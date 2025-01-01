DocumentaçãoSeções
Fecha a conexão estabelecida anteriormente com o terminal MetaTrader 5.

shutdown()

Valor retornado

Não.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# imprimimos informações sobre o estado da conexão, o nome do servidor e a conta de negociação
print(mt5.terminal_info())
# imprimimos informações sobre a versão do MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

