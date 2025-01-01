- StringAdd
A função compara duas strings e retorna o resultada da comparação na forma de um inteiro.
int StringCompare(
Parâmetros
string1
[in] A primeira string.
string2
[in] A segunda string.
case_sensitive=true
[in] Seleção do modo de sensibilidade à maiúscula/minúscula. Se for true, então "A">"a". Se for false, então "A"="a". Por default, o valor é igual a true.
Valor do Retorno
- -1 (menos um), se string1<string2
- 0 (zero), se string1=string2
- 1 (um), se string1>string2
Observação
As strings são comparadas símbolo a símbolo, os símbolos são comparados na ordem alfabética em concordância como o código de página corrente.
Exemplo:
void OnStart()
