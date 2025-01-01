- ChartApplyTemplate
ChartApplyTemplate
Aplica-se um modelo específico de um arquivo especificado para o gráfico. O comando é adicionado para plotar uma fila de mensagens de gráfico e será executado após o processamento de todos os comandos anteriores.
|
bool ChartApplyTemplate(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.
filename
[in] O nome do arquivo contendo o modelo.
Valor do Retorno
Retorna verdadeiro se o comando foi adicionado à fila do gráfico, caso contrário será falso. Para obter uma informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().
Observação
O Assessor Especialista (Expert Advisor) será descarregado e não poderá ser capaz de continuar operando em caso de carregamento bem sucedido de um novo modelo de gráfico que estiver anexado.
Ao aplicar o modelo ao gráfico, permissões de negociação podem ser limitadas devido a razões de segurança:
|
A permissão de negociação ao vivo não pode ser estendida para os Expert Advisors lançados aplicando o modelo usando a função ChartApplyTemplate().
Se o programa mql5 chamar a função ChartApplyTemplate() não possuir permissão para negociar, o Expert Advisor lançado através do modelo também não será capaz de negociar, independentemente das configurações do modelo.
Se o programa mql5 chamar a função ChartApplyTemplate() possuir permissão para negociar, enquanto não há tal permissão nas configurações do modelo, o Expert Advisor lançado através do modelo não será capaz de negociar.
Usando Modelos (Templates)
Os recursos da linguagem MQL5 permitem a configuração de propriedades de múltiplos gráficos, incluindo cores usando a função ChartSetInteger():
- Cor do fundo do gráfico;
- Cor dos eixos, escala e da linha OHLC;
- Cor da grade;
- Cor de volumes e níveis de posições abertas;
- Cor da barra de alta, sombra e borda da barra de alta (também denominado como castiçal ou vela de alta);
- Cor da barra de baixa, sombra e borda da barra de baixa (também denominado como castiçal ou vela de baixa);
- Cor da linha do gráfico e barra Doji (também denominado como castiçal ou vela Doji);
- Cor do corpo da barra de alta (também denominado como castiçal ou vela de alta);
- Cor do corpo da barra de baixa (também denominado como castiçal ou vela de baixa);
- Cor da linha do preço de compra;
- Cor da linha do preço de venda;
- Cor da linha do último acordo de preço (Last);
- Cor dos níveis das ordens de paradas, Parar Perda e Tomar Lucro (Stop Loss e Take Profit).
Além disso, pode haver múltiplos objetos gráficos e indicadores sobre um gráfico. Você pode configurar um gráfico com todos os indicadores necessários uma única vez e salvar como um modelo (template). Este modelo salvo poderá ser aplicado em qualquer gráfico.
A função ChartApplyTemplate() é destinada ao uso de um modelo (template) salvo previamente, e pode ser usada em qualquer programa MQL5. O caminho para o arquivo que armazena o modelo (template) é passado como o segundo parâmetro para o ChartApplyTemplate(). O arquivo do modelo (template) é procurado de acordo com as seguintes regras:
- se a barra invertida "\" separador (escrito como "\\") é colocada no início do percurso, o modelo (template) é procurado em relação ao caminho _terminal_dados_diretório\ MQL5 (path _terminal_data_directory\MQL5);
- se não existir uma barra invertida, o modelo é procurado em relação ao arquivo executável EX5, em que é chamado o ChartApplyTemplate();
- se um modelo não é encontrado nas duas primeiras variantes, a pesquisa é executada na pasta terminal_diretorio\Profiles\Templates\.
Aqui o terminal_directory é a pasta onde o Terminal do Cliente MetaTrader 5 está sendo executado, e o terminal_dados_diretório (terminal_data_directory) é a pasta em que os arquivos editáveis são armazenados, a sua localização depende do sistema operacional,nome do usuário e as configurações de segurança do computador. Normalmente, eles são pastas diferentes, mas em alguns casos, eles podem coincidir.
A localização das pastas terminal_data_directory e terminal_directory pode ser obtida utilizando a função TerminalInfoString().
|
//--- diretório de onde o terminal é iniciado
Por exemplo:
|
//--- busca de um modelo (template) no terminal_dados_diretório\MQL5\
Os modelos não são recursos, eles não podem ser incluídos em um arquivo executável EX5.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
