//--- macros para trabalhar com cores

#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))

#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- definimos a cor a vela de baixa

Comment("Definimos a cor da vela de baixa");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());

ChartRedraw(); // atualizamos imediatamente o gráfico sem esperar por um novo tick

Sleep(1000); // fazemos uma pausa de 1 segundo, para poder ver as alterações

//--- definimos a cor da vela de alta

Comment("Definimos a cor da vela de alta");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor de fundo

Comment("Definimos a cor de fundo");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da linha Ask

Comment("Definimos a cor da linha Ask");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da linha Bid

Comment("Definimos a cor da linha Bid");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da barra baixista e as bordas da vela baixista

Comment("Definimos a cor da barra baixista e as bordas da vela baixista");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da linha do gráfico e das velas do tipo "Doji"

Comment("Definimos a cor da linha do gráfico e das velas do tipo Doji");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da barra altista e a borda da vela altista

Comment("Definimos a cor da barra altista e a borda da vela altista");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC

Comment("Definimos a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor da grade

Comment("Definimos a cor da grade");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor do preço Last

Comment("Definimos a cor do preço Last");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor dos níveis das ordens Stop Loss e Take Profit

Comment("Definimos a cor dos níveis das ordens Stop Loss e Take Profit");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- definimos a cor dos volumes e dos níveis de abertura das posições

Comment("Definimos a cor dos volumes e dos níveis de abertura das posições");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna uma cor gerada aleatoriamente |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetRandomColor()

{

color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));

return clr;

}