Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLSetKernelArg
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArg
Define um parâmetro para a função OpenCL.
bool CLSetKernelArg(
Parâmetros
kernel
[in] Manipulador para um kernel do programa OpenCL.
arg_index
[in] O número do argumento da função, a numeração começa com zero.
arg_value
[in] O valor do argumento da função.
Valor do Retorno
Retorna true se for bem sucedido, caso contrário retorna false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
Observação
Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE — manipulador inválido para o kernel OpenCL.
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - erro interno do OpenCL.