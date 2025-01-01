Open Trade Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, desvio, comentário, número mágico etc. Chama a função OrderSend para enviar a solicitação de operação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de preenchimento da ordem (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) com base na política de preenchimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de operação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.

Exibição do preço MA O indicador é escrito por solicitação no fórum.

Estrutura_de_entrada Estrutura dos parâmetros de entrada

Sec-WebSocket-Key Generator Gerador de chaves Sec-WebSocket

Simple_Pending_Orders_Time O Expert Advisor trabalha com ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop de acordo com o tempo especificado em seus parâmetros de entrada.

wd.Range_BB Fornece Bollinger Bands com o cálculo da largura de banda do intervalo como a diferença em pips entre as bandas superior e inferior. A aparência e o comportamento do Bollinger Bands podem ser adaptados ajustando-se o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado, juntamente com a cor e o estilo da linha. O rótulo "informações de faixa/largura de banda" pode ser colocado na subjanela especificada, permitindo a personalização das posições do rótulo. Em geral, esse indicador ajuda os traders a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das bandas de Bollinger.

Simple_Price_EA O Expert Advisor mais simples que analisa o movimento do preço em um determinado número de barras e abre uma posição correspondente.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Índice de Confluência MULTI TF Stoch+RSI+MACD

Moving Averages-14 different types Esse é um indicador que calcula 14 tipos de médias móveis com base no preço de fechamento.

Controle_Trade_Sessions Biblioteca para controle de sessões de negociação. Na inicialização, ela conta o tempo das sessões de negociação para todos os 7 dias da semana (aos sábados e domingos pode haver negociação de criptomoedas), até 10 sessões por dia. Em seguida, em OnTick(), você pode fazer verificações e, se um tick chegar fora da sessão de negociação, você pode encerrar o processamento posterior.

Candle Fitness O conceito Candlestick Fitness é usado na codificação de HFT Algos com base em algoritmos de otimização de população.

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Mostre o ganho e a perda do candle em porcentagem.

ATR Weighted Moving Averages Esse é um indicador para calcular as médias móveis ponderadas ATR.

Titik Impas Breakeven Embora o ajuste manual do stop-loss de uma única operação para corresponder ao preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, o gerenciamento de várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.

TickCompressor - com compactação de 1 tick para 2-3 bytes em média Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois a leitura de 3 bytes leva menos tempo do que a leitura de 60 bytes da estrutura MqlTick.

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Exporta estatísticas abrangentes de negociação para um arquivo CSV.

Daily Lot Statistics Indicador moderno que exibe suas estatísticas diárias de negociação diretamente no gráfico do MT5. Acompanhe seu desempenho de negociação com um belo painel de design plano que mostra os lotes negociados, o número de ordens e o lucro/perda de cada dia.

Fair Value Gap Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixa