DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXBufferSet 

DXBufferSet

Define o buffer para a renderização atual.

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // identifica o contexto gráfico
   int   buffer,                // identifica o buffer de vértice ou de índice
   uint  start=0,               // índice inicial
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // número de elementos 
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

buffer

[in]  Identificador do buffer de vértice ou de índice criado em DXBufferCreate().

start

[in]  Índice do primeiro elemento do buffer. Por padrão, são usados os dados do início do buffer.

count

[in]  Número de valores a serem usados. Por padrão, todos os valores do buffer.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

A função DXBufferSet() deve ser chamada para definir os buffers de vértice e de índice para renderização com ajuda de DXDraw().