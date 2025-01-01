- FileSelectDialog
FileFlush
Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer.
|
void FileFlush(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
Valor do Retorno
Sem valor retornado.
Observação
Ao escrever um arquivo, os dados podem ser realmente encontrados lá só depois de algum tempo. Para salvar os dados no arquivo instantaneamente, utilize a função FileFlush(). Se a função não é utilizada, parte dos dados que não tenham sido ainda armazenados no disco, serão forçosamente escritos lá apenas quando o arquivo é fechado com a funçãoFileClose().
A função deve ser usada quando os dados gravados são de um certo valor. Deve-se ter em mente que freqüente chamada de função podem afetar a velocidade de operação do programa.
Função FileFlush() deve ser chamado entre as operações de leitura de um arquivo e gravá-lo.
Exemplo:
|
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
