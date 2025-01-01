DocumentaçãoSeções
void  DatabaseClose(
   int  database      // identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen
   );

Parâmetros

database

[in]  Identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen().

Valor retornado

Não.

Observação

Após chamar DatabaseClose, todos os identificadores de consulta de banco de dados são excluídos automaticamente e se tornam inválidos.

No caso de um identificador válido, a função mostrará o erro ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. O erro pode ser verificado usando GetLastError().

