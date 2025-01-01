AccountInfoDouble Rend la valeur du type double de la propriété correspondante du compte Information sur le compte

AccountInfoInteger Rend la valeur du type entier (bool,int ou long) de la propriété correspondante du compte Information sur le compte

AccountInfoString Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du compte Information sur le compte

acos Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians Fonctions mathématiques

Alert Affiche le message dans la fenêtre séparée Fonctions communes

ArrayBsearch Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau Opérations avec les tableaux

ArrayCopy Copie un tableau à l'autre Opérations avec les tableaux

ArrayFill Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée Opérations avec les tableaux

ArrayFree Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0. Opérations avec les tableaux

ArrayGetAsSeries Contrôle la direction de l'indexation du tableau Opérations avec les tableaux

ArrayInitialize Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur Opérations avec les tableaux

ArrayIsDynamic Vérifies - si le tableau est dynamique Opérations avec les tableaux

ArrayIsSeries Vérifies - si le tableau est la série temporelle Opérations avec les tableaux

ArrayMaximum La recherche de l'élément avec la valeur maximal Opérations avec les tableaux

ArrayMinimum La recherche de l'élément avec la valeur minimal Opérations avec les tableaux

ArrayRange Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau Opérations avec les tableaux

ArrayResize Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau Opérations avec les tableaux

ArraySetAsSeries Établit la direction de l'indexation dans le tableau Opérations avec les tableaux

ArraySize Rend le nombre d'éléments dans le tableau Opérations avec les tableaux

ArrayPrint Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal Fonctions sur les Tableaux

ArrayInsert Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié Fonctions sur les Tableaux

ArrayRemove Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié Fonctions sur les Tableaux

ArrayReverse Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié Fonctions sur les Tableaux

ArraySwap Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type Fonctions sur les Tableaux

ArraySort Le triage des tableaux numériques par la première dimension Opérations avec les tableaux

asin Rend la valeur d'arc sinus x aux radians Fonctions mathématiques

atan Rend l'arc tangent x aux radians Fonctions mathématiques

Barres Rend le nombre de barres aux histoires selon le symbole correspondant et la période Accès aux timeséries et les données des indicateurs

BarsCalculated Rend la quantité de données calculées dans le tampon d'indicateur ou-1 en cas de l'erreur (les données ne sont pas encore calculées) Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CalendarCountryById Retourne la description d'un pays par son identifiant Calendrier Economique

CalendarEventById Retourne la description d'un évènement par son identifiant Calendrier Economique

CalendarValueById Retourne la description de la valeur d'un évènement par son identifiant Calendrier Economique

CalendarCountries Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le calendrier Calendrier Economique

CalendarEventByCountry Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour un code de pays spécifié Calendrier Economique

CalendarEventByCurrency Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le calendrier pour une devise spécifiée Calendrier Economique

CalendarValueHistoryByEvent Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié pour un identifiant d'évènement Calendrier Economique

CalendarValueHistory Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié avec la possibilité de trier par pays et/ou devise Calendrier Economique

CalendarValueLastByEvent Retourne le tableau des valeurs d'un évènement par son identifiant depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié Calendrier Economique

CalendarValueLast Retourne le tableau des valeurs de tous les évènements, avec la possibilité de trier par pays et/devise depuis le statut de la base de données du calendrier avec un change_id spécifié Calendrier Economique

ceil Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus Fonctions mathématiques

CharArrayToString Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole Conversion des données

ChartApplyTemplate Applique au graphique indiqué le modèle du fichier indiqué Opérations avec les graphiques

ChartClose Ferme le graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartFirst Rend l'identificateur du premier graphique du terminal de client Opérations avec les graphiques

ChartGetDouble Rend la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartGetInteger Rend la valeur entière de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartGetString Rend la valeur de chaîne de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartID Rend l'identificateur du graphique courant Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorAdd Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorDelete Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorGet Rend le handle de l'indicateur avec le nom court indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorName Rend le nom court de l'indicateur selon le numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartIndicatorsTotal Rend le nombre de tous indicateurs qui sont attachés à la fenêtre indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartNavigate Réalise le décalage du graphique indiqué au nombre indiqué de barres par rapport à la position indiquée du graphique Opérations avec les graphiques

ChartNext Rend l'identificateur du graphique, suivant de l'indiqué Opérations avec les graphiques

ChartOpen Ouvre un nouveau graphique avec le symbole indiqué et la période Opérations avec les graphiques

CharToString La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole Conversion des données

ChartPeriod Rend la valeur de la période du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartPriceOnDropped Rend la coordonnée de prix correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script Opérations avec les graphiques

ChartRedraw Appelle la copie forcée du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartSaveTemplate Enregistre les paramètres actuels du graphique dans un modèle avec le nom spécifié Opérations avec les graphiques

ChartScreenShot Fournit un screenshot du graphique de son état actuel dans un format de GIF, PNG ou BMP en fonction de l'extension spécifiée Opérations avec les graphiques

ChartSetDouble Spécifie la valeur du type double de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartSetInteger Spécifie la valeur du type entier (datetime, int, color, bool ou char) de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartSetString Spécifie la valeur du type string de la propriété correspondante du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartSetSymbolPeriod Change les valeurs du symbole et la période du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartSymbol Rend le nom du symbole du graphique indiqué Opérations avec les graphiques

ChartTimeOnDropped Rend la coordonnée temporaire correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script Opérations avec les graphiques

ChartTimePriceToXY Convertit les coordonnées du graphique de la représentation graphique du temps/prix pour les axes X et Y Opérations avec les graphiques

ChartWindowFind Rend le numéro de sous- fenêtre, dans laquelle il y a un indicateur Opérations avec les graphiques

ChartWindowOnDropped Rend le numéro de sous-fenêtre du graphique, sur laquelle on jette l'expert donné, le script, l'objet ou l'indicateur par la souris Opérations avec les graphiques

ChartXOnDropped Rend la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris Opérations avec les graphiques

ChartXYToTimePrice Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs - le temps et le prix Opérations avec les graphiques

ChartYOnDropped Rend la coordonnée selon l'axe Y, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris Opérations avec les graphiques

CheckPointer Rend le type de l'indication de l'objet Fonctions communes

CLBufferCreate Crée le tampon OpenCL Travail avec OpenCL

CLBufferFree Supprime le tampon OpenCL Travail avec OpenCL

CLBufferRead Lit le tampon OpenCL au tableau Travail avec OpenCL

CLBufferWrite Inscrit le tableau au tampon OpenCL Travail avec OpenCL

CLContextCreate Crée le contexte OpenCL Travail avec OpenCL

CLContextFree Supprime le contexte OpenCL Travail avec OpenCL

CLExecute Exécute le programme OpenCL Travail avec OpenCL

CLGetDeviceInfo Reçoit la propriété du dispositif du pilote informatique OpenCL Travail avec OpenCL

CLGetInfoInteger Rend la valeur de la propriété entière pour l'objet OpenCL ou le dispositif Travail avec OpenCL

CLHandleType Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE Travail avec OpenCL

CLKernelCreate Crée la fonction du lancement de OpenCL Travail avec OpenCL

CLKernelFree Supprime la fonction du lancement de OpenCL Travail avec OpenCL

CLProgramCreate Crée le programme OpenCL du code initial Travail avec OpenCL

CLProgramFree Supprime le programme OpenCL Travail avec OpenCL

CLSetKernelArg Expose le paramètre de la fonction OpenCL Travail avec OpenCL

CLSetKernelArgMem Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL Travail avec OpenCL

ColorToARGB Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur. Conversion des données

ColorToString Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B" Conversion des données

Comment Affiche le message à un angle gauche supérieur du graphique de prix Fonctions communes

CopyBuffer Reçoit au tableau les données du tampon indiqué de l'indicateur indiqué Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyClose Reçoit au tableau les données historiques au prix de la clôture des barres selon le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyHigh Reçoit au tableau les données historiques selon le prix maximum des barres selon le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyLow Reçoit au tableau les données historiques selon le prix minimum des barres selon le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyOpen Reçoit au tableau les données historiques au prix de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyRates Reçoit au tableau les données historiques de la structure Rates pour le symbole et la période indiqués Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyRealVolume Reçoit au tableau les données historiques par les volumes commerciaux pour le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopySpread Reçoit au tableau les données historiques selon les spread pour le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTicks Получает в массив тики, накопленные терминалом за текущую рабочую сессию Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTickVolume Reçoit au tableau les données historiques par les volumes des ticks pour le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

CopyTime Reçoit au tableau les données historiques par le temps de l'ouverture des barres selon le symbole et la période correspondants Accès aux timeséries et les données des indicateurs

cos Rend le cosinus du nombre Fonctions mathématiques

CryptDecode Производит обратное преобразование данных массива Fonctions communes

CryptEncode Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом Fonctions communes

CustomSymbolCreate Crée un symbole personnalisé avec le nom spécifié dans le groupe spécifié Symboles personnalisés

CustomSymbolDelete Supprime un symbole personnalisé ayant le nom spécifié Symboles personnalisés

CustomSymbolSetInteger Assigne une valeur de type integer à la propriété d'un symbole personnalisé Symboles personnalisés

CustomSymbolSetDouble Assigne une valeur de type réel à la propriété d'un symbole personnalisé Symboles personnalisés

CustomSymbolSetString Assigne une valeur de type string à la propriété d'un symbole personnalisé Symboles personnalisés

CustomSymbolSetMarginRate Définit les taux de marge suivant le type et la direction de l'ordre pour un symbole personnalisé Symboles personnalisés

CustomSymbolSetSessionQuote Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés Symboles personnalisés

CustomSymbolSetSessionTrade Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés Symboles personnalisés

CustomRatesDelete Supprime toutes les barres de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié Symboles personnalisés

CustomRatesReplace Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlRates Symboles personnalisés

CustomRatesUpdate Ajoute des barres manquantes dans l'historique du symbole personnalisé et remplace les données existantes avec celles du tableau de données de type MqlRates Symboles personnalisés

CustomTicksAdd Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window Symboles personnalisés

CustomTicksDelete Supprime tous les ticks de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié Symboles personnalisés

CustomTicksReplace Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlTick Symboles personnalisés

CustomBookAdd Passe le statut du Depth of Market pour un symbole personnalisé Symboles personnalisés

DatabaseOpen Ouvre ou crée une base de données dans le fichier spécifié Utilisation de bases de données

DatabaseClose Ferme une base de données Utilisation de bases de données

DatabaseImport Imports data from a file into a table Utilisation de bases de données

DatabaseExport Exports a table or an SQL request execution result to a CSV file Utilisation de bases de données

DatabasePrint Prints a table or an SQL request execution result in the Experts journal Utilisation de bases de données

DatabaseTableExists Vérifie la présence d'une table dans la base de données Utilisation de bases de données

DatabaseExecute Exécute une requête dans la base de données spécifiée Utilisation de bases de données

DatabasePrepare Crée le handle d'une requête, qui peut être ensuite exécutée avec DatabaseRead() Utilisation de bases de données

DatabaseBind Définit la valeur d'un paramètre dans une requête Utilisation de bases de données

DatabaseBindArray Définit un tableau comme valeur de paramètre Utilisation de bases de données

DatabaseRead Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête Utilisation de bases de données

DatabaseReadBind Moves to the next record and reads data into the structure from it Utilisation de bases de données

DatabaseFinalize Supprime une requête créée avec DatabasePrepare() Utilisation de bases de données

DatabaseColumnsCount Retourne le nombre de colonnes dans une requête Utilisation de bases de données

DatabaseColumnName Retourne le nom d'une colonne par son numéro Utilisation de bases de données

DatabaseColumnType Retourne le type d'une colonne par son numéro Utilisation de bases de données

DatabaseColumnSize Retourne la taille d'une colonne en octets Utilisation de bases de données

DatabaseColumnText Retourne la valeur d'une colonne de type string de l'enregistrement courant Utilisation de bases de données

DatabaseColumnInteger Retourne la valeur d'une colonne de type int de l'enregistrement courant Utilisation de bases de données

DatabaseColumnLong Retourne la valeur d'une colonne de type long de l'enregistrement courant Utilisation de bases de données

DatabaseColumnDouble Retourne la valeur d'une colonne de type double de l'enregistrement courant Utilisation de bases de données

DatabaseColumnBlob Retourne le tableau de caractères d'une colonne de type BLOB de l'enregistrement courant Utilisation de bases de données

DebugBreak Le point d'arrêt de programme de débogage Fonctions communes

Digits Rend le nombre de signes décimaux après la virgule, définissant l'exactitude de la mesure du prix du symbole du graphique courant Vérification de l'état

DoubleToString La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée Conversion des données

DXContextCreate Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée Utilisation de DirectX

DXContextSetSize Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate() Utilisation de DirectX

DXContextGetSize Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate() Utilisation de DirectX

DXContextClearColors Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu Utilisation de DirectX

DXContextClearDepth Efface le buffer de profondeur Utilisation de DirectX

DXContextGetColors Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique Utilisation de DirectX

DXContextGetDepth Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu Utilisation de DirectX

DXBufferCreate Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données Utilisation de DirectX

DXTextureCreate Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée Utilisation de DirectX

DXInputCreate Crée les entrées d'un shader Utilisation de DirectX

DXInputSet Définit les entrées d'un shader Utilisation de DirectX

DXShaderCreate Crée un shader du type spécifié Utilisation de DirectX

DXShaderSetLayout Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet Utilisation de DirectX

DXShaderInputsSet Définit les entrées d'un shader Utilisation de DirectX

DXShaderTexturesSet Définit les textures du shader Utilisation de DirectX

DXDraw Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet() Utilisation de DirectX

DXDrawIndexed Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet() Utilisation de DirectX

DXPrimiveTopologySet Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed() Utilisation de DirectX

DXBufferSet Définit le buffer pour le rendu courant Utilisation de DirectX

DXShaderSet Définit un shader pour le rendu Utilisation de DirectX

DXHandleType Retourne le type du handle Utilisation de DirectX

DXRelease Libère un handle Utilisation de DirectX

EnumToString La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne Conversion des données

EventChartCustom Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué Travail avec les événements

EventKillTimer Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur Travail avec les événements

EventSetMillisecondTimer Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant Travail avec les événements

EventSetTimer Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant Travail avec les événements

exp Rend l'exposant au nombre Fonctions mathématiques

ExpertRemove Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique Fonctions communes

fabs Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle Fonctions mathématiques

FileClose Ferme le fichier auparavant ouvert Opérations de fichier

FileCopy Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier Opérations de fichier

FileDelete Supprime le fichier indiqué Opérations de fichier

FileFindClose Ferme le handle de la recherche Opérations de fichier

FileFindFirst Commence l'excédent des fichiers dans le répertoire correspondant conformément au filtre indiqué Opérations de fichier

FileFindNext Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst() Opérations de fichier

FileFlush Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie Opérations de fichier

FileGetInteger Reçoit la propriété entière du fichier Opérations de fichier

FileIsEnding Définit la fin du fichier en train de la lecture Opérations de fichier

FileIsLineEnding Définit la fin de la ligne dans le fichier du texte en train de la lecture Opérations de fichier

FileMove Déplace et renomme le fichier Opérations de fichier

FileOpen Ouvre un fichier avec un nom et un drapeau indiqués Opérations de fichier

FileReadArray Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileReadBool Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type bool Opérations de fichier

FileReadDatetime Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime Opérations de fichier

FileReadDouble Lit le nombre de l'exactitude double avec une virgule flottante (double) du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileReadFloat Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type float Opérations de fichier

FileReadInteger Lit du fichier binaire la valeur du type int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes Opérations de fichier

FileReadLong Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type long Opérations de fichier

FileReadNumber Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type double Opérations de fichier

FileReadString Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileReadStruct Lit du fichier binaire le contenu à la structure transmise à titre du paramètre Opérations de fichier

FileSeek Déplace la position de l'indicateur de fichier par un nombre spécifié de bytes par rapport à la position indiquée Opérations de fichier

FileSize Rend la dimension d'un fichier ouvert correspondant Opérations de fichier

FileTell Rend la position courante de l'indicateur de fichier du fichier correspondant ouvert Opérations de fichier

FileWrite Inscrit les données au fichier comme CSV ou TXT Opérations de fichier

FileWriteArray Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne Opérations de fichier

FileWriteDouble Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type double de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileWriteFloat Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type float de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileWriteInteger Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type int de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileWriteLong Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileWriteString Inscrit au fichier du type BIN ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

FileWriteStruct Inscrit au fichier binaire le contenu de la structure, transmise à titre du paramètre de la position courante de l'indicateur de fichier Opérations de fichier

floor Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous Fonctions mathématiques

fmax Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques Fonctions mathématiques

fmin Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques Fonctions mathématiques

fmod Rend le reste réel après la division de deux nombres Fonctions mathématiques

FolderClean Supprime tous les fichiers dans le dossier indiqué Opérations de fichier

FolderCreate Crée le répertoire dans le dossier Files (en fonction de la valeur common_flag) Opérations de fichier

FolderDelete Supprime le répertoire indiqué. Si le dossier n'est pas vide, elle ne peut pas être supprimé Opérations de fichier

FrameFilter Définit le filtre de la lecture des trames et met l'indicateur au début Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameFirst Convertit l'indicateur de la lecture des trames au début et oblitére un filtre établi. Travail avec les résultats de l'optimisation

FrameNext Lit la trame et déplace l'indicateur au suivant Travail avec les résultats de l'optimisation

GetLastError Rend la valeur de la dernière erreur Vérification de l'état

GetTickCount Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système Fonctions communes

GlobalVariableCheck Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué Variables globales du terminal de client

GlobalVariableGet Demande la valeur de la variable globale Variables globales du terminal de client

GlobalVariableName Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesDeleteAll Supprime les variables globales avec le préfixe indiqué dans le nom Variables globales du terminal de client

GlobalVariableSet Met la nouvelle valeur à une variable globale Variables globales du terminal de client

GlobalVariableSetOnCondition Met une nouvelle valeur de la variable existant globale selon la condition Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesFlush Inscrit forcément le contenu de toutes les variables globales sur le disque Variables globales du terminal de client

GlobalVariablesTotal Rend le total des variables globales Variables globales du terminal de client

GlobalVariableTemp Met une nouvelle valeur de la variable globale, qui existe seulement pendant la session courante du terminal Variables globales du terminal de client

GlobalVariableTime Rend le temps du dernier accès à la variable globale Variables globales du terminal de client

HistoryDealGetDouble Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (double) Fonctions сommerciales

HistoryDealGetInteger Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (datetime ou int) Fonctions сommerciales

HistoryDealGetString Rend la propriété demandée du marché dans l'histoire (string) Fonctions сommerciales

HistoryDealGetTicket Choisit le marché pour le traitement ultérieur et rend le ticket les marchés dans l'histoire Fonctions сommerciales

HistoryDealSelect Choisit le marché dans l'histoire pour davantage l'appeler par les fonctions appropriées Fonctions сommerciales

HistoryDealsTotal Rend le nombre de marchés dans l'histoire Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetDouble Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (double) Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetInteger Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (datetime ou int) Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetString Rend la propriété demandée de l'ordre dans l'histoire (string) Fonctions сommerciales

HistoryOrderGetTicket Rend le ticket de l'ordre correspondant dans l'histoire Fonctions сommerciales

HistoryOrderSelect Choisit à l'histoire l'ordre pour le travail ultérieur avec lui Fonctions сommerciales

HistoryOrdersTotal Rend le nombre d'ordres dans l'histoire Fonctions сommerciales

HistorySelect Demande l'histoire des marchés et des ordres pour la période indiquée du temps de serveur Fonctions сommerciales

iBars Retourne le nombre de barres dans l'historique pour le symbole et la période spécifiés Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iClose Retourne le prix de clôture (Close) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iHigh Retourne le prix le plus haut (High) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iHighest Retourne l'indice de la valeur la plus haute trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante) Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iLow Retourne le prix le plus bas (Low) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iLowest Retourne l'indice de la valeur la plus basse trouvée sur le graphique correspondant (décalage relatif à la barre courante) Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iOpen Retourne le prix d'ouverture (Open) de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iTime Retourne l'heure d'ouverture de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iTickVolume Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iRealVolume Retourne le volume réel de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iVolume Retourne le volume de ticks de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iSpread Retourne la valeur du spread de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs

iAC Accelerator Oscillator Indicateurs techniques

iADX Average Directional Index Indicateurs techniques

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Indicateurs techniques

iAMA Adaptive Moving Average Indicateurs techniques

iAO Awesome Oscillator Indicateurs techniques

iATR Average True Range Indicateurs techniques

iBearsPower Bears Power Indicateurs techniques

iBullsPower Bulls Power Indicateurs techniques

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Indicateurs techniques

iCCI Commodity Channel Index Indicateurs techniques

iChaikin Chaikin Oscillator Indicateurs techniques

iDEMA Double Exponential Moving Average Indicateurs techniques

iForce Force Index Indicateurs techniques

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Indicateurs techniques

iGatore Gator Oscillator Indicateurs techniques

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Indicateurs techniques

iMA Moving Average Indicateurs techniques

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Indicateurs techniques

iMFI Money Flow Index Indicateurs techniques

IndicatorCreate Rend le handle de l'indicateur indiqué technique créé à la base du tableau des paramètres du type MqlParam Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorParameters Rend le nombre de paramètres d'entrée de l'indicateur selon le handle indiqué, ainsi que les valeurs elles-mêmes et le type des paramètres Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorRelease Supprime le handle de l'indicateur et libère la partie calculée de l'indicateur, si personne ne se sert plus d'elle Accès aux timeséries et les données des indicateurs

IndicatorSetDouble Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type double Indicateurs d'utilisateur

IndicatorSetInteger Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type int Indicateurs d'utilisateur

IndicatorSetString Spécifie la valeur de la propriété d'indicateur, ayant le type string Indicateurs d'utilisateur

IntegerToString La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée Conversion des données

iOBV On Balance Volume Indicateurs techniques

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Indicateurs techniques

iRSI Relative Strength Index Indicateurs techniques

iRVI Relative Vigor Index Indicateurs techniques

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Indicateurs techniques

IsStopped Rend true, si on a donné l'ordre de terminer l'exécution du programme mql5 Vérification de l'état

iStdDev Standard Deviation Indicateurs techniques

iStochastic Stochastic Oscillator Indicateurs techniques

iTEMA Triple Exponential Moving Average Indicateurs techniques

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Indicateurs techniques

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Indicateurs techniques

iWPR Williams' Percent Range Indicateurs techniques

log Rend le logarithme naturel Fonctions mathématiques

log10 Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10 Fonctions mathématiques

MarketBookAdd Assure l'ouverture du profondeur de marché selon l'instrument indiqué, ainsi que produit la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué Réception de l'information de marché

MarketBookGet Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué Réception de l'information de marché

MarketBookRelease Assure la clôture du profondeur de marché selon l'instrument, ainsi qui élimine la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué Réception de l'information de marché

MathAbs Rend la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle Fonctions mathématiques

MathArccos Rend la valeur d'arc cosinus x aux radians Fonctions mathématiques

MathArcsin Rend la valeur d'arc sinus x aux radians Fonctions mathématiques

MathArctan Rend l'arc tangent x aux radians Fonctions mathématiques

MathCeil Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessus Fonctions mathématiques

MathCos Rend le cosinus du nombre Fonctions mathématiques

MathExp Rend l'exposant au nombre Fonctions mathématiques

MathFloor Rend la valeur entière numérique la plus proche par dessous Fonctions mathématiques

MathIsValidNumber Vérifie l'exactitude d'un nombre réel Fonctions mathématiques

MathLog Rend le logarithme naturel Fonctions mathématiques

MathLog10 Rend le logarithme du nombre selon le fondement 10 Fonctions mathématiques

MathMax Rend la valeur maximal des deux valeurs numériques Fonctions mathématiques

MathMin Rend la valeur minimal des deux valeurs numériques Fonctions mathématiques

MathMod Rend le reste réel après la division de deux nombres Fonctions mathématiques

MathPow Elève le fondement à la puissance indiquée Fonctions mathématiques

MathRand Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à 32767 Fonctions mathématiques

MathRound Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche Fonctions mathématiques

MathSin Rend le sinus du nombre Fonctions mathématiques

MathSqrt Rend la racine carrée Fonctions mathématiques

MathSrand Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires Fonctions mathématiques

MathTan Rend la tangent du nombre Fonctions mathématiques

MessageBox Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige Fonctions communes

MQLInfoInteger Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante du programme mql5 lancé Vérification de l'état

MQLInfoString Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du programme mql5 lancé Vérification de l'état

MT5Initialize Etablit une connexion avec le terminal MetaTrader 5 MetaTrader pour Python

MT5Shutdown Ferme la connexion avec le terminal MetaTrader 5 MetaTrader pour Python

MT5TerminalInfo Retourne le statut et les paramètres du terminal MetaTrader 5 connecté MetaTrader pour Python

MT5Version Retourne la version du terminal MetaTrader 5 MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesFrom Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de la date spécifiée MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesFromPos Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 commençant à partir de l'indice spécifié MetaTrader pour Python

MT5CopyRatesRange Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans l'intervalle de dates spécifiées MetaTrader pour Python

MT5CopyTicksFrom Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 commençant à la date spécifiée MetaTrader pour Python

MT5CopyTicksRange Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 pour l'intervalle de dates spécifiées MetaTrader pour Python

NormalizeDouble L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée Conversion des données

ObjectCreate Crée l'objet du type spécifié sur le graphique indiqué Objets graphiques

ObjectDelete Supprime l'objet avec le nom indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée) Objets graphiques

ObjectFind Cherche l'objet selon le nom avec l'identificateur indiqué Objets graphiques

ObjectGetDouble Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectGetInteger Rend la valeur entière de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectGetString Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectGetTimeByValue Rend la valeur du temps pour la valeur indiquée du prix de l'objet Objets graphiques

ObjectGetValueByTime Rend la valeur de prix de l'objet pour le temps indiqué Objets graphiques

ObjectMove Change les coordonnées du point indiqué du rattachement de l'objet Objets graphiques

ObjectName Rend le nom de l'objet du type correspondant dans le graphique indiqué (indiqué dans la sous- fenêtre du graphique) Objets graphiques

ObjectsDeleteAll Supprime tous les objets du type indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée) Objets graphiques

ObjectSetDouble Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectSetInteger Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectSetString Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet Objets graphiques

ObjectsTotal Rёend le nombre d'objets du type indiqué dans le graphique indiqué (la sous-fenêtre de graphique indiquée) Objets graphiques

OnStart La fonction est appelée lorsque l'évènement Start se produit pour effectuer les actions définies dans le script Gestion d'Evènements

OnInit La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement Init se produit pour initialiser un programme MQL5 lancé Gestion d'Evènements

OnDeinit La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évèenement Deinit se produit pour désinitialiser un programme MQL5 lancé Gestion d'Evènements

OnTick La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement NewTick se produit pour gérer une nouvelle cotation Gestion d'Evènements

OnCalculate La fonction est appelée dans les indicateurs lorsque l'évènement Calculate se produit pour gérer les changements de prix Gestion d'Evènements

OnTimer La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA pendant l'évènement périodique Timer généré par le terminal à des intervalles fixes de temps Gestion d'Evènements

OnTrade La fonction est appelée dans les EA pendant l'évènement Trade généré à la fin d'une opération de trading sur un serveur de trades Gestion d'Evènements

OnTradeTransaction La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TradeTransaction se produit pour traiter les résultats de l'exécution d'une demande de trade Gestion d'Evènements

OnBookEvent La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement BookEvent se produit pour traiter les changements du market depth Gestion d'Evènements

OnChartEvent La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement ChartEvent se produit pour traiter les changements du graphique effectués par un utilisateur ou un programme MQL5 Gestion d'Evènements

OnTester La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement Tester se produit pour effectuer les actions nécessaires après le test d'un EA sur les données historiques Gestion d'Evènements

OnTesterInit La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterInit se produit pour effectuer les actions nécessaires avant une optimisation dans le testeur de stratégies Gestion d'Evènements

OnTesterDeinit La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterDeinit se produit après l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie Gestion d'Evènements

OnTesterPass La fonction est appelée dans les EA lorsque l'évènement TesterPass se produit pour gérer l'arrivée d'un nouvel ensemble de données pendant l'optimisation d'un EA dans le testeur de stratégie Gestion d'Evènements

OrderCalcMargin Calcule le montant de la marge nécessaire au type indiqué de l'ordre, en devise du compte Fonctions сommerciales

OrderCalcProfit Calcule le montant du bénéfice en vertu des paramètres transmis en devise du compte Fonctions сommerciales

OrderCheck Contrôle la suffisance des moyens pour l'accomplissement de la transaction commerciale demandée. Fonctions сommerciales

OrderGetDouble Rend la propriété demandée de l'ordre (double) Fonctions сommerciales

OrderGetInteger Rend la propriété demandée de l'ordre (datetime ou int) Fonctions сommerciales

OrderGetString Rend la propriété demandée de l'ordre (string) Fonctions сommerciales

OrderGetTicket Rend le ticket de l'ordre correspondant Fonctions сommerciales

OrderSelect Choisit l'ordre pour le travail ultérieur avec lui Fonctions сommerciales

OrderSendAsync Envoie les demandes commerciales asynchronement sans attente de la réponse du serveur commercial Fonctions сommerciales

OrdersTotal Rend le nombre d'ordres Fonctions сommerciales

ParameterGetRange Reçoit pour la variable inputl'information sur la gamme des valeurs et sur le pas du changement à l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies Travail avec les résultats de l'optimisation

ParameterSetRange Établit des règles de l'utilisation de la variable inputà l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies: la valeur, le pas du changement, les valeurs initiale et finale Travail avec les résultats de l'optimisation

Period Rend la valeur du temps trame du graphique courant Vérification de l'état

PeriodSeconds Rend la quantité de secondes dans la période Fonctions communes

PlaySound Reproduit le fichier sonore Fonctions communes

PlotIndexGetInteger Rend la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type entier Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetDouble Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type double Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetInteger Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type int Indicateurs d'utilisateur

PlotIndexSetString Spécifie la valeur de la propriété de la ligne d'indicateur, ayant le type string Indicateurs d'utilisateur

Point Rend la dimension de point de l'instrument courant en devise de la cotation Vérification de l'état

PositionGetDouble Rend la propriété demandée de la position ouverte (double) Fonctions сommerciales

PositionGetInteger Rend la propriété demandée de la position ouverte (datetime ou int) Fonctions сommerciales

PositionGetString Rend la propriété demandée de la position ouverte (string) Fonctions сommerciales

PositionGetSymbol Rend le symbole de la position correspondante ouverte Fonctions сommerciales

PositionSelect Choisit la position ouverte pour le travail ultérieur avec elle Fonctions сommerciales

PositionsTotal Rend le nombre de positions ouvertes Fonctions сommerciales

pow Elève le fondement à la puissance indiquée Fonctions mathématiques

Print Affiche un message dans le journal Fonctions communes

PrintFormat Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné Fonctions communes

rand Rend le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à 32767 Fonctions mathématiques

ResetLastError Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro Fonctions communes

ResourceCreate Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données Fonctions communes

ResourceSave Sauvegarde la ressource au fichier spécifié Fonctions communes

round Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche Fonctions mathématiques

SendFTP Envoie le fichier à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la publication" Fonctions communes

SendMail Envoie le message électronique à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages du signet "la Poste" Fonctions communes

SendNotification Envoie les notifications Push aux terminaux mobiles, dont les ID MetaQuotes sont indiqués sur l'onglet "Notifications" Fonctions communes

SetIndexBuffer Attache le tampon d'indicateur indiquée avec le tableau unidimentionnel dynamique du type double Indicateurs d'utilisateur

ShortArrayToString Copie la partie du tableau dans la chaîne Conversion des données

ShortToString La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole Conversion des données

SignalBaseGetDouble Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала Trade Signals

SignalBaseGetInteger Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала Trade Signals

SignalBaseGetString Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала Trade Signals

SignalBaseSelect Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале Trade Signals

SignalBaseTotal Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале Trade Signals

SignalInfoGetDouble Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double Trade Signals

SignalInfoGetInteger Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer Trade Signals

SignalInfoGetString Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string Trade Signals

SignalInfoSetDouble Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double Trade Signals

SignalInfoSetInteger Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer Trade Signals

SignalSubscribe Производит подписку на копирование торгового сигнала Trade Signals

SignalUnsubscribe Отменяет подписку на копирование торгового сигнала Trade Signals

sin Rend le sinus du nombre Fonctions mathématiques

Sleep Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini Fonctions communes

SocketCreate Crée une socket avec les flags spécifiés et retourne son handle Fonctions réseau

SocketClose Ferme une socket Fonctions réseau

SocketConnect Connexion au serveur avec un contrôle du timeout Fonctions réseau

SocketIsConnected Vérifie si la socket est actuellement connectée Fonctions réseau

SocketIsReadable Retourne le nombre d'octets pouvant être lus sur une socket Fonctions réseau

SocketIsWritable Vérifie si des données peuvent être écrites actuellement sur une socket Fonctions réseau

SocketTimeouts Définit les timeouts pour recevoir et envoyer des données sur une socket système Fonctions réseau

SocketRead Lit les données d'une socket Fonctions réseau

SocketSend Ecrit des données sur une socket Fonctions réseau

SocketTlsHandshake Initie une connexion TLS (SSL) vers un hôte spécifié via le protocole TLS Handshake Fonctions réseau

SocketTlsCertificate Retourne les données sur le certificat utilisé pour une connexion sécurisée au réseau Fonctions réseau

SocketTlsRead Lit des données depuis une connexion TLS sécurisée Fonctions réseau

SocketTlsReadAvailable Lit toutes les données disponibles depuis une connexion TLS sécurisée Fonctions réseau

SocketTlsSend Envoi des données via une connexion TLS sécurisée Fonctions réseau

sqrt Rend la racine carrée Fonctions mathématiques

srand Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires Fonctions mathématiques

StringAdd Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne Fonctions de chaîne

StringBufferLen Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne. Fonctions de chaîne

StringCompare Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième Fonctions de chaîne

StringConcatenate Forme la chaîne des paramètres transmis Fonctions de chaîne

StringFill Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués Fonctions de chaîne

StringFind La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne Fonctions de chaîne

StringFormat Convertit le nombre à la chaîne conformément au format spécifié Conversion des données

StringGetCharacter Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne Fonctions de chaîne

StringInit Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne Fonctions de chaîne

StringLen Rend le nombre de symboles dans la chaîne Fonctions de chaîne

StringReplace Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères. Fonctions de chaîne

StringSetCharacter Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée Fonctions de chaîne

StringSplit Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus Fonctions de chaîne

StringSubstr Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée Fonctions de chaîne

StringToCharArray Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar Conversion des données

StringToColor Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color Conversion des données

StringToDouble La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double Conversion des données

StringToInteger La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type int Conversion des données

StringToLower Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place Fonctions de chaîne

StringToShortArray Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort Conversion des données

StringToTime La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime Conversion des données

StringToUpper Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules selon la place Fonctions de chaîne

StringTrimLeft Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation du début de la chaîne Fonctions de chaîne

StringTrimRight Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation à la fin de la chaîne Fonctions de chaîne

StructToTime Produit la conversion de la valeur du type de la structure MqlDateTime à la variable du type datetime Date et temps

Symbol Rend le nom du symbole du graphique courant Vérification de l'état

SymbolInfoDouble Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante Réception de l'information de marché

SymbolInfoInteger Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante Réception de l'information de marché

SymbolInfoMarginRate Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера Réception de l'information de marché

SymbolInfoSessionQuote Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session de cotation indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués. Réception de l'information de marché

SymbolInfoSessionTrade Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session commerciale indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués. Réception de l'information de marché

SymbolInfoString Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante Réception de l'information de marché

SymbolInfoTick Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick Réception de l'information de marché

SymbolIsSynchronized Vérifie le synchronismedes données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial Réception de l'information de marché

SymbolName Rend le nom du symbole indiqué Réception de l'information de marché

SymbolSelect Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre Réception de l'information de marché

SymbolsTotal Rend le nombre accessible (choisi dans MarketWatch ou tous)des symboles Réception de l'information de marché

tan Rend la tangent du nombre Fonctions mathématiques

TerminalClose Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail Fonctions communes

TerminalInfoDouble Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5 Vérification de l'état

TerminalInfoInteger Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5 Vérification de l'état

TerminalInfoString Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5 Vérification de l'état

TesterStatistics Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test Fonctions communes

TextOut Déduit le texte au tableau d'utilisateur (le tampon) destiné à la création de la ressourcegraphique Objets graphiques

TextSetFont Établit la fonte pour la sortie du texte par les méthodes du dessin (on utilise par défaut la fonte Arial 20) Objets graphiques

TimeCurrent Rend le dernier temps connu du serveur (le temps de l'arrivée de la dernière cotation) dans le format datetime Date et temps

TimeDaylightSavings Rend le signe du passage sur l'heure d'été/l'hiver Date et temps

TimeGMT Rend le temps GMT au format datetime en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été par le temps local de l'ordinateur, sur lequel le terminal de client a été lancé Date et temps

TimeGMTOffset Rend la différence actuelle entre le temps GMT et le temps local de l'ordinateur en secondes en tenant compte du passage sur l'heure d'hiver ou d'été Date et temps

TimeLocal Rend le temps local informatique dans le format datetime Date et temps

TimeToString La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi" Conversion des données

TimeToStruct Produit la conversion de la valeur du type datetime à la variable du type de la structure MqlDateTime Date et temps

TimeTradeServer Rend le temps calculé courant du serveur commercial Date et temps

UninitializeReason Rend le code de la raison de la déinitialisation Vérification de l'état

WebRequest Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер Fonctions communes