único)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Identificador de posição que é definido para uma ordem tão logo ela é executada. Cada ordem executada resulta em uma operação que abre ou modifica uma posição já existente. O identificador desta exata posição é atribuída à ordem executada neste momento.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

O preço corrente do ativo de uma ordem

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Preço especificado na ordem

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

O preço de ordem Limit para uma ordem StopLimit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Valor de Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Estado de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Ordem cancelada pelo cliente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Ordem expirada

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Ordem executada completamente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Ordem executada parcialmente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Ordem aceita

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Ordem rejeitada

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

Ordem está sendo registrada (aplicação para o sistema de negociação)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

Ordem está sendo excluída (excluindo a partir do sistema de negociação)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

Ordem está sendo modificada (alterando seus parâmetros)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Ordem verificada, mas ainda não aceita pela corretora (broker)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Ativo (symbol) de uma ordem

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Ordem válida até o final do dia corrente de negociação

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Hora de execução ou cancelamento de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Tempo de execução e cancelamento de ordens em milissegundos desde 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Hora de expiração de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

Ordem válida até cancelamento

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Hora de configuração de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

O tempo para colocar uma ordem de execução em milissegundos desde 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Ordem válida até expiração

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

A ordem permanecerá efetiva até 23:59:59 do dia especificado. Se esta hora está fora de uma sessão de negociação, a ordem expira na hora de negociação mais próxima.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Valor de Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Tipo de ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Ordem de Comprar a Mercado

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Ordem pendente Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Ordem pendente Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Buy Limit é colocada no preço StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Type de preenchimento de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Ordem de Vender a Mercado

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Ordem pendente Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Ordem pendente Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Ao alcançar o preço da ordem, uma ordem pendente Sell Limit é colocada no preço StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

tempo de duração de uma ordem

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Volume corrente de uma ordem

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Volume inicial de uma ordem

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Janela de tempo corrente

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_D1

1 dia

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H1

1 hora

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H12

12 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H2

2 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H3

3 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H4

4 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H6

6 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_H8

8 horas

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M1

1 minuto

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M10

10 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M12

12 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M15

15 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M2

2 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M20

20 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M3

3 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M30

30 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M4

4 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M5

5 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_M6

6 minutos

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_MN1

1 mês

Janela temporal de Gráfico

PERIOD_W1

1 semana

Janela temporal de Gráfico

PLOT_ARROW

Código de seta para estilo DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Deslocamento vertical de setas para estilo DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

O número de cores

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Número de barras iniciais sem desenho e valores na Janela de Dados

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Tipo de construção gráfica

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Um valor vazio para plotagem, para a qual não há desenho

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

O nome da série gráfica do indicador para exibir na Janela de Dados Ao trabalhar com estilos gráficos complexos exigindo vários buffers de indicador para a exposição, os nomes para cada buffer pode ser especificado utilizando ";" como separador. O código de exemplo é mostrado na DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

O índice de um buffer contendo a cor de desenho

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Estilo de linha de desenho

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

A espessura da linha de desenho

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Deslocamento da plotagem do indicador ao longo do eixo tempo em barras

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Sinal de exibição de valores de construção na Janela de Dados

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Linha +DI

Linhas de Indicadores

POINTER_AUTOMATIC

Ponteiro de qualquer objeto criado automaticamente (sem usar new())

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

Ponteiro do objeto criado por meio do operador new()

CheckPointer

POINTER_INVALID

Ponteiro incorreto

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Comentário de uma posição

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Comissão

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Número mágico de uma posição (veja ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Preço corrente do ativo de uma posição

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Preço de abertura de uma posição

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Lucro corrente

PositionGetDouble

POSITION_SL

Nível de Stop Loss de uma posição aberta

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Swap acumulativo

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Ativo (symbol) da posição

PositionGetString

POSITION_TIME

Hora de abertura de uma posição

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Posição de tempo de alteração em segundos desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Nível de Take Profit de uma posição aberta

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Tipo de posição

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Compra

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Venda

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Volume de uma posição

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Preço de Fechamento

Constantes de Preço

PRICE_HIGH

O preço máximo para o período

Constantes de Preço

PRICE_LOW

O preço mínimo para o período

Constantes de Preço

PRICE_MEDIAN

O preço mediano, (máximo + mínimo)/2

Constantes de Preço

PRICE_OPEN

Preço de Abertura

Constantes de Preço

PRICE_TYPICAL

Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3

Constantes de Preço

PRICE_WEIGHTED

Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4

Constantes de Preço

PROGRAM_EXPERT

Expert

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Indicador

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Script

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Symbol or chart period has been changed

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

Chart has been closed

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Terminal has been closed

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Input parameters have been changed by a user

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Program has been recompiled

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Program has been deleted from the chart

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

A new template has been applied

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Sábado

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Posição corrente de um ponteiro de arquivo

FileSeek

SEEK_END

Fim de arquivo

FileSeek

SEEK_SET

Início de arquivo

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Linha Senkou Span A

Linhas de Indicadores

SENKOUSPANB_LINE

Linha Senkou Span B

Linhas de Indicadores

SERIES_BARS_COUNT

Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

A primeira data para o ativo-período para o momento corrente

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Hora de abertura da última barra do ativo-período

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Flag de sincronização de dados de um ativo/período para o momento corrente

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo short

Constantes de Tipo Numérico

SHORT_MIN

Valor mínimo, que pode ser representado pelo tipo short

Constantes de Tipo Numérico

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Author login

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Account balance

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Broker name (company)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Broker server

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Signal base currency

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Publication date (date when it become available for subscription)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Monitoring starting date

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Account equity

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Account gain

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

Signal ID

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Account leverage

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Account maximum drawdown

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Signal name

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Profit in pips

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Signal subscription price

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Position in rating

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Return on Investment (%)

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Number of subscribers

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Account type (0-real, 1-demo, 2-contest)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Number of trades

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

The flag enables synchronization without confirmation dialog

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Copy Stop Loss and Take Profit flag

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Deposit percent (%)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Equity limit

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

Signal id, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Signal name, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slippage (used when placing market orders in synchronization of positions and copying of trades)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"Copy trades by subscription" permission flag

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"Agree to terms of use of Signals service" flag, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Maximum percent of deposit used (%), r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Linha de sinal

Linhas de Indicadores

STAT_BALANCE_DD

Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Valor do saldo mínimo

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester()

TesterStatistics

STAT_DEALS

Número de operações (deals)

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Mínimo valor do saldo a mercado

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Recompensa esperada

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

O valor do depósito inicial

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Negociações Compradas

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Negociações perdedoras

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Comprimento médio de uma série de negociações perdedores

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valor mínimo do nível de margem

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Negociações compradas lucrativas

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Negociações vendidas lucrativas

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Negociações compradas lucrativas

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Razão Sharpe

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Negociações Vendidas

TesterStatistics

STAT_TRADES

Número de negociações (trades)

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Dinheiro sacado da conta

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Cálculo é baseado em preços Fechamento/Fechamento

Constantes de Preço

STO_LOWHIGH

Cálculo é baseado em preços Mínimo/Máximo

Constantes de Preço

STYLE_DASH

Linha tracejada

Estilos de Desenho

STYLE_DASHDOT

Linha traço-ponto

Estilos de Desenho

STYLE_DASHDOTDOT

Traço - dois pontos

Estilos de Desenho

STYLE_DOT

Linha pontilhada

Estilos de Desenho

STYLE_SOLID

Linha sólida

Estilos de Desenho

SUNDAY

Domingo

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Preço de Compra (Ask) - melhor oferta de compra

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Máximo Preço de Compra do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Mínimo Preço de Compra do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Fornecedor da cotação corrente

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

The underlying asset of a derivative

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Preço de Venda (Bid) - melhor oferta de venda

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Máximo Preço de Venda do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Mínimo Preço de Venda do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

Modo CFD - cálculo de margem e lucro para CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

Modo índice CFD - cálculo de margem e lucro para CFD por índices

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Modo Alavancado CFD - cálculo de margem e lucro para CFD em negociação alavancada

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Modo Futures - cálculo da margem e lucro para os contratos futuros de negociação na bolsa de valores

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

Modo FORTS Futures - cálculo de margem e lucro para futuros contratos de comercialização nos FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Modo Exchange - cálculo de margem e lucro para negociação de títulos na bolsa de valores

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Modo Forex - cálculo de lucro e margem para Forex

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Modo Futuros - cálculo de margem e lucro para futuros

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Moeda base de um ativo

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Moeda de margem

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Moeda de lucro

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Descrição do ativo

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Dígitos após um ponto decimal

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

A ordem é válida até o fim do dia

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

A ordem é válida durante um período de tempo ilimitado, até que ela seja explicitamente cancelada

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags de modos de expiração de ordens permitidas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

A hora de expiração é especificada na ordem

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

A data de expiração é especificada na ordem

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Data do fim de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Esta política significa que uma transação somente pode ser executada com o volume especificado. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

Neste caso, o investidor concorda em executar uma transação com o volume máximo disponível no mercado, em que foi indicado na ordem. No caso da ordem não poder ser completamente preenchida, o volume disponível da ordem será executado, e o volume remanescente será cancelado. A possibilidade de utilização de ordens "IOC" é determinado no servidor.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

O nome de um ativo no sistema ISIN (International Securities Identification Number). O International Securities Identification Number é um código de 12 dígitos alfanumérico que identifica de forma única um ativo financeiro. A presença desta propriedade de ativo é determinada no lado do servidor de negociação.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Preço da último operação (deal)

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Máximo dos preços negociados do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Mínimo dos preços negociados do dia

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Margem inicial significa a quantia de moeda de margem requerida para abrir uma posição com o volume de um lote. É usada para verificar os ativos de um cliente quando ele ou ele entra no mercado.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

A margem de manutenção. Se for definida, ele representa a quantia de margem na moeda de margem do ativo cobrada de um lote. É usada parar verificar os ativos de um cliente quando o estado da conta dele/dela muda. Se a margem de manutenção é igual a 0, a margem inicial é usada.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Option type

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

American option may be exercised on any trading day on or before expiry. The period within which a buyer can exercise the option is specified for it

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

European option may only be exercised on a specified date (expiration, execution date, delivery date)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Option right (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

A call option gives you the right to buy an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

A put option gives you the right to sell an asset at a specified price

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Ordens de limite são permitidas (Buy Limit e Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Ordens de mercado são permitidas (Buy e Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags de modos de preenchimento de ordens permitidas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Stop Loss é permitido

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Ordens de parada são permitidas (Buy Stop e Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Ordens de limite de parada são permitidas (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Take Profit é permitido

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Caminho da árvore de ativos

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Valor de um ponto do ativo

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

O ativo (símbolo) é selecionado na janela Observação de Mercador

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Preço médio ponderado da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Número de ordens de Compra no momento

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volume atual de ordens de Compra

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Preço de fechamento da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Número de operações (deals) na sessão corrente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Juros de abertura resumo

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Preço de abertura da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Máximo preço da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Mínimo preço da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Preço de liquidação da sessão atual

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Número de ordens de Venda no momento

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Volume atual de ordens de Venda

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Rotatividade resumo da sessão corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Volume resumo de operações da sessão corrente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Valor do spread em pontos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Indicação de um spread flutuante

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Data do início de negociação do ativo (geralmente usado para futuros)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Valor de swap comprado

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Modelo de cálculo de Swap

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de depósito do cliente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda de margem do ativo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps são cobrados em dinheiro na moeda base do ativo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Desabilita swaps (sem swaps)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps são cobrados como juro anual especificado a partir do preço de instrumento no cálculo do swap (ano bancário padrão é 360 dias)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps são cobradas como juro anual especificado a partir do preço de abertura da posição (ano bancário padrão é 360 dias)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps são cobrados em pontos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de Venda (Bid) corrente +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps são cobradas através de posições reabertas Ao final de um dia de negociação a posição é encerrada. No dia seguinte ela é reaberta através do preço de fechamento +/- um número específico de pontos (parâmetros SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Dia da semana para cobrar rolagem de swap de 3 dias

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valor de swap vendido

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Número máximo de solicitações exibidas na Profundidade do Mercado. Para ativos que não tem fila de solicitações, o valor é igual a zero.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Hora da última cotação

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modo de cálculo de preço de contrato

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Tamanho do contrato de negociação

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Execução em um sistema de negociação externo (Exchange)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Execução instantânea

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Execução a Mercado

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Execução por solicitação

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modo de execução de operação (deal)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distância para congelar operações de negociação em pontos

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo de execução de ordem

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permitido somente operações de fechamento de posição

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Negociação está desabilitada para o ativo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Sem restrições de negociação

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Permitido somente posições compradas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Permitido somente posições vendidas

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Mínima distância em pontos a partir do preço de fechamento corrente para colocar ordens de Stop

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Mínima mudança de preço

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valor do SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Preço de tick calculado para um posição perdedora

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Preço de tick calculado para uma posição lucrativa

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Volume da última operação (deal)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Máximo volume agregado permitido de uma posição aberta e ordens pendentes em uma direção (compra ou venda) para um ativo. Por exemplo, com a limitação de 5 lotes, você pode ter uma posição comprada aberta com o volume de 5 lotes e colocar uma ordem pendente de Sell Limit com o volume de 5 lotes. Mas neste caso você não pode colocar um ordem pendente de Buy Limite (já que o total de volume em uma direção excederia o limite) ou colocar Sell Limit com o volume maior que 5 lotes.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Máximo volume para uma operação (deal)

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Mínimo volume para uma operação (deal)

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Mínimo passo de mudança de volume para execução de uma operação (deal)

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volume diário máximo

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Volume diário mínimo

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Linha Tenkan-sen

Linhas de Indicadores

TERMINAL_BUILD

O número de compilação (build) do terminal cliente

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Número do código de página da linguagem instalado no terminal cliente

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Caminho comum para todos os terminais instalados em um computador

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

The flag indicates the presence of MQL5.community authorization data in the terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Balance in MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Connection to MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Nome da empresa

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

Conexão com um servidor de negociação

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

O número de núcleos de CPU no sistema

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Pasta na qual dados do terminal são armazenados

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Espaço livre de disco para a pasta MQL5\Files do terminal (agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Permissão para usar DLL

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Permissão para enviar e-mails usando servidor-SMTP e login, especificado nas configurações do terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

Permissão para enviar relatórios usando servidor-FTP e login, especificado nas configurações do terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Linguagem do terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

A quantidade máxima de barras no gráfico

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Memória livre do processo do terminal (agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Memória física no sistema, MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Memória disponível para o processo do terminal (agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Memória usada pelo terminal (agente), MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

The flag indicates the presence of MetaQuotes ID data to send Push notifications

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Nome do terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Permission to send notifications to smartphone

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

A versão do OpenCL suportado no formato 0x00010002 = 1.2.  "0" significa que OpenCL não é suportado

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Pasta a partir da qual o terminal foi iniciado

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

Último valor conhecido do ping até ao servidor de negociação em microssegundos. Em um segundo existe um milhão de microssegundos

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

A qualidade de resolução ao exibir informações no ecrã é medida pelo número de pontos por polegada linear da superfície (DPI)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Permissão para negociar

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Indicação do "terminal 64-bit"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Quinta-feira

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Coloca um ordem de negociação para execução imediata com os parâmetros específicos (ordem a mercado)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Modifca os parâmetros de uma ordem coloca anteriormente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Coloca um ordem de negociação para execução sob condições específicas (ordem pendente)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Exclui uma ordem pendente colocada anteriormente

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Modifica valores de Stop Loss e Take Profit de uma posição em aberto

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

Solicitação cancelada pelo negociador

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Autotrading desabilitado pelo terminal cliente

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Sem conexão com o servidor de negociação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

Solicitação concluída

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Somente parte da solicitação foi concluída

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

Erro de processamento de solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Ordem ou posição congeladas

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Solicitação inválida

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Data de expiração da ordem inválida na solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Tipo de preenchimento de ordem inválido

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Incorreto ou proibida tipo de ordem

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Preço inválido na solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Stops inválidos na solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Volume inválido na solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

O número de ordens pendentes atingiu o limite

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

Solicitação bloqueada para processamento

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Mercado está fechado

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Sem alterações na solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Operação é permitida somente para contas reais

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Estado da ordem alterada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Ordem colocada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Os preços se alteraram

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Não existem cotações para processar a solicitação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

Solicitação rejeitada

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Nova Cotação

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Autotrading desabilitado pelo servidor

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout)

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Solicitações com freqüência em excesso

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Negociação está desabilitada

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Adição de uma operação (deal) para o histórico. A ação é realizada como resultado de uma execução de uma ordem ou realização de operações com o saldo da conta.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Exclusão de uma operação (deal) do histórico. Pode haver casos quando uma operação (deal) executada anteriormente é excluída de um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi excluída de um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Atualização de uma operação (deal) no histórico. Pode haver caso quando uma operação (deal) executada previamente é alterada em um servidor. Por exemplo, uma operação (deal) foi alterada em um sistema de negociação externo (exchange) onde ela foi transferida anteriormente por uma corretora (broker).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Adição de uma ordem no histórico como resultado de uma execução ou cancelamento.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Exclusão de uma ordem do histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Alteração de uma ordem localizada no histórico de ordens. Este tipo é fornecido para aumentar a funcionalidade no lado de um servidor de negociação.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Adição de uma nova ordem de abertura.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Remoção de uma ordem da lista de ordens em aberto. Uma ordem pode ser excluída da lista de ordens em aberto como resultado da configuração de um solicitação apropriada ou execução (preenchimento) ou movimentação para o histórico.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Atualização de uma ordem de aberturar. As atualizações incluem não somente mudanças evidentes provenientes do terminal cliente ou do lado de um servidor de negociação, mas também alterações de estado de uma ordem ao configurá-lo (por exemplo, transição de ORDER_STATE_STARTED para ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED para ORDER_STATE_PARTIAL, etc.).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Alteração de uma posição não relacionada com a execução de uma operação (deal). Este tipo de transação mostra que uma posição foi alterada pelo lado de um servidor de negociação. O volume de uma posição, o preço de abertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit podem ter sido alterados. Dados sobre alteração são submetidos na estrutura MqlTradeTransaction via o handler OnTradeTransaction. Alterações de posição (adição, alteração ou encerramento), como resultado de uma execução de operação (deal), não levam a ocorrência de uma transação TRADE_TRANSACTION_POSITION.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Notificação do fato de que uma solicitação de negociação foi processada por um servidor e o resultado processado foi recebido. Apenas o campo type (tipo de transação de negociação) deve ser analisado em tais transações na estrutura MqlTradeTransaction. O segundo e terceiro parâmetros de OnTradeTransaction (request e result) devem ser analisados para dados adicionais.

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Terça-feira

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uchar

Constantes de Tipo Numérico

UINT_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo uint

Constantes de Tipo Numérico

ULONG_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ulong

Constantes de Tipo Numérico

UPPER_BAND

Limite superior

Linhas de Indicadores

UPPER_HISTOGRAM

Histograma superior

Linhas de Indicadores

UPPER_LINE

Linha de cima

Linhas de Indicadores

USHORT_MAX

Valor máximo, que pode ser representado pelo tipo ushort

Constantes de Tipo Numérico

VOLUME_REAL

Volume de negociação

Constantes de Preço

VOLUME_TICK

Volume de Tick

Constantes de Preço

WEDNESDAY

Quarta-feira

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Significa o número de itens restantes até o final do array, isto é, o array inteiro será processado

Outras Constantes

WRONG_VALUE

A constante pode ser implicitamente convertido para qualquer tipo de enumeração

Outras Constantes