CLSetKernelArg

Define um parâmetro para a função OpenCL.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // Manipulador para o kernel de um programa OpenCL
   uint  arg_index,     // O número do argumento da função OpenCL
   void  arg_value      // Código-fonte
   );

Parâmetros

kernel

[in]  Manipulador para um kernel do programa OpenCL.

arg_index

[in]  O número do argumento da função, a numeração começa com zero.

arg_value

[in]  O valor do argumento da função.

Valor do Retorno

Retorna true se for bem sucedido, caso contrário retorna false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — manipulador inválido para o kernel OpenCL.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - erro interno do OpenCL.