- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetInteger
A função retorna a propriedade solicitada de uma posição aberta, pré-selecionado usando PositionGetSymbol ou PositionSelect. A propriedade de operação deve ser de tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
long PositionGetInteger(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocada em uma variável de recebimento passada por referência no último parâmetro.
|
bool PositionGetInteger(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade de operação. O valor pode ser um dos valores de enumeração ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variável de tipo double, que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor do Retorno
Valor do tipo long. Se a função falhar, será retornado 0.
Observação
For the "netting" interpretation of positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING and ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), only one position can exist for a symbol at any moment of time. This position is a result of one or more deals. Do not confuse positions with valid pending orders, which are also displayed on the Trading tab of the Toolbox window.
If individual positions are allowed (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), multiple positions can be open for one symbol.
Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição