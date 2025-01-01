Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseClose
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseClose
Закрывает базу данных.
|
void DatabaseClose(
Parâmetros
database
[in] Identificador de banco de dados recebido em DatabaseOpen().
Valor retornado
Não.
Observação
Após chamar DatabaseClose, todos os identificadores de consulta de banco de dados são excluídos automaticamente e se tornam inválidos.
No caso de um identificador válido, a função mostrará o erro ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. O erro pode ser verificado usando GetLastError().
Veja também