StringCompare

A função compara duas strings e retorna o resultada da comparação na forma de um inteiro.

int StringCompare(

const string& string1,

const string& string2,

bool case_sensitive=true

);

Parâmetros

string1

[in] A primeira string.

string2

[in] A segunda string.

case_sensitive=true

[in] Seleção do modo de sensibilidade à maiúscula/minúscula. Se for true, então "A">"a". Se for false, então "A"="a". Por default, o valor é igual a true.

Valor do Retorno

-1 (menos um), se string1<string2

0 (zero), se string1=string2

1 (um), se string1>string2

Observação

As strings são comparadas símbolo a símbolo, os símbolos são comparados na ordem alfabética em concordância como o código de página corrente.

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- qual é maior - apple ou home?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- compara com sensibilidade à maiúscula/minúscula

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Comparação sensível caso: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Comparação sensível caso: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Comparação sensível caso: %s = %s",s1,s2);

}



//--- Comparação insensível caso

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Comparação insensível caso: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Comparação insensível caso: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Comparação insensível caso: %s = %s",s1,s2);

}

/* Resultado:

Comparação sensível caso: Apple < home

Comparação insensível caso: Apple < home

*/

}

Também Veja

Tipo de String, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Uso de um Código de Página