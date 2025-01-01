//+------------------------------------------------------------------+

//| Função Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- verificar se a posição está presente e exibir a hora de sua mudança

if(PositionSelect(_Symbol))

{

receber ID posição para trabalhos futuros

ulong position_ID=PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER);

Print(_Symbol," posição #",position_ID);

//--- receber o tempo de posição formando em milissegundos desde 01.01.1970

long create_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

PrintFormat("Posição #%d POSITION_TIME_MSC = %i64 milissegundos => %s",position_ID,

create_time_msc,TimeToString(create_time_msc/1000));

//--- receber o tempo da última alteração da posição em segundos desde 01.01.1970

long update_time_sec=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE);

PrintFormat("Posição #%d POSITION_TIME_UPDATE = %i64 segundos => %s",

position_ID,update_time_sec,TimeToString(update_time_sec));

//--- receber o tempo da última alteração da posição em milissegundos desde 01.01.1970

long update_time_msc=PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE_MSC);

PrintFormat("Posição #%d POSITION_TIME_UPDATE_MSC = %i64 milissegundos => %s",

position_ID,update_time_msc,TimeToString(update_time_msc/1000));

}

//---

}