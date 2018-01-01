OnChartEvent

É chamada em EAs e indicadores quando ocorre o evento ChartEvent. A função é projetada para processar mudanças no gráfico causadas por ações do usuário ou pelo funcionamento de programas MQL5

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

);

Parâmetros

id

[in] Identificador do evento a partir da enumeração ENUM_CHART_EVENT.

lparam

[in] Parâmetro do evento de tipo long

dparam

[in] Parâmetro do evento de tipo double

sparam

[in] Parâmetro do evento de tipo string

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

Existem 13 tipos de eventos que podem ser processados usando a função predefinida OnChartEvent() . Para eventos personalizados, são fornecidos 65 535 identificadores no intervalo de CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST. Para gerar um evento personalizado, você deve usar a função EventChartCustom().

Breve descrição dos eventos da enumeração ENUM_CHART_EVENT:

CHARTEVENT_KEYUP – se produce cuando se libera una tecla del teclado, siempre que la ventana del gráfico tenga el foco de entrada;

CHARTEVENT_KEYDOWN – pressionamento do teclado quando a janela do gráfico está em foco;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE – deslocamento do mouse e pressionamento dos botões do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – criação do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_CREATE =true);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – alteração das propriedades do objeto através do diálogo de propriedades;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – remoção do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true);

CHARTEVENT_CLICK – clique do mouse no gráfico;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – clique do mouse no objeto gráfico que pertence ao gráfico;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – deslocamento do objeto gráfico com o mouse;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – fim da edição de texto no campo inserido do objeto gráfico Edit ( OBJ_EDIT );

CHARTEVENT_CHART_CHANGE – alteração do gráfico;

CHARTEVENT_CUSTOM+n – identificador do evento personalizado, onde n está no intervalo de 0 a 65 535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST contém o último identificador válido de evento personalizado (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

Todos os programas MQL5 trabalham em fluxos diferentes do fluxo principal do aplicativo. O fluxo principal do terminal é responsável pelo processamento de todas as mensagens de sistema do Windows e, como resultado dele, gera mensagens do Windows para seu próprio aplicativo. Por exemplo, o deslocamento do mouse no gráfico (evento WM_MOUSE_MOVE) gera várias mensagens de sistema para a plotagem subsequente da janela do aplicativo, bem como envia mensagens internas para EAs e para indicadores que estão sendo executados neste gráfico. Neste caso, pode acontecer que o fluxo principal do aplicativo ainda não consiga processar a mensagem de sistema WM_PAINT (e, portanto, ainda não plote a gráfico alterado), enquanto o EA ou indicador já tenha recebido o evento sobre o movimento do cursor do mouse. Assim, a propriedade do gráfico CHART_FIRST_VISIBLE_BAR será alterada somente após a plotagem do gráfico.

Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() possuem determinados valores necessários para manipular este evento. A tabela lista os eventos e valores que são transferidos através dos parâmetros.

Evento Valor do parâmetro id Valor do parâmetro lparam Valor do parâmetro dparam Valor do parâmetro sparam Evento de liberação da tecla CHARTEVENT_KEYUP Código da tecla liberada Número de repetições do evento – sempre 1 Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYUP message Evento de pressionar tecla CHARTEVENT_KEYDOWN Código da tecla pressionada Número de repetições do evento ao segurar a tecla Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYDOWN message Eventos de mouse(se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE a coordenada X a coordenada Y O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse Eventos do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Coordenada X Coordenada Y Valor de string da bitmask que descreve o status dos botões do mouse Evento da roda do mouse (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Sinalizadores de estados das teclas e dos botões do mouse, coordenadas X e Y do cursor. A descrição é dada no exemplo Valor Delta de rolagem da roda do mouse – Evento de criação do objeto gráfico (se para o gráfico for definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – – Nome do objeto gráfico criado Evento de alteração das propriedades do objeto através do diálogo de propriedades CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – – Nome do objeto gráfico alterado Evento de remoção do objeto gráfico (se para o gráfico estiver definida a propriedade CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – – Nome do objeto gráfico excluído Evento de clique no gráfico CHARTEVENT_CLICK Coordenada X Coordenada Y – Evento de clique do mouse no objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Coordenada X Coordenada Y Nome do objeto gráfico no qual ocorreu o evento Evento de movimento do objeto gráfico com o mouse CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – – Nome do objeto gráfico movido Evento de fim da edição de texto no campo inserido do objeto gráfico "Caixa de edição" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – – Nome do objeto gráfico "Campo de entrada" no qual foi concluída a edição de texto Evento de redimensionamento do gráfico ou alteração das propriedades do gráfico através do diálogo de propriedades CHARTEVENT_CHART_CHANGE – – – Evento personalizado com número N CHARTEVENT_CUSTOM+N Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom()

Exemplo de um ouvinte dos eventos do gráfico:

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Exemplo do ouvinte dos eventos do gráfico e do gerador de eventos personalizados"

//--- identificadores das teclas Enter, Shift, Caps Lock, Space, Backspace, Ctrl, Alt e Tab

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- exibimos o valor da constante CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Executado o EA com nome ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- definindo o sinalizador de recepção dos eventos de criação de objetos do gráfico

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- definindo o sinalizador de recepção dos eventos de remoção de objetos do gráfico

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- ativação da mensagem de rolagem de roda do mouse

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- a atualização forçada das propriedades do gráfico garante a prontidão para o processamento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- contador de ticks para gerar o evento personalizado

static int tick_counter=0;

//--- vamos dividir os ticks acumulados por este número

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- enviamos o m evento personalizado se o contador de ticks for um múltiplo de simple_number

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- formaremos o identificador do evento personalizado no intervalo de 0 a 65535

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- enviamos um evento personalizado com preenchimento dos parâmetros

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- fazemos a exibição do log para estudar e analisar os resultados do exemplo

Print(__FUNCTION__,": Evento personalizado enviado com ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- pressionamento de tecla

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("KEY_NUMLOCK_LEFT pressionado"); break;

case KEY_LEFT: Print("KEY_LEFT pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("KEY_NUMLOCK_UP pressionado"); break;

case KEY_UP: Print("KEY_UP pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("KEY_NUMLOCK_RIGHT pressionado"); break;

case KEY_RIGHT: Print("KEY_RIGHT pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("KEY_NUMLOCK_DOWN pressionado"); break;

case KEY_DOWN: Print("KEY_DOWN pressionado"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("KEY_NUMPAD_5 pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("KEY_NUMLOCK_5 pressionado"); break;

default: Print("Tecla não listada pressionada");

}

}

//--- clique com o botão esquerdo do mouse no gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Coordenadas do clique do mouse no gráfico: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- clique no objeto gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Clique no objeto com nome '"+sparam+"'");

//--- objeto excluído

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Excluído objeto com nome ",sparam);

//--- objeto criado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Criado objeto com nome ",sparam);

//--- objeto alterado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Alterado objeto com nome ",sparam);

//--- objeto deslocado ou coordenadas dos pontos de ancoragem alteradas

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Alteração de pontos de ancoragem do objeto com nome ",sparam);

//--- alterado o texto no campo inserido do objeto gráfico Edit

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Alterado o texto no objeto Edit ",sparam," id=",id);

//--- eventos de movimento do mouse

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- analisemos o estado dos botões e da roda do mouse para este evento

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // sinalizador de estado de teclas Ctrl, Shift e de botões do mouse

int x_cursor = (int)(short)lparam; // coordenada X, em que acontece o evento da roda do mouse

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // coordenada Y, em que acontece o evento de roda do mouse

int delta = (int)dparam; // valor total de rolagem da roda, é ativado ao alcançar +120 ou -120

//--- processamos o sinalizador

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- redimensionando o gráfico ou alterando as propriedades do gráfico através do diálogo de propriedades

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Redimensionamento ou alteração das propriedades do gráfico");

//--- evento personalizado

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Evento personalizado ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

Veja também

EventChartCustom, Tipos de eventos do gráfico, Funções de processamento de eventos, Execução do programa, Evento do terminal do cliente