HistoryOrderGetString
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem. A propriedade da ordem deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
string HistoryOrderGetString(
2. A função vai retornar "true" ou "false", dependendo se deu certo ou não. Se der certo, o valor da propriedade será passado por referência para uma variável de destino, que você define no último parâmetro.
|
bool HistoryOrderGetString(
Parâmetros
ticket_number
[in] Ticket da ordem.
property_id
[in] Identificador da propriedade da ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Variável do tipo string.
Valor retornado
Valor do tipo string.
Observação
Não confunda as ordens do histórico de negociação com as ordens pendentes que aparecem no separador "Comércio (Trade) da barra de "caixa de ferramentas" (Toolbox). A lista de ordens que foram cancelados ou levaram a uma transação, pode ser visto na aba "Histórico" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
