void OnStart()

{

//--- definimos a string de origem com seis espaços no lado direito da string

string text="All spaces on the right will be removed from this string ";

//--- exibimos no log a string de origem

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- excluímos os espaços do lado direito e enviamos o número de símbolos excluídos e a string resultante para o log

int num=StringTrimRight(text);

PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Resultado

Source line:

'All spaces on the right will be removed from this string '

The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right side. Now the line looks like this:

'All spaces on the right will be removed from this string'

*/

}