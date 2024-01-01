DocumentaçãoSeções
Define o valor do tipo real para o símbolo personalizado.

bool  CustomSymbolSetDouble(
   const string              symbol_name,      // nome do símbolo
   ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE   property_id,      // identificador de propriedade
   double                    property_value    // valor da propriedade
   );

Parâmetros

symbol_name

[in]  Nome do símbolo personalizado.

property_id

[in]  Identificador da propriedade do símbolo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE.

property_value

[in]  Variável de tipo double contendo o valor da propriedade.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().

Observação

Histórico de minuto e de ticks do símbolo personalizado é completamente removido, se, na especificação do símbolo, for alterada qualquer uma destas propriedades:

  • SYMBOL_POINT — valor de um ponto
  • SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE — valor do tick que define o variação mínima permitida no preço
  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE — custo quado o preço varia um tick para posição lucrativa

Após a remoção do histórico personalizado, o terminal tentará criar um novo histórico usando as propriedades atualizadas. A mesma coisa acontece quando você altera manualmente as propriedades do símbolo personalizado.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        CustomSymbolSetDouble.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // nome do símbolo personalizado
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // nome do grupo onde o símbolo será criado
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o código de erro ao criar o símbolo personalizado
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- se o código de erro não for 0 (criação bem-sucedida do símbolo) e não for 5304 (símbolo já criado), saímos.
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- obtemos e imprimimos no log as propriedades do símbolo, com base no qual o símbolo personalizado foi criado
//--- (volume mínimo, volume máximo, passo mínimo de mudança de volume para a realização de transação)
   double origin_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_VOLUME_MIN);
   double origin_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_VOLUME_MAX);
   double origin_vol_stepSymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_VOLUME_STEP);
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Volume Min: %.2f\n  Volume Max: %.2f\n  Volume Step: %.2f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               origin_vol_minorigin_vol_maxorigin_vol_step);
   
//--- definimos outros valores para essas propriedades do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_MIN0.1);
   res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_MAX1000);
   res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_STEP0.1);
 
//--- se houver erro ao definir qualquer uma das propriedades, informamos no log
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetDouble() failed. Error "GetLastError());
   
//--- obtemos e imprimimos no log as propriedades alteradas do símbolo personalizado
//--- (volume mínimo, volume máximo, passo mínimo de mudança de volume para a realização de transação)
   double custom_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_MIN);
   double custom_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_MAX);
   double custom_vol_stepSymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_VOLUME_STEP);
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Volume Min: %.2f\n  Volume Max: %.2f\n  Volume Step: %.2f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               custom_vol_mincustom_vol_maxcustom_vol_step);
   
//--- no comentário do gráfico exibimos a dica sobre as chaves de encerramento do script
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- em um loop infinito, esperamos as teclas Esc ou Del para sair
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- ao pressionar Del, excluímos o símbolo personalizado criado
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- antes de sair, limpamos o gráfico
   Comment("");
   /*
   resultado:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Volume Min0.01
     Volume Max500.00
     Volume Step0.01
   Custom symbol 'EURUSDbased on 'EURUSD.C':
     Volume Min0.10
     Volume Max1000.00
     Volume Step0.10
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um símbolo personalizado, retorna o código de erro         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definimos o nome do símbolo usado como base para criar o símbolo personalizado
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, e isso não for um erro 5304, informamos no log
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- sucesso
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exclui o símbolo personalizado                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- ocultamos o símbolo da janela Observação do Mercado
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se não for possível excluir o símbolo personalizado, informamos no log e retornamos false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso
   return(true);
  }

 

