DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseColumnSize 

DatabaseColumnSize

Получает размер поля в байтах.

int  DatabaseColumnSize(
   int  request,     // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   int  column       // número do campo na consulta
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().

column

[in]  Número do campo na consulta. A numeração dos campos começa em zero e não pode exceder o valor DatabaseColumnsCount() - 1.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna o tamanho do campo em bytes, caso contrário, -1. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — identificador de consulta inválido;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — índice column maior do que o valor DatabaseColumnsCount() -1.

Observação

O valor pode ser obtido apenas se antes para a consulta request pelo menos tiver sido feita uma chamada de DatabaseRead().

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType