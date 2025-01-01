- Bases del lenguaje
- Constantes, Enumeraciones y Estruturas
- Programas de MQL5
- Variables predefinidas
- Funciones comunes
- Operaciones con arrays
- Métodos de matrices y vectores
- Conversión de datos
- Funciones matemáticas
- Funciones de cadenas de caracteres
- Fecha y hora
- Información de cuenta
- Comprobación de estado
- Procesamiento de eventos
- Obtención de información de mercado
- Calendario económico
- Acceso a las series temporales y a los datos de indicadores
- Símbolos personalizados
- Operaciones con gráficos
- Funciones comerciales
- Administrar señales
- Funciones de red
- Variables globales del terminal de cliente
- Operaciones con archivos
- Indicadores personalizados
- Objetos gráficos
- Indicadores técnicos
- Trabajo con resultados de optimización
- Trabajo con eventos
- Trabajo con OpenCL
- Trabajo con la base de datos
- Trabajo con DirectX
- MetaTrader para Python
- Modelos ONNX
- Biblioteca estándar
- Paso de la versión MQL4
- Lista de Funciones MQL5
- Lista de Constantes MQL5
Lista de Funciones MQL5
Todas las funciones MQL5 en orden alfabético.
Función
Acción
Sección
Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de la cuenta
Devuelve el valor del tipo de números enteros (bool,int o long) de la propiedad correspondiente de la cuenta
Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de la cuenta
Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes
Muestra el mensaje en una ventana separada
Busca el valor especificado en el array numérico multidimensional ordenado en orden ascendente
Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos
Copia un array al otro
Llena un array numérico con valor especificado
Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0.
Comprueba la dirección de indexación de un array
Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor
Comprueba si un array es dinámico
Comprueba si un array es una serie temporal
Busca el elemento máximo en la primera dimensión del array numérico multidimensional
Busca el elemento mínimo en la primera dimensión del array numérico multidimensional
Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array
Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array
Establece la dirección de indexación en el array
Devuelve el número de elementos en el array
Ordena el array numérico multidimensional por orden crecientes de los valores en la primera dimensión
Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple
Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido
Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado
Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado
Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo
Devuelve la cantidad de barras en el historial por símbolo y período correspondientes
Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer de indicadores o -1 en caso del error (los datos aún no están calculados)
Obtiene la descripción del país según su identificador
Obtiene la descripción del evento según su identificador
Obtiene la descripción del valor del evento según su identificador
Obtiene la matriz de las descripciones de los países disponibles en el Calendario
Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según el código del país indicado
Obtiene la matriz de las descripciones de todos los eventos disponibles en el Calendario, según la divisa indicada
Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado según el identificador del evento
Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado con filtro de país y/o divisa
Obtiene la matriz de valores de un evento según su ID desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado
Obtiene la matriz de valores de todos los eventos con filtrado por país y/o divisa desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba
Conversión del código del símbolo (ansi) a una cadena de un carácter
Aplica al gráfico especificado una plantilla desde un archivo especificado
Cierra un gráfico especificado
Devuelve el identificador del primer gráfico del terminal de cliente
Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el valor literal de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el identificador del gráfico corriente
Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificado
Quita el indicador con el nombre especificado de la ventana del gráfico especificada
Devuelve el manejador del indicador con el nombre corto especificado en la ventana del gráfico especificada
Devuelve el nombre breve del indicador según su número en la lista de indicadores en la determinada ventana del gráfico
Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico
Desplaza el gráfico especificado a una cantidad de barras especificada respecto a la posición del gráfico indicada
Devuelve el identificador del gráfico que sigue después del especificado
Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados
Conversión del código del símbolo a una cadena de un carácter
Devuelve el valor del período del gráfico especificado
Devuelve la coordinada de precios que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Activa el redibujo forzado de un gráfico especificado
Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado
Hace un screenshot del gráfico especificado en formato GIF, PNG o BMP, dependiendo de la extensión especificada
Establece el valor del tipo double de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Establece el valor del tipo entero (datetime, int, color, bool o char) de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Establece el valor del tipo string de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado
Devuelve el nombre del símbolo del gráfico especificado
Devuelve la coordinada de tiempo que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y
Devuelve el número de una subventana en la que se encuentra el indicador
Devuelve el número de la subventana del gráfico a la que el Asesor Experto, script, objeto o indicador ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve la coordinada del eje de X que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio
Devuelve la coordinada del eje de Y que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve el tipo del puntero a objeto
Crea el búfer OpenCL
Elimina el búfer OpenCL
Lee el búfer OpenCL en un array
Escribe un array en el búfer OpenCL
Crea el contexto OpenCL
Elimina el contexto OpenCL
Ejecuta un programa OpenCL
Recibe la propiedad del dispositivo desde el controlador de dispositivo OpenCL
Devuelve el valor de una propiedad de números enteros para el objeto o dispositivo OpenCL
Devuelve el tipo de manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE
Crea la función del arranque OpenCL
Elimina la función del arranque OpenCL
Crea un programa OpenCL desde el código fuente
Elimina un programa OpenCL
Establece un parámetro para la función OpenCL
Establece el búfer OpenCL como el parámetro de la función OpenCL
Conversión del tipo color al tipo uint para conseguir la representación del color ARGB.
Conversión de valores de colores a una cadena del tipo "R,G,B"
Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios
Recibe en el array los datos de un búfer especificado desde un indicador especificado
Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de cierre de barras para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre el precio máximo de barras para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre el precio mínimo de barras para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre el precio de apertura de barras para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos de la estructura Rates para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes comerciales para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre los spreads para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los ticks acumulados por el terminal durante la sesión actual
Recibe en un array los datos históricos sobre volúmenes de tick para un símbolo y período especificados
Recibe en un array los datos históricos sobre el tiempo de apertura de barras para un símbolo y período especificados
Devuelve el coseno de un número
Conversión inversa de los datos del array
Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado
Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado
Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string
Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden
Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados
Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados
Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado
Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlRates
Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo MqlRates
Añade a la historia de precios del instrumento personalizado los datos de la matriz del tipo MqlTick. El símbolo personalizado debe ser elegido en la ventana de MarketWatch (Observación del mercado)
Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado
Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlTick
Transmite el estado de la profundidad de mercado de un instrumento personalizado
Abre o crea una base de datos en el archivo indicado
Cierra una base de datos
Importa a un recuadro los datos de un archivo
Exporta un recuadro o el resultado de la ejecución de una solicitud SQL a un archivo CSV
Imprime el recuadro o resultado de la ejecución de una solicitud SQL en el diario de expertos
Comprueba la presencia de un recuadro en la base de datos
Ejecuta una solicitud a la base de datos indicada
Crea el manejador de una solicitud, que después puede ser ejecutada con la ayuda de DatabaseRead()
Resetea la solicitud a su estado inicial, igual que tras la llamada de DatabasePrepare()
Establece el valor de un parámetro en la solicitud
Establece una matriz como valor del parámetro.
Ejecuta el paso a la siguiente entrada en el resultado de la solicitud
Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta
Elimina la solicitud creada en DatabasePrepare()
Comienza la ejecución de una transacción
Finaliza la ejecución de una transacción
Ejecuta el retroceso de una transacción
Obtiene el número de campos en una solicitud
Obtiene el nombre de un campo según el número
Obtiene el tipo de un campo según el número
Obtiene el tamaño del campo en bytes
Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de línea
Obtiene de la entrada actual un valor del tipo int
Obtiene de la entrada actual un valor del tipo long
Obtiene de la entrada actual un valor del tipo double
Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de matriz
Punto programado de interrupción en depuración
Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente
Conversión del valor numérico a una cadena de caracteres con una precisión especificada
Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado
Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()
Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()
Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado
Limpia el búfer de profundidad
Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados
Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado
Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos
Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida
Crea los parámetros de entrada del sombreador
Establece los parámetros de entrada del sombreador
Crea un sombreador del tipo indicado
Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices
Establece los parámetros de entrada del sombreador
Establece las texturas para el sombreador
Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet()
Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet()
Establece el tipo de primitivas para el dibujado con la ayuda de DXDrawIndexed()
Establece el búfer para el dibujado actual
Establece el sombreador para el dibujado
Retorna el tipo de manejador
Libera el manejador
Conversión del valor de una enumeración de cualquier tipo a una cadena de caracteres
Genera los eventos personalizados para el gráfico especificado
Detiene la generación de eventos en el gráfico actual según el temporizador
Arranca el generador de eventos del temporizador de alta precisión con el período inferior a 1 segundo para el gráfico actual
Arranca el generador de eventos de temporizador con la periodicidad especificada para el gráfico actual
Devuelve el exponente de un número
Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico
Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado
Cierra un archivo previamente abierto
Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo
Elimina un archivo especificado
Cierra el manejador de búsqueda
Empieza la búsqueda de los archivos en el directorio correspondiente de acuerdo con el filtro especificado
Sigue con la búsqueda empezada por la función FileFindFirst()
Guarda en el disco todos los datos que se han quedado en el buffer de entrada/salida
Obtiene una propiedad del número entero del archivo
Determina el final de un archivo en el proceso de lectura
Comprueba la existencia de un archivo
Determina el fin de una línea en un archivo de texto en el proceso de lectura
Mueve o renombra un archivo
Abre un archivo con el nombre y banderas especificados
Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos
Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo bool
Lee de un archivo del tipo CSV una cadena de uno de los formatos: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" o "HH:MI:SS" - y la convierte al valor del tipo datetime
Lee un número de doble precisión con punto flotante (double) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos
Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo float
Lee de un archivo binario valor del tipo int, short o char dependiendo de la longitud indicada en bytes
Lee desde la posición actual del puntero de archivos valor del tipo long
Lee de un archivo del tipo CSV una cadena desde la posición actual hasta el separador (o hasta el final de la línea de texto) y convierte la cadena leída al valor del tipo double
Lee de un archivo una cadena desde la posición actual del puntero de archivos
Lee de un archivo binario el contenido en una estructura que ha sido pasada como un parámetro
Mueve la posición del puntero de archivos a una cantidad de bytes especificada respecto a la posición indicada
Devuelve el tamaño de un archivo correspondiente abierto
Devuelve la posición actual del puntero de archivos de un archivo correspondiente abierto
Escribe los datos en un archivo del tipo CSV o TXT
Escribe los arrays de cualquier tipo (excepto los arrays string) en un archivo del tipo BIN
Escribe el valor del parámetro del tipo double desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario
Escribe el valor del parámetro del tipo float desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario
Escribe el valor del parámetro del tipo int desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario
Escribe el valor del parámetro del tipo long desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario
Escribe el valor del parámetro del tipo string desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo del tipo BIN o TXT
Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo
Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos
Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos
Devuelve el resto real de la división de dos números
Elimina todos los archivos en la carpeta especificada
Crea un directorio en la carpeta Files (dependiendo del valor common_flag)
Elimina un directorio seleccionado. Una carpeta no vacía no puede ser eliminada
Añade un frame con datos
Establece el filtro de lectura de frames y mueve el puntero al inicio
Mueve el puntero de lectura de frames al inicio y reinicia el filtro establecido antes
Recibe los parámetros input sobre los que está formado el frame
Lee el frame y mueve el puntero al siguiente
Devuelve el valor del último error
Devuelve el puntero a objeto
Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema
Comprueba la existencia de una variable global con el nombre especificado
Elimina una variable global
Solicita el valor de una variable global
Devuelve el nombre de una variable global según su número ordinal en la lista de variables globales
Elimina variables globales con el prefijo especificado en su nombre
Establece el nuevo valor para una variable global
Establece el nuevo valor de una variable global ya existente según una condición
Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco
Devuelve la cantidad total de variables globales
Establece el nuevo valor para una variable global que existe sólo durante esta sesión del terminal
Devuelve la hora del último acceso a una variable global
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (double)
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (datetime o int)
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (string)
Elige una transacción a procesar y devuelve el ticket de transacción en el historial
Elige en el historial una transacción para dirigirse a ella en el futuro mediante las funciones correspondientes
Devuelve el número de transacciones en el historial
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (double)
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (datetime o int)
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (string)
Devuelve el ticket de una orden correspondiente en el historial
Elige en el historial una orden para el futuro trabajo con ella
Devuelve el número de órdenes en el historial
Solicita el historial de transacciones y órdenes del período especificado de la hora del servidor
Solicita el historial de transacciones y órdenes con el identificador de posición especificado
Retorna el número de barras en la historia según el símbolo y el periodo correspondientes
Busca la barra según la hora y fecha. La función retorna el índice de la barra en el que entra la hora y fecha especificada
Retorna el valor del precio de cierre de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el índice del mayor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del precio mínimo de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el índice del menor valor encontrado (desplazamiento relativo a la barra actual) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del precio de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del tiempo de apertura de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del volumen real de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Retorna el valor del spread de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente
Accumulation/Distribution
Average Directional Index
Average Directional Index by Welles Wilder
Alligator
Adaptive Moving Average
Awesome Oscillator
Average True Range
Bollinger Bands®
Bears Power
Bulls Power
Market Facilitation Index by Bill Williams
Commodity Channel Index
Chaikin Oscillator
indicador personalizado
Double Exponential Moving Average
DeMarker
Envelopes
Force Index
Fractals
Fractal Adaptive Moving Average
Gator Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo
Moving Average
Moving Averages Convergence-Divergence
Money Flow Index
Momentum
Devuelve el manejador (handle) del indicador técnico especificado que ha sido creado a base del array de parámetros del tipo MqlParam
Devuelve para el manejador especificado el número de los parámetros de entrada del indicador, así como los propios valores y el tipo de parámetros
Elimina el manejador (handle) del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la está usando
Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo double
Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo int
Establece el valor de una propiedad del indicador que tiene el tipo string
Conversión del valor del tipo entero a una cadena de longitud definida
On Balance Volume
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
Relative Strength Index
Relative Vigor Index
Parabolic Stop And Reverse System
Devuelve true, si se ha recibido el comando de terminar la ejecución de un programa mql5
Standard Deviation
Stochastic Oscillator
Triple Exponential Moving Average
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
Variable Index Dynamic Average
Volumes
Williams' Percent Range
Devuelve un logaritmo neperiano (natural)
Devuelve el logaritmo de un número en base 10
Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado
Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado del símbolo especificado
Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado
Devuelve el valor absoluto (modular) de un número que se le ha pasado
Devuelve el valor de arcocoseno de (x) en radianes
Devuelve el valor de arcseno de (x) en radianes
Devuelve el valor de arcotangete de (x) en radianes
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba
Devuelve el coseno de un número
Devuelve el exponente de un número
Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo
Verifica la correctitud de un número real
Devuelve un logaritmo neperiano (natural)
Devuelve el logaritmo de un número en base 10
Devuelve el valor máximo de dos valores numéricos
Devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos
Devuelve el resto real de la división de dos números
Eleva la base a la potencia indicada
Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767
Redondea un número hasta el entero más cercano
Devuelve el seno de un número
Devuelve una raíz cuadrada
Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros
Devuelve la tangete de un número
Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo
Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento
Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento
Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5
Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5
Obtiene el estado y los parámetros del terminal MetaTrader 5 conectado
Retorna la versión del terminal MetaTrader 5
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada
Obtiene las barras del terminal MetaTrader 5, a partir del índice establecido
Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5
Obtiene los ticks del terminal MetaTrader 5, a partir de la fecha indicada
Obtiene los ticks en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5
Redondeo de un número con punto flotante hasta una precisión especificada
Crea un objeto del tipo especificado en un gráfico especificado
Elimina el objeto con el nombre especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)
Busca por el nombre un objeto con el identificador especificado
Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de un objeto
Devuelve el valor de números enteros de la propiedad correspondiente de un objeto
Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de un objeto
Devuelve el valor de hora para el valor especificado del precio de un objeto
Devuelve el valor de precio de un objeto para la hora especificada
Cambia las coordinadas del punto de anclaje de un objeto
Devuelve el nombre de un objeto del tipo correspondiente en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)
Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)
Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto
Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto
Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto
Devuelve el número de objetos del tipo especificado en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada)
Se llama en un script al suceder el evento Start para la ejecución de las acciones implementadas en el script
Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Init para inicializar un programa MQL5 en marcha
Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Deinit para desinicializar un programa MQL5 en marcha
Se llama en los expertos al suceder el evento NewTick para el procesamiento de una nueva cotización
Se llama en los indicadores al suceder el evento Calculate para el procesamiento del cambio en los datos de precio
Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento periódico Timer, generado por el terminal con el intervalo de precio establecido
Se llama en los expertos al suceder el evento Trade, generado al finalizar una operación comercial en el servidor comercial
Se llama en los expertos al suceder el evento TradeTransaction para el procesamiento de los resultados de la ejecución de una solicitud comercial
Se llama en los expertos al suceder el evento BookEvent para el procesamiento de los cambios en la profundidad de mercado
Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento ChartEvent para el procesamiento de los cambios del gráfico provocados por las acciones del usario o el funcionamiento de los programas MQL5
Se llama en los expertos al suceder el evento Tester para el procesamiento de las acciones necesarias al finalizar la simulación
Se llama en los expertos al suceder el evento TesterInit para el procesamiento de las acciones necesarias antes de comenzar la optimización
Se llama en los expertos al suceder el evento TesterDeinit para la ejecución de las acciones necesarias al finalizar la optimización del experto
Se llama en los expertos al suceder el evento TesterPass para el procesamiento de un nuevo frame de datos durante la optimización del experto
Calcula el margen requerido para el tipo de orden especificado en la moneda de depósito de la cuental
Calcula el beneficio basado en los parámetros pasados en la moneda de depósito de la cuenta
Comprueba si la cuenta dispone de fondos suficientes para ejecutar la operación comercial requerida
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (double)
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (datetime o int)
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (string)
Devuelve el ticket de una orden correspondiente
Elige una orden para el futuro trabajo con ella
Comprueba si hay suficientes fondos para ejecutar la operación comercial especificada.
Envía de modo asincrónico las solicitudes comerciales sin esperar la respuesta por parte del servidor de trading
Devuelve el número de órdenes
Recibe para la variable input la información sobre la banda de valores y el paso de cambios durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias
Establece las reglas del uso de la variable input durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias: valor, paso de cambio, valor inicial y final
Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente
Devuelve la cantidad de segundos en el período
Reproduce un archivo de audio
Devuelve el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo entero
Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo double
Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo int
Establece el valor de propiedad de línea del indicador que tiene el tipo string
Devuelve el tamaño del punto del instrumento actual en divisa de cotización
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (double)
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (datetime o int)
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (string)
Devuelve el símbolo de una posición correspondiente abierta
Elige una posición abierta para el futuro trabajo con ella
Devuelve el número de posiciones abiertas
Eleva la base a la potencia indicada
Visualiza un mensaje en el registro
Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido
Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767
Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero
Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos
Elimina el recurso creado dinámicamente (libera la memoria ocupada por el recurso)
Lee los datos del recurso gráfico creado con la función ResourceCreate() o guardado en el archivo EX5 tras la compilación
Guarda el recurso en el archivo especificado
Redondea un número hasta el entero más cercano
Envía un archivo a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición"
Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición"
Esta función envía las notificaciones Push a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID han sido indicados en la pestaña "Notificaciones"
Devuelve la información sobre el estado de datos históricos
Enlaza el búfer de indicadores especificado con el array dinámico unidimensional del tipo double
Copia una parte del array en una cadena
Conversión del código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada
Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada
Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal
Devuelve el número total de señales disponibles en el terminal
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal
Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal
Establece el valor de la propiedad del tipo double en los ajustes del copiado de la señal
Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal
Realiza la suscripción al copiado de la señal
Da de baja la suscripción al copiado de la señal
Devuelve el seno de un número
Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado
Crea un socket con las banderas indicadas y retorna su manejador
Cierra el socket
Ejecuta la conexión al servidor, con control de límite de tiempo
Comprueba si está conectado el socket en el momento actual
Obtiene el número de bytes que se pueden leer desde el socket
Comprueba si es posible registrar datos en el socket en el momento actual
Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket
Lee los datos desde el socket
Registra los datos en el socket
Inicia una conexión TLS (SSL) protegida con el host indicado según el protocolo TLS Handshake
Obtiene los datos sobre el certificado usado para proteger la conexión de red
Lee los datos de una conexión TLS protegida
Lee todos los datos disponibles de una conexión TLS protegida
Envía los datos a través de una conexión TLS protegida
Devuelve una raíz cuadrada
Define el estado inicial del generador pseudoaleatorio de números enteros
Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar
Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena
Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda.
Forma una cadena con los parámetros pasados
Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar
Busca una subcadena en una cadena
Conversión de un número a una cadena conforme al formato especificado
Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena
Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena
Devuelve el número de símbolos de una cadena
Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos.
Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada
Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas
Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada
Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte seleccionada de un array del tipo uchar
Conversión de una cadena del tipo "R,G,B" o una cadena que contiene nombre de un color al valor del tipo color
Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo double
Conversión de una cadena que contiene la representación simbólica de un número a un número del tipo int
Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar
Copia caracteres de una cadena en una parte especificada de un array del tipo ushort
Conversión de una cadena que contiene la hora y/o la fecha en el formato "yyyy.mm.dd [hh:mi]" al número del tipo datetime
Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar
Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena
Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte derecha de la cadena
Convierte una variable del tipo de estructura MqlDateTime a un valor del tipo datetime
Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente
Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden
Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.
Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.
Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick
Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial
Devuelve el nombre del símbolo especificado
Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana
Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos)
Devuelve la tangete de un número
Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo
Devuelve un valor del tipo double de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación
Devuelve el alto y el ancho de la cadena con los ajustes de la fuente actuales
Pasa el texto al array personalizado (búfer) que sirve para crear un recurso gráfico
Establece la fuente para visualizar el texto a través de los métodos del dibujo (por defecto se usa Arial 20)
Devuelve la última hora conocida del servidor (la hora de llegada de la última cotización) en el formato datetime
Devuelve el indicio de cambio horario verano/invierno
Devuelve la hora GMT en el formato datetime, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente
Devuelve la diferencia actual entre la hora GMT y hora local del ordenador en segundos, teniendo en cuenta el cambio horario verano/invierno
Devuelve la hora local del ordenador en el formato datetime
Conversión del valor que contiene el tiempo en segundos transcurridos desde el 01.01.1970 a la cadena con el formato "yyyy.mm.dd hh:mi"
Convierte un valor del tipo datetime a una variable del tipo de estructura MqlDateTime
Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial
Devuelve el código de la causa de deinicialización
Envía la solicitud HTTP al servidor especificado
Reinicializa la variable pasada por referencia. La variable puede ser de cualquier tipo, salvo las clases y estructuras que contienen constructores.