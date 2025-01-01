CopyHigh

A função obtém em high_array os dados históricos dos preços de barra mais altos para o par ativo-período selecionado na quantidade especificada. Deve ser notado que a ordenação dos elementos é do presente para o passado, isto é, a posição de início 0 significa a barra corrente.

Ao copiar uma quantidade desconhecida de dados, é recomendável usar um array dinâmico como array destino, porque se a quantidade solicitada de dados for menor (ou maior) que o comprimento do array destino, a função tenta realocar a memória de qual forma que os dados solicitados caibam completamente.

Se você souber a quantidade de dados que você precisa para copiar, é melhor usar um buffer alocado estaticamente, a fim de evitar a alocação de memória excessiva.

Não importa qual seja a propriedade do array destino - como series=true ou como series=false. Os dados serão copiados de tal maneira que o elemento mais antigo será localizado no início da memória física alocada para o array. Exitem 3 variantes de chamada da função.

Chamar pela posição primeira e o número de elementos requeridos

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

double high_array[]

);

Chamar pela data de início e o número de elementos requeridos

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

int count,

double high_array[]

);

Chamar pelas datas de início e término de um intervalo de tempo requerido

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

Parâmetros

symbol_name

[in] Nome do ativo.

timeframe

[in] Período.

start_pos

[in] A posição de início do primeiro elemento para copiar.

count

[in] Quantidade de dados para copiar.

start_time

[in] A hora de início para o primeiro elemento para copiar.

stop_time

[in] Hora da barra, correspondente ao último elemento para copiar.

high_array[]

[out] Array de tipo double.

Valor do Retorno

Retorna a quantidade de dados copiados ou -1 no caso de um erro.

Observação

Se o intervalo inteiro de dados solicitados não estiver disponível no servidor, a função retorna -1. Se dados fora do TERMINAL_MAXBARS (número máximo de barras no gráfico) for solicitado, a função também retornará -1.

Ao solicitar dados de um indicador, se as séries de tempo solicitadas não estiverem ainda construídas ou elas precisarem serem baixadas do servidor, a função imediatamente retornará -1, mas o processo de download/construção será iniciado.

Ao solicitar dados de um Expert Advisor ou script, o download do servidor será iniciado se o terminal não tiver estes dados localmente, ou a construção da série de tempo solicitada iniciará, se os dados puderem ser construídas a partir do histórico local mas eles não estiverem prontos ainda. A função retornará a quantidade de dados que estará pronta no momento da expiração do tempo limite, mas o download do histórico continuará, e na próximo solicitação simular, a função retornará mais dados.

Ao solicitar dados através da data de início e do número de elementos requeridos, somente dados cuja data seja menor (anterior) ou igual a data especificada são retornados. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra, para cujo valor é retornado (volume, spread, valor no buffer de indicador, preços de Abertura, Máximo, Mínimo, Fechamento ou Hora de Abertura) é sempre menor ou igual ao valor especificado.

Ao solicitar dados em uma faixa especificada de datas, somente dados deste intervalo serão retornados. O intervalo é definido e contado em segundos. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra, para cujo valor é retornado (volume, spread, valor no buffer de indicador, preços de Abertura, Máximo, Mínimo, Fechamento ou Hora de Abertura) é sempre dentro do intervalo solicitado.

Assim, se o dia corrente for sábado, e em uma tentativa de copiar dados usando a janela de tempo semanal, você especificar start_time=Last_Tuesday e stop_time=Last_Friday, a função retornará 0, porque a hora de abertura em uma janela de tempo semanal é sempre domingo, e nenhum barra semanal cairá no intervalo especificado.

Se você precisar retornar o valor correspondente para a barra corrente incompleta, você pode usar a primeira forma de chamada, especificando start_pos=0 e count=1.

Exemplo:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "An example for output of the High[i] and Low[i]"

#property description "for a random chosen bars"



double High[],Low[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Obtém Mínimo para o índice de barra especificado |

//+------------------------------------------------------------------+

double iLow(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)

{

double low=0;

ArraySetAsSeries(Low,true);

int copied=CopyLow(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),Low);

if(copied>0 && index<copied) low=Low[index];

return(low);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Obtém o Máximo para o índice de barra especificado |

//+------------------------------------------------------------------+

double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)

{

double high=0;

ArraySetAsSeries(High,true);

int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);

if(copied>0 && index<copied) high=High[index];

return(high);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- em cada tick nós imprimimos os valores de Máximo e Mínimo para a barra com índice,

//--- que seja igual ao segundo, no qual o tick chegou

datetime t=TimeCurrent();

int sec=t%60;

printf("High[%d] = %G Low[%d] = %G",

sec,iHigh(Symbol(),0,sec),

sec,iLow(Symbol(),0,sec));

}

Veja um exemplo detalhado de solicitação de dados históricos na seção Métodos de Vinculação de Objetos. O script disponível nesta seção mostra como obter os valores do indicador iFractals nas últimas 1000 barras e como exibir os últimos 10 fractais de alta e os últimos 10 fractais de baixa no gráfico. Uma técnica simular pode ser usada para todos os indicadores que têm dados faltantes e que são usualmente desenhados usando os seguintes estilos: