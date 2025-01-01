AccountInfoDouble Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de la cuenta Información de cuenta

AccountInfoInteger Devuelve el valor del tipo de números enteros (bool,int o long) de la propiedad correspondiente de la cuenta Información de cuenta

AccountInfoString Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de la cuenta Información de cuenta

acos Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes Funciones matemáticas

Alert Muestra el mensaje en una ventana separada Funciones comunes

ArrayBsearch Busca el valor especificado en el array numérico multidimensional ordenado en orden ascendente Operaciones con arrays

ArrayCompare Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos Operaciones con arrays

ArrayCopy Copia un array al otro Operaciones con arrays

ArrayFill Llena un array numérico con valor especificado Operaciones con arrays

ArrayFree Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0. Operaciones con arrays

ArrayGetAsSeries Comprueba la dirección de indexación de un array Operaciones con arrays

ArrayInitialize Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor Operaciones con arrays

ArrayIsDynamic Comprueba si un array es dinámico Operaciones con arrays

ArrayIsSeries Comprueba si un array es una serie temporal Operaciones con arrays

ArrayMaximum Busca el elemento máximo en la primera dimensión del array numérico multidimensional Operaciones con arrays

ArrayMinimum Busca el elemento mínimo en la primera dimensión del array numérico multidimensional Operaciones con arrays

ArrayRange Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array Operaciones con arrays

ArrayResize Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array Operaciones con arrays

ArraySetAsSeries Establece la dirección de indexación en el array Operaciones con arrays

ArraySize Devuelve el número de elementos en el array Operaciones con arrays

ArraySort Ordena el array numérico multidimensional por orden crecientes de los valores en la primera dimensión Operaciones con arrays

ArrayPrint Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple Operaciones con arrays

ArrayInsert Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido Operaciones con arrays

ArrayRemove Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado Operaciones con arrays

ArrayReverse Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado Operaciones con arrays

ArraySwap Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo Operaciones con arrays

Bars Devuelve la cantidad de barras en el historial por símbolo y período correspondientes Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

BarsCalculated Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer de indicadores o -1 en caso del error (los datos aún no están calculados) Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CalendarCountryById Obtiene la descripción del país según su identificador Calendario económico

CalendarEventById Obtiene la descripción del evento según su identificador Calendario económico

CalendarValueById Obtiene la descripción del valor del evento según su identificador Calendario económico

CalendarCountries Obtiene la matriz de las descripciones de los países disponibles en el Calendario Calendario económico

CalendarEventByCountry Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según el código del país indicado Calendario económico

CalendarEventByCurrency Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según la divisa indicada Calendario económico

CalendarValueHistoryByEvent Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado según el identificador del evento Calendario económico

CalendarValueHistory Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado con filtro de país y/o divisa Calendario económico

CalendarValueLastByEvent Obtiene la matriz de valores de un evento según su ID desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado Calendario económico

CalendarValueLast Obtiene la matriz de valores de todos los eventos con filtrado por país y/o divisa desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado Calendario económico

ceil Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba Funciones matemáticas

CharArrayToString Conversión del código del símbolo (ansi) a una cadena de un carácter Conversión de datos

ChartApplyTemplate Aplica al gráfico especificado una plantilla desde un archivo especificado Operaciones con gráficos

ChartClose Cierra un gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartFirst Devuelve el identificador del primer gráfico del terminal de cliente Operaciones con gráficos

ChartGetDouble Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartGetInteger Devuelve el valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartGetString Devuelve el valor literal de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartID Devuelve el identificador del gráfico corriente Operaciones con gráficos

ChartIndicatorAdd Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartIndicatorDelete Quita el indicador con el nombre especificado de la ventana del gráfico especificada Operaciones con gráficos

ChartIndicatorGet Devuelve el manejador del indicador con el nombre corto especificado en la ventana del gráfico especificada Operaciones con gráficos

ChartIndicatorName Devuelve el nombre breve del indicador según su número en la lista de indicadores en la determinada ventana del gráfico Operaciones con gráficos

ChartIndicatorsTotal Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico Operaciones con gráficos

ChartNavigate Desplaza el gráfico especificado a una cantidad de barras especificada respecto a la posición del gráfico indicada Operaciones con gráficos

ChartNext Devuelve el identificador del gráfico que sigue después del especificado Operaciones con gráficos

ChartOpen Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados Operaciones con gráficos

CharToString Conversión del código del símbolo a una cadena de un carácter Conversión de datos

ChartPeriod Devuelve el valor del período del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartPriceOnDropped Devuelve la coordinada de precios que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón Operaciones con gráficos

ChartRedraw Activa el redibujo forzado de un gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartSaveTemplate Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado Operaciones con gráficos

ChartScreenShot Hace un screenshot del gráfico especificado en formato GIF, PNG o BMP, dependiendo de la extensión especificada Operaciones con gráficos

ChartSetDouble Establece el valor del tipo double de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartSetInteger Establece el valor del tipo entero (datetime, int, color, bool o char) de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartSetString Establece el valor del tipo string de una propiedad correspondiente del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartSetSymbolPeriod Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartSymbol Devuelve el nombre del símbolo del gráfico especificado Operaciones con gráficos

ChartTimeOnDropped Devuelve la coordinada de tiempo que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón Operaciones con gráficos

ChartTimePriceToXY Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y Operaciones con gráficos

ChartWindowFind Devuelve el número de una subventana en la que se encuentra el indicador Operaciones con gráficos

ChartWindowOnDropped Devuelve el número de la subventana del gráfico a la que el Asesor Experto, script, objeto o indicador ha sido arrastrado con el ratón Operaciones con gráficos

ChartXOnDropped Devuelve la coordinada del eje de X que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón Operaciones con gráficos

ChartXYToTimePrice Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio Operaciones con gráficos

ChartYOnDropped Devuelve la coordinada del eje de Y que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón Operaciones con gráficos

CheckPointer Devuelve el tipo del puntero a objeto Funciones comunes

CLBufferCreate Crea el búfer OpenCL Trabajo con OpenCL

CLBufferFree Elimina el búfer OpenCL Trabajo con OpenCL

CLBufferRead Lee el búfer OpenCL en un array Trabajo con OpenCL

CLBufferWrite Escribe un array en el búfer OpenCL Trabajo con OpenCL

CLContextCreate Crea el contexto OpenCL Trabajo con OpenCL

CLContextFree Elimina el contexto OpenCL Trabajo con OpenCL

CLExecute Ejecuta un programa OpenCL Trabajo con OpenCL

CLGetDeviceInfo Recibe la propiedad del dispositivo desde el controlador de dispositivo OpenCL Trabajo con OpenCL

CLGetInfoInteger Devuelve el valor de una propiedad de números enteros para el objeto o dispositivo OpenCL Trabajo con OpenCL

CLHandleType Devuelve el tipo de manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE Trabajo con OpenCL

CLKernelCreate Crea la función del arranque OpenCL Trabajo con OpenCL

CLKernelFree Elimina la función del arranque OpenCL Trabajo con OpenCL

CLProgramCreate Crea un programa OpenCL desde el código fuente Trabajo con OpenCL

CLProgramFree Elimina un programa OpenCL Trabajo con OpenCL

CLSetKernelArg Establece un parámetro para la función OpenCL Trabajo con OpenCL

CLSetKernelArgMem Establece el búfer OpenCL como el parámetro de la función OpenCL Trabajo con OpenCL

ColorToARGB Conversión del tipo color al tipo uint para conseguir la representación del color ARGB. Conversión de datos

ColorToString Conversión de valores de colores a una cadena del tipo "R,G,B" Conversión de datos

Comment Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios Funciones comunes

CopyBuffer Recibe en el array los datos de un búfer especificado desde un indicador especificado Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyClose Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de cierre de barras para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyHigh Recibe en un array los datos históricos sobre el precio máximo de barras para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyLow Recibe en un array los datos históricos sobre el precio mínimo de barras para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyOpen Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de apertura de barras para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyRealVolume Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes comerciales para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopySpread Recibe en un array los datos históricos sobre los spreads para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTicks Recibe en un array los ticks acumulados por el terminal durante la sesión actual Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTickVolume Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes de tick para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTime Recibe en un array los datos históricos sobre el tiempo de apertura de barras para un símbolo y período especificados Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

cos Devuelve el coseno de un número Funciones matemáticas

CryptDecode Conversión inversa de los datos del array Funciones comunes

CryptEncode Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado Funciones comunes

CustomSymbolCreate Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado Símbolos personalizados

CustomSymbolDelete Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado Símbolos personalizados

CustomSymbolSetInteger Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero Símbolos personalizados

CustomSymbolSetDouble Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real Símbolos personalizados

CustomSymbolSetString Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string Símbolos personalizados

CustomSymbolSetMarginRate Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionQuote Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionTrade Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados Símbolos personalizados

CustomRatesDelete Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado Símbolos personalizados

CustomRatesReplace Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlRates Símbolos personalizados

CustomRatesUpdate Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo MqlRates Símbolos personalizados

CustomTicksAdd Añade a la historia de precios del instrumento personalizado los datos de la matriz del tipo MqlTick. El símbolo personalizado debe ser elegido en la ventana de MarketWatch (Observación del mercado) Símbolos personalizados

CustomTicksDelete Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado Símbolos personalizados

CustomTicksReplace Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlTick Símbolos personalizados

CustomBookAdd Transmite el estado de la profundidad de mercado de un instrumento personalizado Símbolos personalizados

DatabaseOpen Abre o crea una base de datos en el archivo indicado Trabajo con la base de datos

DatabaseImport Importa a un recuadro los datos de un archivo Trabajo con la base de datos

DatabaseExport Exporta un recuadro o el resultado de la ejecución de una solicitud SQL a un archivo CSV Trabajo con la base de datos

DatabasePrint Imprime el recuadro o resultado de la ejecución de una solicitud SQL en el diario de expertos Trabajo con la base de datos

DatabaseTableExists Comprueba la presencia de un recuadro en la base de datos Trabajo con la base de datos

DatabaseExecute Ejecuta una solicitud a la base de datos indicada Trabajo con la base de datos

DatabasePrepare Crea el manejador de una solicitud, que después puede ser ejecutada con la ayuda de DatabaseRead() Trabajo con la base de datos

DatabaseReset Resetea la solicitud a su estado inicial, igual que tras la llamada de DatabasePrepare() Trabajo con la base de datos

DatabaseBind Establece el valor de un parámetro en la solicitud Trabajo con la base de datos

DatabaseBindArray Establece una matriz como valor del parámetro. Trabajo con la base de datos

DatabaseRead Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud Trabajo con la base de datos

DatabaseReadBind Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionBegin Comienza la ejecución de una transacción Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionCommit Finaliza la ejecución de una transacción Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionRollback Ejecuta el retroceso de una transacción Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnsCount Obtiene el número de campos en una solicitud Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnName Obtiene el nombre de un campo según el número Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnType Obtiene el tipo de un campo según el número Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnSize Obtiene el tamaño del campo en bytes Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnText Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de línea Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnInteger Obtiene de la entrada actual un valor del tipo int Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnLong Obtiene de la entrada actual un valor del tipo long Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnDouble Obtiene de la entrada actual un valor del tipo double Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnBlob Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de matriz Trabajo con la base de datos

DebugBreak Punto programado de interrupción en depuración Funciones comunes

Digits Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente Comprobación de estado

DoubleToString Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres con una precisión especificada Conversión de datos

DXContextCreate Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado Trabajo con DirectX

DXContextSetSize Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate() Trabajo con DirectX

DXContextSetSize Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate() Trabajo con DirectX

DXContextClearColors Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado Trabajo con DirectX

DXContextClearDepth Limpia el búfer de profundidad Trabajo con DirectX

DXContextGetColors Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados Trabajo con DirectX

DXContextGetDepth Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado Trabajo con DirectX

DXBufferCreate Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos Trabajo con DirectX

DXTextureCreate Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida Trabajo con DirectX

DXInputCreate Crea los parámetros de entrada del sombreador Trabajo con DirectX

DXInputSet Establece los parámetros de entrada del sombreador Trabajo con DirectX

DXShaderCreate Crea un sombreador del tipo indicado Trabajo con DirectX

DXShaderSetLayout Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices Trabajo con DirectX

DXShaderInputsSet Establece los parámetros de entrada del sombreador Trabajo con DirectX

DXShaderTexturesSet Establece las texturas para el sombreador Trabajo con DirectX

DXDraw Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet() Trabajo con DirectX

DXDrawIndexed Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet() Trabajo con DirectX

DXPrimiveTopologySet Establece el tipo de primitivas para el dibujado con la ayuda de DXDrawIndexed() Trabajo con DirectX

DXBufferSet Establece el búfer para el dibujado actual Trabajo con DirectX

DXShaderSet Establece el sombreador para el dibujado Trabajo con DirectX

DXHandleType Retorna el tipo de manejador Trabajo con DirectX

DXRelease Libera el manejador Trabajo con DirectX

EnumToString Conversión del valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres Conversión de datos

EventChartCustom Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado Trabajo con eventos

EventKillTimer Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador Trabajo con eventos

EventSetMillisecondTimer Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual Trabajo con eventos

EventSetTimer Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual Trabajo con eventos

exp Devuelve el exponente de un número Funciones matemáticas

ExpertRemove Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico Funciones comunes

fabs Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado Funciones matemáticas

FileClose Cierra un archivo previamente abierto Operaciones con archivos

FileCopy Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo Operaciones con archivos

FileDelete Elimina un archivo especificado Operaciones con archivos

FileFindClose Cierra el manejador de búsqueda Operaciones con archivos

FileFindFirst Empieza la búsqueda de los archivos en el directorio correspondiente de acuerdo con el filtro especificado Operaciones con archivos

FileFindNext Sigue con la búsqueda empezada por la función FileFindFirst() Operaciones con archivos

FileFlush Guarda en el disco todos los datos que se han quedado en el buffer de entrada/salida Operaciones con archivos

FileGetInteger Obtiene una propiedad del número entero del archivo Operaciones con archivos

FileIsEnding Determina el final de un archivo en el proceso de lectura Operaciones con archivos

FileIsExist Comprueba la existencia de un archivo Operaciones con archivos

FileIsLineEnding Determina el fin de una línea en un archivo de texto en el proceso de lectura Operaciones con archivos

FileMove Mueve o renombra un archivo Operaciones con archivos

FileOpen Abre un archivo con el nombre y banderas especificados Operaciones con archivos

FileReadArray Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos Operaciones con archivos

FileReadBool Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo bool Operaciones con archivos

FileReadDatetime Lee de un archivo del tipo CSV una cadena de uno de los formatos: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" o "HH:MI:SS" - y la convierte al valor del tipo datetime Operaciones con archivos

FileReadDouble Lee un número de doble precisión con punto flotante (double) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos Operaciones con archivos

FileReadFloat Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo float Operaciones con archivos

FileReadInteger Lee de un archivo binario valor del tipo int, short o char dependiendo de la longitud indicada en bytes Operaciones con archivos

FileReadLong Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo long Operaciones con archivos

FileReadNumber Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo double Operaciones con archivos

FileReadString Lee de un archivo una cadena desde la posición actual del puntero de archivos Operaciones con archivos

FileReadStruct Lee de un archivo binario el contenido en una estructura que ha sido pasada como un parámetro Operaciones con archivos

FileSeek Mueve la posición del puntero de archivos a una cantidad de bytes especificada respecto a la posición indicada Operaciones con archivos

FileSize Devuelve el tamaño de un archivo correspondiente abierto Operaciones con archivos

FileTell Devuelve la posición actual del puntero de archivos de un archivo correspondiente abierto Operaciones con archivos

FileWrite Escribe los datos en un archivo del tipo CSV o TXT Operaciones con archivos

FileWriteArray Escribe los arrays de cualquier tipo (excepto los arrays string) en un archivo del tipo BIN Operaciones con archivos

FileWriteDouble Escribe el valor del parámetro del tipo double desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario Operaciones con archivos

FileWriteFloat Escribe el valor del parámetro del tipo float desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario Operaciones con archivos

FileWriteInteger Escribe el valor del parámetro del tipo int desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario Operaciones con archivos

FileWriteLong Escribe el valor del parámetro del tipo long desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario Operaciones con archivos

FileWriteString Escribe el valor del parámetro del tipo string desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo del tipo BIN o TXT Operaciones con archivos

FileWriteStruct Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos Operaciones con archivos

floor Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo Funciones matemáticas

fmax Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos Funciones matemáticas

fmin Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos Funciones matemáticas

fmod Devuelve el resto real de la división de dos números Funciones matemáticas

FolderClean Elimina todos los archivos en la carpeta especificada Operaciones con archivos

FolderCreate Crea un directorio en la carpeta Files (dependiendo del valor common_flag) Operaciones con archivos

FolderDelete Elimina un directorio seleccionado. Una carpeta no vacía no puede ser eliminada Operaciones con archivos

FrameAdd Añade un frame con datos Trabajo con resultados de optimización

FrameFilter Establece el filtro de lectura de frames y mueve el puntero al inicio Trabajo con resultados de optimización

FrameFirst Mueve el puntero de lectura de frames al inicio y reinicia el filtro establecido antes Trabajo con resultados de optimización

FrameNext Lee el frame y mueve el puntero al siguiente Trabajo con resultados de optimización

GetLastError Devuelve el valor del último error Comprobación de estado

GetPointer Devuelve el puntero a objeto Funciones comunes

GetTickCount Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema Funciones comunes

GlobalVariableCheck Comprueba la existencia de una variable global con el nombre especificado Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableGet Solicita el valor de una variable global Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableName Devuelve el nombre de una variable global según su número ordinal en la lista de variables globales Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesDeleteAll Elimina variables globales con el prefijo especificado en su nombre Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableSet Establece el nuevo valor para una variable global Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableSetOnCondition Establece el nuevo valor de una variable global ya existente según una condición Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesFlush Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesTotal Devuelve la cantidad total de variables globales Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableTemp Establece el nuevo valor para una variable global que existe sólo durante esta sesión del terminal Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableTime Devuelve la hora del último acceso a una variable global Variables globales del terminal de cliente

HistoryDealGetDouble Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (double) Funciones comerciales

HistoryDealGetInteger Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (datetime o int) Funciones comerciales

HistoryDealGetString Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (string) Funciones comerciales

HistoryDealGetTicket Elige una transacción a procesar y devuelve el ticket de transacción en el historial Funciones comerciales

HistoryDealSelect Elige en el historial una transacción para dirigirse a ella en el futuro mediante las funciones correspondientes Funciones comerciales

HistoryDealsTotal Devuelve el número de transacciones en el historial Funciones comerciales

HistoryOrderGetDouble Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (double) Funciones comerciales

HistoryOrderGetInteger Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (datetime o int) Funciones comerciales

HistoryOrderGetString Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (string) Funciones comerciales

HistoryOrderGetTicket Devuelve el ticket de una orden correspondiente en el historial Funciones comerciales

HistoryOrderSelect Elige en el historial una orden para el futuro trabajo con ella Funciones comerciales

HistoryOrdersTotal Devuelve el número de órdenes en el historial Funciones comerciales

HistorySelect Solicita el historial de transacciones y órdenes del período especificado de la hora del servidor Funciones comerciales

HistorySelectByPosition Solicita el historial de transacciones y órdenes con el identificador de posición especificado Funciones comerciales

iBars Retorna el número de barras en la historia según el símbolo y el periodo correspondientes Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iBarShift Busca la barra según la hora y fecha. La función retorna el índice de la barra en el que entra la hora y fecha especificada Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iClose Retorna el valor del precio de cierre de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iHigh Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iHighest Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iLow Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iLowest Retorna el índice del menor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iOpen Retorna el valor del precio de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iTime Retorna el valor del tiempo de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iTickVolume Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iRealVolume Retorna el valor del volumen real de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iVolume Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iSpread Retorna el valor del spread de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iADX Average Directional Index Indicadores técnicos

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Indicadores técnicos

iAMA Adaptive Moving Average Indicadores técnicos

iAO Awesome Oscillator Indicadores técnicos

iATR Average True Range Indicadores técnicos

iBearsPower Bears Power Indicadores técnicos

iBullsPower Bulls Power Indicadores técnicos

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Indicadores técnicos

iCCI Commodity Channel Index Indicadores técnicos

iChaikin Chaikin Oscillator Indicadores técnicos

iCustom indicador personalizado Indicadores técnicos

iDEMA Double Exponential Moving Average Indicadores técnicos

iForce Force Index Indicadores técnicos

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Indicadores técnicos

iGator Gator Oscillator Indicadores técnicos

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Indicadores técnicos

iMA Moving Average Indicadores técnicos

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Indicadores técnicos

iMFI Money Flow Index Indicadores técnicos

IndicatorParameters Devuelve para el manejador especificado el número de los parámetros de entrada del indicador, así como los propios valores y el tipo de parámetros Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

IndicatorRelease Elimina el manejador (handle) del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la está usando Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

IndicatorSetDouble Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo double Indicadores personalizados

IndicatorSetInteger Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo int Indicadores personalizados

IndicatorSetString Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo string Indicadores personalizados

IntegerToString Conversión del valor del tipo entero a una cadena de longitud definida Conversión de datos

iOBV On Balance Volume Indicadores técnicos

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Indicadores técnicos

iRSI Relative Strength Index Indicadores técnicos

iRVI Relative Vigor Index Indicadores técnicos

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Indicadores técnicos

IsStopped Devuelve true, si se ha recibido el comando de terminar la ejecución de un programa mql5 Comprobación de estado

iStdDev Standard Deviation Indicadores técnicos

iStochastic Stochastic Oscillator Indicadores técnicos

iTEMA Triple Exponential Moving Average Indicadores técnicos

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Indicadores técnicos

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Indicadores técnicos

iWPR Williams' Percent Range Indicadores técnicos

log Devuelve un logaritmo neperiano (natural) Funciones matemáticas

log10 Devuelve el logaritmo de un número en base 10 Funciones matemáticas

MarketBookAdd Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado Obtención de información de mercado

MarketBookGet Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado del símbolo especificado Obtención de información de mercado

MarketBookRelease Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado Obtención de información de mercado

MathAbs Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado Funciones matemáticas

MathArccos Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes Funciones matemáticas

MathArcsin Devuelve el valor de arcseno de (x) en radianes Funciones matemáticas

MathArctan Devuelve el valor de arcotangete de (x) en radianes Funciones matemáticas

MathCeil Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba Funciones matemáticas

MathCos Devuelve el coseno de un número Funciones matemáticas

MathExp Devuelve el exponente de un número Funciones matemáticas

MathFloor Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo Funciones matemáticas

MathIsValidNumber Verifica la correctitud de un número real Funciones matemáticas

MathLog Devuelve un logaritmo neperiano (natural) Funciones matemáticas

MathLog10 Devuelve el logaritmo de un número en base 10 Funciones matemáticas

MathMax Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos Funciones matemáticas

MathMin Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos Funciones matemáticas

MathMod Devuelve el resto real de la división de dos números Funciones matemáticas

MathPow Eleva la base a la potencia indicada Funciones matemáticas

MathRand Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767 Funciones matemáticas

MathRound Redondea un número hasta el entero más cercano Funciones matemáticas

MathSin Devuelve el seno de un número Funciones matemáticas

MathSqrt Devuelve una raíz cuadrada Funciones matemáticas

MathSrand Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros Funciones matemáticas

MathTan Devuelve la tangete de un número Funciones matemáticas

MessageBox Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo Funciones comunes

MQLInfoInteger Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento Comprobación de estado

MQLInfoString Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento Comprobación de estado

MT5Initialize Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5Shutdown Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5TerminalInfo Obtiene el estado y los parámetros del terminal MetaTrader 5 conectado MetaTrader para Python

MT5Version Retorna la versión del terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFrom Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFromPos Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido MetaTrader para Python

MT5CopyRatesRange Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

MT5CopyTicksFrom Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada MetaTrader para Python

MT5CopyTicksRange Obtiene los ticks en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5 MetaTrader para Python

NormalizeDouble Redondeo de un número con punto flotante hasta una precisión especificada Conversión de datos

ObjectCreate Crea un objeto del tipo especificado en un gráfico especificado Objetos gráficos

ObjectDelete Elimina el objeto con el nombre especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) Objetos gráficos

ObjectFind Busca por el nombre un objeto con el identificador especificado Objetos gráficos

ObjectGetDouble Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectGetInteger Devuelve el valor de números enteros de la propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectGetString Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectGetTimeByValue Devuelve el valor de hora para el valor especificado del precio de un objeto Objetos gráficos

ObjectGetValueByTime Devuelve el valor de precio de un objeto para la hora especificada Objetos gráficos

ObjectMove Cambia las coordinadas del punto de anclaje de un objeto Objetos gráficos

ObjectName Devuelve el nombre de un objeto del tipo correspondiente en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) Objetos gráficos

ObjectsDeleteAll Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) Objetos gráficos

ObjectSetDouble Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectSetInteger Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectSetString Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto Objetos gráficos

ObjectsTotal Devuelve el número de objetos del tipo especificado en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) Objetos gráficos

OnStart Se llama en un script al suceder el evento Start para la ejecución de las acciones implementadas en el script Procesamiento de eventos

OnInit Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Init para inicializar un programa MQL5 en marcha Procesamiento de eventos

OnDeinit Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Deinit para desinicializar un programa MQL5 en marcha Procesamiento de eventos

OnTick Se llama en los expertos al suceder el evento NewTick para el procesamiento de una nueva cotización Procesamiento de eventos

OnCalculate Se llama en los indicadores al suceder el evento Calculate para el procesamiento del cambio en los datos de precio Procesamiento de eventos

OnTimer Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento periódico Timer, generado por el terminal con el intervalo de precio establecido Procesamiento de eventos

OnTrade Se llama en los expertos al suceder el evento Trade, generado al finalizar una operación comercial en el servidor comercial Procesamiento de eventos

OnTradeTransaction Se llama en los expertos al suceder el evento TradeTransaction para el procesamiento de los resultados de la ejecución de una solicitud comercial Procesamiento de eventos

OnBookEvent Se llama en los expertos al suceder el evento BookEvent para el procesamiento de los cambios en la profundidad de mercado Procesamiento de eventos

OnChartEvent Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento ChartEvent para el procesamiento de los cambios del gráfico provocados por las acciones del usario o el funcionamiento de los programas MQL5 Procesamiento de eventos

OnTester Se llama en los expertos al suceder el evento Tester para el procesamiento de las acciones necesarias al finalizar la simulación Procesamiento de eventos

OnTesterInit Se llama en los expertos al suceder el evento TesterInit para el procesamiento de las acciones necesarias antes de comenzar la optimización Procesamiento de eventos

OnTesterDeinit Se llama en los expertos al suceder el evento TesterDeinit para la ejecución de las acciones necesarias al finalizar la optimización del experto Procesamiento de eventos

OnTesterPass Se llama en los expertos al suceder el evento TesterPass para el procesamiento de un nuevo frame de datos durante la optimización del experto Procesamiento de eventos

OrderCalcMargin Calcula el margen requerido para el tipo de orden especificado en la moneda de depósito de la cuental Funciones comerciales

OrderCalcProfit Calcula el beneficio basado en los parámetros pasados en la moneda de depósito de la cuenta Funciones comerciales

OrderCheck Comprueba si la cuenta dispone de fondos suficientes para ejecutar la operación comercial requerida Funciones comerciales

OrderGetDouble Devuelve la propiedad solicitada de una orden (double) Funciones comerciales

OrderGetInteger Devuelve la propiedad solicitada de una orden (datetime o int) Funciones comerciales

OrderGetString Devuelve la propiedad solicitada de una orden (string) Funciones comerciales

OrderGetTicket Devuelve el ticket de una orden correspondiente Funciones comerciales

OrderSelect Elige una orden para el futuro trabajo con ella Funciones comerciales

OrderSend Comprueba si hay suficientes fondos para ejecutar la operación comercial especificada. Funciones comerciales

OrderSendAsync Envía de modo asincrónico las solicitudes comerciales sin esperar la respuesta por parte del servidor de trading Funciones comerciales

OrdersTotal Devuelve el número de órdenes Funciones comerciales

ParameterGetRange Recibe para la variable input la información sobre la banda de valores y el paso de cambios durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias Trabajo con resultados de optimización

ParameterSetRange Establece las reglas del uso de la variable input durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias: valor, paso de cambio, valor inicial y final Trabajo con resultados de optimización

Period Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente Comprobación de estado

PeriodSeconds Devuelve la cantidad de segundos en el período Funciones comunes

PlaySound Reproduce un archivo de audio Funciones comunes

PlotIndexGetInteger Devuelve el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo entero Indicadores personalizados

PlotIndexSetDouble Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo double Indicadores personalizados

PlotIndexSetInteger Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo int Indicadores personalizados

PlotIndexSetString Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo string Indicadores personalizados

Point Devuelve el tamaño del punto del instrumento actual en divisa de cotización Comprobación de estado

PositionGetDouble Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (double) Funciones comerciales

PositionGetInteger Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (datetime o int) Funciones comerciales

PositionGetString Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (string) Funciones comerciales

PositionGetSymbol Devuelve el símbolo de una posición correspondiente abierta Funciones comerciales

PositionSelect Elige una posición abierta para el futuro trabajo con ella Funciones comerciales

PositionsTotal Devuelve el número de posiciones abiertas Funciones comerciales

pow Eleva la base a la potencia indicada Funciones matemáticas

Print Visualiza un mensaje en el registro Funciones comunes

PrintFormat Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido Funciones comunes

rand Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767 Funciones matemáticas

ResetLastError Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero Funciones comunes

ResourceCreate Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos Funciones comunes

ResourceSave Guarda el recurso en el archivo especificado Funciones comunes

round Redondea un número hasta el entero más cercano Funciones matemáticas

SendFTP Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición" Funciones comunes

SendMail Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición" Funciones comunes

SendNotification Esta función envía las notificaciones Push a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID han sido indicados en la pestaña "Notificaciones" Funciones comunes

SetIndexBuffer Enlaza el búfer de indicadores especificado con el array dinámico unidimensional del tipo double Indicadores personalizados

ShortArrayToString Copia una parte del array en una cadena Conversión de datos

ShortToString Conversión del código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter Conversión de datos

SignalBaseGetDouble Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada Trade Signals

SignalBaseGetInteger Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada Trade Signals

SignalBaseGetString Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada Trade Signals

SignalBaseSelect Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal Trade Signals

SignalBaseTotal Devuelve el número total de señales disponibles en el terminal Trade Signals

SignalInfoGetDouble Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal Trade Signals

SignalInfoGetInteger Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal Trade Signals

SignalInfoGetString Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal Trade Signals

SignalInfoSetDouble Establece el valor de la propiedad del tipo double en los ajustes del copiado de la señal Trade Signals

SignalInfoSetInteger Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal Trade Signals

SignalSubscribe Realiza la suscripción al copiado de la señal Trade Signals

SignalUnsubscribe Da de baja la suscripción al copiado de la señal Trade Signals

sin Devuelve el seno de un número Funciones matemáticas

Sleep Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado Funciones comunes

SocketCreate Crea un socket con las banderas indicadas y retorna su manejador Funciones de red

SocketClose Cierra el socket Funciones de red

SocketConnect Ejecuta la conexión al servidor, con control de límite de tiempo Funciones de red

SocketIsConnected Comprueba si está conectado el socket en el momento actual Funciones de red

SocketIsReadable Obtiene el número de bytes que se pueden leer desde el socket Funciones de red

SocketIsWritable Comprueba si es posible registrar datos en el socket en el momento actual Funciones de red

SocketTimeouts Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket Funciones de red

SocketRead Lee los datos desde el socket Funciones de red

SocketSend Registra los datos en el socket Funciones de red

SocketTlsHandshake Inicia una conexión TLS (SSL) protegida con el host indicado según el protocolo TLS Handshake Funciones de red

SocketTlsCertificate Obtiene los datos sobre el certificado usado para proteger la conexión de red Funciones de red

SocketTlsRead Lee los datos de una conexión TLS protegida Funciones de red

SocketTlsReadAvailable Lee todos los datos disponibles de una conexión TLS protegida Funciones de red

SocketTlsSend Envía los datos a través de una conexión TLS protegida Funciones de red

sqrt Devuelve una raíz cuadrada Funciones matemáticas

srand Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros Funciones matemáticas

StringAdd Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar Funciones de cadenas de caracteres

StringBufferLen Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringCompare Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda. Funciones de cadenas de caracteres

StringConcatenate Forma una cadena con los parámetros pasados Funciones de cadenas de caracteres

StringFill Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar Funciones de cadenas de caracteres

StringFind Busca una subcadena en una cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringFormat Conversión de un número a una cadena conforme al formato especificado Conversión de datos

StringGetCharacter Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringInit Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringLen Devuelve el número de símbolos de una cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringReplace Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos. Funciones de cadenas de caracteres

StringSetCharacter Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada Funciones de cadenas de caracteres

StringSplit Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas Funciones de cadenas de caracteres

StringSubstr Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada Funciones de cadenas de caracteres

StringToCharArray Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte seleccionada de un array del tipo uchar Conversión de datos

StringToColor Conversión de una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color Conversión de datos

StringToDouble Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo double Conversión de datos

StringToInteger Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo int Conversión de datos

StringToLower Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar Funciones de cadenas de caracteres

StringToShortArray Copia caracteres de una cadena en una parte especificada de un array del tipo ushort Conversión de datos

StringToTime Conversión de una cadena que contiene la hora y/o la fecha en el formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" al número del tipo datetime Conversión de datos

StringToUpper Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar Funciones de cadenas de caracteres

StringTrimLeft Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena Funciones de cadenas de caracteres

StringTrimRight Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte derecha de la cadena Funciones de cadenas de caracteres

StructToTime Convierte una variable del tipo de estructura MqlDateTime a un valor del tipo datetime Fecha y hora

Symbol Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente Comprobación de estado

SymbolInfoDouble Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente Obtención de información de mercado

SymbolInfoInteger Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente Obtención de información de mercado

SymbolInfoMarginRate Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden Obtención de información de mercado

SymbolInfoSessionQuote Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados. Obtención de información de mercado

SymbolInfoSessionTrade Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados. Obtención de información de mercado

SymbolInfoString Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente Obtención de información de mercado

SymbolInfoTick Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick Obtención de información de mercado

SymbolIsSynchronized Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial Obtención de información de mercado

SymbolName Devuelve el nombre del símbolo especificado Obtención de información de mercado

SymbolSelect Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana Obtención de información de mercado

SymbolsTotal Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos) Obtención de información de mercado

tan Devuelve la tangete de un número Funciones matemáticas

TerminalClose Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo Funciones comunes

TerminalInfoDouble Devuelve un valor del tipo double de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5 Comprobación de estado

TerminalInfoInteger Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5 Comprobación de estado

TerminalInfoString Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5 Comprobación de estado

TesterStatistics La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación Funciones comunes

TextGetSize Devuelve el alto y el ancho de la cadena con los ajustes de la fuente actuales Objetos gráficos

TextOut Pasa el texto al array personalizado (búfer) que sirve para crear un recurso gráfico Objetos gráficos

TextSetFont Establece la fuente para visualizar el texto a través de los métodos del dibujo (por defecto se usa Arial 20) Objetos gráficos

TimeCurrent Devuelve la última hora conocida del servidor (la hora de llegada de la última cotización) en el formato datetime Fecha y hora

TimeDaylightSavings Devuelve el indicio de cambio horario verano/invierno Fecha y hora

TimeGMT Devuelve la hora GMT en el formato datetime, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente Fecha y hora

TimeGMTOffset Devuelve la diferencia actual entre la hora GMT y hora local del ordenador en segundos, teniendo en cuenta el cambio horario verano/invierno Fecha y hora

TimeLocal Devuelve la hora local del ordenador en el formato datetime Fecha y hora

TimeToString Conversión del valor que contiene el tiempo en segundos transcurridos desde el 01.01.1970 a la cadena con el formato "yyyy.mm.dd hh:mi" Conversión de datos

TimeToStruct Convierte un valor del tipo datetime a una variable del tipo de estructura MqlDateTime Fecha y hora

TimeTradeServer Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial Fecha y hora

UninitializeReason Devuelve el código de la causa de deinicialización Comprobación de estado

WebRequest Envía la solicitud HTTP al servidor especificado Funciones comunes