AccountInfoDouble

Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de la cuenta

Información de cuenta

AccountInfoInteger

Devuelve el valor del tipo de números enteros (bool,int o long) de la propiedad correspondiente de la cuenta

Información de cuenta

AccountInfoString

Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de la cuenta

Información de cuenta

acos

Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes

Funciones matemáticas

Alert

Muestra el mensaje en una ventana separada

Funciones comunes

ArrayBsearch

Busca el valor especificado en el array numérico multidimensional ordenado en orden ascendente

Operaciones con arrays

ArrayCompare

Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos

Operaciones con arrays

ArrayCopy

Copia un array al otro

Operaciones con arrays

ArrayFill

Llena un array numérico con valor especificado

Operaciones con arrays

ArrayFree

Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0.

Operaciones con arrays

ArrayGetAsSeries

Comprueba la dirección de indexación de un array

Operaciones con arrays

ArrayInitialize

Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor

Operaciones con arrays

ArrayIsDynamic

Comprueba si un array es dinámico

Operaciones con arrays

ArrayIsSeries

Comprueba si un array es una serie temporal

Operaciones con arrays

ArrayMaximum

Busca el elemento máximo en la primera dimensión del array numérico multidimensional

Operaciones con arrays

ArrayMinimum

Busca el elemento mínimo en la primera dimensión del array numérico multidimensional

Operaciones con arrays

ArrayRange

Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array

Operaciones con arrays

ArrayResize

Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array

Operaciones con arrays

ArraySetAsSeries

Establece la dirección de indexación en el array

Operaciones con arrays

ArraySize

Devuelve el número de elementos en el array

Operaciones con arrays

ArraySort

Ordena el array numérico multidimensional por orden crecientes de los valores en la primera dimensión

Operaciones con arrays

ArrayPrint

Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple

Operaciones con arrays

ArrayInsert

Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido

Operaciones con arrays

ArrayRemove

Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

Operaciones con arrays

ArrayReverse

Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

Operaciones con arrays

ArraySwap

Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo

Operaciones con arrays

Bars

Devuelve la cantidad de barras en el historial por símbolo y período correspondientes

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

BarsCalculated

Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer de indicadores o -1 en caso del error (los datos aún no están calculados)

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CalendarCountryById

Obtiene la descripción del país según su identificador

Calendario económico

CalendarEventById

Obtiene la descripción del evento según su identificador

Calendario económico

CalendarValueById

Obtiene la descripción del valor del evento según su identificador

Calendario económico

CalendarCountries

Obtiene la matriz de las descripciones de los países disponibles en el Calendario

Calendario económico

CalendarEventByCountry

Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según el código del país indicado

Calendario económico

CalendarEventByCurrency

Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según la divisa indicada

Calendario económico

CalendarValueHistoryByEvent

Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado según el identificador del evento

Calendario económico

CalendarValueHistory

Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado con filtro de país y/o divisa

Calendario económico

CalendarValueLastByEvent

Obtiene la matriz de valores de un evento según su ID desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado

Calendario económico

CalendarValueLast

Obtiene la matriz de valores de todos los eventos con filtrado por país y/o divisa desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado

Calendario económico

ceil

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba

Funciones matemáticas

CharArrayToString

Conversión del código del símbolo (ansi) a una cadena de un carácter

Conversión de datos

ChartApplyTemplate

Aplica al gráfico especificado una plantilla desde un archivo especificado

Operaciones con gráficos

ChartClose

Cierra un gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartFirst

Devuelve el identificador del primer gráfico del terminal de cliente

Operaciones con gráficos

ChartGetDouble

Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartGetInteger

Devuelve el valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartGetString

Devuelve el valor literal de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartID

Devuelve el identificador del gráfico corriente

Operaciones con gráficos

ChartIndicatorAdd

Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartIndicatorDelete

Quita el indicador con el nombre especificado de la ventana del gráfico especificada

Operaciones con gráficos

ChartIndicatorGet

Devuelve el manejador del indicador con el nombre corto especificado en la ventana del gráfico especificada

Operaciones con gráficos

ChartIndicatorName

Devuelve el nombre breve del indicador según su número en la lista de indicadores en la determinada ventana del gráfico

Operaciones con gráficos

ChartIndicatorsTotal

Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico

Operaciones con gráficos

ChartNavigate

Desplaza el gráfico especificado a una cantidad de barras especificada respecto a la posición del gráfico indicada

Operaciones con gráficos

ChartNext

Devuelve el identificador del gráfico que sigue después del especificado

Operaciones con gráficos

ChartOpen

Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados

Operaciones con gráficos

CharToString

Conversión del código del símbolo a una cadena de un carácter

Conversión de datos

ChartPeriod

Devuelve el valor del período del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartPriceOnDropped

Devuelve la coordinada de precios que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

Operaciones con gráficos

ChartRedraw

Activa el redibujo forzado de un gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartSaveTemplate

Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado

Operaciones con gráficos

ChartScreenShot

Hace un screenshot del gráfico especificado en formato GIF, PNG o BMP, dependiendo de la extensión especificada

Operaciones con gráficos

ChartSetDouble

Establece el valor del tipo double de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartSetInteger

Establece el valor del tipo entero (datetime, int, color, bool o char) de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartSetString

Establece el valor del tipo string de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartSetSymbolPeriod

Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartSymbol

Devuelve el nombre del símbolo del gráfico especificado

Operaciones con gráficos

ChartTimeOnDropped

Devuelve la coordinada de tiempo que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

Operaciones con gráficos

ChartTimePriceToXY

Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y

Operaciones con gráficos

ChartWindowFind

Devuelve el número de una subventana en la que se encuentra el indicador

Operaciones con gráficos

ChartWindowOnDropped

Devuelve el número de la subventana del gráfico a la que el Asesor Experto, script, objeto o indicador ha sido arrastrado con el ratón

Operaciones con gráficos

ChartXOnDropped

Devuelve la coordinada del eje de X que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

Operaciones con gráficos

ChartXYToTimePrice

Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio

Operaciones con gráficos

ChartYOnDropped

Devuelve la coordinada del eje de Y que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

Operaciones con gráficos

CheckPointer

Devuelve el tipo del puntero a objeto

Funciones comunes

CLBufferCreate

Crea el búfer OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLBufferFree

Elimina el búfer OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLBufferRead

Lee el búfer OpenCL en un array

Trabajo con OpenCL

CLBufferWrite

Escribe un array en el búfer OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLContextCreate

Crea el contexto OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLContextFree

Elimina el contexto OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLExecute

Ejecuta un programa OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLGetDeviceInfo

Recibe la propiedad del dispositivo desde el controlador de dispositivo OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLGetInfoInteger

Devuelve el valor de una propiedad de números enteros para el objeto o dispositivo OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLHandleType

Devuelve el tipo de manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Trabajo con OpenCL

CLKernelCreate

Crea la función del arranque OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLKernelFree

Elimina la función del arranque OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLProgramCreate

Crea un programa OpenCL desde el código fuente

Trabajo con OpenCL

CLProgramFree

Elimina un programa OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLSetKernelArg

Establece un parámetro para la función OpenCL

Trabajo con OpenCL

CLSetKernelArgMem

Establece el búfer OpenCL como el parámetro de la función OpenCL

Trabajo con OpenCL

ColorToARGB

Conversión del tipo color al tipo uint para conseguir la representación del color ARGB.

Conversión de datos

ColorToString

Conversión de valores de colores a una cadena del tipo "R,G,B"

Conversión de datos

Comment

Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios

Funciones comunes

CopyBuffer

Recibe en el array los datos de un búfer especificado desde un indicador especificado

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyClose

Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de cierre de barras para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyHigh

Recibe en un array los datos históricos sobre el precio máximo de barras para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyLow

Recibe en un array los datos históricos sobre el precio mínimo de barras para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyOpen

Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de apertura de barras para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyRates

Recibe en un array los datos históricos de la estructura Rates para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyRealVolume

Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes comerciales para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopySpread

Recibe en un array los datos históricos sobre los spreads para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTicks

Recibe en un array los ticks acumulados por el terminal durante la sesión actual

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTickVolume

Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes de tick para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

CopyTime

Recibe en un array los datos históricos sobre el tiempo de apertura de barras para un símbolo y período especificados

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

cos

Devuelve el coseno de un número

Funciones matemáticas

CryptDecode

Conversión inversa de los datos del array

Funciones comunes

CryptEncode

Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado

Funciones comunes

CustomSymbolCreate

Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado

Símbolos personalizados

CustomSymbolDelete

Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetInteger

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetDouble

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetString

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetMarginRate

Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionQuote

Establece la hora de comienzo y finalización  de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados

Símbolos personalizados

CustomSymbolSetSessionTrade

Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados

Símbolos personalizados

CustomRatesDelete

Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado

Símbolos personalizados

CustomRatesReplace

Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo  MqlRates

Símbolos personalizados

CustomRatesUpdate

Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo  MqlRates

Símbolos personalizados

CustomTicksAdd

Añade a la historia de precios del instrumento personalizado los datos de la matriz del tipo  MqlTick. El símbolo personalizado debe ser elegido en la ventana de MarketWatch (Observación del mercado)

Símbolos personalizados

CustomTicksDelete

Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado

Símbolos personalizados

CustomTicksReplace

Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo  MqlTick

Símbolos personalizados

CustomBookAdd

Transmite el estado de la profundidad de mercado de un instrumento personalizado

Símbolos personalizados

DatabaseOpen

Abre o crea una base de datos en el archivo indicado

Trabajo con la base de datos

DatabaseClose

Cierra una base de datos

Trabajo con la base de datos

DatabaseImport

Importa a un recuadro los datos de un archivo

Trabajo con la base de datos

DatabaseExport

Exporta un recuadro o el resultado de la ejecución de una solicitud SQL a un archivo CSV

Trabajo con la base de datos

DatabasePrint

Imprime el recuadro o resultado de la ejecución de una solicitud SQL en el diario de expertos

Trabajo con la base de datos

DatabaseTableExists

Comprueba la presencia de un recuadro en la base de datos

Trabajo con la base de datos

DatabaseExecute

Ejecuta una solicitud a la base de datos indicada

Trabajo con la base de datos

DatabasePrepare

Crea el manejador de una solicitud, que después puede ser ejecutada con la ayuda de DatabaseRead()

Trabajo con la base de datos

DatabaseReset

Resetea la solicitud a su estado inicial, igual que tras la llamada de DatabasePrepare()

Trabajo con la base de datos

DatabaseBind

Establece el valor de un parámetro en la solicitud

Trabajo con la base de datos

DatabaseBindArray

Establece una matriz como valor del parámetro.

Trabajo con la base de datos

DatabaseRead

Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud

Trabajo con la base de datos

DatabaseReadBind

Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta

Trabajo con la base de datos

DatabaseFinalize

Elimina la solicitud creada en DatabasePrepare()

Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionBegin

Comienza la ejecución de una transacción

Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionCommit

Finaliza la ejecución de una transacción

Trabajo con la base de datos

DatabaseTransactionRollback

Ejecuta el retroceso de una transacción

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnsCount

Obtiene el número de campos en una solicitud

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnName

Obtiene el nombre de un campo según el número

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnType

Obtiene el tipo de un campo según el número

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnSize

Obtiene el tamaño del campo en bytes

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnText

Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de línea

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnInteger

Obtiene de la entrada actual un valor del tipo int

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnLong

Obtiene de la entrada actual un valor del tipo long

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnDouble

Obtiene de la entrada actual un valor del tipo double

Trabajo con la base de datos

DatabaseColumnBlob

Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de matriz

Trabajo con la base de datos

DebugBreak

Punto programado de interrupción en depuración

Funciones comunes

Digits

Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente

Comprobación de estado

DoubleToString

Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres con una precisión especificada

Conversión de datos

DXContextCreate

Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado

Trabajo con DirectX

DXContextSetSize

Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()

Trabajo con DirectX

DXContextSetSize

Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()

Trabajo con DirectX

DXContextClearColors

Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado

Trabajo con DirectX

DXContextClearDepth

Limpia el búfer de profundidad

Trabajo con DirectX

DXContextGetColors

Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados

Trabajo con DirectX

DXContextGetDepth

Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado

Trabajo con DirectX

DXBufferCreate

Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos

Trabajo con DirectX

DXTextureCreate

Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida

Trabajo con DirectX

DXInputCreate

Crea los parámetros de entrada del sombreador

Trabajo con DirectX

DXInputSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador

Trabajo con DirectX

DXShaderCreate

Crea un sombreador del tipo indicado

Trabajo con DirectX

DXShaderSetLayout

Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices

Trabajo con DirectX

DXShaderInputsSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador

Trabajo con DirectX

DXShaderTexturesSet

Establece las texturas para el sombreador

Trabajo con DirectX

DXDraw

Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet()

Trabajo con DirectX

DXDrawIndexed

Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet()

Trabajo con DirectX

DXPrimiveTopologySet

Establece el tipo de primitivas para el dibujado con la ayuda de DXDrawIndexed()

Trabajo con DirectX

DXBufferSet

Establece el búfer para el dibujado actual

Trabajo con DirectX

DXShaderSet

Establece el sombreador para el dibujado

Trabajo con DirectX

DXHandleType

Retorna el tipo de manejador

Trabajo con DirectX

DXRelease

Libera el manejador

Trabajo con DirectX

EnumToString

Conversión del valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres

Conversión de datos

EventChartCustom

Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado

Trabajo con eventos

EventKillTimer

Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador

Trabajo con eventos

EventSetMillisecondTimer

Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual

Trabajo con eventos

EventSetTimer

Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual

Trabajo con eventos

exp

Devuelve el exponente de un número

Funciones matemáticas

ExpertRemove

Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico

Funciones comunes

fabs

Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado

Funciones matemáticas

FileClose

Cierra un archivo previamente abierto

Operaciones con archivos

FileCopy

Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo

Operaciones con archivos

FileDelete

Elimina un archivo especificado

Operaciones con archivos

FileFindClose

Cierra el manejador de búsqueda

Operaciones con archivos

FileFindFirst

Empieza la búsqueda de los archivos en el directorio correspondiente de acuerdo con el filtro especificado

Operaciones con archivos

FileFindNext

Sigue con la búsqueda empezada por la función FileFindFirst()

Operaciones con archivos

FileFlush

Guarda en el disco todos los datos que se han quedado en el buffer de entrada/salida

Operaciones con archivos

FileGetInteger

Obtiene una propiedad del número entero del archivo

Operaciones con archivos

FileIsEnding

Determina el final de un archivo en el proceso de lectura

Operaciones con archivos

FileIsExist

Comprueba la existencia de un archivo

Operaciones con archivos

FileIsLineEnding

Determina el fin de una línea en un archivo de texto en el proceso de lectura

Operaciones con archivos

FileMove

Mueve o renombra un archivo

Operaciones con archivos

FileOpen

Abre un archivo con el nombre y banderas especificados

Operaciones con archivos

FileReadArray

Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos

Operaciones con archivos

FileReadBool

Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo bool

Operaciones con archivos

FileReadDatetime

Lee de un archivo del tipo CSV una cadena de uno de los formatos: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" o "HH:MI:SS" - y la convierte al valor del tipo datetime

Operaciones con archivos

FileReadDouble

Lee un número de doble precisión con punto flotante (double) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos

Operaciones con archivos

FileReadFloat

Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo float

Operaciones con archivos

FileReadInteger

Lee de un archivo binario valor del tipo int, short o char dependiendo de la longitud indicada en bytes

Operaciones con archivos

FileReadLong

Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo long

Operaciones con archivos

FileReadNumber

Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo double

Operaciones con archivos

FileReadString

Lee de un archivo una cadena desde la posición actual del puntero de archivos

Operaciones con archivos

FileReadStruct

Lee de un archivo binario el contenido en una estructura que ha sido pasada como un parámetro

Operaciones con archivos

FileSeek

Mueve la posición del puntero de archivos a una cantidad de bytes especificada respecto a la posición indicada

Operaciones con archivos

FileSize

Devuelve el tamaño de un archivo correspondiente abierto

Operaciones con archivos

FileTell

Devuelve la posición actual del puntero de archivos de un archivo correspondiente abierto

Operaciones con archivos

FileWrite

Escribe los datos en un archivo del tipo CSV o TXT

Operaciones con archivos

FileWriteArray

Escribe los arrays de cualquier tipo (excepto los arrays string) en un archivo del tipo BIN

Operaciones con archivos

FileWriteDouble

Escribe el valor del parámetro del tipo double desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario

Operaciones con archivos

FileWriteFloat

Escribe el valor del parámetro del tipo float desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario

Operaciones con archivos

FileWriteInteger

Escribe el valor del parámetro del tipo int desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario

Operaciones con archivos

FileWriteLong

Escribe el valor del parámetro del tipo long desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario

Operaciones con archivos

FileWriteString

Escribe el valor del parámetro del tipo string desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo del tipo BIN o TXT

Operaciones con archivos

FileWriteStruct

Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos

Operaciones con archivos

floor

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo

Funciones matemáticas

fmax

Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos

Funciones matemáticas

fmin

Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos

Funciones matemáticas

fmod

Devuelve el resto real de la división de dos números

Funciones matemáticas

FolderClean

Elimina todos los archivos en la carpeta especificada

Operaciones con archivos

FolderCreate

Crea un directorio en la carpeta Files (dependiendo del valor common_flag)

Operaciones con archivos

FolderDelete

Elimina un directorio seleccionado. Una carpeta no vacía no puede ser eliminada

Operaciones con archivos

FrameAdd

Añade un frame con datos

Trabajo con resultados de optimización

FrameFilter

Establece el filtro de lectura de frames y mueve el puntero al inicio

Trabajo con resultados de optimización

FrameFirst

Mueve el puntero de lectura de frames al inicio y reinicia el filtro establecido antes

Trabajo con resultados de optimización

FrameInputs

Recibe los parámetros input sobre los que está formado el frame

Trabajo con resultados de optimización

FrameNext

Lee el frame y mueve el puntero al siguiente

Trabajo con resultados de optimización

GetLastError

Devuelve el valor del último error

Comprobación de estado

GetPointer

Devuelve el puntero a objeto

Funciones comunes

GetTickCount

Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema

Funciones comunes

GlobalVariableCheck

Comprueba la existencia de una variable global con el nombre especificado

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableDel

Elimina una variable global

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableGet

Solicita el valor de una variable global

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableName

Devuelve el nombre de una variable global según su número ordinal en la lista de variables globales

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesDeleteAll

Elimina variables globales con el prefijo especificado en su nombre

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableSet

Establece el nuevo valor para una variable global

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableSetOnCondition

Establece el nuevo valor de una variable global ya existente según una condición

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesFlush

Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariablesTotal

Devuelve la cantidad total de variables globales

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableTemp

Establece el nuevo valor para una variable global que existe sólo durante esta sesión del terminal

Variables globales del terminal de cliente

GlobalVariableTime

Devuelve la hora del último acceso a una variable global

Variables globales del terminal de cliente

HistoryDealGetDouble

Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (double)

Funciones comerciales

HistoryDealGetInteger

Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial  (datetime o int)

Funciones comerciales

HistoryDealGetString

Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial  (string)

Funciones comerciales

HistoryDealGetTicket

Elige una transacción a procesar y devuelve el ticket de transacción en el historial

Funciones comerciales

HistoryDealSelect

Elige en el historial una transacción para dirigirse a ella en el futuro mediante las funciones correspondientes

Funciones comerciales

HistoryDealsTotal

Devuelve el número de transacciones en el historial

Funciones comerciales

HistoryOrderGetDouble

Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (double)

Funciones comerciales

HistoryOrderGetInteger

Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (datetime o int)

Funciones comerciales

HistoryOrderGetString

Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (string)

Funciones comerciales

HistoryOrderGetTicket

Devuelve el ticket de una orden correspondiente en el historial

Funciones comerciales

HistoryOrderSelect

Elige en el historial una orden para el futuro trabajo con ella

Funciones comerciales

HistoryOrdersTotal

Devuelve el número de órdenes en el historial

Funciones comerciales

HistorySelect

Solicita el historial de transacciones y órdenes del período especificado de la hora del servidor

Funciones comerciales

HistorySelectByPosition

Solicita el historial de transacciones y órdenes con el identificador de posición especificado

Funciones comerciales

iBars

Retorna el número de barras en la historia según el símbolo y el periodo correspondientes

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iBarShift

Busca la barra según la hora y fecha. La función retorna el índice de la barra en el que entra la hora y fecha especificada

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iClose

Retorna el valor del precio de cierre de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iHigh

Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iHighest

Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iLow

Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iLowest

Retorna el índice del menor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iOpen

Retorna el valor del precio de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iTime

Retorna el valor del tiempo de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iTickVolume

Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iRealVolume

Retorna el valor del volumen real de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iVolume

Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iSpread

Retorna el valor del spread de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

iAD

Accumulation/Distribution

Indicadores técnicos

iADX

Average Directional Index

Indicadores técnicos

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Indicadores técnicos

iAlligator

Alligator

Indicadores técnicos

iAMA

Adaptive Moving Average

Indicadores técnicos

iAO

Awesome Oscillator

Indicadores técnicos

iATR

Average True Range

Indicadores técnicos

iBands

Bollinger Bands®

Indicadores técnicos

iBearsPower

Bears Power

Indicadores técnicos

iBullsPower

Bulls Power

Indicadores técnicos

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Indicadores técnicos

iCCI

Commodity Channel Index

Indicadores técnicos

iChaikin

Chaikin Oscillator

Indicadores técnicos

iCustom

indicador personalizado

Indicadores técnicos

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Indicadores técnicos

iDeMarker

DeMarker

Indicadores técnicos

iEnvelopes

Envelopes

Indicadores técnicos

iForce

Force Index

Indicadores técnicos

iFractals

Fractals

Indicadores técnicos

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Indicadores técnicos

iGator

Gator Oscillator

Indicadores técnicos

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Indicadores técnicos

iMA

Moving Average

Indicadores técnicos

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Indicadores técnicos

iMFI

Money Flow Index

Indicadores técnicos

iMomentum

Momentum

Indicadores técnicos

IndicatorCreate

Devuelve el manejador (handle) del indicador técnico especificado que ha sido creado a base del array de parámetros del tipo MqlParam

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

IndicatorParameters

Devuelve para el manejador especificado el número de los parámetros de entrada del indicador, así como los propios valores y el tipo de parámetros

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

IndicatorRelease

Elimina el manejador (handle) del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la está usando

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

IndicatorSetDouble

Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo double

Indicadores personalizados

IndicatorSetInteger

Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo int

Indicadores personalizados

IndicatorSetString

Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo string

Indicadores personalizados

IntegerToString

Conversión del valor del tipo entero a una cadena de longitud definida

Conversión de datos

iOBV

On Balance Volume

Indicadores técnicos

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Indicadores técnicos

iRSI

Relative Strength Index

Indicadores técnicos

iRVI

Relative Vigor Index

Indicadores técnicos

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Indicadores técnicos

IsStopped

Devuelve true, si se ha recibido el comando de terminar la ejecución de un programa mql5

Comprobación de estado

iStdDev

Standard Deviation

Indicadores técnicos

iStochastic

Stochastic Oscillator

Indicadores técnicos

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Indicadores técnicos

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Indicadores técnicos

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Indicadores técnicos

iVolumes

Volumes

Indicadores técnicos

iWPR

Williams' Percent Range

Indicadores técnicos

log

Devuelve un logaritmo neperiano (natural)

Funciones matemáticas

log10

Devuelve el logaritmo de un número en base 10

Funciones matemáticas

MarketBookAdd

Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado

Obtención de información de mercado

MarketBookGet

Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado del símbolo especificado

Obtención de información de mercado

MarketBookRelease

Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado

Obtención de información de mercado

MathAbs

Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado

Funciones matemáticas

MathArccos

Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes

Funciones matemáticas

MathArcsin

Devuelve el valor de arcseno de (x) en radianes

Funciones matemáticas

MathArctan

Devuelve el valor de arcotangete de (x) en radianes

Funciones matemáticas

MathCeil

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba

Funciones matemáticas

MathCos

Devuelve el coseno de un número

Funciones matemáticas

MathExp

Devuelve el exponente de un número

Funciones matemáticas

MathFloor

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo

Funciones matemáticas

MathIsValidNumber

Verifica la correctitud de un número real

Funciones matemáticas

MathLog

Devuelve un logaritmo neperiano (natural)

Funciones matemáticas

MathLog10

Devuelve el logaritmo de un número en base 10

Funciones matemáticas

MathMax

Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos

Funciones matemáticas

MathMin

Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos

Funciones matemáticas

MathMod

Devuelve el resto real de la división de dos números

Funciones matemáticas

MathPow

Eleva la base a la potencia indicada

Funciones matemáticas

MathRand

Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767

Funciones matemáticas

MathRound

Redondea un número hasta el entero más cercano

Funciones matemáticas

MathSin

Devuelve el seno de un número

Funciones matemáticas

MathSqrt

Devuelve una raíz cuadrada

Funciones matemáticas

MathSrand

Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros

Funciones matemáticas

MathTan

Devuelve la tangete de un número

Funciones matemáticas

MessageBox

Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo

Funciones comunes

MQLInfoInteger

Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento

Comprobación de estado

MQLInfoString

Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento

Comprobación de estado

MT5Initialize

Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5Shutdown

Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5TerminalInfo

Obtiene el estado y los parámetros del terminal MetaTrader 5 conectado

MetaTrader para Python

MT5Version

Retorna la versión del terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFrom

Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesFromPos

Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido

MetaTrader para Python

MT5CopyRatesRange

Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

MT5CopyTicksFrom

Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada

MetaTrader para Python

MT5CopyTicksRange

Obtiene los ticks en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5

MetaTrader para Python

NormalizeDouble

Redondeo de un número con punto flotante hasta una precisión especificada

Conversión de datos

ObjectCreate

Crea un objeto del tipo especificado en un gráfico especificado

Objetos gráficos

ObjectDelete

Elimina el objeto con el nombre especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)

Objetos gráficos

ObjectFind

Busca por el nombre un objeto con el identificador especificado

Objetos gráficos

ObjectGetDouble

Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectGetInteger

Devuelve el valor de números enteros de la propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectGetString

Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectGetTimeByValue

Devuelve el valor de hora para el valor especificado del precio de un objeto

Objetos gráficos

ObjectGetValueByTime

Devuelve el valor de precio de un objeto para la hora especificada

Objetos gráficos

ObjectMove

Cambia las coordinadas del punto de anclaje de un objeto

Objetos gráficos

ObjectName

Devuelve el nombre de un objeto del tipo correspondiente en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)

Objetos gráficos

ObjectsDeleteAll

Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)

Objetos gráficos

ObjectSetDouble

Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectSetInteger

Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectSetString

Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto

Objetos gráficos

ObjectsTotal

Devuelve el número de objetos del tipo especificado en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)

Objetos gráficos

OnStart

Se llama en un script al suceder el evento Start para la ejecución de las acciones implementadas en el script

Procesamiento de eventos

OnInit

Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Init para inicializar un programa MQL5 en marcha

Procesamiento de eventos

OnDeinit

Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Deinit para desinicializar un programa MQL5 en marcha

Procesamiento de eventos

OnTick

Se llama en los expertos al suceder el evento NewTick para el procesamiento de una nueva cotización

Procesamiento de eventos

OnCalculate

Se llama en los indicadores al suceder el evento Calculate para el procesamiento del cambio en los datos de precio

Procesamiento de eventos

OnTimer

Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento periódico Timer, generado por el terminal con el intervalo de precio establecido

Procesamiento de eventos

OnTrade

Se llama en los expertos al suceder el evento Trade, generado al finalizar una operación comercial en el servidor comercial

Procesamiento de eventos

OnTradeTransaction

Se llama en los expertos al suceder el evento TradeTransaction para el procesamiento de los resultados de la ejecución de una solicitud comercial

Procesamiento de eventos

OnBookEvent

Se llama en los expertos al suceder el evento BookEvent para el procesamiento de los cambios en la profundidad de mercado

Procesamiento de eventos

OnChartEvent

Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento ChartEvent para el procesamiento de los cambios del gráfico provocados por las acciones del usario o el funcionamiento de los programas MQL5

Procesamiento de eventos

OnTester

Se llama en los expertos al suceder el evento Tester para el procesamiento de las acciones necesarias al finalizar la simulación

Procesamiento de eventos

OnTesterInit

Se llama en los expertos al suceder el evento TesterInit para el procesamiento de las acciones necesarias antes de comenzar la optimización

Procesamiento de eventos

OnTesterDeinit

Se llama en los expertos al suceder el evento TesterDeinit para la ejecución de las acciones necesarias al finalizar la optimización del experto

Procesamiento de eventos

OnTesterPass

Se llama en los expertos al suceder el evento TesterPass para el procesamiento de un nuevo frame de datos durante la optimización del experto

Procesamiento de eventos

OrderCalcMargin

Calcula el margen requerido para el tipo de orden especificado en la moneda de depósito de la cuental

Funciones comerciales

OrderCalcProfit

Calcula el beneficio basado en los parámetros pasados en la moneda de depósito de la cuenta

Funciones comerciales

OrderCheck

Comprueba si la cuenta dispone de fondos suficientes para ejecutar la operación comercial requerida

Funciones comerciales

OrderGetDouble

Devuelve la propiedad solicitada de una orden (double)

Funciones comerciales

OrderGetInteger

Devuelve la propiedad solicitada de una orden  (datetime o int)

Funciones comerciales

OrderGetString

Devuelve la propiedad solicitada de una orden  (string)

Funciones comerciales

OrderGetTicket

Devuelve el ticket de una orden correspondiente

Funciones comerciales

OrderSelect

Elige una orden para el futuro trabajo con ella

Funciones comerciales

OrderSend

Comprueba si hay suficientes fondos para ejecutar la operación comercial especificada.

Funciones comerciales

OrderSendAsync

Envía de modo asincrónico las solicitudes comerciales sin esperar la respuesta por parte del servidor de trading

Funciones comerciales

OrdersTotal

Devuelve el número de órdenes

Funciones comerciales

ParameterGetRange

Recibe para la variable input la información sobre la banda de valores y el paso de cambios durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias

Trabajo con resultados de optimización

ParameterSetRange

Establece las reglas del uso de la variable input durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias: valor, paso de cambio, valor inicial y final

Trabajo con resultados de optimización

Period

Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente

Comprobación de estado

PeriodSeconds

Devuelve la cantidad de segundos en el período

Funciones comunes

PlaySound

Reproduce un archivo de audio

Funciones comunes

PlotIndexGetInteger

Devuelve el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo entero

Indicadores personalizados

PlotIndexSetDouble

Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo double

Indicadores personalizados

PlotIndexSetInteger

Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo int

Indicadores personalizados

PlotIndexSetString

Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo string

Indicadores personalizados

Point

Devuelve el tamaño del punto del instrumento actual en divisa de cotización

Comprobación de estado

PositionGetDouble

Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (double)

Funciones comerciales

PositionGetInteger

Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (datetime o int)

Funciones comerciales

PositionGetString

Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (string)

Funciones comerciales

PositionGetSymbol

Devuelve el símbolo de una posición correspondiente abierta

Funciones comerciales

PositionSelect

Elige una posición abierta para el futuro trabajo con ella

Funciones comerciales

PositionsTotal

Devuelve el número de posiciones abiertas

Funciones comerciales

pow

Eleva la base a la potencia indicada

Funciones matemáticas

Print

Visualiza un mensaje en el registro

Funciones comunes

PrintFormat

Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido

Funciones comunes

rand

Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767

Funciones matemáticas

ResetLastError

Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero

Funciones comunes

ResourceCreate

Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos

Funciones comunes

ResourceFree

Elimina el recurso creado dinámicamente (libera la memoria ocupada por el recurso)

Funciones comunes

ResourceReadImage

Lee los datos del recurso gráfico creado con la función ResourceCreate() o guardado en el archivo EX5 tras la compilación

Funciones comunes

ResourceSave

Guarda el recurso en el archivo especificado

Funciones comunes

round

Redondea un número hasta el entero más cercano

Funciones matemáticas

SendFTP

Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición"

Funciones comunes

SendMail

Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición"

Funciones comunes

SendNotification

Esta función envía las notificaciones Push a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID han sido indicados en la pestaña "Notificaciones"

Funciones comunes

SeriesInfoInteger

Devuelve la información sobre el estado de datos históricos

Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores

SetIndexBuffer

Enlaza el búfer de indicadores especificado con el array dinámico unidimensional del tipo double

Indicadores personalizados

ShortArrayToString

Copia una parte del array en una cadena

Conversión de datos

ShortToString

Conversión del código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter

Conversión de datos

SignalBaseGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada

Trade Signals

SignalBaseGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada

Trade Signals

SignalBaseGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada

Trade Signals

SignalBaseSelect

Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal

Trade Signals

SignalBaseTotal

Devuelve el número total de señales disponibles en el terminal

Trade Signals

SignalInfoGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal

Trade Signals

SignalInfoGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal

Trade Signals

SignalInfoGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal

Trade Signals

SignalInfoSetDouble

Establece el valor de la propiedad del tipo double en los ajustes del copiado de la señal

Trade Signals

SignalInfoSetInteger

Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal

Trade Signals

SignalSubscribe

Realiza la suscripción al copiado de la señal

Trade Signals

SignalUnsubscribe

Da de baja la suscripción al copiado de la señal

Trade Signals

sin

Devuelve el seno de un número

Funciones matemáticas

Sleep

Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado

Funciones comunes

SocketCreate

Crea un socket con las banderas indicadas y retorna su manejador

Funciones de red

SocketClose

Cierra el socket

Funciones de red

SocketConnect

Ejecuta la conexión al servidor, con control de límite de tiempo

Funciones de red

SocketIsConnected

Comprueba si está conectado el socket en el momento actual

Funciones de red

SocketIsReadable

Obtiene el número de bytes que se pueden leer desde el socket

Funciones de red

SocketIsWritable

Comprueba si es posible registrar datos en el socket en el momento actual

Funciones de red

SocketTimeouts

Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket

Funciones de red

SocketRead

Lee los datos desde el socket

Funciones de red

SocketSend

Registra los datos en el socket

Funciones de red

SocketTlsHandshake

Inicia una conexión TLS (SSL) protegida con el host indicado según el protocolo TLS Handshake

Funciones de red

SocketTlsCertificate

Obtiene los datos sobre el certificado usado para proteger la conexión de red

Funciones de red

SocketTlsRead

Lee los datos de una conexión TLS protegida

Funciones de red

SocketTlsReadAvailable

Lee todos los datos disponibles de una conexión TLS protegida

Funciones de red

SocketTlsSend

Envía los datos a través de una conexión TLS protegida

Funciones de red

sqrt

Devuelve una raíz cuadrada

Funciones matemáticas

srand

Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros

Funciones matemáticas

StringAdd

Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar

Funciones de cadenas de caracteres

StringBufferLen

Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringCompare

Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda.

Funciones de cadenas de caracteres

StringConcatenate

Forma una cadena con los parámetros pasados

Funciones de cadenas de caracteres

StringFill

Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar

Funciones de cadenas de caracteres

StringFind

Busca una subcadena en una cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringFormat

Conversión de un número a una cadena conforme al formato especificado

Conversión de datos

StringGetCharacter

Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringInit

Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringLen

Devuelve el número de símbolos de una cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringReplace

Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos.

Funciones de cadenas de caracteres

StringSetCharacter

Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada

Funciones de cadenas de caracteres

StringSplit

Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas

Funciones de cadenas de caracteres

StringSubstr

Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada

Funciones de cadenas de caracteres

StringToCharArray

Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte seleccionada de un array del tipo uchar

Conversión de datos

StringToColor

Conversión de una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color

Conversión de datos

StringToDouble

Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo double

Conversión de datos

StringToInteger

Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo int

Conversión de datos

StringToLower

Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar

Funciones de cadenas de caracteres

StringToShortArray

Copia caracteres de una cadena en una parte especificada de un array del tipo ushort

Conversión de datos

StringToTime

Conversión de una cadena que contiene la hora y/o la fecha en el formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" al número del tipo datetime

Conversión de datos

StringToUpper

Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar

Funciones de cadenas de caracteres

StringTrimLeft

Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StringTrimRight

Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte derecha de la cadena

Funciones de cadenas de caracteres

StructToTime

Convierte  una variable del tipo de estructura MqlDateTime a un valor del tipo datetime

Fecha y hora

Symbol

Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente

Comprobación de estado

SymbolInfoDouble

Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

Obtención de información de mercado

SymbolInfoInteger

Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

Obtención de información de mercado

SymbolInfoMarginRate

Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden

Obtención de información de mercado

SymbolInfoSessionQuote

Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

Obtención de información de mercado

SymbolInfoSessionTrade

Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

Obtención de información de mercado

SymbolInfoString

Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

Obtención de información de mercado

SymbolInfoTick

Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick

Obtención de información de mercado

SymbolIsSynchronized

Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial

Obtención de información de mercado

SymbolName

Devuelve el nombre del símbolo especificado

Obtención de información de mercado

SymbolSelect

Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana

Obtención de información de mercado

SymbolsTotal

Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos)

Obtención de información de mercado

tan

Devuelve la tangete de un número

Funciones matemáticas

TerminalClose

Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo

Funciones comunes

TerminalInfoDouble

Devuelve un valor del tipo double de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

Comprobación de estado

TerminalInfoInteger

Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

Comprobación de estado

TerminalInfoString

Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

Comprobación de estado

TesterStatistics

La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación

Funciones comunes

TextGetSize

Devuelve el alto y el ancho de la cadena con los ajustes de la fuente actuales

Objetos gráficos

TextOut

Pasa el texto al array personalizado (búfer) que sirve para crear un recurso gráfico

Objetos gráficos

TextSetFont

Establece la fuente para visualizar el texto a través de los métodos del dibujo (por defecto se usa Arial 20)

Objetos gráficos

TimeCurrent

Devuelve la última hora conocida del servidor (la hora de llegada de la última cotización) en el formato datetime

Fecha y hora

TimeDaylightSavings

Devuelve el indicio de cambio horario verano/invierno

Fecha y hora

TimeGMT

Devuelve la hora GMT en el formato datetime, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente

Fecha y hora

TimeGMTOffset

Devuelve la diferencia actual entre la hora GMT y hora local del ordenador en segundos, teniendo en cuenta el cambio horario verano/invierno

Fecha y hora

TimeLocal

Devuelve la hora local del ordenador en el formato datetime

Fecha y hora

TimeToString

Conversión del valor que contiene el tiempo en segundos transcurridos desde el 01.01.1970 a la cadena con el formato "yyyy.mm.dd hh:mi"

Conversión de datos

TimeToStruct

Convierte un valor del tipo datetime a una variable del tipo de estructura MqlDateTime

Fecha y hora

TimeTradeServer

Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial

Fecha y hora

UninitializeReason

Devuelve el código de la causa de deinicialización

Comprobación de estado

WebRequest

Envía la solicitud HTTP al servidor especificado

Funciones comunes

ZeroMemory

Reinicializa la variable pasada por referencia. La variable puede ser de cualquier tipo, salvo las clases y estructuras que contienen constructores.

Funciones comunes

 