- Concepts de Base du Langage
- Constantes, Enumérations et Structures
- Programmes MQL5
- Variables Prédéfinies
- Fonctions Communes
- Fonctions sur les Tableaux
- Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs
- Fonctions de Conversion
- Fonctions Mathématiques
- Fonctions sur les Chaînes de Caractères
- Date et Heure
- Information du Compte
- Vérification
- Gestion d'Evènements
- Information du Marché
- Calendrier Economique
- Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs
- Symboles personnalisés
- Opérations sur le Graphique
- Fonctions de Trading
- Signaux de Trading
- Fonctions réseau
- Variables Globales du Terminal
- Fonctions sur les Fichiers
- Indicateurs Personnalisés
- Fonctions sur les Objets
- Indicateurs Techniques
- Utilisation des Résultats d'Optimisation
- Utilisation des Evènements
- Utilisation d'OpenCL
- Utilisation de bases de données
- Utilisation de DirectX
- MetaTrader pour Python
- Modèles ONNX
- Bibliothèque Standard
- Migration depuis MQL4
- Liste des fonctions MQL5
- Liste des constantes MQL5
Fonction
Action
Раздел
Rend la valeur du type double de la propriété correspondante du compte
Rend la valeur du type entier (bool,int ou long) de la propriété correspondante du compte
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du compte
Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians
Affiche le message dans la fenêtre séparée
Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau
Rend le résultat de la comparaison de deux tableux des types simples ou des structures d'utilisateur qui n'ont pas des objets complexes
Copie un tableau à l'autre
Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée
Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0.
Contrôle la direction de l'indexation du tableau
Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur
Vérifies - si le tableau est dynamique
Vérifies - si le tableau est la série temporelle
La recherche de l'élément avec la valeur maximal
La recherche de l'élément avec la valeur minimal
Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau
Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau
Établit la direction de l'indexation dans le tableau
Rend le nombre d'éléments dans le tableau
Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal
Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié
Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié
Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié
Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type
Le triage des tableaux numériques par la première dimension
Rend la valeur d'arc sinus x aux radians
Rend l'arc tangent x aux radians
Rend le nombre de barres aux histoires selon le symbole correspondant et la période
Rend la quantité de données calculées dans le tampon d'indicateur ou-1 en cas de l'erreur (les données ne sont pas encore calculées)
Retourne la description d'un pays par son identifiant
Retourne la description d'un évènement par son identifiant
Retourne la description de la valeur d'un évènement par son identifiant
Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le calendrier
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour un code de pays spécifié
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée
Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié pour un identifiant d'évènement
Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié avec la possibilité de trier par pays et/ou devise
Retourne le tableau des valeurs d'un évènement par son identifiant depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié
Retourne le tableau des valeurs de tous les évènements, avec la possibilité de trier par pays et/devise depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié
Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus
Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole
Applique au graphique indiqué le modèle du fichier indiqué
Ferme le graphique indiqué
Rend l'identificateur du premier graphique du terminal de client
Rend la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué
Rend la valeur entière de la propriété correspondante du graphique indiqué
Rend la valeur de chaîne de la propriété correspondante du graphique indiqué
Rend l'identificateur du graphique courant
Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique
Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique
Rend le handle de l'indicateur avec le nom court indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique
Rend le nom court de l'indicateur selon le numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique
Rend le nombre de tous indicateurs qui sont attachés à la fenêtre indiquée du graphique
Réalise le décalage du graphique indiqué au nombre indiqué de barres par rapport à la position indiquée du graphique
Rend l'identificateur du graphique, suivant de l'indiqué
Ouvre un nouveau graphique avec le symbole indiqué et la période
La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole
Rend la valeur de la période du graphique indiqué
Rend la coordonnée de prix correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script
Appelle la copie forcée du graphique indiqué
Enregistre les paramètres actuels du graphique dans un modèle avec le nom spécifié
Fournit un screenshot du graphique de son état actuel dans un format de GIF, PNG ou BMP en fonction de l'extension spécifiée
Spécifie la valeur du type double de la propriété correspondante du graphique indiqué
Spécifie la valeur du type entier (datetime, int, color, bool ou char) de la propriété correspondante du graphique indiqué
Spécifie la valeur du type string de la propriété correspondante du graphique indiqué
Change les valeurs du symbole et la période du graphique indiqué
Rend le nom du symbole du graphique indiqué
Rend la coordonnée temporaire correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script
Convertit les coordonnées du graphique de la représentation graphique du temps/prix pour les axes X et Y
Rend le numéro de sous- fenêtre, dans laquelle il y a un indicateur
Rend le numéro de sous-fenêtre du graphique, sur laquelle on jette l'expert donné, le script, l'objet ou l'indicateur par la souris
Rend la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris
Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs - le temps et le prix
Rend la coordonnée selon l'axe Y, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris
Rend le type de l'indication de l'objet
Crée le tampon OpenCL
Supprime le tampon OpenCL
Lit le tampon OpenCL au tableau
Inscrit le tableau au tampon OpenCL
Crée le contexte OpenCL
Supprime le contexte OpenCL
Exécute le programme OpenCL
Reçoit la propriété du dispositif du pilote informatique OpenCL
Rend la valeur de la propriété entière pour l'objet OpenCL ou le dispositif
Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE
Crée la fonction du lancement de OpenCL
Supprime la fonction du lancement de OpenCL
Crée le programme OpenCL du code initial
Supprime le programme OpenCL
Expose le paramètre de la fonction OpenCL
Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL
Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur.
Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B"
Affiche le message à un angle gauche supérieur du graphique de prix
Reçoit au tableau les données du tampon indiqué de l'indicateur indiqué
Reçoit au tableau les données historiques au prix de la clôture des barres selon le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques selon le prix maximum des barres selon le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques selon le prix minimum des barres selon le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques au prix de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques de la structure Rates pour le symbole et la période indiqués
Reçoit au tableau les données historiques par les volumes commerciaux pour le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques selon les spread pour le symbole et la période correspondants
Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию
Reçoit au tableau les données historiques par les volumes des ticks pour le symbole et la période correspondants
Reçoit au tableau les données historiques par le temps de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants
Rend le cosinus du nombre
Производит обратное преобразование данных массива
Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом
Crée un symbole personnalisé avec le nom spécifié dans le groupe spécifié
Supprime un symbole personnalisé ayant le nom spécifié
Assigne une valeur de type integer à la propriété d'un symbole personnalisé
Assigne une valeur de type réel à la propriété d'un symbole personnalisé
Assigne une valeur de type string à la propriété d'un symbole personnalisé
Définit les taux de marge suivant le type et la direction de l'ordre pour un symbole personnalisé
Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés
Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés
Supprime toutes les barres de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié
Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlRates
Ajoute des barres manquantes dans l'historique du symbole personnalisé et remplace les données existantes avec celles du tableau de données de type MqlRates
Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window
Supprime tous les ticks de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié
Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlTick
Passe le statut du Depth of Market pour un symbole personnalisé
Ouvre ou crée une base de données dans le fichier spécifié
Ferme une base de données
Imports data from a file into a table
Exports a table or an SQL request execution result to a CSV file
Prints a table or an SQL request execution result in the Experts journal
Vérifie la présence d'une table dans la base de données
Exécute une requête dans la base de données spécifiée
Crée le handle d'une requête, qui peut être ensuite exécutée avec DatabaseRead()
Réinitialise une requête, comme après avoir appelé DatabasePrepare()
Définit la valeur d'un paramètre dans une requête
Définit un tableau comme valeur de paramètre
Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête
Moves to the next record and reads data into the structure from it
Supprime une requête créée avec DatabasePrepare()
Démarre l'exécution d'une transaction
Termine l'exécution d'une transaction
Annule une transaction
Retourne le nombre de colonnes dans une requête
Retourne le nom d'une colonne par son numéro
Retourne le type d'une colonne par son numéro
Retourne la taille d'une colonne en octets
Retourne la valeur d'une colonne de type string de l'enregistrement courant
Retourne la valeur d'une colonne de type int de l'enregistrement courant
Retourne la valeur d'une colonne de type long de l'enregistrement courant
Retourne la valeur d'une colonne de type double de l'enregistrement courant
Retourne le tableau de caractères d'une colonne de type BLOB de l'enregistrement courant
Le point d'arrêt de programme de débogage
Rend le nombre de signes décimaux après la virgule, définissant l'exactitude de la mesure du prix du symbole du graphique courant
La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée
Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée
Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate()
Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate()
Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu
Efface le buffer de profondeur
Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique
Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu
Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données
Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée
Crée les entrées d'un shader
Définit les entrées d'un shader
Crée un shader du type spécifié
Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet
Définit les entrées d'un shader
Définit les textures du shader
Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet()
Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet()
Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed()
Définit le buffer pour le rendu courant
Définit un shader pour le rendu
Retourne le type du handle
Libère un handle
La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne
Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué
Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur
Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant
Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant
Rend l'exposant au nombre
Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique
Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle
Ferme le fichier auparavant ouvert
Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier
Supprime le fichier indiqué
Ferme le handle de la recherche
Commence l'excédent des fichiers dans le répertoire correspondant conformément au filtre indiqué
Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst()
Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie
Reçoit la propriété entière du fichier
Définit la fin du fichier en train de la lecture
Vérifie l'existence d'un fichier
Définit la fin de la ligne dans le fichier du texte en train de la lecture
Déplace et renomme le fichier
Ouvre un fichier avec un nom et un drapeau indiqués
Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier
Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type bool
Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime
Lit le nombre de l'exactitude double avec une virgule flottante (double) du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier
Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type float
Lit du fichier binaire la valeur du type int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes
Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type long
Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type double
Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier
Lit du fichier binaire le contenu à la structure transmise à titre du paramètre
Déplace la position de l'indicateur de fichier par un nombre spécifié de bytes par rapport à la position indiquée
Rend la dimension d'un fichier ouvert correspondant
Rend la position courante de l'indicateur de fichier du fichier correspondant ouvert
Inscrit les données au fichier comme CSV ou TXT
Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type double de la position courante de l'indicateur de fichier
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type float de la position courante de l'indicateur de fichier
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type int de la position courante de l'indicateur de fichier
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier
Inscrit au fichier du type BIN ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante de l'indicateur de fichier
Inscrit au fichier binaire le contenu de la structure, transmise à titre du paramètre de la position courante de l'indicateur de fichier
Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous
Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques
Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques
Rend le reste réel après la division de deux nombres
Supprime tous les fichiers dans le dossier indiqué
Crée le répertoire dans le dossier Files (en fonction de la valeur common_flag)
Supprime le répertoire indiqué. Si le dossier n'est pas vide, elle ne peut pas être supprimé
Ajoute la trame avec les données
Définit le filtre de la lecture des trames et met l'indicateur au début
Convertit l'indicateur de la lecture des trames au début et oblitére un filtre établi.
Reçoit les paramètres input, sur lesquels la trame a été formé
Lit la trame et déplace l'indicateur au suivant
Rend la valeur de la dernière erreur
Rend l'indicateur de l'objet
Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système
Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué
Supprime la variable globale
Demande la valeur de la variable globale
Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales
Supprime les variables globales avec le préfixe indiqué dans le nom
Met la nouvelle valeur à une variable globale
Met une nouvelle valeur de la variable existant globale selon la condition
Inscrit forcément le contenu de toutes les variables globales sur le disque
Rend le total des variables globales
Met une nouvelle valeur de la variable globale, qui existe seulement pendant la session courante du terminal
Rend le temps du dernier accès à la variable globale
Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (double)
Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (datetime ou int)
Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (string)
Choisit le marché pour le traitement ultérieur et rend le ticket les marchés dans l'histoire
Choisit le marché dans l'histoire pour davantage l'appeler par les fonctions appropriées
Rend le nombre de marchés dans l'histoire
Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (double)
Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (datetime ou int)
Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (string)
Rend le ticket de l'ordre correspondant dans l'histoire
Choisit à l'histoire l'ordre pour le travail ultérieur avec lui
Rend le nombre d'ordres dans l'histoire
Demande l'histoire des marchés et des ordres pour la période indiquée du temps de serveur
Retourne le nombre de barres dans l'historique pour le symbole et la période spécifiés
Retourne l'indice de la barre correspondant à l'heure spécifiée
Retourne le prix de clôture (Close) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne le prix le plus haut (High) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne l'indice de la valeur la plus haute trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante)
Retourne le prix le plus bas (Low) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne l'indice de la valeur la plus basse trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante)
Retourne le prix d'ouverture (Open) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne l'heure d'ouverture de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne le volume réel de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Retourne la valeur du spread de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant
Accelerator Oscillator
Accumulation/Distribution
Average Directional Index
Average Directional Index by Welles Wilder
Alligator
Adaptive Moving Average
Awesome Oscillator
Average True Range
Bollinger Bands®
Bears Power
Bulls Power
Market Facilitation Index by Bill Williams
Commodity Channel Index
Chaikin Oscillator
l'indicateur d'utilisateur
Double Exponential Moving Average
DeMarker
Envelopes
Force Index
Fractals
Fractal Adaptive Moving Average
Gator Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo
Moving Average
Moving Averages Convergence-Divergence
Money Flow Index
Momentum
Rend le handle de l'indicateur indiqué technique créé à la base du tableau des paramètres du type MqlParam
Rend le nombre de paramètres d'entrée de l'indicateur selon le handle indiqué, ainsi que les valeurs elles-mêmes et le type des paramètres
Supprime le handle de l'indicateur et libère la partie calculée de l'indicateur, si personne ne se sert plus d'elle
Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type double
Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type int
Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type string
La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée
On Balance Volume
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
Relative Strength Index
Relative Vigor Index
Parabolic Stop And Reverse System
Rend true, si on a donné l'ordre de terminer l'exécution du programme mql5
Standard Deviation
Stochastic Oscillator
Triple Exponential Moving Average
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
Variable Index Dynamic Average
Volumes
Williams' Percent Range
Rend le logarithme naturel
Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10
Assure l'ouverture du profondeur de marché selon l'instrument indiqué, ainsi que produit la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué
Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué
Assure la clôture du profondeur de marché selon l'instrument, ainsi qui élimine la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué
Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle
Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians
Rend la valeur d'arc sinus x aux radians
Rend l'arc tangent x aux radians
Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus
Rend le cosinus du nombre
Rend l'exposant au nombre
Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous
Vérifie l'exactitude d'un nombre réel
Rend le logarithme naturel
Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10
Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques
Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques
Rend le reste réel après la division de deux nombres
Elève le fondement à la puissance indiquée
Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à 32767
Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche
Rend le sinus du nombre
Rend la racine carrée
Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires
Rend la tangent du nombre
Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige
Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante du programme mql5 lancé
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du programme mql5 lancé
Etablit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
Ferme la connexion avec le terminal MetaTrader 5
Retourne le statut et les paramètres du terminal MetaTrader 5 connecté
Retourne la version du terminal MetaTrader 5
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de la date spécifiée
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de l'indice spécifié
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans l'intervalle de dates spécifiées
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 commençant à la date spécifiée
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour l'intervalle de dates spécifiées
L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée
Crée l'objet du type spécifié sur le graphique indiqué
Supprime l'objet avec le nom indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée)
Cherche l'objet selon le nom avec l'identificateur indiqué
Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'objet
Rend la valeur entière de la propriété correspondante de l'objet
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'objet
Rend la valeur du temps pour la valeur indiquée du prix de l'objet
Rend la valeur de prix de l'objet pour le temps indiqué
Change les coordonnées du point indiqué du rattachement de l'objet
Rend le nom de l'objet du type correspondant dans le graphique indiqué (indiqué dans la sous- fenêtre du graphique)
Supprime tous les objets du type indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée)
Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet
Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet
Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet
Rёend le nombre d'objets du type indiqué dans le graphique indiqué (la sous-fenêtre de graphique indiquée)
La fonction est appelée lorsque l'évènement Start se produit pour effectuer les actions définies dans le script
La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement Init se produit pour initialiser un programme MQL5 lancé
La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évèenement Deinit se produit pour désinitialiser un programme MQL5 lancé
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement NewTick se produit pour gérer une nouvelle cotation
La fonction est appelée dans les indicateurs lorsque l'évènement Calculate se produit pour gérer les changements de prix
La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA pendant l'évènement périodique Timer généré par le terminal à des intervalles fixes de temps
La fonction est appelée dans les EA pendant l'évènement Trade généré à la fin d'une opération de trading sur un serveur de trades
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TradeTransaction se produit pour traiter les résultats de l'exécution d'une demande de trade
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement BookEvent se produit pour traiter les changements du market depth
La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement ChartEvent se produit pour traiter les changements du graphique effectués par un utilisateur ou un programme MQL5
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement Tester se produit pour effectuer les actions nécessaires après le test d'un EA sur les données historiques
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterInit se produit pour effectuer les actions nécessaires avant une optimisation dans le testeur de stratégies
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterDeinit se produit après l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie
La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterPass se produit pour gérer l'arrivée d'un nouvel ensemble de données pendant l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie
Calcule le montant de la marge nécessaire au type indiqué de l'ordre, en devise du compte
Calcule le montant du bénéfice en vertu des paramètres transmis en devise du compte
Contrôle la suffisance des moyens pour l'accomplissement de la transaction commerciale demandée.
Rend la propriété demandée de l'ordre (double)
Rend la propriété demandée de l'ordre (datetime ou int)
Rend la propriété demandée de l'ordre (string)
Rend le ticket de l'ordre correspondant
Choisit l'ordre pour le travail ultérieur avec lui
Expédie les demandes commerciales au serveur
Envoie les demandes commerciales asynchronement sans attente de la réponse du serveur commercial
Rend le nombre d'ordres
Reçoit pour la variable inputl'information sur la gamme des valeurs et sur le pas du changement à l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies
Établit des règles de l'utilisation de la variable inputà l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies: la valeur, le pas du changement, les valeurs initiale et finale
Rend la valeur du temps trame du graphique courant
Rend la quantité de secondes dans la période
Reproduit le fichier sonore
Rend la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type entier
Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type double
Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type int
Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type string
Rend la dimension de point de l'instrument courant en devise de la cotation
Rend la propriété demandée de la position ouverte (double)
Rend la propriété demandée de la position ouverte (datetime ou int)
Rend la propriété demandée de la position ouverte (string)
Rend le symbole de la position correspondante ouverte
Choisit la position ouverte pour le travail ultérieur avec elle
Rend le nombre de positions ouvertes
Elève le fondement à la puissance indiquée
Affiche un message dans le journal
Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné
Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à 32767
Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro
Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données
Supprime la ressource dynamiquement créée (libère la mémoire occupée par la ressource)
Lit les données de la ressource graphique, créé par la fonction ResourceCreate() ou sauvegardée dans le fichier EX5 à la compilation
Sauvegarde la ressource au fichier spécifié
Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche
Envoie le fichier à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la publication"
Envoie le message électronique à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la Poste"
Envoie les notifications Push aux terminaux mobiles, dont les ID MetaQuotes sont indiqués sur l'onglet "Notifications"
Rend l'information sur l'état des données historiques
Attache le tampon d'indicateur indiquée avec le tableau unidimentionnel dynamique du type double
Copie la partie du tableau dans la chaîne
La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
Производит подписку на копирование торгового сигнала
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала
Rend le sinus du nombre
Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini
Crée une socket avec les flags spécifiés et retourne son handle
Ferme une socket
Connexion au serveur avec un contrôle du timeout
Vérifie si la socket est actuellement connectée
Retourne le nombre d'octets pouvant être lus sur une socket
Vérifie si des données peuvent être écrites actuellement sur une socket
Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système
Lit les données d'une socket
Ecrit des données sur une socket
Initie une connexion TLS (SSL) vers un hôte spécifié via le protocole TLS Handshake
Retourne les données sur le certificat utilisé pour une connexion sécurisée au réseau
Lit des données depuis une connexion TLS sécurisée
Lit toutes les données disponibles depuis une connexion TLS sécurisée
Envoi des données via une connexion TLS sécurisée
Rend la racine carrée
Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires
Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne
Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.
Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième
Forme la chaîne des paramètres transmis
Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués
La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne
Convertit le nombre à la chaîne conformément au format spécifié
Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne
Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne
Rend le nombre de symboles dans la chaîne
Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.
Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée
Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus
Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée
Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar
Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color
La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double
La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type int
Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place
Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort
La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime
Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules selon la place
Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation du début de la chaîne
Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation à la fin de la chaîne
Produit la conversion de la valeur du type de la structure MqlDateTime à la variable du type datetime
Rend le nom du symbole du graphique courant
Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante
Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante
Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session de cotation indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.
Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session commerciale indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.
Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante
Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick
Vérifie le synchronismedes données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial
Rend le nom du symbole indiqué
Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre
Rend le nombre accessible (choisi dans MarketWatch ou tous)des symboles
Rend la tangent du nombre
Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail
Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test
Rend la largeur et la hauteur de la ligne aux réglages courants de la fonte
Déduit le texte au tableau d'utilisateur (le tampon) destiné à la création de la ressourcegraphique
Établit la fonte pour la sortie du texte par les méthodes du dessin (on utilise par défaut la fonte Arial 20)
Rend le dernier temps connu du serveur (le temps de l'arrivée de la dernière cotation) dans le format datetime
Rend le signe du passage sur l'heure d'été/l'hiver
Rend le temps GMT au format datetime en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été par le temps local de l'ordinateur, sur lequel le terminal de client a été lancé
Rend la différence actuelle entre le temps GMT et le temps local de l'ordinateur en secondes en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été
Rend le temps local informatique dans le format datetime
La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi"
Produit la conversion de la valeur du type datetime à la variable du type de la structure MqlDateTime
Rend le temps calculé courant du serveur commercial
Rend le code de la raison de la déinitialisation
Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер
Remet au zéro la variable transmise selon la référence. La variable peut être de n'importe quel type, seulement les classes et les structures qui ont les constructeurs font l'exception