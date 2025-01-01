DatabaseImport

Importa para uma tabela dados de um arquivo.

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

Parâmetros

database

[in] Identificador do banco de dados obtido em DatabaseOpen().

table

[in] Nome da tabela à qual serão adicionados os dados do arquivo.

filename

[in] Arquivo CSV ou arquivo ZIP para leitura de dados, o nome pode conter subpastas e é definido em relação à pasta MQL5\Files.

flags

[in] Combinação de sinalizadores a partir da enumeração ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.

separator

[in] Separador de dados em um arquivo CSV.

skip_rows

[in] Número de linhas iniciais a serem ignoradas ao ler dados de um arquivo.

skip_comments

[in] Linhas dos símbolos para designar strings como comentários. Se, no início da linha, for encontrado qualquer símbolo de skip_comments, tal linha é considerada um comentário e não é importada.

Valor retornado

Retorna o número de linhas importadas ou -1 em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), respostas possíveis:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — o nome da tabela não está especificado (linha vazia ou NULL);

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erro interno do banco de dados;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - identificador de banco de dados inválido.

Observação

Se tabelas cujo nome é table não existirem, elas serão criadas automaticamente. Os nomes e o tipo de campos na tabela criada serão reconhecidos automaticamente com base nos dados contidos no arquivo.

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

Identificador Descrição DATABASE_IMPORT_HEADER A primeira linha contém os nomes dos campos da tabela DATABASE_IMPORT_CRLF Quebra de linha é CRLF ( por padrão, LF) DATABASE_IMPORT_APPEND Adiciona dados ao final de uma tabela existente DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Os valores de string estão contidos em aspas duplas DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER O arquivo está localizado na pasta comum de todos os terminais do cliente \Terminal\Common\File.

Exemplo de leitura de tabela a partir de um arquivo criado pelo código no exemplo em DatabaseExport :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- obtemos os nomes dos arquivos de texto a serem carregados da pasta comum dos terminais do cliente

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Selecione o arquivo CSV para carregamento da tabela", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- exibimos o nome de cada arquivo selecionado

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Erro desconhecido durante a seleção do arquivo. Código de erro ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("arquivo CSV não selecionado");

return;

}

//--- criamos ou abrimos um banco de dados

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- verificamos a presença da tabela TEST

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- removemos a tabela TEST

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Failed to drop the TEST table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- importamos os registros desde um arquivo para uma tabela TEST

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lines imported in table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() failed. Error ",GetLastError());

}

//--- fechamos o arquivo do banco de dados e relatamos isso

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s closed", db_filename);

}

Veja também

DatabaseOpen, DatabasePrint