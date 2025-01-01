Referência MQL5Trabalhando com Eventos
Funções de Eventos
Este grupo contém funções para trabalhar com eventos personalizados e eventos de timer. Além deste grupo, há funções especiais para manipulação de eventos pré-definidos.
Função
Ação
Inicia gerador de eventos de timer de alta resolução com um período de menos de 1 segundo para o gráfico em curso
Inicia o gerador de eventos do time com a periodicidade especificada para o gráfico atual
Interrompe a geração de eventos pelo timer no quadro atual
Gera um evento personalizado para o gráfico especificado
