#property description "Expert Advisor demonstrando o trabalho com a função ChartIndicatorAdd()."

#property description "Após o lançamento no gráfico (e receber o erro no Jornal), abrir"

#property description "Propriedades do Expert Advisor e especificar <símbolo> correto e os parâmetros do <período>."

#property description "Indicador MACD sera adicionado no grafico."



//--- parâmetros de entrada

input string symbol="AUDUSD"; // nome do símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // time frame

input int fast_ema_period=12; // período rápido MACD

input int slow_ema_period=26; // período lento MACD

input int signal_period=9; // período de sinal

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // tipo de preço para cálculo do iMACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- tentar adicionar o indicador no gráfico

if(!AddIndicator())

{

//--- Função AddIndicator() recusou acrescentar o indicador no gráfico

int answer=MessageBox("Você quer adicionar MACD do gráfico de qualquer maneira?",

"Símbolo e/ou prazo de tempo incorreto para adicionar o indicador",

MB_YESNO // "Sim" e "Não" botões de seleção será mostrado

);

//--- se um usuário ainda insiste no uso incorreto de ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- em primeiro lugar, uma entrada jornal será publicado sobre isso

PrintFormat("Atenção! %s: Tentando adicionar indicador MACD(%s/%s) em gráfico %s/%s. Recebendo erro 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//---receber o número de uma nova sub-janela, para a qual vamos tentar adicionar o indicador.

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- agora faz uma tentativa fadada a falhar

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("Falha ao adicionar o indicador MACD %d na janela do gráfico. Código de erro %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// Assessor especialista (expert advisor) não executa nada

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função para verificar e adicionar o indicador no gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- mensagem exibida

string message;

//--- verificar se o símbolo do indicador e símbolo do gráfico combinam entre si

if(symbol!=_Symbol)

{

message="Exibindo o uso da função Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"Não é possível adicionar o indicador calculado com outro símbolo no gráfico.";

message=message+"\r

";

message=message+"Especifique o símbolo gráfico na propriedade do Expert Advisor - "+_Symbol+".";

Alert(message);

//---saída prematura, o indicador não será adicionado no gráfico

return false;

}

//--- verificar se o indicador e prazo do gráfico combinam entre si

if(period!=_Period)

{

message="Não é possível adicionar o indicador calculado em outro prazo de tempo no gráfico.";

message=message+"\r

";

message=message+"Especifique o prazo de tempo do gráfico na propriedades do Expert Advisor - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//---saída prematura, o indicador não será adicionado no gráfico

return false;

}

//--- todas verificações completadas, simbolo e prazo do indicador corresponde ao gráfico

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Criando indicador MACD");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Falha para criar indicador MACD. Código de erro ",GetLastError());

}

}

//--- redefine o código de erro

ResetLastError();

//--- aplicar o indicador para o gráfico

Print(__FUNCTION__," Adicionando indicador MACD no gráfico");

Print("MACD é gerada em ",symbol,"/",EnumToString(period));

//---receber o número de uma nova sub-janela, para o qual é adicionado o indicador MACD

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Adicionado indicador MACD na janela do gráfico %d",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("Falha para adicionar indicador MACD na janela do gráfico %d. Código de erro %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- indicador adicionado com sucesso

return(true);

}