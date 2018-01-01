- OnStart
É chamada em EAs e indicadores quando ocorre o evento ChartEvent. A função é projetada para processar mudanças no gráfico causadas por ações do usuário ou pelo funcionamento de programas MQL5
void OnChartEvent()
Parâmetros
id
[in] Identificador do evento a partir da enumeração ENUM_CHART_EVENT.
lparam
[in] Parâmetro do evento de tipo long
dparam
[in] Parâmetro do evento de tipo double
sparam
[in] Parâmetro do evento de tipo string
Valor retornado
Sem valor retornado
Observação
Existem 13 tipos de eventos que podem ser processados usando a função predefinida OnChartEvent() . Para eventos personalizados, são fornecidos 65 535 identificadores no intervalo de CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST. Para gerar um evento personalizado, você deve usar a função EventChartCustom().
Breve descrição dos eventos da enumeração ENUM_CHART_EVENT:
- CHARTEVENT_KEYUP – se produce cuando se libera una tecla del teclado, siempre que la ventana del gráfico tenga el foco de entrada;
- CHARTEVENT_KEYDOWN – pressionamento do teclado quando a janela do gráfico está em foco;
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE – deslocamento do mouse e pressionamento dos botões do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true);
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – criação do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true);
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – alteração das propriedades do objeto através do diálogo de propriedades;
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – remoção do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true);
- CHARTEVENT_CLICK – clique do mouse no gráfico;
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – clique do mouse no objeto gráfico que pertence ao gráfico;
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – deslocamento do objeto gráfico com o mouse;
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – fim da edição de texto no campo inserido do objeto gráfico Edit (OBJ_EDIT);
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE – alteração do gráfico;
- CHARTEVENT_CUSTOM+n – identificador do evento personalizado, onde n está no intervalo de 0 a 65 535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST contém o último identificador válido de evento personalizado (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).
Todos os programas MQL5 trabalham em fluxos diferentes do fluxo principal do aplicativo. O fluxo principal do terminal é responsável pelo processamento de todas as mensagens de sistema do Windows e, como resultado dele, gera mensagens do Windows para seu próprio aplicativo. Por exemplo, o deslocamento do mouse no gráfico (evento WM_MOUSE_MOVE) gera várias mensagens de sistema para a plotagem subsequente da janela do aplicativo, bem como envia mensagens internas para EAs e para indicadores que estão sendo executados neste gráfico. Neste caso, pode acontecer que o fluxo principal do aplicativo ainda não consiga processar a mensagem de sistema WM_PAINT (e, portanto, ainda não plote a gráfico alterado), enquanto o EA ou indicador já tenha recebido o evento sobre o movimento do cursor do mouse. Assim, a propriedade do gráfico CHART_FIRST_VISIBLE_BAR será alterada somente após a plotagem do gráfico.
Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() possuem determinados valores necessários para manipular este evento. A tabela lista os eventos e valores que são transferidos através dos parâmetros.
Evento
Valor do parâmetro id
Valor do parâmetro lparam
Valor do parâmetro dparam
Valor do parâmetro sparam
Evento de liberação da tecla
CHARTEVENT_KEYUP
Código da tecla liberada
Número de repetições do evento – sempre 1
Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYUP message
Evento de pressionar tecla
CHARTEVENT_KEYDOWN
Código da tecla pressionada
Número de repetições do evento ao segurar a tecla
Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYDOWN message
Eventos de mouse(se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
a coordenada X
a coordenada Y
O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse
Eventos do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Coordenada X
Coordenada Y
Valor de string da bitmask que descreve o status dos botões do mouse
Evento da roda do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
Sinalizadores de estados das teclas e dos botões do mouse, coordenadas X e Y do cursor. A descrição é dada no exemplo
Valor Delta de rolagem da roda do mouse
–
Evento de criação do objeto gráfico (se para o gráfico for definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
–
–
Nome do objeto gráfico criado
Evento de alteração das propriedades do objeto através do diálogo de propriedades
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
–
–
Nome do objeto gráfico alterado
Evento de remoção do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
–
–
Nome do objeto gráfico excluído
Evento de clique no gráfico
CHARTEVENT_CLICK
Coordenada X
Coordenada Y
–
Evento de clique do mouse no objeto gráfico
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
Coordenada X
Coordenada Y
Nome do objeto gráfico no qual ocorreu o evento
Evento de movimento do objeto gráfico com o mouse
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
–
–
Nome do objeto gráfico movido
Evento de fim da edição de texto no campo inserido do objeto gráfico "Caixa de edição"
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
–
–
Nome do objeto gráfico "Campo de entrada" no qual foi concluída a edição de texto
Evento de redimensionamento do gráfico ou alteração das propriedades do gráfico através do diálogo de propriedades
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
–
–
–
Evento personalizado com número N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Valor definido pela função EventChartCustom()
Valor definido pela função EventChartCustom()
Valor definido pela função EventChartCustom()
Exemplo de um ouvinte dos eventos do gráfico:
//+------------------------------------------------------------------+
