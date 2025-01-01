DocumentationSections
Référence MQL5Liste des fonctions MQL5 

List of MQL5 Functions

All MQL5 functions in alphabetical order.

Fonction

Action

Раздел

AccountInfoDouble

Rend la valeur du type double de la propriété correspondante du compte

Information sur le compte

AccountInfoInteger

Rend la valeur du type entier (bool,int ou long) de la propriété correspondante du compte

Information sur le compte

AccountInfoString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du compte

Information sur le compte

acos

Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians

Fonctions mathématiques

Alert

Affiche le message dans la fenêtre séparée

Fonctions communes

ArrayBsearch

Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau

Opérations avec les tableaux

ArrayCompare

Rend le résultat de la comparaison de deux tableux des types simples ou des structures d'utilisateur qui n'ont pas des objets complexes

Opérations avec les tableaux

ArrayCopy

Copie un tableau à l'autre

Opérations avec les tableaux

ArrayFill

Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée

Opérations avec les tableaux

ArrayFree

Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0.

Opérations avec les tableaux

ArrayGetAsSeries

Contrôle la direction de l'indexation du tableau

Opérations avec les tableaux

ArrayInitialize

Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur

Opérations avec les tableaux

ArrayIsDynamic

Vérifies - si le tableau est dynamique

Opérations avec les tableaux

ArrayIsSeries

Vérifies - si le tableau est la série temporelle

Opérations avec les tableaux

ArrayMaximum

La recherche de l'élément avec la valeur maximal

Opérations avec les tableaux

ArrayMinimum

La recherche de l'élément avec la valeur minimal

Opérations avec les tableaux

ArrayRange

Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau

Opérations avec les tableaux

ArrayResize

Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau

Opérations avec les tableaux

ArraySetAsSeries

Établit la direction de l'indexation dans le tableau

Opérations avec les tableaux

ArraySize

Rend le nombre d'éléments dans le tableau

Opérations avec les tableaux

ArrayPrint

Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal

Fonctions sur les Tableaux

ArrayInsert

Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié

Fonctions sur les Tableaux

ArrayRemove

Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié

Fonctions sur les Tableaux

ArrayReverse

Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié

Fonctions sur les Tableaux

ArraySwap

Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type

Fonctions sur les Tableaux

ArraySort

Le triage des tableaux numériques par la première dimension

Opérations avec les tableaux

asin

Rend la valeur d'arc sinus x aux radians

Fonctions mathématiques

atan

Rend l'arc tangent x aux radians

Fonctions mathématiques

Barres

Rend le nombre de barres aux histoires selon le symbole correspondant et la période

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

BarsCalculated

Rend la quantité de données calculées dans le tampon d'indicateur ou-1 en cas de l'erreur (les données ne sont pas encore calculées)

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CalendarCountryById

Retourne la description d'un pays par son identifiant

Calendrier Economique

CalendarEventById

Retourne la description d'un évènement par son identifiant

Calendrier Economique

CalendarValueById

Retourne la description de la valeur d'un évènement par son identifiant

Calendrier Economique

CalendarCountries

Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le calendrier

Calendrier Economique

CalendarEventByCountry

Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour un code de pays spécifié

Calendrier Economique

CalendarEventByCurrency

Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée

Calendrier Economique

CalendarValueHistoryByEvent

Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié pour un identifiant d'évènement

Calendrier Economique

CalendarValueHistory

Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié avec la possibilité de trier par pays et/ou devise

Calendrier Economique

CalendarValueLastByEvent

Retourne le tableau des valeurs d'un évènement par son identifiant depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié

Calendrier Economique

CalendarValueLast

Retourne le tableau des valeurs de tous les évènements, avec la possibilité de trier par pays et/devise depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié

Calendrier Economique

ceil

Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus

Fonctions mathématiques

CharArrayToString

Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole

Conversion des données

ChartApplyTemplate

Applique au graphique indiqué le modèle du fichier indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartClose

Ferme le graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartFirst

Rend l'identificateur du premier graphique du terminal de client

Opérations avec les graphiques

ChartGetDouble

Rend la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartGetInteger

Rend la valeur entière  de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartGetString

Rend la valeur de chaîne de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartID

Rend l'identificateur du graphique courant

Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorAdd

Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorDelete

Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorGet

Rend le handle de l'indicateur avec le nom court indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorName

Rend le nom court de l'indicateur selon le numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorsTotal

Rend le nombre de tous indicateurs qui sont attachés à la fenêtre indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartNavigate

Réalise le décalage du graphique indiqué au nombre indiqué de barres par rapport à la position indiquée du graphique

Opérations avec les graphiques

ChartNext

Rend l'identificateur du graphique, suivant de l'indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartOpen

Ouvre un nouveau graphique avec le symbole indiqué et la période

Opérations avec les graphiques

CharToString

La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole

Conversion des données

ChartPeriod

Rend la valeur  de la période du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartPriceOnDropped

Rend la coordonnée de prix correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script

Opérations avec les graphiques

ChartRedraw

Appelle la copie forcée du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartSaveTemplate

Enregistre les paramètres actuels du graphique dans un modèle avec le nom spécifié

Opérations avec les graphiques

ChartScreenShot

Fournit un screenshot du graphique de son état actuel dans un format de GIF, PNG ou BMP en fonction de l'extension spécifiée

Opérations avec les graphiques

ChartSetDouble

Spécifie la valeur du type double de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartSetInteger

Spécifie la valeur du type entier (datetime, int, color, bool ou char) de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartSetString

Spécifie la valeur du type string de la propriété correspondante du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartSetSymbolPeriod

Change les valeurs du symbole et la période du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartSymbol

Rend le nom du symbole du graphique indiqué

Opérations avec les graphiques

ChartTimeOnDropped

Rend la coordonnée temporaire correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script

Opérations avec les graphiques

ChartTimePriceToXY

Convertit les coordonnées du graphique de la représentation graphique du temps/prix pour les axes X et Y

Opérations avec les graphiques

ChartWindowFind

Rend le numéro de sous- fenêtre, dans laquelle il y a un indicateur

Opérations avec les graphiques

ChartWindowOnDropped

Rend le numéro de sous-fenêtre du graphique,  sur laquelle on jette l'expert donné, le script, l'objet ou l'indicateur par la souris

Opérations avec les graphiques

ChartXOnDropped

Rend  la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris

Opérations avec les graphiques

ChartXYToTimePrice

Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs - le temps et le prix

Opérations avec les graphiques

ChartYOnDropped

Rend  la coordonnée selon l'axe Y, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris

Opérations avec les graphiques

CheckPointer

Rend le type de l'indication de l'objet

Fonctions communes

CLBufferCreate

Crée le tampon OpenCL

Travail avec OpenCL

CLBufferFree

Supprime le tampon OpenCL

Travail avec OpenCL

CLBufferRead

Lit le tampon OpenCL au tableau

Travail avec OpenCL

CLBufferWrite

Inscrit le tableau au tampon OpenCL

Travail avec OpenCL

CLContextCreate

Crée le contexte OpenCL

Travail avec OpenCL

CLContextFree

Supprime le contexte OpenCL

Travail avec OpenCL

CLExecute

Exécute le programme OpenCL

Travail avec OpenCL

CLGetDeviceInfo

Reçoit la propriété du dispositif du pilote informatique OpenCL

Travail avec OpenCL

CLGetInfoInteger

Rend la valeur de la propriété entière pour l'objet OpenCL ou le dispositif

Travail avec OpenCL

CLHandleType

Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Travail avec OpenCL

CLKernelCreate

Crée la fonction du lancement de OpenCL

Travail avec OpenCL

CLKernelFree

Supprime la fonction du lancement de OpenCL

Travail avec OpenCL

CLProgramCreate

Crée le programme OpenCL du code initial

Travail avec OpenCL

CLProgramFree

Supprime le programme OpenCL

Travail avec OpenCL

CLSetKernelArg

Expose le paramètre de la fonction OpenCL

Travail avec OpenCL

CLSetKernelArgMem

Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL

Travail avec OpenCL

ColorToARGB

Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur.

Conversion des données

ColorToString

Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B"

Conversion des données

Comment

Affiche le message à un angle  gauche supérieur du graphique de prix

Fonctions communes

CopyBuffer

Reçoit au tableau les données du tampon indiqué de l'indicateur indiqué

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyClose

Reçoit au tableau les données historiques au prix de la clôture des barres selon le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyHigh

Reçoit au tableau les données historiques selon le prix maximum des barres selon le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyLow

Reçoit au tableau les données historiques selon le prix minimum des barres selon le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyOpen

Reçoit au tableau les données historiques au prix de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyRates

Reçoit au tableau les données historiques de la structure Rates pour le symbole et la période indiqués

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyRealVolume

Reçoit au tableau les données historiques par les volumes commerciaux pour le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopySpread

Reçoit au tableau les données historiques selon les spread pour le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTicks

Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTickVolume

Reçoit au tableau les données historiques par les volumes des ticks pour le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTime

Reçoit au tableau les données historiques par le temps de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

cos

Rend le cosinus du nombre

Fonctions mathématiques

CryptDecode

Производит обратное преобразование данных массива

Fonctions communes

CryptEncode

Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом

Fonctions communes

CustomSymbolCreate

Crée un symbole personnalisé avec le nom spécifié dans le groupe spécifié

Symboles personnalisés

CustomSymbolDelete

Supprime un symbole personnalisé ayant le nom spécifié

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetInteger

Assigne une valeur de type integer à la propriété d'un symbole personnalisé

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetDouble

Assigne une valeur de type réel à la propriété d'un symbole personnalisé

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetString

Assigne une valeur de type string à la propriété d'un symbole personnalisé

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetMarginRate

Définit les taux de marge suivant le type et la direction de l'ordre pour un symbole personnalisé

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetSessionQuote

Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés

Symboles personnalisés

CustomSymbolSetSessionTrade

Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés

Symboles personnalisés

CustomRatesDelete

Supprime toutes les barres de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié

Symboles personnalisés

CustomRatesReplace

Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlRates

Symboles personnalisés

CustomRatesUpdate

Ajoute des barres manquantes dans l'historique du symbole personnalisé et remplace les données existantes avec celles du tableau de données de type MqlRates

Symboles personnalisés

CustomTicksAdd

Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window

Symboles personnalisés

CustomTicksDelete

Supprime tous les ticks de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié

Symboles personnalisés

CustomTicksReplace

Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlTick

Symboles personnalisés

CustomBookAdd

Passe le statut du Depth of Market pour un symbole personnalisé

Symboles personnalisés

DatabaseOpen

Ouvre ou crée une base de données dans le fichier spécifié

Utilisation de bases de données

DatabaseClose

Ferme une base de données

Utilisation de bases de données

DatabaseImport

Imports data from a file into a table

Utilisation de bases de données

DatabaseExport

Exports a table or an SQL request execution result to a CSV file

Utilisation de bases de données

DatabasePrint

Prints a table or an SQL request execution result in the Experts journal

Utilisation de bases de données

DatabaseTableExists

Vérifie la présence d'une table dans la base de données

Utilisation de bases de données

DatabaseExecute

Exécute une requête dans la base de données spécifiée

Utilisation de bases de données

DatabasePrepare

Crée le handle d'une requête, qui peut être ensuite exécutée avec DatabaseRead()

Utilisation de bases de données

DatabaseReset

Réinitialise une requête, comme après avoir appelé DatabasePrepare()

Utilisation de bases de données

DatabaseBind

Définit la valeur d'un paramètre dans une requête

Utilisation de bases de données

DatabaseBindArray

Définit un tableau comme valeur de paramètre

Utilisation de bases de données

DatabaseRead

Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête

Utilisation de bases de données

DatabaseReadBind

Moves to the next record and reads data into the structure from it

Utilisation de bases de données

DatabaseFinalize

Supprime une requête créée avec DatabasePrepare()

Utilisation de bases de données

DatabaseTransactionBegin

Démarre l'exécution d'une transaction

Utilisation de bases de données

DatabaseTransactionCommit

Termine l'exécution d'une transaction

Utilisation de bases de données

DatabaseTransactionRollback

Annule une transaction

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnsCount

Retourne le nombre de colonnes dans une requête

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnName

Retourne le nom d'une colonne par son numéro

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnType

Retourne le type d'une colonne par son numéro

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnSize

Retourne la taille d'une colonne en octets

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnText

Retourne la valeur d'une colonne de type string de l'enregistrement courant

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnInteger

Retourne la valeur d'une colonne de type int de l'enregistrement courant

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnLong

Retourne la valeur d'une colonne de type long de l'enregistrement courant

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnDouble

Retourne la valeur d'une colonne de type double de l'enregistrement courant

Utilisation de bases de données

DatabaseColumnBlob

Retourne le tableau de caractères d'une colonne de type BLOB de l'enregistrement courant

Utilisation de bases de données

DebugBreak

Le point d'arrêt de programme de débogage

Fonctions communes

Digits

Rend le nombre de signes décimaux après la virgule, définissant l'exactitude de la mesure du prix du symbole du graphique courant

Vérification de l'état

DoubleToString

La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée

Conversion des données

DXContextCreate

Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée

Utilisation de DirectX

DXContextSetSize

Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate()

Utilisation de DirectX

DXContextGetSize

Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate()

Utilisation de DirectX

DXContextClearColors

Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu

Utilisation de DirectX

DXContextClearDepth

Efface le buffer de profondeur

Utilisation de DirectX

DXContextGetColors

Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique

Utilisation de DirectX

DXContextGetDepth

Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu

Utilisation de DirectX

DXBufferCreate

Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données

Utilisation de DirectX

DXTextureCreate

Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée

Utilisation de DirectX

DXInputCreate

Crée les entrées d'un shader

Utilisation de DirectX

DXInputSet

Définit les entrées d'un shader

Utilisation de DirectX

DXShaderCreate

Crée un shader du type spécifié

Utilisation de DirectX

DXShaderSetLayout

Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet

Utilisation de DirectX

DXShaderInputsSet

Définit les entrées d'un shader

Utilisation de DirectX

DXShaderTexturesSet

Définit les textures du shader

Utilisation de DirectX

DXDraw

Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet()

Utilisation de DirectX

DXDrawIndexed

Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet()

Utilisation de DirectX

DXPrimiveTopologySet

Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed()

Utilisation de DirectX

DXBufferSet

Définit le buffer pour le rendu courant

Utilisation de DirectX

DXShaderSet

Définit un shader pour le rendu

Utilisation de DirectX

DXHandleType

Retourne le type du handle

Utilisation de DirectX

DXRelease

Libère un handle

Utilisation de DirectX

EnumToString

La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne

Conversion des données

EventChartCustom

Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué

Travail avec les événements

EventKillTimer

Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur

Travail avec les événements

EventSetMillisecondTimer

Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant

Travail avec les événements

EventSetTimer

Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant

Travail avec les événements

exp

Rend l'exposant au nombre

Fonctions mathématiques

ExpertRemove

Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique

Fonctions communes

fabs

Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle

Fonctions mathématiques

FileClose

Ferme le fichier auparavant ouvert

Opérations de fichier

FileCopy

Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier

Opérations de fichier

FileDelete

Supprime le fichier indiqué

Opérations de fichier

FileFindClose

Ferme le handle de la recherche

Opérations de fichier

FileFindFirst

Commence l'excédent des fichiers dans le répertoire correspondant conformément au filtre indiqué

Opérations de fichier

FileFindNext

Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst()

Opérations de fichier

FileFlush

Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie

Opérations de fichier

FileGetInteger

Reçoit la propriété entière du fichier

Opérations de fichier

FileIsEnding

Définit la fin du fichier en train de la lecture

Opérations de fichier

FileIsExist

Vérifie l'existence d'un fichier

Opérations de fichier

FileIsLineEnding

Définit la fin de la ligne dans le fichier du texte en train de la lecture

Opérations de fichier

FileMove

Déplace et renomme le fichier

Opérations de fichier

FileOpen

Ouvre un fichier avec un nom et un drapeau indiqués

Opérations de fichier

FileReadArray

Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileReadBool

Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type bool

Opérations de fichier

FileReadDatetime

Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime

Opérations de fichier

FileReadDouble

Lit le nombre de l'exactitude double avec une virgule flottante (double) du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileReadFloat

Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type float

Opérations de fichier

FileReadInteger

Lit du fichier binaire la valeur du type int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes

Opérations de fichier

FileReadLong

Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type long

Opérations de fichier

FileReadNumber

Lit du fichier du type CSV  la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type double

Opérations de fichier

FileReadString

Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileReadStruct

Lit du fichier binaire le contenu à la structure transmise à titre du paramètre

Opérations de fichier

FileSeek

Déplace la position de l'indicateur de fichier par un nombre spécifié de bytes par rapport à la position indiquée

Opérations de fichier

FileSize

Rend la dimension d'un fichier ouvert correspondant

Opérations de fichier

FileTell

Rend la position courante de l'indicateur de fichier du fichier correspondant ouvert

Opérations de fichier

FileWrite

Inscrit les données au fichier comme CSV ou TXT

Opérations de fichier

FileWriteArray

Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne

Opérations de fichier

FileWriteDouble

Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type double de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileWriteFloat

Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type float de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileWriteInteger

Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type int de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileWriteLong

Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileWriteString

Inscrit au fichier du type BIN ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

FileWriteStruct

Inscrit au fichier binaire le contenu de la structure, transmise à titre du paramètre de la position courante de l'indicateur de fichier

Opérations de fichier

floor

Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous

Fonctions mathématiques

fmax

Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques

Fonctions mathématiques

fmin

Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques

Fonctions mathématiques

fmod

Rend le reste réel après la division de deux nombres

Fonctions mathématiques

FolderClean

Supprime tous les fichiers dans le dossier indiqué

Opérations de fichier

FolderCreate

Crée le répertoire dans le dossier Files (en fonction de la valeur common_flag)

Opérations de fichier

FolderDelete

Supprime le répertoire indiqué. Si le dossier n'est pas vide, elle ne peut pas être supprimé

Opérations de fichier

FrameAdd

Ajoute la trame avec les données

Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameFilter

Définit le filtre de la lecture des trames et met l'indicateur au début

Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameFirst

Convertit l'indicateur de la lecture des trames au début et oblitére un filtre établi.

Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameInputs

Reçoit les paramètres input, sur lesquels la trame a été formé

Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameNext

Lit la trame et déplace l'indicateur au suivant

Travail avec les résultats de l'optimisation

GetLastError

Rend la valeur de la dernière erreur

Vérification de l'état

GetPointer

Rend l'indicateur de l'objet

Fonctions communes

GetTickCount

Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système

Fonctions communes

GlobalVariableCheck

Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableDel

Supprime la variable globale

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableGet

Demande la valeur de la variable globale

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableName

Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales

Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesDeleteAll

Supprime les variables globales avec le préfixe indiqué dans le nom

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableSet

Met la nouvelle valeur à une variable globale

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableSetOnCondition

Met une nouvelle valeur de la variable existant globale selon la condition

Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesFlush

Inscrit forcément le contenu de toutes les variables globales sur le disque

Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesTotal

Rend le total des variables globales

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableTemp

Met une nouvelle valeur de la variable globale, qui existe seulement pendant la session courante du terminal

Variables globales du terminal de client

GlobalVariableTime

Rend le temps du dernier accès à la variable globale

Variables globales du terminal de client

HistoryDealGetDouble

Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (double)

Fonctions сommerciales

HistoryDealGetInteger

Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (datetime ou int)

Fonctions сommerciales

HistoryDealGetString

Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (string)

Fonctions сommerciales

HistoryDealGetTicket

Choisit le marché pour le traitement ultérieur et rend le ticket les marchés dans l'histoire

Fonctions сommerciales

HistoryDealSelect

Choisit le marché dans l'histoire pour davantage l'appeler par les fonctions appropriées

Fonctions сommerciales

HistoryDealsTotal

Rend le nombre de marchés dans l'histoire

Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetDouble

Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (double)

Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetInteger

Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (datetime ou int)

Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetString

Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (string)

Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetTicket

Rend le ticket de l'ordre correspondant dans l'histoire

Fonctions сommerciales

HistoryOrderSelect

Choisit à l'histoire l'ordre pour le travail ultérieur avec lui

Fonctions сommerciales

HistoryOrdersTotal

Rend le nombre d'ordres dans l'histoire

Fonctions сommerciales

HistorySelect

Demande l'histoire des marchés et des ordres pour la période indiquée du temps de serveur

Fonctions сommerciales

iBars

Retourne le nombre de barres dans l'historique pour le symbole et la période spécifiés

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iBarShift

Retourne l'indice de la barre correspondant à l'heure spécifiée

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iClose

Retourne le prix de clôture (Close) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iHigh

Retourne le prix le plus haut (High) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iHighest

Retourne l'indice de la valeur la plus haute trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante)

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iLow

Retourne le prix le plus bas (Low) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iLowest

Retourne l'indice de la valeur la plus basse trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante)

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iOpen

Retourne le prix d'ouverture (Open) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iTime

Retourne l'heure d'ouverture de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iTickVolume

Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iRealVolume

Retourne le volume réel de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iVolume

Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iSpread

Retourne la valeur du spread de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant

Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iAC

Accelerator Oscillator

Indicateurs techniques

iAD

Accumulation/Distribution

Indicateurs techniques

iADX

Average Directional Index

Indicateurs techniques

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Indicateurs techniques

iAlligator

Alligator

Indicateurs techniques

iAMA

Adaptive Moving Average

Indicateurs techniques

iAO

Awesome Oscillator

Indicateurs techniques

iATR

Average True Range

Indicateurs techniques

iBands

Bollinger Bands®

Indicateurs techniques

iBearsPower

Bears Power

Indicateurs techniques

iBullsPower

Bulls Power

Indicateurs techniques

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Indicateurs techniques

iCCI

Commodity Channel Index

Indicateurs techniques

iChaikin

Chaikin Oscillator

Indicateurs techniques

iCustom

l'indicateur d'utilisateur

Indicateurs techniques

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Indicateurs techniques

iDeMarker

DeMarker

Indicateurs techniques

iEnvelopes

Envelopes

Indicateurs techniques

iForce

Force Index

Indicateurs techniques

iFractals

Fractals

Indicateurs techniques

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Indicateurs techniques

iGatore

Gator Oscillator

Indicateurs techniques

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Indicateurs techniques

iMA

Moving Average

Indicateurs techniques

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Indicateurs techniques

iMFI

Money Flow Index

Indicateurs techniques

iMomentum

Momentum

Indicateurs techniques

IndicatorCreate

Rend le handle de l'indicateur indiqué technique créé à la base du tableau des paramètres du type MqlParam

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorParameters

Rend le nombre de paramètres d'entrée de l'indicateur selon le handle indiqué, ainsi que les valeurs elles-mêmes et le type des paramètres

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorRelease

Supprime le handle de l'indicateur et libère la partie calculée de l'indicateur, si personne ne se sert plus d'elle

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorSetDouble

Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type double

Indicateurs d'utilisateur

IndicatorSetInteger

Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type int

Indicateurs d'utilisateur

IndicatorSetString

Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type string

Indicateurs d'utilisateur

IntegerToString

La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée

Conversion des données

iOBV

On Balance Volume

Indicateurs techniques

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Indicateurs techniques

iRSI

Relative Strength Index

Indicateurs techniques

iRVI

Relative Vigor Index

Indicateurs techniques

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Indicateurs techniques

IsStopped

Rend true, si on a donné l'ordre  de terminer l'exécution du programme mql5

Vérification de l'état

iStdDev

Standard Deviation

Indicateurs techniques

iStochastic

Stochastic Oscillator

Indicateurs techniques

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Indicateurs techniques

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Indicateurs techniques

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Indicateurs techniques

iVolumes

Volumes

Indicateurs techniques

iWPR

Williams' Percent Range

Indicateurs techniques

log

Rend le logarithme naturel

Fonctions mathématiques

log10

Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10

Fonctions mathématiques

MarketBookAdd

Assure l'ouverture du profondeur de marché selon l'instrument indiqué, ainsi que produit la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué

Réception de l'information de marché

MarketBookGet

Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué

Réception de l'information de marché

MarketBookRelease

Assure la clôture du profondeur de marché selon l'instrument, ainsi qui élimine la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué

Réception de l'information de marché

MathAbs

Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle

Fonctions mathématiques

MathArccos

Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians

Fonctions mathématiques

MathArcsin

Rend la valeur d'arc sinus x aux radians

Fonctions mathématiques

MathArctan

Rend l'arc tangent x aux radians

Fonctions mathématiques

MathCeil

Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus

Fonctions mathématiques

MathCos

Rend le cosinus du nombre

Fonctions mathématiques

MathExp

Rend l'exposant au nombre

Fonctions mathématiques

MathFloor

Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous

Fonctions mathématiques

MathIsValidNumber

Vérifie l'exactitude d'un nombre réel

Fonctions mathématiques

MathLog

Rend le logarithme naturel

Fonctions mathématiques

MathLog10

Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10

Fonctions mathématiques

MathMax

Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques

Fonctions mathématiques

MathMin

Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques

Fonctions mathématiques

MathMod

Rend le reste réel après la division de deux nombres

Fonctions mathématiques

MathPow

Elève le fondement à la puissance indiquée

Fonctions mathématiques

MathRand

Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à  32767

Fonctions mathématiques

MathRound

Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche

Fonctions mathématiques

MathSin

Rend le sinus du nombre

Fonctions mathématiques

MathSqrt

Rend la racine carrée

Fonctions mathématiques

MathSrand

Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires

Fonctions mathématiques

MathTan

Rend la tangent du nombre

Fonctions mathématiques

MessageBox

Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige

Fonctions communes

MQLInfoInteger

Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante du  programme mql5 lancé

Vérification de l'état

MQLInfoString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du  programme mql5 lancé

Vérification de l'état

MT5Initialize

Etablit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

MetaTrader pour Python

MT5Shutdown

Ferme la connexion avec le terminal MetaTrader 5

MetaTrader pour Python

MT5TerminalInfo

Retourne le statut et les paramètres du terminal MetaTrader 5 connecté

MetaTrader pour Python

MT5Version

Retourne la version du terminal MetaTrader 5

MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesFrom

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de la date spécifiée

MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesFromPos

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de l'indice spécifié

MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesRange

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans l'intervalle de dates spécifiées

MetaTrader pour Python

MT5CopyTicksFrom

Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 commençant à la date spécifiée

MetaTrader pour Python

MT5CopyTicksRange

Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour l'intervalle de dates spécifiées

MetaTrader pour Python

NormalizeDouble

L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée

Conversion des données

ObjectCreate

Crée l'objet du type spécifié sur le graphique indiqué

Objets graphiques

ObjectDelete

Supprime l'objet avec le nom indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée)

Objets graphiques

ObjectFind

Cherche l'objet selon le nom avec l'identificateur indiqué

Objets graphiques

ObjectGetDouble

Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectGetInteger

Rend la valeur entière de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectGetString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectGetTimeByValue

Rend la valeur du temps pour la valeur indiquée du prix de l'objet

Objets graphiques

ObjectGetValueByTime

Rend la valeur de prix de l'objet pour le temps indiqué

Objets graphiques

ObjectMove

Change les coordonnées du point indiqué du rattachement de l'objet

Objets graphiques

ObjectName

Rend le nom de l'objet du type correspondant dans le graphique indiqué (indiqué dans la sous- fenêtre du graphique)

Objets graphiques

ObjectsDeleteAll

Supprime tous les objets du type indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée)

Objets graphiques

ObjectSetDouble

Met la valeur  de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectSetInteger

Met la valeur  de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectSetString

Met la valeur  de la propriété correspondante de l'objet

Objets graphiques

ObjectsTotal

Rёend le nombre d'objets du type indiqué dans le graphique indiqué (la sous-fenêtre de graphique indiquée)

Objets graphiques

OnStart

La fonction est appelée lorsque l'évènement Start se produit pour effectuer les actions définies dans le script

Gestion d'Evènements

OnInit

La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement Init se produit pour initialiser un programme MQL5 lancé

Gestion d'Evènements

OnDeinit

La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évèenement Deinit se produit pour désinitialiser un programme MQL5 lancé

Gestion d'Evènements

OnTick

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement NewTick se produit pour gérer une nouvelle cotation

Gestion d'Evènements

OnCalculate

La fonction est appelée dans les indicateurs lorsque l'évènement Calculate se produit pour gérer les changements de prix

Gestion d'Evènements

OnTimer

La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA pendant l'évènement périodique Timer généré par le terminal à des intervalles fixes de temps

Gestion d'Evènements

OnTrade

La fonction est appelée dans les EA pendant l'évènement Trade généré à la fin d'une opération de trading sur un serveur de trades

Gestion d'Evènements

OnTradeTransaction

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TradeTransaction se produit pour traiter les résultats de l'exécution d'une demande de trade

Gestion d'Evènements

OnBookEvent

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement BookEvent se produit pour traiter les changements du market depth

Gestion d'Evènements

OnChartEvent

La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement ChartEvent se produit pour traiter les changements du graphique effectués par un utilisateur ou un programme MQL5

Gestion d'Evènements

OnTester

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement Tester se produit pour effectuer les actions nécessaires après le test d'un EA sur les données historiques

Gestion d'Evènements

OnTesterInit

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterInit se produit pour effectuer les actions nécessaires avant une optimisation dans le testeur de stratégies

Gestion d'Evènements

OnTesterDeinit

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterDeinit se produit après l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie

Gestion d'Evènements

OnTesterPass

La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterPass se produit pour gérer l'arrivée d'un nouvel ensemble de données pendant l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie

Gestion d'Evènements

OrderCalcMargin

Calcule le montant de la marge nécessaire au type indiqué de l'ordre, en devise du compte

Fonctions сommerciales

OrderCalcProfit

Calcule le montant du bénéfice en vertu des paramètres transmis en devise du compte

Fonctions сommerciales

OrderCheck

Contrôle la suffisance des moyens pour l'accomplissement de la transaction commerciale demandée.

Fonctions сommerciales

OrderGetDouble

Rend la propriété demandée de l'ordre (double)

Fonctions сommerciales

OrderGetInteger

Rend la propriété demandée de l'ordre (datetime ou int)

Fonctions сommerciales

OrderGetString

Rend la propriété demandée de l'ordre (string)

Fonctions сommerciales

OrderGetTicket

Rend le ticket de l'ordre correspondant

Fonctions сommerciales

OrderSelect

Choisit l'ordre pour le travail ultérieur avec lui

Fonctions сommerciales

OrderSend

Expédie les demandes commerciales au serveur

Fonctions сommerciales

OrderSendAsync

Envoie les demandes commerciales asynchronement sans attente de la réponse du serveur commercial

Fonctions сommerciales

OrdersTotal

Rend le nombre d'ordres

Fonctions сommerciales

ParameterGetRange

Reçoit pour la variable inputl'information sur la gamme des valeurs et sur le pas du changement à l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies

Travail avec les résultats de l'optimisation

ParameterSetRange

Établit des règles de l'utilisation de la variable inputà l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies: la valeur, le pas du changement, les valeurs initiale et finale

Travail avec les résultats de l'optimisation

Period

Rend la valeur du temps trame du graphique courant

Vérification de l'état

PeriodSeconds

Rend la quantité de secondes dans la période

Fonctions communes

PlaySound

Reproduit le fichier sonore

Fonctions communes

PlotIndexGetInteger

Rend la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type entier

Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetDouble

Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type double

Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetInteger

Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type int

Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetString

Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type string

Indicateurs d'utilisateur

Point

Rend la dimension de point de l'instrument courant en devise de la cotation

Vérification de l'état

PositionGetDouble

Rend la propriété demandée de la position ouverte (double)

Fonctions сommerciales

PositionGetInteger

Rend la propriété demandée de la position ouverte (datetime ou int)

Fonctions сommerciales

PositionGetString

Rend la propriété demandée de la position ouverte (string)

Fonctions сommerciales

PositionGetSymbol

Rend le symbole de la position correspondante ouverte

Fonctions сommerciales

PositionSelect

Choisit la position ouverte pour le travail ultérieur avec elle

Fonctions сommerciales

PositionsTotal

Rend le nombre de positions ouvertes

Fonctions сommerciales

pow

Elève le fondement à la puissance indiquée

Fonctions mathématiques

Print

Affiche un message dans le journal

Fonctions communes

PrintFormat

Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné

Fonctions communes

rand

Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à  32767

Fonctions mathématiques

ResetLastError

Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro

Fonctions communes

ResourceCreate

Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données

Fonctions communes

ResourceFree

Supprime la ressource dynamiquement créée (libère la mémoire occupée par la ressource)

Fonctions communes

ResourceReadImage

Lit les données de la ressource graphique, créé par la fonction ResourceCreate() ou sauvegardée dans le fichier EX5 à la compilation

Fonctions communes

ResourceSave

Sauvegarde la ressource au fichier spécifié

Fonctions communes

round

Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche

Fonctions mathématiques

SendFTP

Envoie le fichier à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la publication"

Fonctions communes

SendMail

Envoie le message électronique à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la Poste"

Fonctions communes

SendNotification

Envoie les notifications Push aux terminaux mobiles, dont les ID MetaQuotes sont indiqués sur l'onglet "Notifications"

Fonctions communes

SeriesInfoInteger

Rend l'information sur l'état des données historiques

Accès aux timeséries et les données des indicateurs

SetIndexBuffer

Attache le tampon d'indicateur indiquée avec le tableau unidimentionnel dynamique du type double

Indicateurs d'utilisateur

ShortArrayToString

Copie la partie du tableau dans la chaîne

Conversion des données

ShortToString

La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole

Conversion des données

SignalBaseGetDouble

Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала

Trade Signals

SignalBaseGetInteger

Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала

Trade Signals

SignalBaseGetString

Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала

Trade Signals

SignalBaseSelect

Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале

Trade Signals

SignalBaseTotal

Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале

Trade Signals

SignalInfoGetDouble

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double

Trade Signals

SignalInfoGetInteger

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

Trade Signals

SignalInfoGetString

Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string

Trade Signals

SignalInfoSetDouble

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double

Trade Signals

SignalInfoSetInteger

Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer

Trade Signals

SignalSubscribe

Производит подписку на копирование торгового сигнала

Trade Signals

SignalUnsubscribe

Отменяет подписку на копирование торгового сигнала

Trade Signals

sin

Rend le sinus du nombre

Fonctions mathématiques

Sleep

Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini

Fonctions communes

SocketCreate

Crée une socket avec les flags spécifiés et retourne son handle

Fonctions réseau

SocketClose

Ferme une socket

Fonctions réseau

SocketConnect

Connexion au serveur avec un contrôle du timeout

Fonctions réseau

SocketIsConnected

Vérifie si la socket est actuellement connectée

Fonctions réseau

SocketIsReadable

Retourne le nombre d'octets pouvant être lus sur une socket

Fonctions réseau

SocketIsWritable

Vérifie si des données peuvent être écrites actuellement sur une socket

Fonctions réseau

SocketTimeouts

Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système

Fonctions réseau

SocketRead

Lit les données d'une socket

Fonctions réseau

SocketSend

Ecrit des données sur une socket

Fonctions réseau

SocketTlsHandshake

Initie une connexion TLS (SSL) vers un hôte spécifié via le protocole TLS Handshake

Fonctions réseau

SocketTlsCertificate

Retourne les données sur le certificat utilisé pour une connexion sécurisée au réseau

Fonctions réseau

SocketTlsRead

Lit des données depuis une connexion TLS sécurisée

Fonctions réseau

SocketTlsReadAvailable

Lit toutes les données disponibles depuis une connexion TLS sécurisée

Fonctions réseau

SocketTlsSend

Envoi des données via une connexion TLS sécurisée

Fonctions réseau

sqrt

Rend la racine carrée

Fonctions mathématiques

srand

Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires

Fonctions mathématiques

StringAdd

Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne

Fonctions de chaîne

StringBufferLen

Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.

Fonctions de chaîne

StringCompare

Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième

Fonctions de chaîne

StringConcatenate

Forme la chaîne des paramètres transmis

Fonctions de chaîne

StringFill

Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués

Fonctions de chaîne

StringFind

La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne

Fonctions de chaîne

StringFormat

Convertit le nombre à la chaîne conformément au format spécifié

Conversion des données

StringGetCharacter

Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne

Fonctions de chaîne

StringInit

Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne

Fonctions de chaîne

StringLen

Rend le nombre de symboles dans la chaîne

Fonctions de chaîne

StringReplace

Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.

Fonctions de chaîne

StringSetCharacter

Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée

Fonctions de chaîne

StringSplit

Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus

Fonctions de chaîne

StringSubstr

Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée

Fonctions de chaîne

StringToCharArray

Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar

Conversion des données

StringToColor

Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color

Conversion des données

StringToDouble

La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double

Conversion des données

StringToInteger

La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type int

Conversion des données

StringToLower

Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place

Fonctions de chaîne

StringToShortArray

Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort

Conversion des données

StringToTime

La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime

Conversion des données

StringToUpper

Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules  selon la place

Fonctions de chaîne

StringTrimLeft

Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de  la tabulation du début de la chaîne

Fonctions de chaîne

StringTrimRight

Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de  la tabulation à la fin de la chaîne

Fonctions de chaîne

StructToTime

Produit la conversion de la valeur du type de la structure MqlDateTime à la variable du type datetime

Date et temps

Symbol

Rend le nom du symbole du graphique courant

Vérification de l'état

SymbolInfoDouble

Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Réception de l'information de marché

SymbolInfoInteger

Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Réception de l'information de marché

SymbolInfoMarginRate

Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

Réception de l'information de marché

SymbolInfoSessionQuote

Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session de cotation indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.

Réception de l'information de marché

SymbolInfoSessionTrade

Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session commerciale indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.

Réception de l'information de marché

SymbolInfoString

Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Réception de l'information de marché

SymbolInfoTick

Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick

Réception de l'information de marché

SymbolIsSynchronized

Vérifie le synchronismedes données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial

Réception de l'information de marché

SymbolName

Rend le nom du symbole indiqué

Réception de l'information de marché

SymbolSelect

Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre

Réception de l'information de marché

SymbolsTotal

Rend le nombre accessible (choisi dans MarketWatch ou tous)des symboles

Réception de l'information de marché

tan

Rend la tangent du nombre

Fonctions mathématiques

TerminalClose

Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail

Fonctions communes

TerminalInfoDouble

Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

Vérification de l'état

TerminalInfoInteger

Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

Vérification de l'état

TerminalInfoString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

Vérification de l'état

TesterStatistics

Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test

Fonctions communes

TextGetSize

Rend la largeur et la hauteur de la ligne aux réglages courants de la fonte

Objets graphiques

TextOut

Déduit le texte au tableau d'utilisateur (le tampon) destiné à la création de la ressourcegraphique

Objets graphiques

TextSetFont

Établit la fonte pour la sortie du texte par les méthodes du dessin (on utilise par défaut la fonte Arial 20)

Objets graphiques

TimeCurrent

Rend le dernier temps connu du serveur (le temps de l'arrivée de la dernière cotation) dans le format datetime

Date et temps

TimeDaylightSavings

Rend le signe du passage sur l'heure d'été/l'hiver

Date et temps

TimeGMT

Rend le temps GMT au format datetime en tenant compte du passage sur  l'heure d'hiver ou d'été par le temps local de l'ordinateur, sur lequel le terminal de client a été lancé

Date et temps

TimeGMTOffset

Rend la différence actuelle entre le temps GMT et le temps local de l'ordinateur en secondes en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été

Date et temps

TimeLocal

Rend le temps local informatique dans le format datetime

Date et temps

TimeToString

La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi"

Conversion des données

TimeToStruct

Produit la conversion de la valeur du type datetime à la variable du type de la structure MqlDateTime

Date et temps

TimeTradeServer

Rend le temps calculé courant du serveur commercial

Date et temps

UninitializeReason

Rend le code de la raison de la déinitialisation  

Vérification de l'état

WebRequest

Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер

Fonctions communes

ZeroMemory

Remet au zéro la variable transmise selon la référence. La variable peut être de n'importe quel type, seulement les classes et les structures qui ont les constructeurs font l'exception

Fonctions communes