Importa para uma tabela dados de um arquivo.
|
long DatabaseImport(
Parâmetros
database
[in] Identificador do banco de dados obtido em DatabaseOpen().
table
[in] Nome da tabela à qual serão adicionados os dados do arquivo.
filename
[in] Arquivo CSV ou arquivo ZIP para leitura de dados, o nome pode conter subpastas e é definido em relação à pasta MQL5\Files.
flags
[in] Combinação de sinalizadores a partir da enumeração ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.
separator
[in] Separador de dados em um arquivo CSV.
skip_rows
[in] Número de linhas iniciais a serem ignoradas ao ler dados de um arquivo.
skip_comments
[in] Linhas dos símbolos para designar strings como comentários. Se, no início da linha, for encontrado qualquer símbolo de skip_comments, tal linha é considerada um comentário e não é importada.
Valor retornado
Retorna o número de linhas importadas ou -1 em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), respostas possíveis:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — o nome da tabela não está especificado (linha vazia ou NULL);
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erro interno do banco de dados;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - identificador de banco de dados inválido.
Observação
Se tabelas cujo nome é table não existirem, elas serão criadas automaticamente. Os nomes e o tipo de campos na tabela criada serão reconhecidos automaticamente com base nos dados contidos no arquivo.
|
Identificador
|
Descrição
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
A primeira linha contém os nomes dos campos da tabela
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
Quebra de linha é CRLF ( por padrão, LF)
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
Adiciona dados ao final de uma tabela existente
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
Os valores de string estão contidos em aspas duplas
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
O arquivo está localizado na pasta comum de todos os terminais do cliente \Terminal\Common\File.
Exemplo de leitura de tabela a partir de um arquivo criado pelo código no exemplo em DatabaseExport :
|
//+------------------------------------------------------------------+
