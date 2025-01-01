- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Verificação de Estado
Funções que retornam parâmetros do estado corrente do terminal cliente
Função
Ação
Retorna o último erro
Retorna true, se um programa mql5 foi ordenado a interromper sua operação
Retorna o código do motivo da desinicialização
Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
Retorna um valor de double de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5
Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução
Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução
Retorna o nome do ativo do gráfico corrente
Retorna a janela de tempo do gráfico corrente
Retorna o número de dígitos decimais determinando a precisão do valor do preço do ativo do gráfico corrente
Retorna o tamanho do ponto do símbolo atual na moeda de cotação.