DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Verificando Estado 

Verificação de Estado

Funções que retornam parâmetros do estado corrente do terminal cliente

Função

Ação

GetLastError

Retorna o último erro

IsStopped

Retorna true, se um programa mql5 foi ordenado a interromper sua operação

UninitializeReason

Retorna o código do motivo da desinicialização

TerminalInfoInteger

Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

TerminalInfoDouble

Retorna um valor de double de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

TerminalInfoString

Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5

MQLInfoInteger

Retorna um valor inteiro de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução

MQLInfoString

Retorna um valor de string de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução

Symbol

Retorna o nome do ativo do gráfico corrente

Period

Retorna a janela de tempo do gráfico corrente

Digits

Retorna o número de dígitos decimais determinando a precisão do valor do preço do ativo do gráfico corrente

Point

Retorna o tamanho do ponto do símbolo atual na moeda de cotação.