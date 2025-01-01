|
//--- macros para trabalhar com cores
#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))
#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- definimos a cor a vela de baixa
Comment("Definimos a cor da vela de baixa");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());
ChartRedraw(); // atualizamos imediatamente o gráfico sem esperar por um novo tick
Sleep(1000); // fazemos uma pausa de 1 segundo, para poder ver as alterações
//--- definimos a cor da vela de alta
Comment("Definimos a cor da vela de alta");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor de fundo
Comment("Definimos a cor de fundo");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da linha Ask
Comment("Definimos a cor da linha Ask");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da linha Bid
Comment("Definimos a cor da linha Bid");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da barra baixista e as bordas da vela baixista
Comment("Definimos a cor da barra baixista e as bordas da vela baixista");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da linha do gráfico e das velas do tipo "Doji"
Comment("Definimos a cor da linha do gráfico e das velas do tipo Doji");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da barra altista e a borda da vela altista
Comment("Definimos a cor da barra altista e a borda da vela altista");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC
Comment("Definimos a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor da grade
Comment("Definimos a cor da grade");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor do preço Last
Comment("Definimos a cor do preço Last");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor dos níveis das ordens Stop Loss e Take Profit
Comment("Definimos a cor dos níveis das ordens Stop Loss e Take Profit");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- definimos a cor dos volumes e dos níveis de abertura das posições
Comment("Definimos a cor dos volumes e dos níveis de abertura das posições");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna uma cor gerada aleatoriamente |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetRandomColor()
{
color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));
return clr;
}