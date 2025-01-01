Participe de nossa página de fãs
Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc. Chama a função OrderSend para enviar a solicitação de operação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) com base na política de preenchimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de operação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.
O indicador é escrito por solicitação no fórum.
Estrutura dos parâmetros de entrada
Gerador de chaves Sec-WebSocket
O Expert Advisor trabalha com ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop de acordo com o tempo especificado em seus parâmetros de entrada.
Fornece Bollinger Bands com o cálculo da largura de banda do intervalo como a diferença em pips entre as bandas superior e inferior. A aparência e o comportamento do Bollinger Bands podem ser adaptados ajustando-se o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado, juntamente com a cor e o estilo da linha. O rótulo "informações de faixa/largura de banda" pode ser colocado na subjanela especificada, permitindo a personalização das posições do rótulo. Em geral, esse indicador ajuda os traders a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das bandas de Bollinger.
O Expert Advisor mais simples que analisa o movimento do preço em um determinado número de barras e abre uma posição correspondente.
Índice de Confluência MULTI TF Stoch+RSI+MACD
Esse é um indicador que calcula 14 tipos de médias móveis com base no preço de fechamento.
Biblioteca para controle de sessões de negociação. Na inicialização, ela conta o tempo das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (aos sábados e domingos pode haver negociação de criptomoedas), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick chegar fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento posterior.
O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.
Mostre o ganho e a perda do candle em porcentagem.
Esse é um indicador para calcular as médias móveis ponderadas ATR.
Embora o ajuste manual do stop-loss de uma única operação para corresponder ao preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, o gerenciamento de várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.
Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois a leitura de 3 bytes leva menos tempo do que a leitura de 60 bytes da estrutura MqlTick.
Exporta estatísticas abrangentes de negociação para um arquivo CSV.
Indicador moderno que exibe suas estatísticas diárias de negociação diretamente no gráfico do MT5. Acompanhe seu desempenho de negociação com um belo painel de design plano que mostra os lotes negociados, o número de ordens e o lucro/perda de cada dia.
Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixa
Castiçais Hides Alone
combinação de muitos indicadores conhecidos para traders iniciantes
O EA só negocia posições de compra e não usa Sl e TP.
O indicador implementa um dos algoritmos de suavização não linear
O EA só negocia posições de compra e não usa SL e TP.
O script Clean Market Watch é uma ferramenta utilitária simples projetada para remover rapidamente todos os símbolos da janela Market Watch do MetaTrader 5 com um único clique. Isso é particularmente útil quando você quer começar do zero com um espaço de trabalho limpo ou quando a Observação do Mercado está cheia de símbolos demais. Finalidade Com o tempo, os operadores costumam acumular vários símbolos na janela Observação do Mercado, dificultando a concentração nos instrumentos que negociam ativamente. A remoção manual dos símbolos, um a um, pode ser tediosa e demorada. Esse script automatiza todo o processo, limpando todos os símbolos em segundos.
O indicador Open Range Breakout (ORB) é uma poderosa ferramenta de análise técnica que identifica e rastreia rompimentos de preços a partir do intervalo de abertura das sessões de negociação. Esse indicador se baseia no conceito de que os preços altos e baixos estabelecidos durante os primeiros minutos de uma sessão de negociação geralmente servem como níveis significativos de suporte e resistência durante o restante do dia. O indicador calcula automaticamente a faixa de abertura com base em períodos de tempo definidos pelo usuário, traça várias metas de preço e fornece alertas visuais e sonoros para possíveis oportunidades de negociação. Ele foi projetado para ajudar os traders a identificar negociações de alta probabilidade de rompimento e cenários de reteste.
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
Extensão de milissegundos CDateTime + extensão de variável de supervisão datetime
Defina três cruzamentos e monitore o desempenho percentual diário a partir de um determinado horário (que também pode ser definido).
Níveis históricos de S/Rs fortes
Ideia de Andrey F. Zelinsky, com base em um indicador de William Blau
Sinal SAR ADX com notificação móvel, reescrito a partir da versão MT4 (a fonte não foi mais encontrada). Esse é um indicador repintável, portanto, tenha cuidado ao usá-lo.
Registra os ticks no modo de ticks reais e os lê no modo matemático, chamando sua estratégia a cada tick.
A função calcula o tamanho do lote de uma posição aberta. O preço de abertura de uma transação, o preço do nível de stop loss e o risco por transação em porcentagem do depósito são passados como parâmetros
Um filtro de volatilidade baseado em 3 ATRs: um ATR rápido, um ATR médio e um ATR lento
O KA-Gold Bot é um consultor de negociação avançado projetado especificamente para ouro, utilizando a poderosa combinação da estratégia do canal Keltner e duas médias móveis exponenciais (EMAs) - a EMA de 10 períodos e a EMA de 200 períodos. Princípio de funcionamento: A MME de 10 períodos representa o corte médio do preço acima/abaixo da banda de Keltner, confirmando uma tendência de alta/baixa. O fato de o preço estar acima da MME de 200 períodos confirma a tendência de alta/baixa. Isso indica que a tendência de alta/baixa tem sido mais forte do que nos 10 períodos anteriores, considerando a volatilidade dos últimos 50 períodos - Prazo: M15
Nesse exemplo, foi implementado um botão para fechar todas as posições ativas de todos os instrumentos. Além da funcionalidade de processamento de eventos do botão, também são implementados métodos para fechar posições relativas ao nome do símbolo e contar o número de posições relativas ao nome do símbolo.
Esse é um script para exportar taxas e ticks do símbolo do gráfico atual para arquivos CSV compatíveis com o formato de exportação/importação do MT5.
É um ziguezague que cria novos pontos de inflexão em ziguezague com base na ultrapassagem de um limite de volatilidade
Classe estática para corrigir a função TimeGMT() durante o teste no testador de estratégias.