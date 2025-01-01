|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- declaramos os parâmetros do recurso gráfico
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//--- definimos o tamanho do array de pixels
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- verificamos o recurso gráfico criado
//--- obtemos os dados de tempo e preço da barra atual
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- criamos um objeto "Desenho" nas coordenadas de preço e tempo do último tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente
//--- Neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//--- definimos a cor DodgerBlue com transparência de 200
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- esperamos 3 segundos antes de ler os dados do recurso gráfico
Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");
Sleep(3000);
//--- lemos a imagem do recurso para um novo array de pixels
uint rc_data_copy[];
uint w=0,h=0;
ResetLastError();
if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))
{
Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos a cor OrangeRed com transparência de 200
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels e com base nele criamos um novo recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());
//--- criamos um objeto "Marca Gráfica" nas coordenadas de preço e tempo do último tick
string obj_name2="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- obtemos as coordenadas de tela com base no preço e tempo obtidos anteriormente
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- definimos para o objeto-marca gráfica a largura e a altura iguais às do recurso gráfico
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- especificamos para o objeto-marca gráfica o arquivo de imagem do recurso gráfico copiado
//--- neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome
ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");
//--- mudamos a cor do novo objeto-marca gráfica
Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");
Sleep(3000);
//--- definimos a cor GreenYellow com transparência de 200
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do novo recurso gráfico
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico
Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);
//--- esperamos três segundos e deletamos os recursos e ambos os objetos
Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");
Sleep(3000);
Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");
ResourceFree("::"+rc_name);
ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");
ObjectDelete(0,obj_name);
ObjectDelete(0,obj_name2);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualizamos os dados do recurso gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- se forem passados tamanhos nulos, saímos
if(width==0 || height==0)
return;
//--- atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}