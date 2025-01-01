FileFlush

Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer.

void FileFlush(

int file_handle

);

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

Valor do Retorno

Sem valor retornado.

Observação

Ao escrever um arquivo, os dados podem ser realmente encontrados lá só depois de algum tempo. Para salvar os dados no arquivo instantaneamente, utilize a função FileFlush(). Se a função não é utilizada, parte dos dados que não tenham sido ainda armazenados no disco, serão forçosamente escritos lá apenas quando o arquivo é fechado com a funçãoFileClose().

A função deve ser usada quando os dados gravados são de um certo valor. Deve-se ter em mente que freqüente chamada de função podem afetar a velocidade de operação do programa.

Função FileFlush() deve ser chamado entre as operações de leitura de um arquivo e gravá-lo.

Exemplo:

//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- Nome do arquivo para escrever

input string InpFileName="example.csv"; // nome do arquivo

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- abre o arquivo

int file_handle=FileOpen(InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- gravar dados no arquivo

for(int i=0;i<1000;i++)

{

//--- chamar função de escrever

FileWrite(file_handle,TimeCurrent(),SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK));

//--- salvar os dados no disco a cada iteração (repetição) 128

if((i & 127)==127)

{

//--- agora, os dados serão localizados no arquivo e não serão perdidos no caso de um erro crítico

FileFlush(file_handle);

PrintFormat("i = %d, OK",i);

}

//--- 0.01 segunda pausa

Sleep(10);

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Erro, código = %d",GetLastError());

}

