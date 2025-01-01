- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorAdd
Adiciona um indicador com o identificador especificado para uma janela de gráfico especificado. Indicador e gráfico devem ser gerados sobre o mesmo símbolo e prazo.
bool ChartIndicatorAdd(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.
sub_window
[in] O número de sub-janelas do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico. Para adicionar um indicador em uma nova janela,o parâmetro obrigatoriamente deve ser maior do que o índice da última janela existente, isto é, igual a CHART_WINDOWS_TOTAL. Se o valor do parâmetro é maior que CHART_WINDOWS_TOTAL, uma nova janela não será criada, e o indicador não será adicionado.
indicator_handle
[in] O identificador do indicador.
Valor do Retorno
A função retorna verdadeira (true) em caso de sucesso, caso contrário ela retorna false. A fim de obter informação sobre erro, chama a função GetLastError(). Erro 4114 significa que o gráfico e um indicador adicionado difere pelo seus símbolos ou prazo.
Observação
Se um indicador deve ser elaborado numa sub-janela separada (por exemplo, construindo um iMACD ou um indicador personalizado com propriedade especificada #property indicator_separate_window) é aplicada à janela de gráfico principal,não pode ser visível embora ainda estará presente na lista de indicadores. Isto significa que a escala do indicador é diferente da escala do gráfico de preço, e aplicado ao valor do indicador não se enquadra na faixa visualizada do gráfico de preço. Neste caso, GetLastError() retorna código zero indicando a ausência de um erro. Os valores de tal indicador "invisível" pode ser visto na Janela de Dados (Data Window) e recebidos a partir de outras aplicações MQL5.
Exemplo:
#property description "Expert Advisor demonstrando o trabalho com a função ChartIndicatorAdd()."
Veja também
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()